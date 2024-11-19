Суд залишив під вартою військовослужбовця Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ
19 листопада Київський апеляційний суд залишив військовослужбовця 56 бригади Сергія Гнезділова під вартою. Його підозрюють у дезертирстві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на hromadske.
Так, судді відхилили апеляційну скаргу адвокатів Гнезділова на рішення Печерського райсуду, який відправив військовослужбовця на гауптвахту до 12 грудня.
Повідомляється, що підтримати Гнезділова у суд прийшли знайомі, журналісти та учасники руху за встановлення чітких термінів військової служби. У них у руках були плакати із закликами. Також були охочі взяти Гнезділова на поруки — їхні клопотання суд також відхилив.
Адвокат Олександр Шадрін просив змінити запобіжний захід на такий, що не повʼязаний із триманням під вартою, а також визнати затримання військового незаконним. Шадрін нагадав, що питання чітких термінів служби досі не розвʼязане, натомість Гнезділов уже 5 років перебуває в армії. До того ж йому незабаром виповниться 25 років, тобто він досягне призовного віку.
Суддя наголосила, що згідно із законодавством, апеляційний суд не може визначати незаконність затримання, бо це справа слідчого судді.
Сам військовослужбовець зазначив, що йому загрожує до 12 років ув'язнення: "Це подяка за військову службу?". Також Гнезділов припускає, що якби він не робив публічних заяв, то, мабуть, правоохоронці не порушили б справу.
"Я півтора місяця на гауптвахті. Жодної слідчої дії, жодного допиту. До мене не приходять слідчі. Це все для того, щоб людина не могла говорити далі", — сказав підозрюваний. І нагадав, що хоче повернутися на службу, але за умови чітких термінів.
Прокурор повідомив, що Печерський райсуд визнав підозру обґрунтованою. Також він вважає, що тримання під вартою є необхідним.
Охочі взяти на поруки характеризували Сергія як "найкращого друга" та "відповідальну людину, на яку можна покластися". Вказували, що для них таке клопотання — це честь. Серед поручителів були знайомі, юристи, громадські активісти. Загалом — понад десять людей.
Що передувало?
Нагадаємо, 21 вересня 2024 року військовий написав у Facebook, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих.
"Відсутність чітких термінів служби сприяє "чорній демобілізації": одруження на пенсіонерках з інвалідністю колись були мемом, а зараз - дуже поширене явище, розводяться з дружинами, щоб оформити одноосібне опікунство над дитиною, розводять своїх власних батьків, щоб оформити догляд за матір’ю чи батьком, йдуть в СЗЧ. В історії є багато чому повчитись, але, нажаль, ми не вчимо уроків історії.
Влада і досі не здатна на серйозний діалог із суспільством та нетолерантність до невиконання громадянського обов’язку широкою верствою громадян. Замість доктрини "воювати - обовʼязок кожного громадянина" держава пропонує безстроково призначати захисниками тих, кого змогли відловити на вулицях", - пояснив він.
56-та окрема мотопіхотна бригада призначила службове розслідування.
Згодом військовослужбовцю 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергію Гнезділову, який публічно повідомив про СЗЧ, вручили підозру за фактом дезертирства.
Гнезділов брав участь у боях на Донеччині, включаючи Піски та Бахмут. Також він є засновником культурного фестивалю "ВиделкаFest" у своєму рідному місті Вилкове на Одещині та ведучим подкасту від hromadske "++ подкаст", де говорить з військовими та порушує питання мілітаризації суспільства.
Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю із Гнезділовим.
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Не так страшні кацапскі вощі, як зелені гніди!
А от різного типу колаборантів та корупціонерів, які нанесли державі та українському народу мільйонних та часто і мільярдних збитків спокійно відпускають, як не на поруки то під заставу.
Я не говорю вже про реальні терміни для таких упирів....їх немає і не планується найближчим часом(((
А як на рахунок різного роду "содолів" ?? які поклали десятки тисяч військових без будь якого стратегічного сенсу.....що з ними??? Агов!!!! Чому "гнезділовам", які гнили не один рік в окопах все по "закону"? А іншим "власть імущих" все з рук сходе (що мільярди красти, що людей тисячами "класти" )
Бісить це все!!!!