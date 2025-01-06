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В российской колонии пытали пленных украинцев: сообщено о подозрении должностному лицу-пенитенциарщику, - Офис генпрокурора

Катування полонених

Чиновник исправительной колонии, расположенной во Владимирской области РФ, причастен к пыткам украинских пленных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Подозрение

Как отмечается, при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении заместителю начальника по безопасности и оперативной работе федерального казенного учреждения "Исправительная колония № 7 федеральной службы исполнения наказаний России по Владимирской области".

Ему инкриминируется жестокое обращение, а также другие нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

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Что установило следствие?

По данным следствия, подозреваемый в сговоре с руководителями управления федеральной службы исполнения наказаний РФ, исправительной колонии и другими лицами применяли насилие, в том числе - и сексуальное, к украинским пленным, как гражданским, так и военным.

Пленных украинцев заставляли полностью раздеваться и натравливали на них служебных собак.

Больным пленным запрещали носить одежду и принудительно удерживали с другими людьми, что способствовало распространению инфекции.

Также подозреваемый вместе с руководством и другими сотрудниками колонии применяли к украинским пленным физическое и психологическое насилие - били электротоком и удерживали в нечеловеческих условиях.

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В данное время в рамках уголовного производства продолжаются следственные действия.

Автор: 

военнопленные (1074) пытки (838) Офис Генпрокурора (2476)


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Чи заявлено в інтерпол про розшук цих гамадрилів, коли вони перетнуть кордон раші?
Ні. Не заявлено.
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06.01.2025 15:29 Ответить
А призвіще, фото, особиста інформація про місце проживання, склад сім'ї, графіки та час пересування є? Чи це особисте та таємниця слідства? Кого захищаємо? 🤬
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06.01.2025 15:29 Ответить
Кому треба,ті знають,а тобі навіщо?
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06.01.2025 16:42 Ответить
А ти чому такий зацікавлений?
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06.01.2025 17:05 Ответить
 
 