Суд оставил под стражей военнослужащего Гнездилова, публично ушедшего в СОЧ
Печерский районный суд Киева в понедельник, 6 января, продлил меру пресечения для военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергея Гнездилова, который в сентябре 2024 года публично самовольно покинул часть.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Гнездилов будет оставаться в СИЗО до 31 января 2025 года без права внесения залога.
Прокурор Николай Шелест просил суд продлить Гнездилову меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 марта, без права внесения залога. В частности он считает, что военнослужащий может скрываться от следствия и суда.
В то же время адвокат Гнездилова Анастасия Бурковская просила суд смягчить меру пресечения, в частности, заменить содержание под стражей на домашний арест.
Сам Гнездилов заявил, что напомнил судье о своем согласии на возвращение в воинскую часть, в которой, по его словам, дали согласие на его возвращение на службу.
Также, по словам адвоката Бурковской, они получили обвинительный акт и дальше слушания по существу в отношении ее подзащитного будут проходить в Днепре, по месту совершения преступления.
Первое судебное заседание по делу Гнездилова по существу состоится уже в пятницу, 10 января.
Напомним, ранее адвокат Бурковская заявила, что прокурор Николай Шелест давит на воинскую часть, чтобы Гнездилов не смог вернуться на службу.
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Та взагалі, ЕрЗе здає всю Україну, але винуватими робить простолюд; навіть той зебілізм, який вручив йому булаву.
Скільки би ти не служив, як тільки починаєш бути проблемним - тебе обнуляють, в роблять злочинцем.
Зрада, зрада кричали вони.
А може держава почне вирішувати підняті питання? Ні? Краще не давати приводу до аналогічних бунтів.
Запам'ятайте.
Коли мародер плює на суспільство, це гидко але воно переживе. А коли суспільство плюне, то гидота вся потоне.