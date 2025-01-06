Метапневмовирус циркулирует в Украине в течение каждого эпидсезона, - Центр общественного здоровья
Метапневмовирус - это традиционный вирус, который циркулирует в Украине на протяжении каждого эпидсезона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Центра общественного здоровья.
"В связи с распространением информации о метапневмовирусе, подчеркиваем: ситуация рутинная и полностью контролируемая. Метапневмовирус - это традиционный вирус, который циркулирует в Украине в течение каждого эпидсезона. Центр общественного здоровья еженедельно предоставляет информацию об этом и других вирусах, которые актуальны в пределах эпидсезона", - говорится в сообщении.
Симптомы и защита
Также отмечается, что симптомы метапневмовируса похожи на простуду или легкие случаи гриппа: насморк, кашель, температура. По сравнению с таким заболеванием, как грипп, метапневмовирус обычно протекает значительно легче и очень редко вызывает осложнения.
Защита от него не требует особых мер, кроме тех, которые мы знаем с детства:
- регулярно мойте руки с мылом;
- избегайте контактов с больными людьми;
- соблюдайте этикет кашля (прикрывайте рот салфеткой или сгибом локтя);
- периодически проветривайте помещение.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Украине официально подтверждено 13 случаев метапневмовируса.
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Зробив meta-вірус
колись це було несказаним правилом, а тепер зазвичай на тебе кашляють із задоволенням
Не прикрыто главное - нос .