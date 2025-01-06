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Из Южного Буга уже отобрали 100 т масла, ликвидация утечки будет продолжаться еще 10 дней

забруднення річки Південний Буг у Миколаєві

В Николаеве продолжаются мероприятия по ликвидации утечки масла в Южный Буг. Соответствующие службы установили боновые заграждения и уже отобрали из акватории реки более 100 т растительного масла.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете, информирует Цензор.НЕТ.

"По нашим расчетам основные работы будут завершены ориентировочно в течение 10 дней. После этого будут приняты меры по доуборке остатков масла с помощью сорбирующих компонентов и чистки территории вокруг места загрязнения", - рассказали в горсовете.

Вместе с тем на выполнение запланированных работ влияет погода. В случае снижения температуры воздуха могут измениться и сроки их завершения, ведь от этого напрямую зависит скорость откачки масла.

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Напомним, что в ночь на 28 декабря в результате падения обломков БпЛА был поврежден резервуар с растительным маслом агропромышленного предприятия и произошла утечка масла на прилегающую территорию и попадание в Южный Буг. Было загрязнено около 9 тыс. кв м территории.

По предварительным подсчетам Минприроды, ориентировочная сумма убытков составляет 45 млрд грн. При этом утечка масла к гибели животных не привела.

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загрязнение (256) Николаев (2154) Николаевская область (2130) экология (1608) подсолнечное масло (9) Николаевский район (61)


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Ожидается новая торговая марка масла: Південно-Бугская.
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06.01.2025 19:18 Ответить
ЧОМУ НА КУБАНІ НЕ МАЄ ПРОБЛЕМ,ЧИ ТАМ НЕ МАЄ АНАЛОГІЧНИХ РЕЗЕРВУАРІВ?
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06.01.2025 19:54 Ответить
 
 