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РФ нарушила Будапештский меморандум. Мировые лидеры не смогли остановить Путина, - Зеленский

Президент Володимир Зеленський

Российская Федерация нарушила Будапештский меморандум, и страны, которые ставили подпись под этим соглашением, не смогли остановить агрессию российского диктатора Владимира Путина.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью CBN, информирует Цензор.НЕТ.

Россия нарушила Будапештский меморандум, нарушила договоры, международное право. И я считаю, что слабыми оказались те мировые лидеры, которые были гарантами Будапештского меморандума. Вот что возмущает. Не то, что Россия - убийца, и она не скрывает этого. Кроме того, возмущает то, что есть другие государства, серьезные, с такими ценностями, которые разделяем мы, в Украине. Но, к сожалению, те государства не смогли остановить Путина. Не хотели быть более серьезными к нему и, если можно использовать такое слово, более жесткими. Не поставили убийцу на место. Не осудили его. Потому что только слов мало, чтобы осудить убийцу. Убийца должен отвечать. Потому что он забрал то, что не давал. Он не давал жизнь нашим людям, а забрал ее у тысяч", - сказал он.

Смотрите также: Зеленский в 30-ю годовщину Будапештского меморандума: "Просто подписи любого государства, каких-либо заверений или обещаний для безопасности недостаточно". ВИДЕО

Президент подчеркнул, что человеческая жизнь является высшей ценностью, и нельзя несерьезно относиться к международным соглашениям, особенно тем, которые гарантируют безопасность людей.

Зеленский напомнил, что в ответ на мировой запрос Украина в свое время отказалась от оружия, а ее безопасность гарантировала не только Россия, но и другие государства, в частности США.

Напомним, ранее в МИД Украины опубликовало официальную позицию о том, что Украина не согласится ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО.

Читайте также: Украина больше не повторит такую ​​ошибку, как с Будапештским меморандумом, - Сибига

Автор: 

Будапештское соглашение (169) Зеленский Владимир (20324) россия (95481) война в Украине (3761)


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Топ комментарии
+14
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11.12.2024 20:17
+13
Є різниця хворіти під наглядом гарного лікаря чи під наглядом блазня?

Воювати під головуванням патріота та досвідченого політика теж краще ніж під "дахом" ватного брехуна та ідіота.
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11.12.2024 20:14
+12
Ти впевнений? Тобі чи Харківському, чи Сумському трошки би мозок включити. Якби з 2019 року і далі розбудовувались армія, робили би Нептуни, Громи, Вільху та Стугни то пуйло б ще двісті раз подумав чи потрібно нападати на Україну. А так -клоун, безлад, радіючі дебіли типа тебе- чому б і не напасти((
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11.12.2024 21:03
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Світові лідери не змогли зупинити Путіна

Хлопчино!
Ти насправді віруєш, що вони збиралися, га?
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11.12.2024 20:04 Ответить
Знайомі, схоже з дитинства у нього в школі викладали?
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11.12.2024 20:08 Ответить
Порошенко не смог отговорить украинцев. Какая разница победила!
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11.12.2024 20:06 Ответить
***** б напав і при Пороху...
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11.12.2024 20:09 Ответить
Є різниця хворіти під наглядом гарного лікаря чи під наглядом блазня?

Воювати під головуванням патріота та досвідченого політика теж краще ніж під "дахом" ватного брехуна та ідіота.
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11.12.2024 20:14 Ответить
Але при Пороху пу@ла збирались зустрічати не шашликами.
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11.12.2024 20:14 Ответить
Повномасштабна війна почалась у 2014. Гібридна була завжди.
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11.12.2024 20:15 Ответить
Ти впевнений? Тобі чи Харківському, чи Сумському трошки би мозок включити. Якби з 2019 року і далі розбудовувались армія, робили би Нептуни, Громи, Вільху та Стугни то пуйло б ще двісті раз подумав чи потрібно нападати на Україну. А так -клоун, безлад, радіючі дебіли типа тебе- чому б і не напасти((
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11.12.2024 21:03 Ответить
А чого ***** при пороху воював? Чи не воював?
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11.12.2024 22:00 Ответить
Тільки дибіли досі не бачать різниці.
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12.12.2024 06:43 Ответить
Друже, ***** напав би тоді, коли б побачив слабкість України. Бо силу він відчув десь у 2018 році. Порошенко слабину не дав.
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11.12.2024 21:54 Ответить
Ага, ***** тоді мовчки ковтав як в Україні міцнішає армія мова віра. Але 73% зебілів врятували його від такого приниження...
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12.12.2024 06:54 Ответить
Не хочу тебе кривдити. Ти взагалі вмієш читати ? "Бо силу він відчув.." це ж про *****. А ти все зрозумів навпаки. Щодо Іловайська. До цього моменту кацапи кордони не переходили, а лише направляли свої дрг та гіркіних. Пам'ятаєш. Добробати захопили Іловайськ, і виникла ситуація повної ліквідації динири. Тому ***** прийняв рішення ввести війська. Що для нас було неочікувано. ЗСУ ще майже не відновлено, а добробати не мали важку техніку. Проти танків автоматом не повоюєш. А далі було Дебальцево, де наші ЗСУ тримались міцно, але таки кацапи здолали опір. І тут Порошенко добре попрацював на політичному фронті. Виник Мінськ. З угодами про зупинку бойових дій і війська мусили залишитись там, де їх Мінськ затвердив. ***** аж до 2018-19 років не наважувався знову розпочати наступ. А далі прийшов Ідіот. Тобто обрали Ідіота. Ось маємо війну.
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12.12.2024 16:16 Ответить
От тебе коли пограбують?

Коли ти само відкриєш двері та гроші і все цінне покладеш на вході, так?

А не коли все захищено:
- озброєна навчання охорона
- сигналізація-спостереження
- грощі в сейфі/банку.

Вмикай вже клепки, зебобчику.
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11.12.2024 22:01 Ответить
та їм насрати на Україну і українців, світові лідери думають лише про прибутки своїх еліт і щоб власний лохторат не пручався і був більш-менш задоволений, все інше - то порожні слова ні про що
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11.12.2024 20:09 Ответить
Нам ніхто не допомагає?
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11.12.2024 20:14 Ответить
Утилізуапти свій хлам - це допомога?
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11.12.2024 20:29 Ответить
За Зе?
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11.12.2024 20:40 Ответить
щось у цій допомозі забагато старого лахміття і брехні
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11.12.2024 20:31 Ответить
Кучма, який все "дооформив" і віддав з метою "всесвітнього роззброєння і миру" зараз на Лазуровому узбережжі живе на власній віллі, або в Лондоні, коли хандра - що ж заслужив "повагу" у "світового співтовариства"
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11.12.2024 20:14 Ответить
Кучма? «В України забрали все тактичне ядерне озброєння 1992 року. Вклади вкладників віддали росіі також. Мабуть за вимогою Америки.
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11.12.2024 20:19 Ответить
остаточне дооформлення паперів і передача зброї відбулася вже за Кучми, міг би все зупинити, але його це зовсім не цікавило, бо він прийшов до влади з іншою метою, точно не заради зміцнення держави
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12.12.2024 16:18 Ответить
Чого ви Кравчука захищаєте?
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12.12.2024 16:24 Ответить
Нікого не захищаю, говорю як було. Кравчук уже мертвий, нема толку обговорювати його дії, а Кучма ще живий, з купою бабла, до того ж керував він Україною аж 10 років, вся мафія теперішня розквітла при ньому. Кучма не в росії. Хоча б когось в Україні коли- небудь з високопосадовців посадять з конфіскацією? Чи Україні пороблено лише "політичною відповідальністю" з купою бабла на віллах за кордоном?
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12.12.2024 16:31 Ответить
Дістав вже ти всіх своїм "будапештським меморандумом ".
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11.12.2024 20:09 Ответить
А ішак що робив в той час, коли хтось мав зупиняти?
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11.12.2024 20:10 Ответить
Происходит от лат. memorandum «памятная записка».
От треба і взяти ліліпутіна за піску щоб інші пам'ятали...
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11.12.2024 20:11 Ответить
Зупинити Путіна навіть не намагався Зеленський.
Бо Зеленського цікавить лише влада та рейтинги.

Зеленський - ворог.
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11.12.2024 20:11 Ответить
Ти ж наче не вчора народився? Чечня, Грузія, Сирія - нічого тобі не сказали? Ти справді думав, що усі кинуться захищати Україну, через нератифікований папірець, хоча на інші військові злочини ***** вони закрили очі? Який же ти тупак, господи боже...
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11.12.2024 20:16 Ответить
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11.12.2024 20:17 Ответить
Якійсь дєтскій лєпєт на лужайке. Не давав життя, забрав. А ти навіщо? Мораль нам читати?
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11.12.2024 20:21 Ответить
Та воно ім потрібно? - так - підписали по приколу
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11.12.2024 20:26 Ответить
Так ти ж зо двадцять безпекових гарантій понапідписував! Де вони?!!!
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11.12.2024 20:27 Ответить
Ніхто з *лідорів* і не пробував зупинити *****.
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11.12.2024 20:30 Ответить
Зеленый мародер никому ничего не должен.Это приговор.
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11.12.2024 20:31 Ответить
Він знає, що таке "меморандум"? Може скаже, які країни-підписанти ратифікували (підтвердили) його в частині забезпечення безпеки України в майбутньому?
Так, московія порушила той Меморандум (оскільки там зафіксовані положення про незалежність та териториальну цілістність держави), але решта країн-підписантів (навіть Україна) не провела його через законодавчі органи і, відповідно, не розробили будь-яких механізмів вирішення проблеми при порушенні цього Меморандуму кимось з підписантів. Тому, ІМХО, "Будапештський меморандум" лише заява про наміри, за що окрема ВЕЛИКА "подяка" Кучмі...
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11.12.2024 20:37 Ответить
LisMikita
@LisMikita7
Сьогодні читав Будапештський меморандум. Там виявляється всього шість пунктів. І ні про який захист не йдеться у разі нападу на Україну. Лише про проведення консультацій з даного приводу. Чи я щось не те прочитав? Може там більше пунктів? Папірець для підтерти дупу...
Що наш юрист членом по піаніно там вичитав ???
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11.12.2024 20:45 Ответить
ОН ніпрічьом...ета всьо Мємарандум...
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11.12.2024 20:51 Ответить
Почитай ще раз, тільки уважніше. І да, до слова захист не обов'язково чіплятись
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11.12.2024 21:00 Ответить
Така смілива. Зацитуй. Де там гарантії воювати за нас.
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11.12.2024 21:14 Ответить
Такої фрази, воювати за нас немає, але є фраза, надання допомоги Україні.
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11.12.2024 21:45 Ответить
Там є пункт скликання Радбезу ООН. Його не виконали.
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11.12.2024 21:33 Ответить
Дуркуєш?

На Радбез ООН наклала роzzія

- оте її вето.
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11.12.2024 21:49 Ответить
Сам дуркуєш - треба було її викинути та провести Радбез без неї. Умова меморандума не виконана союзниками: США та Британією.
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11.12.2024 21:56 Ответить
Технологію 'викидання' ти вже надіслало до Радбезу?
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11.12.2024 22:15 Ответить
Двері зачинили і нах@й послали - в їхньому стилі. Нєх@й з вбивцями в джентльменів грати.
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11.12.2024 23:45 Ответить
І ***** підписувати такі документи, які підписанти не взмозі виконувати? Це Зімбабве? Чи США та UK?
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11.12.2024 21:58 Ответить
Меморандум - це лише ПАМ'ЯТКА, на згадку.
От US та UK і не забули
- дають мільярди
- грошима та зброєю

Це ж більшість - 73% - українців обрали собі вирок.
Їм ******* зброя у 2019му була не потрібна, не те що іржава совкова.

Захід захищає адекватну войовничу меншість в Україні,
а зеленим добре і на московії.
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11.12.2024 22:13 Ответить
Якщо був би Рейган, то це був би важливий документ, обовʼязковий для виконання. А коли в США своя "зелена" (чорна або руда) шваль - то важливий документ перетворюється в памʼятку. Не може поважна держава підсовувати партнерам лайно, бо це особливість Зімбабве, а не US.
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11.12.2024 23:33 Ответить
Ну якщо не засудили то мабуть не з бухти барахти це робили. Бачили свої інтереси та знали свої слабкості. Все нема вже давно політики цінностей,зараз тільки політика інтересів. А Зе все хоче подловити світових лідерів на цьому-але насправді в основному як показують події останніх років так 20 їм пофіг на імідж і інші країни знають спроможності сторін без цінностної компоненти і хто есть ху іс ху.
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11.12.2024 20:54 Ответить
А що, це він правильно сказав.
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11.12.2024 20:55 Ответить
Артист розмовного жанру знову вміло перекинув стрілки і визнав винним у загибелі тисяч людей лідерів інших держав, в чому реально провина цілком і повністю тільки його. Лідери інших держав це президенти інших держав а не Украіни. Президент Украіни ти вовочка, а не вони, і ти мав пілкуватись і захищати свій народ а не вони! А що ти для цього зробив? Cкажи! Я вже не кажу про повністью провалену підготовку до війни (розмінування Чонгару, закриті ракетні програми, відведення військ , здача теріторій і таке інше- список дуже великий) Але ж цівільне населення можна було попередити про напад, про я кий тебе телепня попереджали ще з Жовтня 2023 року? Історія знає масу прикладів коли краіни євакуювували цивільне населення з прикордонних районів у разі небезпеки нападу . Ти зробив це? Свою родину вивіз за кордон, а іншім- сидіть вдома і готуйтесь до шашликів! Тим самим підписавши ім смертний вирок. В одному тільки Маріуполі 20-25 тисяч загиблих цивільних які тебе послухали і залишились вдома. І тепер ти тут розповідаєш що людське життя є найвищою цінністю?! Так, це дійсно так, для когось. Але як бачимо вочевидь точно не для тебе. Це по перше. А по друге ,ти як і не зміг зрозуміти досі сенс і значення Мінських угод для Украіни, так і досі зараз і не зрозумів сенсу і значення і змісту Будапештського Меморандуму. Бо ти його мабуть навіть і не читав, зовсім якщо зараз щось бельбекаєш про гарантіі і обов"зки інших про які там немає зовсім ані слова.....
Не набридло ще досі шукати винних у своіх пройоб@х? Єдине з чим можна погодитись, це тільки те що світові треба було починати зупиняти путіна ще дуже давно. Тоді б можливо і не було б і війни в Грузіі, і окупаціі Криму і тоі війни що зараз. Але Будапештський папірець тут зовсім ні до чого.....
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11.12.2024 20:56 Ответить
Ога, залісся порушило меморандум... в 2014 році, але в 2019 з'явився "спаситель" і майстер споглядання очка пині
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11.12.2024 21:42 Ответить
Який же він впертий. Треба думати, збирати "мізкові центри", шукати спосіб як здолати кацапа. А він молотить язиком наче косарка. Ну, якщо пАтужні помощьніки не мають ідей, то треба шукати нормальних, адекватних помічників ! Які чеченців на Хрещатику не ріжуть, а знають як захищати Батьківщину.
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11.12.2024 22:00 Ответить
Ця постановочка з фото 🤡 , з "ручкою на ізгібе " та очіма з під лоба , натяк на те шо перед нами навялічніший актор 1960 років ? Голівуд відпочиває ...чи то вже кастінг ,на свою прибиральню ?
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11.12.2024 22:53 Ответить
правильно, цю тему постійно треба цим повторам нагадувати
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11.12.2024 23:38 Ответить
світові лідери і не збиралися зупиняти
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12.12.2024 10:06 Ответить
 
 