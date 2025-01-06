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Метапневмовирус циркулирует в Украине в течение каждого эпидсезона, - Центр общественного здоровья

Метапневмовірус в Україні

Метапневмовирус - это традиционный вирус, который циркулирует в Украине на протяжении каждого эпидсезона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Центра общественного здоровья.

"В связи с распространением информации о метапневмовирусе, подчеркиваем: ситуация рутинная и полностью контролируемая. Метапневмовирус - это традиционный вирус, который циркулирует в Украине в течение каждого эпидсезона. Центр общественного здоровья еженедельно предоставляет информацию об этом и других вирусах, которые актуальны в пределах эпидсезона", - говорится в сообщении.

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Симптомы и защита

Также отмечается, что симптомы метапневмовируса похожи на простуду или легкие случаи гриппа: насморк, кашель, температура. По сравнению с таким заболеванием, как грипп, метапневмовирус обычно протекает значительно легче и очень редко вызывает осложнения.

Защита от него не требует особых мер, кроме тех, которые мы знаем с детства:

  • регулярно мойте руки с мылом;
  • избегайте контактов с больными людьми;
  • соблюдайте этикет кашля (прикрывайте рот салфеткой или сгибом локтя);
  • периодически проветривайте помещение.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Украине официально подтверждено 13 случаев метапневмовируса.

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Цукерберг розважається
Зробив meta-вірус
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06.01.2025 11:13 Ответить
То чого хвилю здійняли що в китаї якийсь новий вірус лютує, лікарні переповнені?
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06.01.2025 11:13 Ответить
Центр здоров'я пропонує відвідати шашлики
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06.01.2025 11:15 Ответить
Тому що ВООЗ і пов'язані корпорації відмиті гроші за коронавірус уже закінчилися і пора нову хрень шукати
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06.01.2025 11:57 Ответить
А наші теляться і не хочуть створити вірус шоб ковід2019 на його фоні тихо курив в сторонці та відправити його дронами на росію...
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06.01.2025 11:42 Ответить
Або ж на комарах!
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06.01.2025 11:53 Ответить
Не нервуйтеся. Готуйтеся до травневих свят і шашликів.
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06.01.2025 11:58 Ответить
дотримуйтесь етикету кашлю (прикривайте рот серветкою чи згином ліктя)
колись це було несказаним правилом, а тепер зазвичай на тебе кашляють із задоволенням
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06.01.2025 12:03 Ответить
На фото показано как "по приколу" одеть маску.
Не прикрыто главное - нос .
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06.01.2025 17:51 Ответить
 
 