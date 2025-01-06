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Конгресс США официально утвердил победу Трампа на президентских выборах

Конгрес підтвердив перемогу Дональда Трампа на виборах президента США

В понедельник, 6 января, Конгресс США на специальном заседании официально подтвердил победу республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре 2024 года.

Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно результатам, представитель Республиканской партии Дональд Трамп получил 312 голосов выборщиков, а его оппонентка-демократка Камала Харрис - 226 голосов.

Телеканал сообщил, что подсчет голосов "прошел гладко", никаких возражений или беспорядков не возникло.

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Отметим, что это формальная процедура - во время нее в Конгрессе зачитывают данные о голосовании коллегии выборщиков в каждом из штатов США.

Члены Палаты представителей или сенаторы могут поставить под сомнение результаты в том или ином штате, однако, как правило, это ведет лишь к небольшим процедурным задержкам. Процесс продолжается до объявления победителя выборов будущим президентом США.

Трамп примет присягу 20 января, после чего официально будет считаться 47-м президентом Соединенных Штатов. А сенатор от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс - вице-президентом.

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Автор: 

Конгресс США (1236) США (26827) Трамп Дональд (5366)


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Топ комментарии
+4
Брама Пекла для світу ВІДКРИЛАСЬ!
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06.01.2025 21:21
+4
Шо значит победил прокацапский кандидат - никто ничего не обжалует, не требует пересчета и никто не захватывает Капитолий!!!
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06.01.2025 21:41
+4
у мене тільки одне питання: це буде найгірший американський президент, чи останній?
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06.01.2025 21:47
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Брама Пекла для світу ВІДКРИЛАСЬ!
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06.01.2025 21:21 Ответить
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06.01.2025 21:29 Ответить
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06.01.2025 21:33 Ответить
Шо значит победил прокацапский кандидат - никто ничего не обжалует, не требует пересчета и никто не захватывает Капитолий!!!
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06.01.2025 21:41 Ответить
Тепер у США офіційно є свій "агент "Козырь"...
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06.01.2025 21:47 Ответить
Скорее передаст.)
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06.01.2025 22:01 Ответить
Бідні республіканці... Він їх так зганьбить, що, ящо США не буде у стані війни через чотири роки (чи Трамп не влетить під імпічмент, достроково), демократів у Конгрес "занесуть на руках"...
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06.01.2025 22:08 Ответить
с какого перепугу кандидат прокацапский? у тебя мозг отняло? капитолий никто не захватывал. людей туда впустили. есть видео.
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06.01.2025 22:16 Ответить
Ты, ****, с алтая?
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06.01.2025 22:34 Ответить
бояришник закінчився? Проснувся?
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06.01.2025 22:34 Ответить
и четыре трупа тоже по пригласительным пришли, мозгоактивное?
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06.01.2025 22:40 Ответить
Какие четыре трупа , мозгопромытое? Убили Ашли Баббит, стрелял полицейский просто ради веселухи. Больше никто в этот день не погиб.
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16.01.2025 22:34 Ответить
у мене тільки одне питання: це буде найгірший американський президент, чи останній?
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06.01.2025 21:47 Ответить
наигiршый был Байден. Трамп был лучшим в 2016-2020. Надеюсь будет таки же теперь.
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06.01.2025 22:18 Ответить
Із кінця?
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06.01.2025 22:35 Ответить
а от і делегація віруючих в трампа підтягнулась. привіт, віруючим!
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06.01.2025 23:18 Ответить
нема во что верыць. Трамп уже был президентам. Мне все подобалось.
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16.01.2025 22:35 Ответить
RIP
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06.01.2025 21:47 Ответить
Деякі думали,що може не затвердять.
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06.01.2025 21:59 Ответить
Перемог, так перемог. А нам своє робити, нищити кацапье.
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06.01.2025 22:52 Ответить
 
 