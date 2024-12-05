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Зеленский в 30-ю годовщину Будапештского меморандума: "Просто подписи любого государства, каких-либо заверений или обещаний для безопасности недостаточно". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что "заверения или обещания" любых стран не могут быть гарантиями безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня - 30 лет Будапештскому меморандуму. Десять лет войны. Ни одного дня этот документ не работал. И поэтому каждый в мире теперь будет знать, что просто подписи любого государства, каких-то заверений или обещаний для безопасности недостаточно. Нужны действенные гарантии. То есть реальное союзничество и реалистичный фундамент безопасности внутри страны. Оружие, которое позволяет защититься и сдержать врага. И единство, которое помогает выстоять даже в самые сложные моменты. Работаем над каждым из элементов безопасности. Спасибо всем, кто помогает! Спасибо всем нашим людям, которые все это обеспечивают!" - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в МИД Украины опубликовало официальную позицию о том, что Украина не согласится ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО.

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Автор: 

Будапештское соглашение (169) видеообращение (23) Зеленский Владимир (20268)


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Топ комментарии
+23
Це він про свої розпіарені до небес безпрецедентні безпекові гарантії підписані з 27 країнами, з якими він носився більш року? Напевне іграшка набридла. Бо тепер про НАТО скавчить.

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05.12.2024 19:37
+15
А оті десятки туалетних папірців, що напідписував ЗЄ з країнами, яких і на мапі не дуже добре видно,?
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05.12.2024 19:44
+9
Віборці та адепти Смарагдового Боневтіка Янелоховича, а кім був у ті часи ваш ідол і чим він займався?
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05.12.2024 19:48
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Це він про свої розпіарені до небес безпрецедентні безпекові гарантії підписані з 27 країнами, з якими він носився більш року? Напевне іграшка набридла. Бо тепер про НАТО скавчить.

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05.12.2024 19:37 Ответить
Домалюй ще карикатури на Кравчука, Кучмо, Юща і Зєка. Ось ці чотири спєца і перетворили Україну в беззахисне ягня. А в піаніста і своїх гріхів вистачає.
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05.12.2024 19:42 Ответить
Порошенка ще забув. Випадково? Чи так треба?
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05.12.2024 22:19 Ответить
Щоб не стати йому першим президентом без країни
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05.12.2024 19:50 Ответить
Радники Трампа підготували для України черговий Будапештський Меморандум, який передбачає відмову вже не від ядерної зброї, а від НАТО та захоплених росфашистами територій. Натомість про гарантії безпеки, а насамперед про введення в Україну миротворчих західних військ, і причому навічно поки існує росія, та закрите небо над Україною не згадується.
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05.12.2024 19:37 Ответить
І наші бандити підпишуть все, ще й рученьки цілувати будуть. А Лідор посміхатиметься посмішкою Мони Лізи. Як ось я.
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05.12.2024 20:29 Ответить
Кожен в світі тепер знатиме, що єдиний гарант - це власна ЯЗ!
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05.12.2024 19:40 Ответить
ЕРМАК У США. РЕПЛІКА.

Є 20 хвилин, дуже багато питань стосовно візиту голови ОПУ до США. Чітко та зрозуміло - що трапилося иа чим ситуація неприємна для України та її національних інтересів.
1. Я недарма написав позавчора у коментарях, що Ермак зустрінеться з Радником Трампа з нацбезпеки Уолтцем тільки після того, як з тим зустрінеться Порошенко. Так воно і сталося. Петро Олексійович спочатку "на полях" партійного заходу коротко зустрівся з Уолтцем, і лише потім Ермака та Свириденко останній прийняв у своїй резиденції. Це не означає того, що нова команда Президента США збирається "ставити" на Порошенка. Це означає, що тупа впертість Президента України, який наче ідіот з психлікарні раз за разом сує кубік Рубіка у трикутний отвір сує Ермака на переговори по ключовим для України питанням, може призвести до прямо протилежних очікуваним Президентом результатам.

2. Ситуація з відрядженням Умерова до Південної Кореї нічому не навчила Зеленського. Там все було дзеркально: Спочатку Сибіга попередньо домовився з корейцями про угоди, потім приїхав Умеров та все поховав. Зараз ситуація до болі нагадує корейську. Знову у США був Сибіга котрий відносно непогано впорався з переговорами як з чинним Держсекретарем Блінкеном, так і з його наступником Рубіо та тим же Радником з Нацбезпеки Уолтцем. Тепер Президент відправив до США Ермака на конкретні переговори про умови перемир'я. Відразу кажу - вони пройшли вкрай невдало для України у першому турі, може бути другий, проте це не точно, його, з огляду на перший тур, можуть скасувати взагалі. Подробиці доки ще не дам, проте наш новий куратор заявив буквально наступне:
- Якщо Ваш Президент вирішив, що може зневажати Трампа та надсилати небежаних персон на переговори, то це він робить дарма - він врешті решт шкодить і собі, і, що гірше, інтересам України. Чекайте неприємних сюрпризів.

Додати мені нема чого - все сказано чітко та по суті. Наш Президент під гаслом - "У мене немає кращого переговорника, ніж Ермак"!, знову сунув прямогутник у американський трикутний отвір. Той очікувано не вліз. Демарші Уолтца з Порошенком, як до того Шольца з Кличком ( а Трамп з останнім знайомий особисто та ставиться до того з явною приязністю), будуть множитися. Світ не прогнеться під Зеленського - світ нагне Зеленського та, пробачте за грубість, врешті запхає прямокутного Ермака у задній отвір Президента.

Якщо чесно, я у відчаї. Мені не шашечки - мені їхати. Інтереси України - понад усе, на персоналії тих, хто здобуде прийнятний для Держави результат мені абсолютно байдуже. Ермак не здобув по підсумках усіх переговрів, які проводив особисто, жодної вдалої домовленості - практично завалив усі напрямки. Умови перемир'я від США у наявній ситуації будуть для України як мінімум не гарні. І дай Боже щоби я помилився.
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05.12.2024 19:41 Ответить
БАНДЕРІВЕЦЬ НА СЛУЖБІ ДЯДЕЧКА СЕМА
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05.12.2024 19:44 Ответить
А ти хто? Колорадо, яке замаскувалось під українку?
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05.12.2024 19:59 Ответить
Хамло, ти кому тут тикаїш? Піздуй за русскім карабльом, там твоє місце, подоляцьке лайно.
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05.12.2024 20:06 Ответить
Бач, як ти обригалась знов жовчею в кабаку. А я по твоєму маю тут разом із твоїми собаками вживати та вилизувати твою блювотину? не пробувала вийти з похмілля та стати більше схожою на жінку, а не на кон-че-ну?
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05.12.2024 20:14 Ответить
Чувирло, якщо ти вже хамло, то я маю право так звертатись до тебе. Не хочеш читати ТУТ, "читай" Єдиний марафон. Там все однозначно. Чого сюди до вільної спільноти приповз ? Як казав один політик "Не заважайте плюралізму !" Плюралізм - слово, яке не має єдиного кореня зі словом "плювок".
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05.12.2024 20:36 Ответить
абідєлі коллєґу по соєвому цеху антиукраїнську лярву КРУПу?
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05.12.2024 22:25 Ответить
Бастарди... обидва...
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05.12.2024 20:55 Ответить
А оті десятки туалетних папірців, що напідписував ЗЄ з країнами, яких і на мапі не дуже добре видно,?
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05.12.2024 19:44 Ответить
"...просто підпису будь-якої держави, якихось запевнень чи обіцянок для безпеки недостатньо." Джерело: https://censor.net/ua/v3523659

А ті три десятки "безпекових угод", що ти понапідписувало протягом року достатньо? Як там було (в якомусь матеріалізмі наче): "кількість переходить в якість" (здається так). Ну що, вже перейшло? Достатньо для безпеки?
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05.12.2024 19:48 Ответить
Віборці та адепти Смарагдового Боневтіка Янелоховича, а кім був у ті часи ваш ідол і чим він займався?
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05.12.2024 19:48 Ответить
Виборці та адепти Боневтіка Янелоховича Потужного, скажить, а кондоми смарагдового коліру існуют?
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05.12.2024 19:51 Ответить
Пропоную, щоб в аптеці "смарагдові кондоми" продавали тільки на 1000 гривень єДопомоги. Бажано, щоб зелохторат не розмножувався.
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05.12.2024 20:26 Ответить
Якась неголена хвора мавпа торохтить щось про Будапешт і гарантії... Хто їй взагалі дозволив говорити? ...
А, мля, це ж законнообраний мудрим нарідом призедент (веселун, музикант, садівник дерев, підписант тисячі угод і просто смарагдовий месія, ), тому, мабуть, йому можна...
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05.12.2024 19:51 Ответить
А зазернути в очко путіну достатньо було?
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05.12.2024 19:51 Ответить
До останнього часу у владі сиділи (а подекуди і сидять досі) відверті російські агенти і вороги України. Переважно зараз ця наволоч втікла в росію і звідти продовжує поливати свою колишню Батьківщину брудом.
Москва руками своїх посіпак це все і робила щоб потім захопити Україну "за три дні".
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05.12.2024 22:46 Ответить
Подекуди?
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11.12.2024 22:47 Ответить
Сам наподписывал филькины грамоты ,-это патужно.Но и здесь пиар.Хотя это правда.
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05.12.2024 19:54 Ответить
І через це кожен у світі тепер знатиме, що просто підпису будь-якої держави, якихось запевнень чи обіцянок для безпеки недостатньо. ( міг би прямим текстом сказати-"підпис тих світових аферистів, котрі підписали Будапештський туалетний папір ,не вартий того паперу ,на котрому вони підписалися(за Бісмарком).
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05.12.2024 19:56 Ответить
Не вартий поки Україна не подала в Міжнародний суд позов до підписантів Меморандуму за компенсацію збитків, які отримала в результаті невиконання гарантами своїх зобов'язань, і відразу той папірець стане дуже коштовним, як тільки держдеп пронюхає, що такий позов готується.
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11.12.2024 22:03 Ответить
Не вартий поки Україна не подала в Міжнародний суд позов до підписантів Меморандуму за компенсацію збитків, _це написав "ТЕОРЕТИК БЕЗ ПРАКТИКИ" .оскільки збитки і їх компенсація Україні , в цьому папірці ,не прописані .
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12.12.2024 14:24 Ответить
Невже прочитав? Для того людство й створило суди, щоб вирішувати проблеми не прописані в угодах.
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12.12.2024 21:43 Ответить
невже Ти десь таке прочитав????Для того людство й створило суди, щоб вирішувати проблеми не прописані в угодах.(на все, що не прописане в угодах, судам до "лампочки" )))
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12.12.2024 21:51 Ответить
Хотів би я побачити пряму трансляцію, як веселяться в овальному кабінеті, коли всі світові ЗМІ повідомлять, що Україна подала такий позов до гарантів в Міжнародний суд. Дуже весела перспектива для 335 мільйонів американців опинитись сам на сам проти 1410 мільйонів китайців з союзниками, а їх стане важко порахувати, бо кінець черги з бажаючих буде за горизонтом.
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12.12.2024 22:21 Ответить
хотіння людське , має місце бути тут і вже...
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13.12.2024 11:54 Ответить
Так не завжди ж Україною керуватимуть кондитери з піаністами, буде ще тут і вже, а Сонний Джо прискорить - вже побздикує так, що всі з Китаю вітер нюхають. Будеш ти, емігрант, косооким чай подавати.
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13.12.2024 20:58 Ответить
очевидно, маєш практичні навики обслуговуючого персоналу в кав'ярні...Так що, не дай Бог нашестя на Неньку "куйвінбінів,жовтопиких і вічноусміхнених" без роботи не будеш???(маєш надію,що в Україну повернуться "серпасто-молоткасті комуняки???"
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14.12.2024 11:08 Ответить
Так, я маю надію побачити, як рашка досмокче і як будемо репатріантів на кордоні гнилими помідорами і тухлими яйцями зустрічати.
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15.12.2024 19:35 Ответить
На сьогодні, ймовірно, ніхто в Європі серед розсудливих людей не вірить, що вдасться досягти миру без якихось часткових територіальних втрат для України",- заявив політик. (але надію тримати потрібно.)))
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15.12.2024 20:01 Ответить
Тим розсудливим потрібно не в дубло Орбана зазирати, а Черчіля почитати - «Англії був запропонований вибір між війною і безчестям. Вона вибрала безчестя і отримає війну» 3 жовтня 1938 року після підписання Чемберленом Мюнхенської угоди. Ніякими угодами і поступками територій умиритворити кровожерливого маніяка неможливо апріорі.
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15.12.2024 21:18 Ответить
вони ВСІ РАЗОМ і орбани і в США І В ЄС І В НАТО .як залізли в "дупло куйла" ,так до сьогодні з нього не вибралися...
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15.12.2024 22:09 Ответить
Наполягаю на створенні міністерства будапештського меморандуму!
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05.12.2024 19:59 Ответить
Гумор я зацінив, але ідея мені сподобалась ще більше. Вважаю створення такого міністерства з функціями забезпечення фіксації, реєстрації, оцінки збитків держави і населення в результаті невиконання Будапештськими гарантами своїх зобов'язань (п.2 Меморандуму) стало б в нагоді не тільки для об'днання муніципальних, комунальних, приватних, галузевих даних про збитки в загальнодержавні, а й дипломатичним та юридичним кроком для забезпечення післявоєнних судових позовів. Результати розслідування всіх воєнних злочинів, військові, цивільні, комунальні, промислові втрати, бюджетні видатки, а також допомога, яку надають партнери, - все повинно бути враховане, класифіковане і об'єднане.
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11.12.2024 22:42 Ответить
А як же 27 безпекових угод?ау?!
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05.12.2024 20:17 Ответить
Він вже забув про них. Після корпоративу та фуршету в Швейцарії. Гарно погуляли, андРЮша , а !!!
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05.12.2024 20:40 Ответить
Після Тузли, а потім вторгнення в Грузію, розброєння країни, це була зрада, так що всі хто після 2008 року розброював Україну, повинні відповісти!!!!!!
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05.12.2024 20:18 Ответить
Чим ?
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05.12.2024 20:24 Ответить
Зеленський увійде в історію як президент, який спочатку обеззброїв Україну, а потім заїкнувся про ядерну зброю, тим самим спровокувавши напад кацапні! https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/19/7324636/
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05.12.2024 20:33 Ответить
Він увійде в історію по іншому. Клоун на сцені став шутом гороховим на президентській посаді.
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05.12.2024 20:38 Ответить
То це кацапи напали з-за цього ? Так би не нападали? Худоба,мля...
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05.12.2024 22:31 Ответить
Якщо болить спина, то треба негайно йти у відставку. Здоров'я понад усе. Це не жарт ! Турбота має бути ... турботливою.
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05.12.2024 20:42 Ответить
О отец нації О луч вселенной ти наш....
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05.12.2024 20:49 Ответить
Курва, слів вже не залишилось. Одні емоції. Коли воно зникне з РАДАРІВ України ?
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05.12.2024 20:50 Ответить
Самі придумали цю "30 річницю"..самі кловану пояснили,що пи₴діти.
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05.12.2024 21:13 Ответить
Пи»дить вовка
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05.12.2024 21:19 Ответить
А сам що за " мирні угоди" понапідписував..?!)
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05.12.2024 21:25 Ответить
А що конкретно зробив Президент Зєлєньській, аби в України з'явився бодай один союзник у її нерівній збройній боротьбі з російським агресором? Не якийсь там "партнер", а справжній союзник, що б підтверджувалося відповідною союзницькою Угодою? Є якийсь приклад, до якої країни чи групи країн звертався Президент Зєлєньській з такою пропозицією і яку він отримав на неї відповідь? Слабо розказати це українському народові?
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05.12.2024 23:06 Ответить
05 грудня виповнилось 30 років з моменту підписання президентами України Л.Кучмою, США Б.Клінтоном та прем'єр-міністром Великобританії Дж.Мейджором ганебного акту ядерного роззброєння України - так званого "Будапештського меморандуму".
Ця подія стала зловісним предвісником російсько-української війни, що розпочалась 2014 року і її теперішньої гарячої фази, яка поставила під загрозу саме існування незалежної української Держави.
Цей урок має спонукати майбутніх парламентарів і президента України внести зміни у Конституцію України норму, яка забороняє будь-яке і під будь-яким приводом роззброєння України, зокрема зниження чисельності її Армії нижче певного мінімуму (можливо у 500 тисяч військових). А дії тих, хто намагатиметься це вчинити прирівняти до державної зради.

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06.12.2024 00:41 Ответить
Скоро буде річниця Оманських домовленностей, то Зеля їх покаже, чи нарід взнає через рік після його перевиборів, чи відставки? А як будуть святкувати річницю Стамбульських домовленностей? Чиї там підписи стоять?
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06.12.2024 08:34 Ответить
 
 