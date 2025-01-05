Подписантам Будапештского меморандума было "похеру" на гарантии безопасности для Украины, - Зеленский

Гарантам Будапештского меморандума было "похер" на выполнение своих обязательств перед Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в подкасте с Лексом Фридманом.

"В Будапештском меморандуме были гарантии безопасности для Украины. Сначала три главных гаранта безопасности для Украины, три стратегических друга и партнера Украины - США, Россия, Великобритания. Франция и Китай присоединились. Было 5 государств... Это сейчас мы понимаем, что это никакие не гарантии безопасности. Было написано "заверения"... Это же крупнейшие государства, это ядерная пятерка. Сейчас надо было бы найти всех этих людей, кто все это придумал, и просто посадить их в тюрьму", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что после оккупации Донбасса и Крыма Украина отправила три раза в течение нескольких лет письма всем гарантам безопасности относительно консультаций, которые были предусмотрены меморандумом. Однако никто на эти письма не ответил и для консультаций не приехал.

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"Почему? Да похер. Это же понятно на русском? Вот как России было похеру, так и всем остальным гарантерам было похеру на эту страну, на этих людей, на эти гарантии безопасности", - подчеркнул президент.

Кроме того, он сказал, что в феврале 2022 года, когда уже началась полномасштабная война, также были отправлены письма на консультации, и на них "никто не ответил".

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