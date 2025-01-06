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Суд оставил под стражей военнослужащего Гнездилова, публично ушедшего в СОЧ

Гнезділов, який пішов у публічне СЗЧ, залишиться під вартою

Печерский районный суд Киева в понедельник, 6 января, продлил меру пресечения для военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергея Гнездилова, который в сентябре 2024 года публично самовольно покинул часть.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Гнездилов будет оставаться в СИЗО до 31 января 2025 года без права внесения залога.

Прокурор Николай Шелест просил суд продлить Гнездилову меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 марта, без права внесения залога. В частности он считает, что военнослужащий может скрываться от следствия и суда.

В то же время адвокат Гнездилова Анастасия Бурковская просила суд смягчить меру пресечения, в частности, заменить содержание под стражей на домашний арест.

Читайте также: Гнездилову, ушедшему в публичное СОЧ, продлили арест до 15 января

Сам Гнездилов заявил, что напомнил судье о своем согласии на возвращение в воинскую часть, в которой, по его словам, дали согласие на его возвращение на службу.

Также, по словам адвоката Бурковской, они получили обвинительный акт и дальше слушания по существу в отношении ее подзащитного будут проходить в Днепре, по месту совершения преступления.

Первое судебное заседание по делу Гнездилова по существу состоится уже в пятницу, 10 января.

Читайте также: Гнездилов, публично ушедший в СОЧ, хочет вернуться на службу. Прокуратура этому препятствует, - адвокат Бурковская

Напомним, ранее адвокат Бурковская заявила, что прокурор Николай Шелест давит на воинскую часть, чтобы Гнездилов не смог вернуться на службу.

Автор: 

суд (25110) Сергей Гнездилов (12) СОЧ (71)


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Топ комментарии
+10
Нехай думають своєю тирсою, і, може, втямлять ті зебіли, які рвали жопу за ЕрЗе та його слуг уродів в 2019-му (а Гнєзділов - саме з цієї когорти), що ЕрЗе їх здасть (як Гнєзділова), як тільки йому це буде потрібно.
Та взагалі, ЕрЗе здає всю Україну, але винуватими робить простолюд; навіть той зебілізм, який вручив йому булаву.
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06.01.2025 20:31
+7
А що там з тецекашниками, у яких "ухилянти" гинуть від раптового нападу епілепсії після п'ятикратного падіння на підлогу у стані алкогольного сп'яніння? Нічне домашнє особисте зобов'язання?
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06.01.2025 20:46
+5
Як СЗЧ то без права внесення застави, а як принижуєш підлеглих , барижиш формою та сухарями то будь ласка.
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06.01.2025 20:41
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Нехай думають своєю тирсою, і, може, втямлять ті зебіли, які рвали жопу за ЕрЗе та його слуг уродів в 2019-му (а Гнєзділов - саме з цієї когорти), що ЕрЗе їх здасть (як Гнєзділова), як тільки йому це буде потрібно.
Та взагалі, ЕрЗе здає всю Україну, але винуватими робить простолюд; навіть той зебілізм, який вручив йому булаву.
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06.01.2025 20:31 Ответить
Як СЗЧ то без права внесення застави, а як принижуєш підлеглих , барижиш формою та сухарями то будь ласка.
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06.01.2025 20:41 Ответить
А як же 1 січня амністія?
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06.01.2025 20:43 Ответить
А що там з тецекашниками, у яких "ухилянти" гинуть від раптового нападу епілепсії після п'ятикратного падіння на підлогу у стані алкогольного сп'яніння? Нічне домашнє особисте зобов'язання?
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06.01.2025 20:46 Ответить
Не справедливо, для всіх СЗЧешників амністія а для цього пацана який показав проблеми амністія не діє!!! Це велика помилка!!!
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06.01.2025 20:49 Ответить
Хіба незрозуміло, що надійшла команда з жОПи, що Гнєзділова, як демонстративного СЗЧесника, мають показово покарати довгою відсидкою?
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06.01.2025 21:03 Ответить
Ошибается тут только мудрый нарид оправдывая демонстративное СЗЧ без причины. Если дезертирство станет морально оправданым и безнаказанным, то это навредит ВСУ сильнее чем коррупция и прочее. Будет слишком большой соблазн в тяжелой ситуации уйти в СЗЧ под красивым предлогом
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06.01.2025 22:31 Ответить
А якщо стириш лямів 50 баксів , то дадуть внести заставу, бо тиж типу не втечеш 😂
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06.01.2025 21:10 Ответить
А чи не ох…їли зелені покидьки, що вважають, що перетворили ЗСУ в рабство?
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06.01.2025 21:59 Ответить
Не треба робити з нього цапа відбувайла на показушному судиліщі.
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06.01.2025 23:00 Ответить
цьому підорасу дуже пасує тюрячка
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07.01.2025 00:08 Ответить
Для мене це виглядає, так.
Скільки би ти не служив, як тільки починаєш бути проблемним - тебе обнуляють, в роблять злочинцем.
Зрада, зрада кричали вони.
А може держава почне вирішувати підняті питання? Ні? Краще не давати приводу до аналогічних бунтів.
Запам'ятайте.
Коли мародер плює на суспільство, це гидко але воно переживе. А коли суспільство плюне, то гидота вся потоне.
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07.01.2025 00:57 Ответить
Чи потрібна нам така Україна з такими суддями, прокурорами, з таким населенням, половина або більше з яких тупо корупціонери або такі, що дають хабарі? Я в принципі не можу знайти бодай дві-три суттєві відмінності між українцями і росіянами. Це геть однаковий менталітет, лише якась епізодична різниця в несуттєвих питаннях. Навіть так, різниця між поляками і українцями більш значна, між українцями і росіянами. Беремо в середньому, не потрібно чіплятися за приклади. Ось я, наприклад, просто впевнений, що в Україні, як і в РФ немає абсолютно жодного відверто чесного прокурора або судді. В цих обох країнах цих вибл.дків можна спокійно знищувати навіть не хвилюючись, що це торкнеться бодай однієї порядної людини. Я вже не кажу про ментів, про митницю, про ті ж ТЦК, лікарні і т.д. Усі тотально беруть і дають хабарі. Тотально! Тобто, ми приходимо до того, що корупція - це генетична хвороба українців, це не виняток, а зараза, інфекція, носіями якої є більшість українців. Ну, і звичайно, росіян. І хто знає про що мова, поляки в цьому навіть близько й поруч не стояли з росіянами і українцями в цих питаннях.
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07.01.2025 01:07 Ответить
 
 