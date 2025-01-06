Гнездилов, публично ушедший в СОЧ, хочет вернуться на службу. Прокуратура этому препятствует, - адвокат Бурковская

Военнослужащий 56 бригады Сергей Гнездилов, который в сентябре 2024 года самовольно оставил часть, хочет вернуться на службу, однако прокурор Николай Шелест умышленно давит на воинскую часть, чтобы военный не смог этого сделать.

Об этом адвокат военного Анастасия Бурковская сообщила в комментарии hromadske, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в воинскую часть они обратились 16 декабря, там согласились принять Гнездилова.

Тогда защита военного обратилась 23 декабря к прокурору, чтобы он подготовил ходатайство об освобождении от уголовной ответственности. После этого прокурор самостоятельно связался с воинской частью, чтобы подтвердить их согласие.

С 25 декабря нас кормили "завтраками", а уже сегодня, 6 января, мы узнали, что часть, которая сначала согласилась взять Гнездилова, теперь отказала нам. Это свидетельствует, что сторона обвинения или их руководство умышленно давит на часть, чтобы не освобождать обвиняемого от уголовной ответственности", - рассказала адвокат Гнездилова.

Читайте также: Гнездилову, ушедшему в публичное СОЧ, продлили арест до 15 января

Что говорит прокурор Шелест?

В то же время прокурор Николай Шелест подтвердил, что сторона защиты подала ему ходатайство об освобождении от уголовной ответственности.

По его словам, к этому ходатайству было приложено письмо от заместителя командира воинской части, в которую Гнездилов хотел вернуться на службу. Письмо было адресовано командованию воинской части, где Гнездилов проходил службу до СОЧ.

"Я направил запрос на командование этой новой воинской части, чтобы подтвердить, что она готова принять Гнездилова. Я получил ответ, в котором говорилось об отказе. Не думаю, что это попытка давления. Если Сергей найдет себе место службы, он вернется туда", - рассказывает Шелест.

Читайте также: Суд оставил под стражей военнослужащего Гнездилова, публично ушедшего в СОЧ

Отмечается, что адвокат военнослужащего предоставила изданию копию ответа на запрос, который делал прокурор.

В нем говорится, что командир воинской части отменил письменное согласие на продолжение военной службы, которое ранее подписал другой человек - исполняющий обязанности командира, что якобы Гнездилов не является военнослужащим этой части, а потому не может служить в ней.

Что предшествовало?

Напомним, 21 сентября 2024 года военный написал в Facebook, что самовольно покинул часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить сроки службы для мобилизованных.

"Отсутствие четких сроков службы способствует "черной демобилизации": женитьба на пенсионерках с инвалидностью когда-то были мемом, а сейчас - очень распространенное явление, разводятся с женами, чтобы оформить единоличное опекунство над ребенком, разводят своих собственных родителей, чтобы оформить уход за матерью или отцом, идут в СОЧ. В истории есть многому поучиться, но, к сожалению, мы не учим уроков истории.

Читайте также: В "Армия+" подано около 30 тысяч рапортов от военных на перевод между подразделениями, - Черногоренко

Власть до сих пор не способна на серьезный диалог с обществом и нетолерантность к невыполнению гражданского долга широким слоем граждан. Вместо доктрины "воевать - обязанность каждого гражданина" государство предлагает бессрочно назначать защитниками тех, кого смогли отловить на улицах", - пояснил он.

56-я отдельная мотопехотная бригада назначила служебное расследование.

Впоследствии военнослужащему 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергею Гнездилову, который публично сообщил о СОЧ, вручили подозрение по факту дезертирства.

Гнездилов участвовал в боях в Донецкой области, включая Пески и Бахмут. Также он является основателем культурного фестиваля "ВиделкаFest" в своем родном городе Вилково Одесской области и ведущим подкаста от hromadske "++ подкаст", где говорит с военными и поднимает вопрос милитаризации общества.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Гнездиловым.