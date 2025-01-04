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Новости
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Правительство Польши разрабатывает планы эвакуации гражданских на случай стихийных бедствий и войны

плани евакуації цивільних на випадок стихійних лих та війни

Министерство внутренних дел Польши разрабатывает правила и нормы эвакуации гражданских лиц и ценностей национальной культуры. Они могут понадобиться в случае стихийного бедствия или военной угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Associated Press.

Как отмечается говорится в правительственном коммюнике, проект должен быть готов в течение трех месяцев.

Он вытекает из закона о защите гражданского населения, который вступил в силу 1 января, и разрабатывается на фоне недавнего наводнения на юге Польши и полномасштабного вторжения России в Украину.

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Какой бюджет будет выделяться?

Законопроект, который должен быть одобрен кабинетом премьер-министра, требует, чтобы на повышение готовности к эвакуации тратилось не менее 0,3% годового валового национального продукта.

Новые нормы должны определить обязанности и координацию различных служб гражданской безопасности, которые будут заниматься перемещением людей в безопасные места.

Они также должны предоставить рекомендации по безопасной эвакуации и защите произведений искусства.

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Напомним, в середине сентября 2024 года ряд районов на юго-западе Польши пострадали от масштабного наводнения.

наводнение (461) непогода (816) план (189) Польша (8422) эвакуация (2076)


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Топ комментарии
+15
Лохи! М'ясо починайте маринувати! І всіх на шашлікі!
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04.01.2025 22:45
+15
Хай приглашають гундосого до себе, для майстеркласу. Він прекрасно вміє "готувати" країну до війни...
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04.01.2025 22:59
+9
а наш потужний Лідор може поглядом зупиняти повені, шашликами війни і входом в палату зцілювати неходячих
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04.01.2025 23:03
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Так це ж було вже...(с)
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04.01.2025 22:41 Ответить
Вже ж поляки казали - за Віслу
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04.01.2025 22:43 Ответить
Вісла для ракет і КАБів - не перепона.
"Генерали завжди готуються до минулої війни".
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05.01.2025 01:10 Ответить
Лохи! М'ясо починайте маринувати! І всіх на шашлікі!
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04.01.2025 22:45 Ответить
Жарти жартами,а мільйон автоматів і всякого такого треба підготувати полякам.І сформувати ТРО.Бо напад буде,питання просто коли.
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04.01.2025 23:16 Ответить
які тро у поляків? в них житло в Іспаніях.
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05.01.2025 08:59 Ответить
Дурні! Треба готуватись до шашликів.
Та не розганяти паніку.
А то ще бюджет щось не доотримає.
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04.01.2025 22:46 Ответить
Хай приглашають гундосого до себе, для майстеркласу. Він прекрасно вміє "готувати" країну до війни...
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04.01.2025 22:59 Ответить
а наш потужний Лідор може поглядом зупиняти повені, шашликами війни і входом в палату зцілювати неходячих
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04.01.2025 23:03 Ответить
"зцілювати неходячих" це щось нове?
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04.01.2025 23:09 Ответить
З інтервю Лідора і Лєнки-сепаратистки
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04.01.2025 23:25 Ответить
не дивився це лайно.
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04.01.2025 23:30 Ответить
+++
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05.01.2025 05:49 Ответить
А як же шашлики ?!
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04.01.2025 23:09 Ответить
У нас шашлики, у них ексгумація.
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05.01.2025 02:37 Ответить
В лідора спросіть який маринад треба до шашликів ,його 5чи 6 менеджерів рецепт нададуть
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04.01.2025 23:23 Ответить
Райкин всю жизнь с бюрократией боролся. И где тот Райкин.
Не обращайте внимание. Разрабатывается проект. Который должен быть одобрен. Потом закладут в бюджет.
Это только через год. Если успеют
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05.01.2025 05:55 Ответить
 
 