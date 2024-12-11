РФ нарушила Будапештский меморандум. Мировые лидеры не смогли остановить Путина, - Зеленский
Российская Федерация нарушила Будапештский меморандум, и страны, которые ставили подпись под этим соглашением, не смогли остановить агрессию российского диктатора Владимира Путина.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью CBN, информирует Цензор.НЕТ.
Россия нарушила Будапештский меморандум, нарушила договоры, международное право. И я считаю, что слабыми оказались те мировые лидеры, которые были гарантами Будапештского меморандума. Вот что возмущает. Не то, что Россия - убийца, и она не скрывает этого. Кроме того, возмущает то, что есть другие государства, серьезные, с такими ценностями, которые разделяем мы, в Украине. Но, к сожалению, те государства не смогли остановить Путина. Не хотели быть более серьезными к нему и, если можно использовать такое слово, более жесткими. Не поставили убийцу на место. Не осудили его. Потому что только слов мало, чтобы осудить убийцу. Убийца должен отвечать. Потому что он забрал то, что не давал. Он не давал жизнь нашим людям, а забрал ее у тысяч", - сказал он.
Президент подчеркнул, что человеческая жизнь является высшей ценностью, и нельзя несерьезно относиться к международным соглашениям, особенно тем, которые гарантируют безопасность людей.
Зеленский напомнил, что в ответ на мировой запрос Украина в свое время отказалась от оружия, а ее безопасность гарантировала не только Россия, но и другие государства, в частности США.
Напомним, ранее в МИД Украины опубликовало официальную позицию о том, что Украина не согласится ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО.
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Хлопчино!
Ти насправді віруєш, що вони збиралися, га?
Воювати під головуванням патріота та досвідченого політика теж краще ніж під "дахом" ватного брехуна та ідіота.
Коли ти само відкриєш двері та гроші і все цінне покладеш на вході, так?
А не коли все захищено:
- озброєна навчання охорона
- сигналізація-спостереження
- грощі в сейфі/банку.
Вмикай вже клепки, зебобчику.
От треба і взяти ліліпутіна за піску щоб інші пам'ятали...
Бо Зеленського цікавить лише влада та рейтинги.
Зеленський - ворог.
Так, московія порушила той Меморандум (оскільки там зафіксовані положення про незалежність та териториальну цілістність держави), але решта країн-підписантів (навіть Україна) не провела його через законодавчі органи і, відповідно, не розробили будь-яких механізмів вирішення проблеми при порушенні цього Меморандуму кимось з підписантів. Тому, ІМХО, "Будапештський меморандум" лише заява про наміри, за що окрема ВЕЛИКА "подяка" Кучмі...
@LisMikita7
Сьогодні читав Будапештський меморандум. Там виявляється всього шість пунктів. І ні про який захист не йдеться у разі нападу на Україну. Лише про проведення консультацій з даного приводу. Чи я щось не те прочитав? Може там більше пунктів? Папірець для підтерти дупу...
Що наш юрист членом по піаніно там вичитав ???
На Радбез ООН наклала роzzія
- оте її вето.
От US та UK і не забули
- дають мільярди
- грошима та зброєю
Це ж більшість - 73% - українців обрали собі вирок.
Їм ******* зброя у 2019му була не потрібна, не те що іржава совкова.
Захід захищає адекватну войовничу меншість в Україні,
а зеленим добре і на московії.
Не набридло ще досі шукати винних у своіх пройоб@х? Єдине з чим можна погодитись, це тільки те що світові треба було починати зупиняти путіна ще дуже давно. Тоді б можливо і не було б і війни в Грузіі, і окупаціі Криму і тоі війни що зараз. Але Будапештський папірець тут зовсім ні до чого.....