Метапневмовирус циркулирует в Украине в течение каждого эпидсезона, - Центр общественного здоровья

Метапневмовирус - это традиционный вирус, который циркулирует в Украине на протяжении каждого эпидсезона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Центра общественного здоровья.

"В связи с распространением информации о метапневмовирусе, подчеркиваем: ситуация рутинная и полностью контролируемая. Метапневмовирус - это традиционный вирус, который циркулирует в Украине в течение каждого эпидсезона. Центр общественного здоровья еженедельно предоставляет информацию об этом и других вирусах, которые актуальны в пределах эпидсезона", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вспышка полиомиелита в Украине: Полиовирус подтвердили еще в одной области, - Кузин

Симптомы и защита

Также отмечается, что симптомы метапневмовируса похожи на простуду или легкие случаи гриппа: насморк, кашель, температура. По сравнению с таким заболеванием, как грипп, метапневмовирус обычно протекает значительно легче и очень редко вызывает осложнения.

Защита от него не требует особых мер, кроме тех, которые мы знаем с детства:

регулярно мойте руки с мылом;

избегайте контактов с больными людьми;

соблюдайте этикет кашля (прикрывайте рот салфеткой или сгибом локтя);

периодически проветривайте помещение.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Украине официально подтверждено 13 случаев метапневмовируса.