Минюст восстановил пострадавший от российской кибератаки Государственный реестр актов гражданского состояния
В субботу, 4 января, в системе государственных реестров заработал Государственный реестр актов гражданского состояния (ГРАГС). Восстановлена возможность регистрировать браки, рождения и другие акты гражданского состояния.
Об этом в соцсети Facebook сообщило Министерство юстиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня заработал еще один реестр - ГРАГС, который пострадал от масштабной российской кибератаки. Отделы государственной регистрации актов гражданского состояния восстановили возможность внесения сведений о рождении, браке, разводе, изменении имени и смерти", - сообщили в ведомстве.
Сейчас в электронную систему вносятся все документы, которые граждане получили в бумажной форме во время временного отключения реестра.
Кроме этого, завтра, 5 января, в Минюсте обещают возобновить обмен данными с другими государственными органами: Государственной налоговой службой Украины, Пенсионным фондом Украины и Министерством обороны Украины.
Также ожидается, что в течение завтрашних суток заработает и ряд онлайн-сервисов, доступных в "Дії". В частности, снова станет возможным подача заявления на отсрочку от мобилизации для родителей троих детей до 18 лет.
"Это означает, что ваши данные снова автоматически будут попадать в указанные выше государственные органы", - рассказали в министерстве.
В ведомстве также напомнили, что ранее была возобновлена работа в трех основных реестров нотариата. Доступными стали:
- Единый реестр доверенностей;
- Наследственный реестр;
- Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.
"Команда специалистов Минюста, вместе со специалистами из Департамента кибербезопасности Служба безопасности Украины, Киберполиция и Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, продолжает работать 24/7 для скорейшего восстановления работы реестров, которые стали целью масштабной кибератаки россиян", - добавили в Минюсте.
Кибератака РФ
19 декабря стало известно о масштабном сбое в работе государственных реестров из-за кибератаки РФ. Впоследствии вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что последствия атаки изучаются, но утечки персональных данных не зафиксировано.
В Минюсте заявили, что около двух недель понадобится на полное восстановление госреестров после кибератаки.
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Как пить шмурдяка дать, уверяю что все базы давно слили в рашку.
Им для фильтраций нада и для многих других планов. А винават хакера, не сердись насяльника