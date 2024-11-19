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Новини
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Суд залишив під вартою військовослужбовця Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ

Справа Гнезділова

19 листопада Київський апеляційний суд залишив військовослужбовця 56 бригади Сергія Гнезділова під вартою. Його підозрюють у дезертирстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на hromadske.

Так, судді відхилили апеляційну скаргу адвокатів Гнезділова на рішення Печерського райсуду, який відправив військовослужбовця на гауптвахту до 12 грудня.

Повідомляється, що підтримати Гнезділова у суд прийшли знайомі, журналісти та учасники руху за встановлення чітких термінів військової служби. У них у руках були плакати із закликами. Також  були охочі взяти Гнезділова на поруки — їхні клопотання суд також відхилив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд відправив військового Гнезділова під варту на два місяці

Адвокат Олександр Шадрін просив змінити запобіжний захід на такий, що не повʼязаний із триманням під вартою, а також визнати затримання військового незаконним. Шадрін нагадав, що питання чітких термінів служби досі не розвʼязане, натомість Гнезділов уже 5 років перебуває в армії. До того ж йому незабаром виповниться 25 років, тобто він досягне призовного віку.

Суддя наголосила, що згідно із законодавством, апеляційний суд не може визначати незаконність затримання, бо це справа слідчого судді.

Також читайте: Адвокат Гнезділова Шадрін подав скаргу до суду через незаконне затримання військового

Сам військовослужбовець зазначив, що йому загрожує до 12 років ув'язнення: "Це подяка за військову службу?". Також Гнезділов припускає, що якби він не робив публічних заяв, то, мабуть, правоохоронці не порушили б справу.

"Я півтора місяця на гауптвахті. Жодної слідчої дії, жодного допиту. До мене не приходять слідчі. Це все для того, щоб людина не могла говорити далі", — сказав підозрюваний. І нагадав, що хоче повернутися на службу, але за умови чітких термінів.

Прокурор повідомив, що Печерський райсуд визнав підозру обґрунтованою. Також він вважає, що тримання під вартою є необхідним.

Охочі взяти на поруки характеризували Сергія як "найкращого друга" та "відповідальну людину, на яку можна покластися". Вказували, що для них таке клопотання — це честь. Серед поручителів були знайомі, юристи, громадські активісти. Загалом — понад десять людей.

Що передувало?

Нагадаємо, 21 вересня 2024 року військовий написав у Facebook, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих.

"Відсутність чітких термінів служби сприяє "чорній демобілізації": одруження на пенсіонерках з інвалідністю колись були мемом, а зараз - дуже поширене явище, розводяться з дружинами, щоб оформити одноосібне опікунство над дитиною, розводять своїх власних батьків, щоб оформити догляд за матір’ю чи батьком, йдуть в СЗЧ. В історії є багато чому повчитись, але, нажаль, ми не вчимо уроків історії.

Влада і досі не здатна на серйозний діалог із суспільством та нетолерантність до невиконання громадянського обов’язку широкою верствою громадян. Замість доктрини "воювати - обовʼязок кожного громадянина" держава пропонує безстроково призначати захисниками тих, кого змогли відловити на вулицях", - пояснив він.

56-та окрема мотопіхотна бригада призначила службове розслідування.

Згодом військовослужбовцю 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергію Гнезділову, який публічно повідомив про СЗЧ, вручили підозру за фактом дезертирства.

Гнезділов брав участь у боях на Донеччині, включаючи Піски та Бахмут. Також він є засновником культурного фестивалю "ВиделкаFest" у своєму рідному місті Вилкове на Одещині та ведучим подкасту від hromadske "++ подкаст", де говорить з військовими та порушує питання мілітаризації суспільства.

Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю із Гнезділовим.

Автор: 

суд (11673) Гнезділов Сергій (12)


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Топ коментарі
+7
На його місці має сидіти 4 разовий ухилянт.
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19.11.2024 15:57
+6
Гнездилов предполагает, что если бы он не делал публичных заявлений, то, видимо, правоохранители не возбудили бы дело. Источник: - Сам все чудово розуміє! Ну не витримав ти і пішов в СЗЧ, я його не засуджую, витримка не безмежна, але не підбурюй до цього інших. СЗЧшників шукають але не дуже ретельно, а також є можливість повернутись. А те що він зробив я вважаю намаганням підірвати дісціпліну в війську.
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19.11.2024 16:44
+5
Зелені потвори, робочу сосну, яка насоснала 20 млн повз державної каси , випускають на поруки арахамії і кіма, а хлопця, який у свої 25 5 років віддав захисту держави, залишають під вартою!
Не так страшні кацапскі вощі, як зелені гніди!
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19.11.2024 16:19
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На його місці має сидіти 4 разовий ухилянт.
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19.11.2024 15:57 Відповісти
Разом мають сидіти...
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19.11.2024 16:42 Відповісти
Все одно випустять ...
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19.11.2024 16:06 Відповісти
Ні. Він подає поганий приклад. Влада боїться таких прикладів, "а ну як усі..". Якби "тихенько в ліс пішов", то випустили б. А так ...
Може потім....
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19.11.2024 16:42 Відповісти
Сергій Гнезділов:"Ідіть усі в армію! Тут дуже дивно, але чомусь не страшно."
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19.11.2024 23:28 Відповісти
Вообще-то если 'воевать - обязанность каждого гражданина ', то и отловленные на улице тоже обязаны. А так то, если то забыл, в 1917 роисьсая империя накрылась ****** именно потому, что гнездиловы начали требовать мобилизации и массово дезертировать. .
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19.11.2024 16:17 Відповісти
Зелені потвори, робочу сосну, яка насоснала 20 млн повз державної каси , випускають на поруки арахамії і кіма, а хлопця, який у свої 25 5 років віддав захисту держави, залишають під вартою!
Не так страшні кацапскі вощі, як зелені гніди!
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19.11.2024 16:19 Відповісти
Гнезділов - це той, хто був в перших лавах блогерів, які агітували за ЕрЗе та за зелених слуг уродів на виборах 2019-го року. Не покаявся ще за свій вибір, за свою агітацію? Нє! Нехай сидить!
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19.11.2024 16:30 Відповісти
Гнездилов предполагает, что если бы он не делал публичных заявлений, то, видимо, правоохранители не возбудили бы дело. Источник: - Сам все чудово розуміє! Ну не витримав ти і пішов в СЗЧ, я його не засуджую, витримка не безмежна, але не підбурюй до цього інших. СЗЧшників шукають але не дуже ретельно, а також є можливість повернутись. А те що він зробив я вважаю намаганням підірвати дісціпліну в війську.
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19.11.2024 16:44 Відповісти
Те , що він зробив - відчайдушний крок , аби привернути увагу до проблєм , на які звертати увагу не хочуть !
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19.11.2024 18:33 Відповісти
Є така притча про ірландського коваля і козу...
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19.11.2024 16:59 Відповісти
Гнезділова, який провів на війні не рік захищаючи Україну - на нари!! Не на домашній арешт....не на поруки...не під заставу.....
А от різного типу колаборантів та корупціонерів, які нанесли державі та українському народу мільйонних та часто і мільярдних збитків спокійно відпускають, як не на поруки то під заставу.
Я не говорю вже про реальні терміни для таких упирів....їх немає і не планується найближчим часом(((
А як на рахунок різного роду "содолів" ?? які поклали десятки тисяч військових без будь якого стратегічного сенсу.....що з ними??? Агов!!!! Чому "гнезділовам", які гнили не один рік в окопах все по "закону"? А іншим "власть імущих" все з рук сходе (що мільярди красти, що людей тисячами "класти" )
Бісить це все!!!!
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19.11.2024 17:13 Відповісти
Гнезділов не тищук,який сидить під домашнім арештом.Це справа про банду паразитів ze ypuriv.
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19.11.2024 18:27 Відповісти
 
 