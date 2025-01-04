Правительство Польши разрабатывает планы эвакуации гражданских на случай стихийных бедствий и войны

Министерство внутренних дел Польши разрабатывает правила и нормы эвакуации гражданских лиц и ценностей национальной культуры. Они могут понадобиться в случае стихийного бедствия или военной угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Associated Press.

Как отмечается говорится в правительственном коммюнике, проект должен быть готов в течение трех месяцев.

Он вытекает из закона о защите гражданского населения, который вступил в силу 1 января, и разрабатывается на фоне недавнего наводнения на юге Польши и полномасштабного вторжения России в Украину.

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Какой бюджет будет выделяться?

Законопроект, который должен быть одобрен кабинетом премьер-министра, требует, чтобы на повышение готовности к эвакуации тратилось не менее 0,3% годового валового национального продукта.

Новые нормы должны определить обязанности и координацию различных служб гражданской безопасности, которые будут заниматься перемещением людей в безопасные места.

Они также должны предоставить рекомендации по безопасной эвакуации и защите произведений искусства.

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Напомним, в середине сентября 2024 года ряд районов на юго-западе Польши пострадали от масштабного наводнения.