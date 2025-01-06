Есть предварительная договоренность с РФ, что обмены пленными в 2025 году станут систематическими, - Лубинец
Обмены военнопленными и гражданскими между Россией и Украиной в 2025 году должны происходить систематически.
Об этом заявил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец в интервью телеканалу "Рада", информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, такой договоренности он достиг во время одной из встреч с российской уполномоченной Татьяной Москальковой.
Он также надеется, что российская сторона сдержит свое слово в этом вопросе.
Сейчас есть предварительная договоренность, что обмены в 2025 году должны стать систематическими, с приоритетностью возвращения прежде всего тяжелобольных и тяжелораненых. Также предварительно договорились, что каждый украинский военнопленный и гражданский заложник получит пакет с вещами от Украины с помощью МККК. Мы увидим, сдержит ли российская сторона свое слово", - рассказал Лубинец.
Омбудсмен также рассказал, что впервые с начала полномасштабного вторжения было зафиксировано, что в первую очередь из плена будут возвращать тяжелобольных и тяжелораненых пленных. Затем будут идти те, кто провел в плену больше всего времени.
"Здесь также нам впервые удалось зафиксировать, что мы формируем списки на основании прежде всего физического здоровья. То есть тяжело раненые, тяжело больные возвращаются в первую очередь. И последний принцип - это принцип справедливости. Кто дольше в плену, тот раньше выходит", - резюмировал Лубинец.
Напомним, в понедельник, 30 декабря, удалось освободить и вернуть из российского плена в Украину 189 граждан. В Координационном штабе заявляли, что это один из крупнейших обменов с момента полномасштабного вторжения РФ. Также обменяли двух гражданских украинцев, которых захватила Россия в Мариуполе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Посулами обміну заохочувати до здачі а натомість розстрілювати...
Як це виглядає на практиці: так як рос.полонених менше українських,то вони в принципі можуть вибрати всіх своїх,а наших залишиться.
Та і взяття в полон рос.військового зразу подається на ура,як обм.фонд-чи не тому,що процесом керує агент козир?Може нехай спочатку відробить хоч би півроку?