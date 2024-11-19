Суд оставил под стражей военнослужащего Гнездилова, публично ушедшего в СОЧ

19 ноября Киевский апелляционный суд оставил военнослужащего 56-й бригады Сергея Гнездилова под стражей. Его подозревают в дезертирстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Так, судьи отклонили апелляционную жалобу адвокатов Гнездилова на решение Печерского райсуда, который отправил военнослужащего на гауптвахту до 12 декабря.

Сообщается, что поддержать Гнездилова в суд пришли знакомые, журналисты и участники движения за установление четких сроков военной службы. У них в руках были плакаты с призывами. Также были желающие взять Гнездилова на поруки - их ходатайства суд также отклонил.

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Адвокат Александр Шадрин просил изменить меру пресечения на такую, которая не связана с содержанием под стражей, а также признать задержание военного незаконным. Шадрин напомнил, что вопрос четких сроков службы до сих пор не решен, зато Гнездилов уже 5 лет находится в армии. К тому же ему скоро исполнится 25 лет, то есть он достигнет призывного возраста.

Судья отметила, что согласно законодательству, апелляционный суд не может определять незаконность задержания, потому что это дело следственного судьи.

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Сам военнослужащий отметил, что ему грозит до 12 лет заключения: "Это благодарность за военную службу?". Также Гнездилов предполагает, что если бы он не делал публичных заявлений, то, видимо, правоохранители не возбудили бы дело.

"Я полтора месяца на гауптвахте. Ни одного следственного действия, ни одного допроса. Ко мне не приходят следователи. Это все для того, чтобы человек не мог говорить дальше", - сказал подозреваемый. И напомнил, что хочет вернуться на службу, но при условии четких сроков.

Прокурор сообщил, что Печерский райсуд признал подозрение обоснованным. Также он считает, что содержание под стражей является необходимым.

Желающие взять на поруки характеризовали Сергея как "лучшего друга" и "ответственного человека, на которого можно положиться". Указывали, что для них такое ходатайство - это честь. Среди поручителей были знакомые, юристы, общественные активисты. В целом - более десяти человек.

Что предшествовало?

Напомним, 21 сентября 2024 года военный написал в Facebook, что самовольно покинул часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить сроки службы для мобилизованных.

"Отсутствие четких сроков службы способствует "черной демобилизации": женитьба на пенсионерках с инвалидностью когда-то были мемом, а сейчас - очень распространенное явление, разводятся с женами, чтобы оформить единоличное опекунство над ребенком, разводят своих собственных родителей, чтобы оформить уход за матерью или отцом, идут в СОЧ. В истории есть многому поучиться, но, к сожалению, мы не учим уроков истории.

Власть до сих пор не способна на серьезный диалог с обществом и нетолерантность к невыполнению гражданского долга широким слоем граждан. Вместо доктрины "воевать - обязанность каждого гражданина" государство предлагает бессрочно назначать защитниками тех, кого смогли отловить на улицах", - написал он.

56-я отдельная мотопехотная бригада назначила служебное расследование.

Впоследствии военнослужащему 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергею Гнездилову, который публично сообщил о СОЧ, вручили подозрение по факту дезертирства.

Гнездилов участвовал в боях в Донецкой области, включая Пески и Бахмут. Также он является основателем культурного фестиваля "ВиделкаFest" в своем родном городе Вилково Одесской области и ведущим подкаста от hromadske "++ подкаст", где говорит с военными и поднимает вопрос милитаризации общества.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Гнездиловым.