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Гнездилов, публично ушедший в СОЧ, хочет вернуться на службу. Прокуратура этому препятствует, - адвокат Бурковская

Військовослужбовець Сергій Гнезділов, якого судять за СЗЧ, хоче повернутися на службу

Военнослужащий 56 бригады Сергей Гнездилов, который в сентябре 2024 года самовольно оставил часть, хочет вернуться на службу, однако прокурор Николай Шелест умышленно давит на воинскую часть, чтобы военный не смог этого сделать.

Об этом адвокат военного Анастасия Бурковская сообщила в комментарии hromadske, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в воинскую часть они обратились 16 декабря, там согласились принять Гнездилова.

Тогда защита военного обратилась 23 декабря к прокурору, чтобы он подготовил ходатайство об освобождении от уголовной ответственности. После этого прокурор самостоятельно связался с воинской частью, чтобы подтвердить их согласие.

С 25 декабря нас кормили "завтраками", а уже сегодня, 6 января, мы узнали, что часть, которая сначала согласилась взять Гнездилова, теперь отказала нам. Это свидетельствует, что сторона обвинения или их руководство умышленно давит на часть, чтобы не освобождать обвиняемого от уголовной ответственности", - рассказала адвокат Гнездилова.

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Что говорит прокурор Шелест?

В то же время прокурор Николай Шелест подтвердил, что сторона защиты подала ему ходатайство об освобождении от уголовной ответственности.

По его словам, к этому ходатайству было приложено письмо от заместителя командира воинской части, в которую Гнездилов хотел вернуться на службу. Письмо было адресовано командованию воинской части, где Гнездилов проходил службу до СОЧ.

"Я направил запрос на командование этой новой воинской части, чтобы подтвердить, что она готова принять Гнездилова. Я получил ответ, в котором говорилось об отказе. Не думаю, что это попытка давления. Если Сергей найдет себе место службы, он вернется туда", - рассказывает Шелест.

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Отмечается, что адвокат военнослужащего предоставила изданию копию ответа на запрос, который делал прокурор.

В нем говорится, что командир воинской части отменил письменное согласие на продолжение военной службы, которое ранее подписал другой человек - исполняющий обязанности командира, что якобы Гнездилов не является военнослужащим этой части, а потому не может служить в ней.

Что предшествовало?

Напомним, 21 сентября 2024 года военный написал в Facebook, что самовольно покинул часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить сроки службы для мобилизованных.

"Отсутствие четких сроков службы способствует "черной демобилизации": женитьба на пенсионерках с инвалидностью когда-то были мемом, а сейчас - очень распространенное явление, разводятся с женами, чтобы оформить единоличное опекунство над ребенком, разводят своих собственных родителей, чтобы оформить уход за матерью или отцом, идут в СОЧ. В истории есть многому поучиться, но, к сожалению, мы не учим уроков истории.

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Власть до сих пор не способна на серьезный диалог с обществом и нетолерантность к невыполнению гражданского долга широким слоем граждан. Вместо доктрины "воевать - обязанность каждого гражданина" государство предлагает бессрочно назначать защитниками тех, кого смогли отловить на улицах", - пояснил он.

56-я отдельная мотопехотная бригада назначила служебное расследование.

Впоследствии военнослужащему 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергею Гнездилову, который публично сообщил о СОЧ, вручили подозрение по факту дезертирства.

Гнездилов участвовал в боях в Донецкой области, включая Пески и Бахмут. Также он является основателем культурного фестиваля "ВиделкаFest" в своем родном городе Вилково Одесской области и ведущим подкаста от hromadske "++ подкаст", где говорит с военными и поднимает вопрос милитаризации общества.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Гнездиловым.

Автор: 

суд (25110) Сергей Гнездилов (12) СОЧ (71)


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Топ комментарии
+8
А прокурор не з інвалідів?
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06.01.2025 19:47
+8
Ну якщо прочитати до кінця то не "прокуратура перешкоджає", а частина відмовилась брати такого орла назад...
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06.01.2025 19:50
+6
ну тогда мобилизируйте этих профуроров....
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06.01.2025 19:48
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А прокурор не з інвалідів?
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06.01.2025 19:47 Ответить
Він на півставки в пересувному цирку підробляє.)
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06.01.2025 19:56 Ответить
прокурор запит на зарахування себе в військчастину не хотів дати замість добровольця чи він теж інвалід.
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06.01.2025 20:12 Ответить
ну тогда мобилизируйте этих профуроров....
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06.01.2025 19:48 Ответить
Не получиться. Вони як правило, інваліди...
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06.01.2025 20:26 Ответить
в третьем поколении.
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06.01.2025 21:27 Ответить
і разом з " інвалідними" мобілізуйте лейтенанта баканова його сина лейтенанта який під спідницею в Маалюка чи правильніше в трусах. лисого і решту кварталівську шоблу.
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06.01.2025 20:44 Ответить
Счаззз, прокурор залишить тепле місце
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06.01.2025 19:50 Ответить
Ну якщо прочитати до кінця то не "прокуратура перешкоджає", а частина відмовилась брати такого орла назад...
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06.01.2025 19:50 Ответить
А кому потрібен "блогер"-********* ?
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06.01.2025 19:59 Ответить
Каптан Гнездилов. Умбойный обдел.
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06.01.2025 19:51 Ответить
А я хочу Мар'яну Безкутну, і шо? Про це теж треба розповідати на серйозних щщах?
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06.01.2025 19:51 Ответить
А ви, пане, знаєте толк у збоченнях.
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06.01.2025 19:53 Ответить
так, треба !

бо громадяни України мають право знати ізвращенців
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06.01.2025 19:55 Ответить
Коля, я твоя !!!!!! Бери меня!!!!!!
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06.01.2025 20:27 Ответить
Коля, я всю ніч чекала не тебе! Замерзла! Ти де?
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07.01.2025 07:54 Ответить
Він ХВотограХВію роздивляється
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07.01.2025 10:16 Ответить
👍
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07.01.2025 10:56 Ответить
Ви збочинець?
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06.01.2025 20:28 Ответить
Прокурор Микола Шелест і радий би замість Гнєзділова на фронт але ніяк не отримає згоди від власної броні.
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06.01.2025 19:58 Ответить
Треба було не тікати Гнєзділову зі служби, то не було б і проблем
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06.01.2025 20:01 Ответить
Ну... Ти от з якого року в ЗСУ і скільки вже на нулі?
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06.01.2025 20:10 Ответить
Якшо знаиде частину яка згодна иого прииняти - то може ити у віисько
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06.01.2025 20:02 Ответить
Гнєзділова доведеться карати показово і по максимуму. Нарід сприйме це з захопленням і рейтинг Презедента виросте в рази.
Всі ми розуміємо що якщо демобілізувати когось з військових, доведеться йому на заміну когось мобілізувати. Тобто, ще більше людей, народжених не для війни, опиниться в холодних окопах. Так що...
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06.01.2025 20:08 Ответить
Мобілізація безперервно триває майже три роки, людей постійно мобілізують. Може це для когось новина. І також людей демобілізують з різних причин. Можливо і це також для когось новина
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07.01.2025 09:07 Ответить
Чувак захотів публічно нагнути державу, то тепер хай не плаче. Ніхто його зараз у військо не поверне, бо у будь якій армії не ******* солдат якій качають права.
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06.01.2025 20:28 Ответить
Хай сидить. Щоб інші боялися.
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06.01.2025 21:03 Ответить
У него фамилия физдопротивная, не возьмут.
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06.01.2025 21:36 Ответить
Враховуючи що він співзасновник "Українські ЛГБТ військові" - йому може бути не солодко на зоні. Судячи з всього, влада це добре розуміє і хоче помститися таким чином. Які ж вони покидьки
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16.01.2025 19:52 Ответить
 
 