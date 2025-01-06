Трамп заявил, что уже общался с Си Цзиньпином: Думаю, мы хорошо поладим
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что уже имел конктакты с китайским лидером Си Цзиньпином. Правда, состоялась эта коммуникация не напрямую, а через представителей.
Об этом Трамп в интервью ведущему консервативного ток-шоу Хью Хьюитту, пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы уже говорили. Мы говорили через их представителей", - сказал новоизбранный президент США.
Трамп описал Си как "сильного и могущественного человека", которого, по его словам, уважают в Китае.
"И я думаю, что мы, наверное, очень хорошо поладим. Но вы знаете, это должна быть улица с двусторонним движением", - заявил политик.
В то же время Трамп повторил обвинения в том, что Китай "обдирает" США экономически.
Reuters пишет, что Трамп пригласил Си Цзиньпина и других иностранных лидеров на свою инаугурацию в Вашингтоне, 20 января, однако эксперты считают, что китайский лидер вряд ли приедет.
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"Щоправда, відбулася ця комунікація не на пряму, а через представників."
Так, сценарій,********, але, як повазали заяви Трампів - вони серйозно цього бажають...
срачка кожну годину-добре
люди відосіки перестали дивития-погано