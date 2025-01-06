В российской колонии пытали пленных украинцев: сообщено о подозрении должностному лицу-пенитенциарщику, - Офис генпрокурора
Чиновник исправительной колонии, расположенной во Владимирской области РФ, причастен к пыткам украинских пленных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Подозрение
Как отмечается, при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении заместителю начальника по безопасности и оперативной работе федерального казенного учреждения "Исправительная колония № 7 федеральной службы исполнения наказаний России по Владимирской области".
Ему инкриминируется жестокое обращение, а также другие нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц.
Что установило следствие?
По данным следствия, подозреваемый в сговоре с руководителями управления федеральной службы исполнения наказаний РФ, исправительной колонии и другими лицами применяли насилие, в том числе - и сексуальное, к украинским пленным, как гражданским, так и военным.
Пленных украинцев заставляли полностью раздеваться и натравливали на них служебных собак.
Больным пленным запрещали носить одежду и принудительно удерживали с другими людьми, что способствовало распространению инфекции.
Также подозреваемый вместе с руководством и другими сотрудниками колонии применяли к украинским пленным физическое и психологическое насилие - били электротоком и удерживали в нечеловеческих условиях.
В данное время в рамках уголовного производства продолжаются следственные действия.
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