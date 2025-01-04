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Новости Война
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На фронте произошло 149 боестолкновений, на Покровском направлении обезврежено 365 оккупантов, - Генштаб

Зведення Генштабу 4 січня

В настоящее время произошло 149 боевых столкновений. Самой горячей сегодня является ситуация на Покровском и Курском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба по ситуации на фронте по состоянию на 22 часа 4 января 2025 года, передает Цензор.НЕТ.

За сегодня противник нанес 31 авиационный удар, сбросив 48 КАБ, использовал для поражения 709 дронов-камикадзе. Осуществил около 3500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 796 490 человек (+1730 за сутки), 9686 танков, 21 603 артсистемы, 20 119 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении враг дважды атаковал неподалеку Волчанска и Старицы. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиационным ударам подверглись Волчанские Хутора, Охримовка и Малые Проходы.

На Купянском направлении враг в течение дня четыре раза пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Загрызово и Петропавловки. Две атаки противника продолжаются до сих пор.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз в районах Першотравневого, Надии, Новосергиевки, Макеевки, Новоегоровки, Ямполовки, Тернов, Григорьевки и Серебрянского леса. Наши воины остановили все атаки захватчиков.

На Краматорском направлении наши защитники отбили девять атак противника в районах Часова Яра, Белой Горы, Клещиевки и Ступочек.

На Торецком направлении враг проводил 11 наступательных действий на позиции наших войск в районах Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки.

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С начала суток враг 40 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах Мирного, Тимофеевки, Барановки, Миролюбовки, Променя, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Песчаного, Шевченко, Соленого, Новооленевки, Котлиного и Нововасильевки. Наши подразделения отбили 39 атак, одно боестолкновение продолжается до сих пор. По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за сегодня составляют 365 человек убитыми и ранеными, к тому же уничтожена одна боевая бронированная машина и один автомобиль, кроме того, повреждены четыре автомобиля и два мотоцикла.

На Кураховском направлении враг 16 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Серебряного, Петропавловки, Константинополя, Курахово, Константинопольского и Дачного, где украинские защитники отбили 11 атак, пять боестолкновений до сих пор продолжаются. Авиаудару КАБами подверглись Улаклы, Алексеевка и Константинополь. Потери врага на данном направлении с начала суток составили 125 оккупантов убитыми и ранеными, к тому же уничтожены две боевые машины пехоты, два автомобиля, два мотоцикла и одна пушка.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении наши войска отбили 15 атак противника вблизи Дачного и Янтарного, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор. Враг нанес авиационный удар по Темировке, Разливу, Искре и Бурлацкому, сбросив 11 управляемых авиационных бомб.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили одну попытку врага продвинуться вперед в районе населенного пункта Новоданиловка.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, где в течение суток им было осуществлено два неудачных штурма позиций украинских воинов в районах островов Забич и Казацкий.

Обстановка на Севере

На Курском направлении украинские защитники отбили 30 вражеских атак. Кроме того, враг нанес девять авиационных ударов 19 управляемыми бомбами и совершил 265 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Северском и Гуляйпольском направлениях противник активных действий не проводил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты под Покровском пытаются продвигаться и закрепляться малыми группами, - ОСГВ "Хортиця"

Сегодня за эффективную и профессиональную боевую работу следует отметить воинов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и 126-й отдельной бригады территориальной обороны, которые эффективно уничтожают врага, наносят ему непоправимые потери в живой силе и технике.

Автор: 

Генштаб ВС (6306) боевые действия (4092) война в Украине (3998)


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Щось сьогодні під...ри розгулялися.
В Серебрянському лісі якось надто гучно сьогодні. Гради, каби і дофіга літаючої дряні від пі...в. Наші гарно відпрацювали.
Нажаль без підтвердження, ми в'ї...ли ахматівський тигр і точку дронщиків, ще залу і щось по мєлочі. І це, як солдат, я бачу тільки маленький шматок картини.
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04.01.2025 23:00 Ответить
Спасибі, козаки, що захищаєте мирне життя у тилу. Бережи вас Господь. Слава ЗСУ!
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04.01.2025 23:12 Ответить
@ "Покровський напрямок.
У районі н.п. Лисівка, Зелене, Піщане, Нововасилівка, Новоєлизаветівка, Петропавлівка та Шевченко зберігається висока інтенсивність бойових дій.
На захід від Лисівки російські війська атакують маневреними групами у напрямку західної частини населеного пункту, атаки на який також відбуваються з півдня та сходу.
Також точаться важкі бої вздовж залізниці у напрямку н.п. Новоукраїнка, що розташований на південь від Покровська.

Торецький напрямок.
На своєму лівому фланзі російські війська продовжують тиснути за підтримки техніки у напрямку Щербинівки, в районі якої бійці 12-ої БрСП «Азов» відбили масовану атаку.
В Торецьку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Піхотні підрозділи противника продовжують атаки вздовж вулиць Мирна, Територіальної Оборони, в районі Центрального ринку, шахти «Центральна» та на півдні в мікрорайоні Забалка. Ситуація без суттєвих змін.
Загалом російські війська збільшуватимуть тиск на напрямку, оскільки Торецьк, поряд із Покровськом та Часовим Яром, є однією з пріоритетних для них цілей.

Лиманський напрямок.
В районі Тернів побільшало штурмових дій російських військ. Противник тисне як у самому населеному пункті, так і робить флангові атаки за підтримки бронетехніки. У Тернах бійці СОУ (Сили Оборони України) відбили низку атак піхотних підрозділів противника. Ситуація без змін.
На західному березі річки Жеребець тривають бої за Іванівку, до якої увійшли сили противника."
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04.01.2025 23:21 Ответить
 
 