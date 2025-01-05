Великобритания практически не имеет защиты от баллистических ракет, - The Sunday Times

Территория Великобритании практически не защищена от потенциальной атаки с применением баллистических ракет без ядерного заряда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Sunday Times.

По словам источников газеты в оборонном секторе Британии, некоторые члены Североатлантического Альянса считают недостаточным состояние противовоздушной обороны Великобритании. Отмечается, что Великобритания не делает достаточного вклада в системы обороны для защиты Европы от ракетных атак дальнего радиуса действия.

"В то время, как разрушительные атаки России против Украины с применением ракет большой дальности привели к тому, что другие европейские страны поспешно закупили больше средств ПВО, у Великобритании нет наземных средств ПВО для защиты критически важной инфраструктуры или населенных пунктов от баллистических ракет", - пишет The Sunday Times.

Аудит обороны Британии, который инициировало правительство премьера Кира Стармера, также обнаружил, что страна не имеет наземных средств ПВО для защиты критически важной инфраструктуры или населенных пунктов от баллистических ракет, пишет издание.

Как пишет The Sunday Times, во время Холодной войны Британия готовилась к обороне от ударов ракет с ядерной боеголовкой, поэтому не предоставляла приоритета другим системам ПВО.

"Причина того, что Британия имеет очень слабую противовоздушную оборону, заключается в том, что в течение 30 лет никто не думал, что она нам нужна", - заявил The Sunday Times высокопоставленный чиновник британского сектора обороны.

По словам источника, Британия может быть атакована с "любого направления", если баллистическая ракета будет выпущена с корабля, подводной лодки или самолета.

"Через 15 лет баллистическая ракета сможет поразить Британию из любой точки мира. Но это очень дорогая проблема, чтобы ее решить", - добавил собеседник газеты.

По информации The Sunday Times, НАТО в 2025 году в рамках своих рекомендаций государствам-членам увеличить расходы на оборону сделает упор на развитие систем противовоздушной обороны наземного базирования (SBAD).

В то же время в британском оборонном секторе обеспокоены тем, что чрезмерное внимание к ПВО в рамках коллективной обороны НАТО может привести к отвлечению средств от более специфических потребностей Британии, говорится в материале.

Напомним, министерство обороны Великобритании подписало контракт с компанией Modini на закупку дронов-камикадзе дальнего радиуса действия, известных в британской терминологии как One Way Effector (OWE). Единственной известной разработкой компании является реактивный беспилотник Dart 250.

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