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Подписантам Будапештского меморандума было "похеру" на гарантии безопасности для Украины, - Зеленский

Володимир Зеленський

Гарантам Будапештского меморандума было "похер" на выполнение своих обязательств перед Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в подкасте с Лексом Фридманом.

"В Будапештском меморандуме были гарантии безопасности для Украины. Сначала три главных гаранта безопасности для Украины, три стратегических друга и партнера Украины - США, Россия, Великобритания. Франция и Китай присоединились. Было 5 государств... Это сейчас мы понимаем, что это никакие не гарантии безопасности. Было написано "заверения"... Это же крупнейшие государства, это ядерная пятерка. Сейчас надо было бы найти всех этих людей, кто все это придумал, и просто посадить их в тюрьму", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что после оккупации Донбасса и Крыма Украина отправила три раза в течение нескольких лет письма всем гарантам безопасности относительно консультаций, которые были предусмотрены меморандумом. Однако никто на эти письма не ответил и для консультаций не приехал.

Также читайте: РФ нарушила Будапештский меморандум. Мировые лидеры не смогли остановить Путина, - Зеленский

"Почему? Да похер. Это же понятно на русском? Вот как России было похеру, так и всем остальным гарантерам было похеру на эту страну, на этих людей, на эти гарантии безопасности", - подчеркнул президент.

Кроме того, он сказал, что в феврале 2022 года, когда уже началась полномасштабная война, также были отправлены письма на консультации, и на них "никто не ответил".

Также читайте: Мы отдали ядерное оружие, но ничего не получили. Поэтому нам нужно НАТО, - Зеленский

Будапештское соглашение (170) Зеленский Владимир (20474)


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Топ комментарии
+41
освіта криворіжська дає своє...
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05.01.2025 22:46
+31
Люди - та візьміть і прочитайте вже нарешті той Будапештський меморандум - не має там ніяких гарантій.
Не потрібно ''тириндіти'' про якісь там гарантії.
Кравчук і Кучма просто подарували спочатку тактичну, а потім і стратегічну Ядерну Зброю москалям - усі ядерні боєголовки були вивезені в ''*********''.
Кравчука і Кучму обрав до влади ''мудрий'' український народ - бо ті були за дружбу з москалями - на противагу націоналісту Чорноволу.
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05.01.2025 23:10
+26
Який сором((І це президент країни розмовляє? Дипломатія вищого сорту!А сам забув як перед війною в Буковелі катався ???Зе було похер на українців і країну!при чому ЗАВЖДИ!
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05.01.2025 23:05
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А про лендліз щось розказував?
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06.01.2025 00:04 Ответить
Найвеличнівшивий діпламат всєх врємйон і народов
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06.01.2025 00:06 Ответить
Тут господин Зеленский абсолютно прав. Похеру было как партнерам , так и Украинской власти, которая эту туалетную бумагу подписала. Назовите фамилию сына или дочери ХОТЬ ОДНОГО деятеля украинского государства, или представителя олигархии, КТО ВОЮЕТ НА ФРОНТЕ. и все станет понятно.
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06.01.2025 00:08 Ответить
Дебільне зелене мурло, тоді пропонували Україні взамін одночасний вступ в НАТО, від якого українські гниди відмовилися на догоду кремлю. От знайди тих гнид і посади, а не чеши своїм помелом куйню.
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06.01.2025 00:12 Ответить
Президент все вірно сказав
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06.01.2025 00:12 Ответить
А що ти, убоге, понапідписувало? Нечувані безпрецедентні гарантії безпеки взамін НАТО, які не потрібно ратифікувати, бо вони просто не обов'язкові до виконання.
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06.01.2025 00:16 Ответить
Ми, що? Вже перейшли на французьку?! 🤣
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06.01.2025 00:24 Ответить
Невже ніхто не розуміє чому ЗЕлідОр знов бикує? Нахабно, зухвало. Бо він відпрацьовує на його лохторат, якому саме такий бидло-стайл подобається. Бидло, яке обирало ЗЕлідОра любить його досі саме за отой "похєр" чи "pohuj", бо ЗЕлідОр це бидло-мєсія, він як "сакральні" сємкі для гопніков, як той "майскій міраточащій шашлик на 9 мая" для совкодрочєров. ЗЕлідОр це не просто реванш антимайдану, він уособлює собою антиУкраїну, бо він прийшов, щоб знищити її підло, підступно, прикриваючись легітимністю, яку купив за обман тих, хто повірив його брехливим словам. Вже на часі сказати цій знахабнілій кремлівській гидоті : нахєр!
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06.01.2025 00:43 Ответить
Ну тут я з клоуном повністю згідний!
Всім похеру було!
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06.01.2025 00:47 Ответить
Ого... "божевильний" путин тихо курить у сторнци...
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06.01.2025 00:48 Ответить
Отже, з договором партнери наї.али, це давно було зрозуміло.А ще зрозуміло, що угода про не розповсюдження я/з є не чинною так як прив'язана до тих самих гарантій і накладала відповідні зобов'язання на Україну.
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06.01.2025 00:57 Ответить
Цікаво а зараз що не так само? Чи куча маленьких "меморандиків" краща від одного великого? Смарагдовий як завжди пиндить як дише....
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06.01.2025 01:02 Ответить
Ліл. Гундос, а ти Будапешт взагалі читав? Це ж був меморандум "про наміри" і нічого більше. Жодного підписаного договору про захист України в тому меморандумі не було.
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06.01.2025 01:02 Ответить
Тому, що попередні президенти(жоден) не направляли делігації у Вашингтон для закріплення гарантій прописаних у меморандумі.Натомість свої зобов'язання Україна повністю виконала.Було ліквідовано весь тактичний та стратегічний запас засобів стримування ,країна по факту залишилася позаблоковою і не захищеною.
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06.01.2025 01:15 Ответить
Практично все було не ліквідовано, а передано росії.
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06.01.2025 01:32 Ответить
Вже пояснювали. Меморандум слід читати разом з договором про нерозповсюдження ЯЗ.
Раз розповсюдження відбулося в інших країнах, і Україну не захистили від агресії - ми вільні від зобов"язань.

Зараз повторюється те саме, що у 1996 р. - нам ставлять умови про ЯЗ. Не "розповсюджувати" ...
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06.01.2025 01:19 Ответить
Якраз Україна і розповсюдила свою ядерну зброю у росію.
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06.01.2025 01:33 Ответить
"А с этим государством и в отношении этого государства мы никаких обязывающих документов не подписывали" ,
- заявив Владімір Путін, 4 березня 2014 року.
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06.01.2025 01:44 Ответить
А " безпекові угоди"- це не такаж хрінь як " Будапештський меморандум"..?!😉
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06.01.2025 02:51 Ответить
І таки крупно прибрехав-він живе не по правилам а по інстинктам.
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06.01.2025 03:05 Ответить
Головним ідеологом відібрати у України і інших пост совкових країн зброю була мацква. Тобто Будапешт був зроблен кацапскими кгбистами
Зараз кгбисти готують нову пастку для України - договір у Братиславі, ідея мацкви, просувають Орбан вучич і Фіцо. Мацква розуміє, що західна Европа підтримує Україну, тому обрана країна у прикордонні України.
І говорять що Трамп збирається до Братислави . Тому так шістки метушаться. Ось 10 січня велика словацька делегація збирається у КРІВАВУ мацкву знову жати кріваві руки хутина.
ЦІКАВО , а вистачить Трампу відваги відвідати Київ , як це зробив Байден. До речі досі Орбана Вучича і Фіцо у Київі теж не було.
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06.01.2025 04:25 Ответить
Це правда . Їм було похеру . Кучма підписав папірець який навіть не ратифікували парламенти країн підписантів . Українську дипломатію на міжнародному рівні розвели як котят .
Іншими словами нам дали пусті гарантії , аби ми лиш від.бались .
Пам'ятаю як тоді наші владні дебіли ще й хизувались , тим що Україна - найййймиролюбніша країна світу !! ****** . Дивіться всі мовляв , бачите які ми круті ,, ось роззброїлись , добровільно позбулись власного захисту ,, а все заради того щоб на Заході - пані та панове міцно спали і ні за шо не переживали .
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06.01.2025 04:27 Ответить
Может оно, не по той дороге поехали? А вдруг, не дожали на первом майдане. И не было 3-го тура? Не пришел Виктор Андреевич, два срока Янукович. Украина подкацапская. Похлеще Беларуси. Страны НАТО начинают движ в Карпатах. Как думаете будапештский гарант Москва вмешается, или нет?
Зная правила нашего сайта: Путин - *****. Крым - наш. Зеленский - клоун
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06.01.2025 08:08 Ответить
Боже, яке ж воно тупе та брехливе! Навіть і не читало того меморандуму- а там усього аж 6 пунктів на півсторінки. І нема там ніяких гарантій від слова зовсім! Пустий папірець! І не підписувала його Франція та Китай. Підписали США ,Британія і росія. і ХАЙ НЕ БРЕШЕ що ніхто не приізджав на консультаціі- Після початку вторгнення в Криму Український парламент попросив підписантів Меморандуму підтвердити свою прихильність принципам, закріпленим у політичній угоді, та провести консультації з Україною для зменшення напруженості. 2 березня 2014 року Верховна Рада України на закритому засіданні ухвалила звернення до парламентів держав-гарантів безпеки України згідно з Будапештським меморандумом і до міжнародних організацій.
Вже 5 березня США ініціювали проведення в Парижі консультації з країнами-учасницями Будапештського меморандуму. На зустріч з'явилися держсекретар США Джон Керрі, міністр закордонних справ Великобританії Вільям Хейг, в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця, але не представник держави-агресора Росії. Пізніше Російська Федерація відмовилася від таких консультацій. А воно тут гнівно так нам лапшину вішає на вуха. Кончена мерзота......
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06.01.2025 05:09 Ответить
щось він уже зовсім того...
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06.01.2025 07:01 Ответить
Про. меморандум воно може й так, але не тому, хто похєрив безпеку країни зараз, про це судити.
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06.01.2025 07:30 Ответить
Зелене чмо, що ти мразь верзешь????????? Як ти розмовляешь???????? Що це за лексікон у відкритому доступі????? Урод!!!! Гори в аду!!!!!
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06.01.2025 07:52 Ответить
Мене шокувала підлість країн "гарантів" цього фігового листка під назвою "будапештський меморандум". Нема і дня щоб я не проклинав тих сраних гарантів що були при владі 2014 року. Єдиний кого слід поважати це Борис Джонсон. Байден ,Макрон і Шольц давали допомогу по чайній ложці щоб раша вспіла оговтатись, а тепер ми маємо те що маємо.
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06.01.2025 09:39 Ответить
Будмеморандум - звичайно зрада. Тупість і безпринципність Кучми і ко. Але зелене чмо нехай не на Кучму киває а краще розповість що його вірні нукери напідписували в Стамбулі. Про що вів Зе особисті домовляночки були в Омані. Чи про Будапешт він згадав а про Оман і Стамбул - не пам'ятає? А от громадянам які хоч трохи при свідомості було б цікаво
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06.01.2025 09:53 Ответить
Можно подумать в этот раз "гарантии безопасности" принципиально будут отличаться!?
Никто не будет умирать за другую страну и НАТО это не панацея, там тоже ХИТРОЖОПАЯ 5-я статья "...и предпримут действия, которые сочтут необходимыми, чтобы помочь стране НАТО, подвергшейся нападению..." (читайте внимательно: которые СОЧТУТ НЕОБХОДИМЫМИ), выражение "озабоченности" тоже может быть "необходимыми мерами"!!
Ничто кроме СИЛЬНОЙ АРМИИ и ТЕРМОЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ (в количестве не менее 1,5 тыс боеголовок со средним зарядом 500 кТн) и современными средствами доставки, которые преодолеют ПВО/ПРО противника не будет ГАРАНТИЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ и для понимания этого факта не нужно быть умником или иметь высшее образование, это очевидный факт!
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06.01.2025 10:05 Ответить
Потужна торпеда в бік союзників. Хтось може і образитись
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06.01.2025 10:07 Ответить
гарант перейшов на рідну мову
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06.01.2025 10:12 Ответить
Як на мене, це він ще досить лагідно висловився.
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06.01.2025 17:33 Ответить
https://zn.ua/ukr/POLITICS/tse-khnja-zelenskij-pro-obitsjanki-ssha-pered-povnomasshtabnim-vtorhnennja-rf.html Зеленський заявив що не отримав допомого від США перед війною. .... чим далі тим більше яо...ю від цієї істоити. Перед війною , пам'ятаю Зе зявляв що війни не буде , що заяви про можливу війну шкодять інвестиціям.. до війни готовувся- "отріцательним способом" - тобто зменшееням армії, закриттім ракетних програм і розмінуванням... Союзники ж волали що буде війна і треба готувтися!! Кому вони б мали давати зброю якщо до війни ніхто не готувався і не збирався
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06.01.2025 10:37 Ответить
Перш за все "похеру" було самої Україні. Чі може я помиляюсь?
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06.01.2025 12:41 Ответить
Диванні війська вважають, що якби в меморандумі було написано не про наміри, а щось так-таке дуже обов'язкове до виконання, то ПаРаша би їх не порушила. Читайте :Антон Деникин писал около ста лет назад: "Никогда, конечно, никогда никакая Россия - реакционная или демократическая, республиканская или авторитарная - не допустит отторжения Украины"
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06.01.2025 17:31 Ответить
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