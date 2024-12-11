РФ нарушила Будапештский меморандум. Мировые лидеры не смогли остановить Путина, - Зеленский

Российская Федерация нарушила Будапештский меморандум, и страны, которые ставили подпись под этим соглашением, не смогли остановить агрессию российского диктатора Владимира Путина.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью CBN, информирует Цензор.НЕТ.

Россия нарушила Будапештский меморандум, нарушила договоры, международное право. И я считаю, что слабыми оказались те мировые лидеры, которые были гарантами Будапештского меморандума. Вот что возмущает. Не то, что Россия - убийца, и она не скрывает этого. Кроме того, возмущает то, что есть другие государства, серьезные, с такими ценностями, которые разделяем мы, в Украине. Но, к сожалению, те государства не смогли остановить Путина. Не хотели быть более серьезными к нему и, если можно использовать такое слово, более жесткими. Не поставили убийцу на место. Не осудили его. Потому что только слов мало, чтобы осудить убийцу. Убийца должен отвечать. Потому что он забрал то, что не давал. Он не давал жизнь нашим людям, а забрал ее у тысяч", - сказал он.

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Президент подчеркнул, что человеческая жизнь является высшей ценностью, и нельзя несерьезно относиться к международным соглашениям, особенно тем, которые гарантируют безопасность людей.

Зеленский напомнил, что в ответ на мировой запрос Украина в свое время отказалась от оружия, а ее безопасность гарантировала не только Россия, но и другие государства, в частности США.

Напомним, ранее в МИД Украины опубликовало официальную позицию о том, что Украина не согласится ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО.

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