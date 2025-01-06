На фронте произошло 108 боевых столкновений, больше всего - на Курском и Покровском направлениях, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 108 боевых столкновений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Ситуация на севере
От обстрелов с территории РФ продолжают страдать приграничные населенные пункты, в частности Карповичи Черниговской области; Белая Береза Сумской области.
Боевые действия на Харьковщине
Украинские воины за сегодня отбили две атаки в районе Волчанска на Харьковском направлении. Авиаудары КАБами захватчики нанесли по районам Орешанки и Удов, НАРами по Граниву Харьковской области.
На Купянском направлении враг совершил три штурмовых действия неподалеку Синьковки, Петропавловки и Загрызово. Два боестолкновения закончились, еще одно - продолжается.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала семь раз вблизи Надии, Первомайского и Макеевки. Боестолкновения продолжаются.
На Сиверском направлении авиация врага нанесла удары по Сиверску, применив семь КАБ. Противник один раз атаковал наших защитников в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении украинские защитники отражают три попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Часова Яра, Белой Горы и в направлении Ступочек. По Ступочкам российские захватчики запустили 24 НАР.
На Торецком направлении противник дважды атаковал неподалеку Щербиновки. Ударам авиабомбами подверглись Екатериновка, Торецк и Александро-Калиново.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 16 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Тарасовка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Новый Труд и Покровск. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 12 атак, четыре боестолкновения - до сих пор продолжаются. Авиаудару подвергся Александрополь.
Сегодня на Кураховском направлении враг семь раз атаковал вблизи Славянки, Петропавловки, Курахово и Дачного. Шесть боев завершены, еще один продолжаются до сих пор. Андреевка подверглась удару КАБами.
На Времевском направлении оккупанты четыре раза атаковали позиции наших войск возле Константинополя и Константинопольского. Один бой идет до сих пор. Враг нанес авиационный удар НАРами в районе Новополя.
Ситуация на других направлениях
На Ореховском направлении противник один раз атаковал наших защитников в направлении Новоданиловки. Противник нанес авиаудар неуправляемыми ракетами по Степногорску.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.
В Курской области украинские защитники отбили 17 атак захватчиков, еще 45 боестолкновений продолжаются.
На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.
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