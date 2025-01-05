Подписантам Будапештского меморандума было "похеру" на гарантии безопасности для Украины, - Зеленский
Гарантам Будапештского меморандума было "похер" на выполнение своих обязательств перед Украиной.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в подкасте с Лексом Фридманом.
"В Будапештском меморандуме были гарантии безопасности для Украины. Сначала три главных гаранта безопасности для Украины, три стратегических друга и партнера Украины - США, Россия, Великобритания. Франция и Китай присоединились. Было 5 государств... Это сейчас мы понимаем, что это никакие не гарантии безопасности. Было написано "заверения"... Это же крупнейшие государства, это ядерная пятерка. Сейчас надо было бы найти всех этих людей, кто все это придумал, и просто посадить их в тюрьму", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что после оккупации Донбасса и Крыма Украина отправила три раза в течение нескольких лет письма всем гарантам безопасности относительно консультаций, которые были предусмотрены меморандумом. Однако никто на эти письма не ответил и для консультаций не приехал.
"Почему? Да похер. Это же понятно на русском? Вот как России было похеру, так и всем остальным гарантерам было похеру на эту страну, на этих людей, на эти гарантии безопасности", - подчеркнул президент.
Кроме того, он сказал, что в феврале 2022 года, когда уже началась полномасштабная война, также были отправлены письма на консультации, и на них "никто не ответил".
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Всім похеру було!
Раз розповсюдження відбулося в інших країнах, і Україну не захистили від агресії - ми вільні від зобов"язань.
Зараз повторюється те саме, що у 1996 р. - нам ставлять умови про ЯЗ. Не "розповсюджувати" ...
- заявив Владімір Путін, 4 березня 2014 року.
Зараз кгбисти готують нову пастку для України - договір у Братиславі, ідея мацкви, просувають Орбан вучич і Фіцо. Мацква розуміє, що західна Европа підтримує Україну, тому обрана країна у прикордонні України.
І говорять що Трамп збирається до Братислави . Тому так шістки метушаться. Ось 10 січня велика словацька делегація збирається у КРІВАВУ мацкву знову жати кріваві руки хутина.
ЦІКАВО , а вистачить Трампу відваги відвідати Київ , як це зробив Байден. До речі досі Орбана Вучича і Фіцо у Київі теж не було.
Іншими словами нам дали пусті гарантії , аби ми лиш від.бались .
Пам'ятаю як тоді наші владні дебіли ще й хизувались , тим що Україна - найййймиролюбніша країна світу !! ****** . Дивіться всі мовляв , бачите які ми круті ,, ось роззброїлись , добровільно позбулись власного захисту ,, а все заради того щоб на Заході - пані та панове міцно спали і ні за шо не переживали .
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Вже 5 березня США ініціювали проведення в Парижі консультації з країнами-учасницями Будапештського меморандуму. На зустріч з'явилися держсекретар США Джон Керрі, міністр закордонних справ Великобританії Вільям Хейг, в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця, але не представник держави-агресора Росії. Пізніше Російська Федерація відмовилася від таких консультацій. А воно тут гнівно так нам лапшину вішає на вуха. Кончена мерзота......
Никто не будет умирать за другую страну и НАТО это не панацея, там тоже ХИТРОЖОПАЯ 5-я статья "...и предпримут действия, которые сочтут необходимыми, чтобы помочь стране НАТО, подвергшейся нападению..." (читайте внимательно: которые СОЧТУТ НЕОБХОДИМЫМИ), выражение "озабоченности" тоже может быть "необходимыми мерами"!!
Ничто кроме СИЛЬНОЙ АРМИИ и ТЕРМОЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ (в количестве не менее 1,5 тыс боеголовок со средним зарядом 500 кТн) и современными средствами доставки, которые преодолеют ПВО/ПРО противника не будет ГАРАНТИЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ и для понимания этого факта не нужно быть умником или иметь высшее образование, это очевидный факт!