Враг увеличил количество ударов FPV-дронами, на Гуляйпольском и Ореховском направлениях перемещает штурмовые группы ближе к линии столкновения, - Силы обороны Юга

Российские войска на Гуляйпольском и Ореховском направлениях продолжают проводить ротационные мероприятия и формирование штурмовых групп, перемещая их ближе к линии боевого соприкосновения.

Об этом говорится в сводке Сил обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на Юге

Как отмечается, за минувшие сутки зафиксировано почти 300 вражеских обстрелов из различных видов артиллерийского вооружения. За прошедшие сутки враг увеличил количество ударов FPV- дронами различных модификаций - до 500 единиц, в том числе - почти два десятка барражирующих снарядов типа "Ланцет", сбросив 514 осколочных боеприпасов.



Кроме того, оккупанты не останавливают штурмовые действия. За минувшие сутки в нашей операционной зоне дважды решились на такую активность.

На Запорожском и Приднепровском направлениях враг нанес 12 бомбовых ударов КАБами и 29 ударов неуправляемыми авиационными ракетами.

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На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник продолжает проводить ротационные мероприятия личного состава и формирования штурмовых групп, перемещая их ближе к линии боевого соприкосновения. Также враг продолжает вести инженерную и воздушную разведку маршрутов для выдвижения штурмовиков.

Системно повторяются попытки врага захватить и плацдарм в островной зоне Днепра. На Приднепровском направлении в течение минувших суток противник в очередной раз прибегал к штурмовым действиям.

Потери армии РФ

Силы обороны Юга Украины наносят огневое поражение по местам дислокации врага и его огневым позициям. Так, за минувшие сутки вражеские потери составляют 48 оккупантов.

Также уничтожено:

2 зенитно-ракетных комплекса "С-300";

20 артустановок, в т.ч. "Гиацинт-С", "Мста-Б";

2 миномета;

22 единицы автомобильной и бронетехники;

21 разведывательный БПЛА "Supercam", "Zala" и "Орлан-10";

4 мотоцикла;

1 багги;

1 лодку;

2 станции РЭБ;

5 антенн управления БпЛА;

2 антенны связи;

спутниковый терминал "Старлинк".

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Кроме того поражено:

8 укрытий и 5 мест проживания личного состава;

11 инженерно-фортификационных сооружений;

место хранения боеприпасов, материально-технических средств и место хранения горюче-смазочных материалов;

пункт управления БПЛА.

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Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 798 040 российских захватчиков.