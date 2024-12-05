Зеленский в 30-ю годовщину Будапештского меморандума: "Просто подписи любого государства, каких-либо заверений или обещаний для безопасности недостаточно". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что "заверения или обещания" любых стран не могут быть гарантиями безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня - 30 лет Будапештскому меморандуму. Десять лет войны. Ни одного дня этот документ не работал. И поэтому каждый в мире теперь будет знать, что просто подписи любого государства, каких-то заверений или обещаний для безопасности недостаточно. Нужны действенные гарантии. То есть реальное союзничество и реалистичный фундамент безопасности внутри страны. Оружие, которое позволяет защититься и сдержать врага. И единство, которое помогает выстоять даже в самые сложные моменты. Работаем над каждым из элементов безопасности. Спасибо всем, кто помогает! Спасибо всем нашим людям, которые все это обеспечивают!" - говорится в сообщении.