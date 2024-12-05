Зеленский в 30-ю годовщину Будапештского меморандума: "Просто подписи любого государства, каких-либо заверений или обещаний для безопасности недостаточно". ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что "заверения или обещания" любых стран не могут быть гарантиями безопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Сегодня - 30 лет Будапештскому меморандуму. Десять лет войны. Ни одного дня этот документ не работал. И поэтому каждый в мире теперь будет знать, что просто подписи любого государства, каких-то заверений или обещаний для безопасности недостаточно. Нужны действенные гарантии. То есть реальное союзничество и реалистичный фундамент безопасности внутри страны. Оружие, которое позволяет защититься и сдержать врага. И единство, которое помогает выстоять даже в самые сложные моменты. Работаем над каждым из элементов безопасности. Спасибо всем, кто помогает! Спасибо всем нашим людям, которые все это обеспечивают!" - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в МИД Украины опубликовало официальную позицию о том, что Украина не согласится ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО.
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Є 20 хвилин, дуже багато питань стосовно візиту голови ОПУ до США. Чітко та зрозуміло - що трапилося иа чим ситуація неприємна для України та її національних інтересів.
1. Я недарма написав позавчора у коментарях, що Ермак зустрінеться з Радником Трампа з нацбезпеки Уолтцем тільки після того, як з тим зустрінеться Порошенко. Так воно і сталося. Петро Олексійович спочатку "на полях" партійного заходу коротко зустрівся з Уолтцем, і лише потім Ермака та Свириденко останній прийняв у своїй резиденції. Це не означає того, що нова команда Президента США збирається "ставити" на Порошенка. Це означає, що тупа впертість Президента України, який наче ідіот з психлікарні раз за разом сує кубік Рубіка у трикутний отвір сує Ермака на переговори по ключовим для України питанням, може призвести до прямо протилежних очікуваним Президентом результатам.
2. Ситуація з відрядженням Умерова до Південної Кореї нічому не навчила Зеленського. Там все було дзеркально: Спочатку Сибіга попередньо домовився з корейцями про угоди, потім приїхав Умеров та все поховав. Зараз ситуація до болі нагадує корейську. Знову у США був Сибіга котрий відносно непогано впорався з переговорами як з чинним Держсекретарем Блінкеном, так і з його наступником Рубіо та тим же Радником з Нацбезпеки Уолтцем. Тепер Президент відправив до США Ермака на конкретні переговори про умови перемир'я. Відразу кажу - вони пройшли вкрай невдало для України у першому турі, може бути другий, проте це не точно, його, з огляду на перший тур, можуть скасувати взагалі. Подробиці доки ще не дам, проте наш новий куратор заявив буквально наступне:
- Якщо Ваш Президент вирішив, що може зневажати Трампа та надсилати небежаних персон на переговори, то це він робить дарма - він врешті решт шкодить і собі, і, що гірше, інтересам України. Чекайте неприємних сюрпризів.
Додати мені нема чого - все сказано чітко та по суті. Наш Президент під гаслом - "У мене немає кращого переговорника, ніж Ермак"!, знову сунув прямогутник у американський трикутний отвір. Той очікувано не вліз. Демарші Уолтца з Порошенком, як до того Шольца з Кличком ( а Трамп з останнім знайомий особисто та ставиться до того з явною приязністю), будуть множитися. Світ не прогнеться під Зеленського - світ нагне Зеленського та, пробачте за грубість, врешті запхає прямокутного Ермака у задній отвір Президента.
Якщо чесно, я у відчаї. Мені не шашечки - мені їхати. Інтереси України - понад усе, на персоналії тих, хто здобуде прийнятний для Держави результат мені абсолютно байдуже. Ермак не здобув по підсумках усіх переговрів, які проводив особисто, жодної вдалої домовленості - практично завалив усі напрямки. Умови перемир'я від США у наявній ситуації будуть для України як мінімум не гарні. І дай Боже щоби я помилився.
А ті три десятки "безпекових угод", що ти понапідписувало протягом року достатньо? Як там було (в якомусь матеріалізмі наче): "кількість переходить в якість" (здається так). Ну що, вже перейшло? Достатньо для безпеки?
А, мля, це ж законнообраний мудрим нарідом призедент (веселун, музикант, садівник дерев, підписант тисячі угод і просто смарагдовий месія, ), тому, мабуть, йому можна...
Москва руками своїх посіпак це все і робила щоб потім захопити Україну "за три дні".
Ця подія стала зловісним предвісником російсько-української війни, що розпочалась 2014 року і її теперішньої гарячої фази, яка поставила під загрозу саме існування незалежної української Держави.
Цей урок має спонукати майбутніх парламентарів і президента України внести зміни у Конституцію України норму, яка забороняє будь-яке і під будь-яким приводом роззброєння України, зокрема зниження чисельності її Армії нижче певного мінімуму (можливо у 500 тисяч військових). А дії тих, хто намагатиметься це вчинити прирівняти до державної зради.