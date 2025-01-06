Есть предварительная договоренность с РФ, что обмены пленными в 2025 году станут систематическими, - Лубинец

Обмены военнопленными и гражданскими между Россией и Украиной в 2025 году должны происходить систематически.

Об этом заявил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец в интервью телеканалу "Рада", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, такой договоренности он достиг во время одной из встреч с российской уполномоченной Татьяной Москальковой.

Он также надеется, что российская сторона сдержит свое слово в этом вопросе.

Сейчас есть предварительная договоренность, что обмены в 2025 году должны стать систематическими, с приоритетностью возвращения прежде всего тяжелобольных и тяжелораненых. Также предварительно договорились, что каждый украинский военнопленный и гражданский заложник получит пакет с вещами от Украины с помощью МККК. Мы увидим, сдержит ли российская сторона свое слово", - рассказал Лубинец.

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Омбудсмен также рассказал, что впервые с начала полномасштабного вторжения было зафиксировано, что в первую очередь из плена будут возвращать тяжелобольных и тяжелораненых пленных. Затем будут идти те, кто провел в плену больше всего времени.

"Здесь также нам впервые удалось зафиксировать, что мы формируем списки на основании прежде всего физического здоровья. То есть тяжело раненые, тяжело больные возвращаются в первую очередь. И последний принцип - это принцип справедливости. Кто дольше в плену, тот раньше выходит", - резюмировал Лубинец.

Напомним, в понедельник, 30 декабря, удалось освободить и вернуть из российского плена в Украину 189 граждан. В Координационном штабе заявляли, что это один из крупнейших обменов с момента полномасштабного вторжения РФ. Также обменяли двух гражданских украинцев, которых захватила Россия в Мариуполе.

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