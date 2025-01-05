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Новости
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Великобритания практически не имеет защиты от баллистических ракет, - The Sunday Times

У НАТО розчаровані станом протиповітряної оборони Британії

Территория Великобритании практически не защищена от потенциальной атаки с применением баллистических ракет без ядерного заряда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Sunday Times.

По словам источников газеты в оборонном секторе Британии, некоторые члены Североатлантического Альянса считают недостаточным состояние противовоздушной обороны Великобритании. Отмечается, что Великобритания не делает достаточного вклада в системы обороны для защиты Европы от ракетных атак дальнего радиуса действия.

"В то время, как разрушительные атаки России против Украины с применением ракет большой дальности привели к тому, что другие европейские страны поспешно закупили больше средств ПВО, у Великобритании нет наземных средств ПВО для защиты критически важной инфраструктуры или населенных пунктов от баллистических ракет", - пишет The Sunday Times.

Аудит обороны Британии, который инициировало правительство премьера Кира Стармера, также обнаружил, что страна не имеет наземных средств ПВО для защиты критически важной инфраструктуры или населенных пунктов от баллистических ракет, пишет издание.

Как пишет The Sunday Times, во время Холодной войны Британия готовилась к обороне от ударов ракет с ядерной боеголовкой, поэтому не предоставляла приоритета другим системам ПВО.

"Причина того, что Британия имеет очень слабую противовоздушную оборону, заключается в том, что в течение 30 лет никто не думал, что она нам нужна", - заявил The Sunday Times высокопоставленный чиновник британского сектора обороны.

По словам источника, Британия может быть атакована с "любого направления", если баллистическая ракета будет выпущена с корабля, подводной лодки или самолета.

"Через 15 лет баллистическая ракета сможет поразить Британию из любой точки мира. Но это очень дорогая проблема, чтобы ее решить", - добавил собеседник газеты.

По информации The Sunday Times, НАТО в 2025 году в рамках своих рекомендаций государствам-членам увеличить расходы на оборону сделает упор на развитие систем противовоздушной обороны наземного базирования (SBAD).

В то же время в британском оборонном секторе обеспокоены тем, что чрезмерное внимание к ПВО в рамках коллективной обороны НАТО может привести к отвлечению средств от более специфических потребностей Британии, говорится в материале.

Напомним, министерство обороны Великобритании подписало контракт с компанией Modini на закупку дронов-камикадзе дальнего радиуса действия, известных в британской терминологии как One Way Effector (OWE). Единственной известной разработкой компании является реактивный беспилотник Dart 250.

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Автор: 

Великобритания (4976) баллистические ракеты (380)


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Топ комментарии
+14
звучить як запрошення для кацапськіх ракет
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05.01.2025 11:45
+9
гарна новина для путіна. чекайте погроз орєшніком.
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05.01.2025 11:34
+8
А засоби гарантованого зустрічного удару у 5-кратному розмірі як захист не розглядаються ?
У дупу деескалацію, у дупу обмеження на балістику середньої дальності, welcome гонка озброєнь !
Який чудовий поштовх для промисловості та інженерії. Надірвався совок лусне і мордор.
А Україна ВЖЕ декласує ППО росії, щоб двічи не вставати.
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05.01.2025 11:45
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Правила форума Совет форумчан
гарна новина для путіна. чекайте погроз орєшніком.
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05.01.2025 11:34 Ответить
А від ядерного удару захищена?
А росія захищена від ударів балістичних ракет і від ядерного удару?
А може Британія захищена від Цунамі?
... а від Землетрусу та спалахів на сонці захищена?
а може британці захищені від біологічної смерті?
Типова заказна політична пугалка однієї партії заради політичної боротьби з другою партією.
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05.01.2025 12:46 Ответить
Tor,це замануха для цапорилих.
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05.01.2025 13:02 Ответить
у Великої Британії немає НАЗЕМНИХ засобів ППО. Мова чисто про наземні засоби, у них потужна ППО на кораблях на морі, яка їх і прикриває.
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05.01.2025 22:17 Ответить
ШТАТИ лишили головного союзника без захисту?
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05.01.2025 11:36 Ответить
Борис Джонсонюк щось придумає, як в 2022 році....
Надіємося!!!
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05.01.2025 11:45 Ответить
Він і придумав. Заткнув Україною кацапів, щоб вони ту роками воювали, а Захід цей час жив спокійно. Але проблемка - українці закінчуються, а Захід навіть не роздуплився. Може , ще якоюсь країною паРашу заткне?
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05.01.2025 12:45 Ответить
Потрібно британцям гетьманцева відправити. Він знайде як видавити з жадібних англосаксів фунти на системи оборони .Потім ще подякують йому.
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05.01.2025 13:21 Ответить
А засоби гарантованого зустрічного удару у 5-кратному розмірі як захист не розглядаються ?
У дупу деескалацію, у дупу обмеження на балістику середньої дальності, welcome гонка озброєнь !
Який чудовий поштовх для промисловості та інженерії. Надірвався совок лусне і мордор.
А Україна ВЖЕ декласує ППО росії, щоб двічи не вставати.
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05.01.2025 11:45 Ответить
дуже сумніваюся що брити дадуть відповідь яз на конвенційну. Це ж ескалація!
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05.01.2025 17:19 Ответить
звучить як запрошення для кацапськіх ракет
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05.01.2025 11:45 Ответить
У США запросить пару десятков батарей Петриот и будет полегче. С другой стороны, а какая страна в мире защищена от баллистических ракет? Крохотный Израиль? И то не весь...
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05.01.2025 11:52 Ответить
Так мало хто має.ППО дорого коштує.Краще за ці гроші,наробити тисячі ударних ракет.
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05.01.2025 11:56 Ответить
Oops
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05.01.2025 12:32 Ответить
А навіщо? Гарантована десятикратна відповідь, з ЯЗ включно, працює набагато краще любої ПРО...
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05.01.2025 12:35 Ответить
у відповідь на 10 яд.ракет британії з раші полетить 100. І?
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05.01.2025 17:20 Ответить
У Британії 500 боєголовок і 4 ядерних підводних човна. Для росії хватить...
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05.01.2025 17:34 Ответить
не вистачить, бо у росії більше, і найголовніше - британія зас*т їх використати
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05.01.2025 17:40 Ответить
По перше Британія не одна. По друге навіть тільки їхні 500 боєголовок гарантовано випалять росію по Урал. Ну і - першими вони не битимуть, а коли по тобі вже летить відповідатимеш обов'язково...
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05.01.2025 17:46 Ответить
Короч, всі наколотили понтів, що росія що Британія, що США, Європа та інші,
а дати відсіч росії виявилась здатна лише Україна
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05.01.2025 12:40 Ответить
"Територія Великої Британії практично не захищена від потенційної атаки із застосуванням балістичних ракет без ядерного заряду." Джерело: https://censor.net/ua/n3528575

А від ракет із ядерним зарядом захищена?
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05.01.2025 12:42 Ответить
Так, ядерним ударом у відповідь.
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05.01.2025 13:40 Ответить
Все дуже просто. На прикладі футболу. Гравець в полі має набагато більше шансів влучити м"ячем у ворота. Воротарю ще треба дуже постаратися, щоб той м'яч піймати. Висновок. Треба брати ракетами лупити в ворота противнику!
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05.01.2025 12:43 Ответить
В Британії є ядерна зброя і вона член НАТО.
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05.01.2025 12:57 Ответить
Зараз будуть у України просити
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05.01.2025 13:15 Ответить
бідосі, треба їх пошкодувати
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05.01.2025 13:22 Ответить
Зеленський врятує Британію...🇬🇧 останнє інтерв'ю с пані Зеленсьеоґ бачили?😁
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05.01.2025 13:33 Ответить
У травні усі на виборчу кампанію було,,, 73%>>>треба 183😄 Хоть поржем...
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05.01.2025 13:38 Ответить
Так ,це правда. Я давно звернув уваги. що у ВБ немає взагалі наземних протибалістичних ППО. А ні Петріотів, ні SAMP-T, ні чогось подібного свого...Тільки є на їх фрегатах подібні ракети. Але 8 фрегатів не здатні зробити парасольку над всіми островами.
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05.01.2025 13:39 Ответить
Тільки миттєвий контрудар в десятки раз більш кратний є запорукою надійної оборони що від ракет, що від шахедів, що від чорта лисого. Вони на Британію один іраноподібний Шахед, а у відповідь ядерна боєголовка на умовний Саратов. Як серпом відріже.
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05.01.2025 14:32 Ответить
ви забули що у раші значно більше яд.ракет чим у британії?
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05.01.2025 17:22 Ответить
Тоді не одну ракету, а цілу купу влупить. По великих містах. Щоб вже не уряд керував росією, а збожеволений натовп.
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05.01.2025 17:48 Ответить
Кількість взагалі не має значення по великому рахунку.. У ядерній війні не може бути переможців. Достатньо ВБ запустить один Трайдент с 14 ядерними бойоголовками, і на росії не залишиться жодного міста мільонника. А якщо 2 чи 3 Трайдента? І більш менших міст не стане. Трайдент це не Орєшник. росія буде знищена. Так ,у відповідь росія знищить ВБ. Але її самої теж не стане.
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05.01.2025 20:13 Ответить
всю росію знищити дуже важко, ніяких ракет не вистачить. А англію росія може знищити всю.
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05.01.2025 21:02 Ответить
Навіщо вам знищувати "всю росію"? ) Кидати ракети по мільонам пустих квадратних км тундри, тайги і "вічної мерзлоти"? Де ніхто не живе? Війна , це знищення людей, насамперед. І знищити інфраструктура- фабрики, заводи, електростанції, інститути, лікарні. Знищити всі більше -менш великі міста і обласні центри -можна елементарно. 4-5 ракети по 12-14 боєголовок кожна- -це мінус 70% населення і вся інфраструктура. Залишаться лиші глухі сіла і забиті містечка. На це пуйло не піде. У ядернйі війні переможців не буде.
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05.01.2025 21:19 Ответить
Ліваки прозріли. Лейбористи завжди стогнуть. Після війни лейбористи теж стали керовать, їх вождик іздив в Кремль, їв пив, слухав медові пісні. Камєнная задніца Молотов навіть картину Запорожці пишуть листа султану вивісив, бо вона була любімой сердцу Бевіна. Лейбористи Алаверди подарували турбогвинтові моторчики для літаків і ще всяку всячину. Але з приходом *кліки* Черчілля любов швидко пройшла. В середині 50 Хрущ щось там хотів замиритись, але його вже брала шиза-вчинив скандал і поїхав геть. Ну а апофеоз настав в 1971 році, коли один шпигунчик перекинувся-вислали купу сапогов і пегеушників. Та шо вони переживають, ракета для балістики вже є, скинуться , і забезпечать спокій. Через 15 років кремлівські мечтателі зможуть погрожувати тільки викидом гівна біля берегів Британії та Європи.
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05.01.2025 14:52 Ответить
виростили нового гітлера,то все має повторитися,тому треба кремль як Рейстаг,іран як Хіросиму,по іншому ні
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05.01.2025 15:14 Ответить
U nix jadernoje oruzyje jest,tak sto mogut neperezyvat nikto po nim neudarit
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05.01.2025 15:22 Ответить
для чого їм взагалі ППО? там навчаються малі кацапи, мають нерухомість та живуть.
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05.01.2025 15:59 Ответить
у Ковентрі вже все забули. Тим більше там вже половина індусів, пакистанців та інших арабів.
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05.01.2025 17:03 Ответить
бачу ти ближче до вечора вже протверезів, жалюгідний прикацаплений ухилянт, який демонструє сою тупість копіпастом чужого комента.
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05.01.2025 17:46 Ответить
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05.01.2025 18:08 Ответить
Британія своїх дівчаток не здатна захистити від дикунів, що вже казати про ракети.
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05.01.2025 17:15 Ответить
ага , тільки їм вистачить пари авіаносців у рідних берегів , щоб відбити будь - які атаки
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05.01.2025 17:17 Ответить
У Британіі є ядерка, вразі чого лупаніть, чи попереддьте ху...ла воно сцикливе. Ну і НАТО.
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05.01.2025 19:27 Ответить
Так готуйтеся, а не нийте в этерах та на сторінках газет. Не треба приміряти на себе роль жертви.
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06.01.2025 10:26 Ответить
 
 