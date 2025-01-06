Суд оставил под стражей военнослужащего Гнездилова, публично ушедшего в СОЧ

Печерский районный суд Киева в понедельник, 6 января, продлил меру пресечения для военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергея Гнездилова, который в сентябре 2024 года публично самовольно покинул часть.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Гнездилов будет оставаться в СИЗО до 31 января 2025 года без права внесения залога.

Прокурор Николай Шелест просил суд продлить Гнездилову меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 марта, без права внесения залога. В частности он считает, что военнослужащий может скрываться от следствия и суда.

В то же время адвокат Гнездилова Анастасия Бурковская просила суд смягчить меру пресечения, в частности, заменить содержание под стражей на домашний арест.

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Сам Гнездилов заявил, что напомнил судье о своем согласии на возвращение в воинскую часть, в которой, по его словам, дали согласие на его возвращение на службу.

Также, по словам адвоката Бурковской, они получили обвинительный акт и дальше слушания по существу в отношении ее подзащитного будут проходить в Днепре, по месту совершения преступления.

Первое судебное заседание по делу Гнездилова по существу состоится уже в пятницу, 10 января.

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Напомним, ранее адвокат Бурковская заявила, что прокурор Николай Шелест давит на воинскую часть, чтобы Гнездилов не смог вернуться на службу.