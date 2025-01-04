Правительство Польши разрабатывает планы эвакуации гражданских на случай стихийных бедствий и войны
Министерство внутренних дел Польши разрабатывает правила и нормы эвакуации гражданских лиц и ценностей национальной культуры. Они могут понадобиться в случае стихийного бедствия или военной угрозы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Associated Press.
Как отмечается говорится в правительственном коммюнике, проект должен быть готов в течение трех месяцев.
Он вытекает из закона о защите гражданского населения, который вступил в силу 1 января, и разрабатывается на фоне недавнего наводнения на юге Польши и полномасштабного вторжения России в Украину.
Какой бюджет будет выделяться?
Законопроект, который должен быть одобрен кабинетом премьер-министра, требует, чтобы на повышение готовности к эвакуации тратилось не менее 0,3% годового валового национального продукта.
Новые нормы должны определить обязанности и координацию различных служб гражданской безопасности, которые будут заниматься перемещением людей в безопасные места.
Они также должны предоставить рекомендации по безопасной эвакуации и защите произведений искусства.
Напомним, в середине сентября 2024 года ряд районов на юго-западе Польши пострадали от масштабного наводнения.
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"Генерали завжди готуються до минулої війни".
Та не розганяти паніку.
А то ще бюджет щось не доотримає.
Не обращайте внимание. Разрабатывается проект. Который должен быть одобрен. Потом закладут в бюджет.
Это только через год. Если успеют