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Новости
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Есть предварительная договоренность с РФ, что обмены пленными в 2025 году станут систематическими, - Лубинец

Омбудсмен Лубінець про обміни полоненими із РФ у 2025 році

Обмены военнопленными и гражданскими между Россией и Украиной в 2025 году должны происходить систематически.

Об этом заявил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец в интервью телеканалу "Рада", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, такой договоренности он достиг во время одной из встреч с российской уполномоченной Татьяной Москальковой.

Он также надеется, что российская сторона сдержит свое слово в этом вопросе.

Сейчас есть предварительная договоренность, что обмены в 2025 году должны стать систематическими, с приоритетностью возвращения прежде всего тяжелобольных и тяжелораненых. Также предварительно договорились, что каждый украинский военнопленный и гражданский заложник получит пакет с вещами от Украины с помощью МККК. Мы увидим, сдержит ли российская сторона свое слово", - рассказал Лубинец.

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Омбудсмен также рассказал, что впервые с начала полномасштабного вторжения было зафиксировано, что в первую очередь из плена будут возвращать тяжелобольных и тяжелораненых пленных. Затем будут идти те, кто провел в плену больше всего времени.

"Здесь также нам впервые удалось зафиксировать, что мы формируем списки на основании прежде всего физического здоровья. То есть тяжело раненые, тяжело больные возвращаются в первую очередь. И последний принцип - это принцип справедливости. Кто дольше в плену, тот раньше выходит", - резюмировал Лубинец.

Напомним, в понедельник, 30 декабря, удалось освободить и вернуть из российского плена в Украину 189 граждан. В Координационном штабе заявляли, что это один из крупнейших обменов с момента полномасштабного вторжения РФ. Также обменяли двух гражданских украинцев, которых захватила Россия в Мариуполе.

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Автор: 

военнопленные (1074) обмен (1375) Лубинец Дмитрий (466) война в Украине (4082)


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Топ комментарии
+6
Домовленності з кацапами не варті і дірки від бублика
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06.01.2025 18:46
+6
Поки що систематичні лише розстріли наших полонених та безтолкові скарги Лубінця в "спортлото".
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06.01.2025 18:57
+5
Саме тому вони наших козаків розстрілюють?
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06.01.2025 18:44
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Саме тому вони наших козаків розстрілюють?
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06.01.2025 18:44 Ответить
Так. І будуть це робити й надалі.
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06.01.2025 18:46 Ответить
Виглядає як стратегія.
Посулами обміну заохочувати до здачі а натомість розстрілювати...
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06.01.2025 18:52 Ответить
Ще раз. Вкотре: вірити кацапні--себе не поважати.
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06.01.2025 18:45 Ответить
Схоже на якісь договорнячки - будемо собі воювати, а холопів міняти
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06.01.2025 18:46 Ответить
два вопроса: где конкретно ты воюешь и кто у тебя в плену
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06.01.2025 19:02 Ответить
Домовленності з кацапами не варті і дірки від бублика
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06.01.2025 18:46 Ответить
В історії воєн ніколи не було обмінів під час війни. Можливо десь між підрозділами на ЛБЗ. Всіх полонених централізовано міняли вже після війни...
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06.01.2025 18:47 Ответить
В нас не війна а якесь абсурдне, збочене,криваве шоу.
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06.01.2025 18:58 Ответить
так прояви мужество пойди сдайся в обмен на замученную украинскую гражданскую девушку или подростка и сиди до конца войны Слов нормальных не хватает Коментатор уев
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06.01.2025 19:10 Ответить
Не говорить дурниць !
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06.01.2025 20:04 Ответить
Поки що систематичні лише розстріли наших полонених та безтолкові скарги Лубінця в "спортлото".
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06.01.2025 18:57 Ответить
Як говорять касапи: русские своих не бросают.
Як це виглядає на практиці: так як рос.полонених менше українських,то вони в принципі можуть вибрати всіх своїх,а наших залишиться.
Та і взяття в полон рос.військового зразу подається на ура,як обм.фонд-чи не тому,що процесом керує агент козир?Може нехай спочатку відробить хоч би півроку?
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06.01.2025 20:35 Ответить
 
 