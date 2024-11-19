Суд залишив під вартою військовослужбовця Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ

19 листопада Київський апеляційний суд залишив військовослужбовця 56 бригади Сергія Гнезділова під вартою. Його підозрюють у дезертирстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на hromadske.

Так, судді відхилили апеляційну скаргу адвокатів Гнезділова на рішення Печерського райсуду, який відправив військовослужбовця на гауптвахту до 12 грудня.

Повідомляється, що підтримати Гнезділова у суд прийшли знайомі, журналісти та учасники руху за встановлення чітких термінів військової служби. У них у руках були плакати із закликами. Також були охочі взяти Гнезділова на поруки — їхні клопотання суд також відхилив.

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Адвокат Олександр Шадрін просив змінити запобіжний захід на такий, що не повʼязаний із триманням під вартою, а також визнати затримання військового незаконним. Шадрін нагадав, що питання чітких термінів служби досі не розвʼязане, натомість Гнезділов уже 5 років перебуває в армії. До того ж йому незабаром виповниться 25 років, тобто він досягне призовного віку.

Суддя наголосила, що згідно із законодавством, апеляційний суд не може визначати незаконність затримання, бо це справа слідчого судді.

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Сам військовослужбовець зазначив, що йому загрожує до 12 років ув'язнення: "Це подяка за військову службу?". Також Гнезділов припускає, що якби він не робив публічних заяв, то, мабуть, правоохоронці не порушили б справу.

"Я півтора місяця на гауптвахті. Жодної слідчої дії, жодного допиту. До мене не приходять слідчі. Це все для того, щоб людина не могла говорити далі", — сказав підозрюваний. І нагадав, що хоче повернутися на службу, але за умови чітких термінів.

Прокурор повідомив, що Печерський райсуд визнав підозру обґрунтованою. Також він вважає, що тримання під вартою є необхідним.

Охочі взяти на поруки характеризували Сергія як "найкращого друга" та "відповідальну людину, на яку можна покластися". Вказували, що для них таке клопотання — це честь. Серед поручителів були знайомі, юристи, громадські активісти. Загалом — понад десять людей.

Що передувало?

Нагадаємо, 21 вересня 2024 року військовий написав у Facebook, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих.

"Відсутність чітких термінів служби сприяє "чорній демобілізації": одруження на пенсіонерках з інвалідністю колись були мемом, а зараз - дуже поширене явище, розводяться з дружинами, щоб оформити одноосібне опікунство над дитиною, розводять своїх власних батьків, щоб оформити догляд за матір’ю чи батьком, йдуть в СЗЧ. В історії є багато чому повчитись, але, нажаль, ми не вчимо уроків історії.

Влада і досі не здатна на серйозний діалог із суспільством та нетолерантність до невиконання громадянського обов’язку широкою верствою громадян. Замість доктрини "воювати - обовʼязок кожного громадянина" держава пропонує безстроково призначати захисниками тих, кого змогли відловити на вулицях", - пояснив він.

56-та окрема мотопіхотна бригада призначила службове розслідування.

Згодом військовослужбовцю 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергію Гнезділову, який публічно повідомив про СЗЧ, вручили підозру за фактом дезертирства.

Гнезділов брав участь у боях на Донеччині, включаючи Піски та Бахмут. Також він є засновником культурного фестивалю "ВиделкаFest" у своєму рідному місті Вилкове на Одещині та ведучим подкасту від hromadske "++ подкаст", де говорить з військовими та порушує питання мілітаризації суспільства.

Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю із Гнезділовим.