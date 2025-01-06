Конгресс США официально утвердил победу Трампа на президентских выборах

В понедельник, 6 января, Конгресс США на специальном заседании официально подтвердил победу республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре 2024 года.

Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно результатам, представитель Республиканской партии Дональд Трамп получил 312 голосов выборщиков, а его оппонентка-демократка Камала Харрис - 226 голосов.

Телеканал сообщил, что подсчет голосов "прошел гладко", никаких возражений или беспорядков не возникло.

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Отметим, что это формальная процедура - во время нее в Конгрессе зачитывают данные о голосовании коллегии выборщиков в каждом из штатов США.

Члены Палаты представителей или сенаторы могут поставить под сомнение результаты в том или ином штате, однако, как правило, это ведет лишь к небольшим процедурным задержкам. Процесс продолжается до объявления победителя выборов будущим президентом США.

Трамп примет присягу 20 января, после чего официально будет считаться 47-м президентом Соединенных Штатов. А сенатор от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс - вице-президентом.

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