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Новости
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Трамп заявил, что уже общался с Си Цзиньпином: Думаю, мы хорошо поладим

Трамп розповів про комунікацію із Сі

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что уже имел конктакты с китайским лидером Си Цзиньпином. Правда, состоялась эта коммуникация не напрямую, а через представителей.

Об этом Трамп в интервью ведущему консервативного ток-шоу Хью Хьюитту, пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы уже говорили. Мы говорили через их представителей", - сказал новоизбранный президент США.

Трамп описал Си как "сильного и могущественного человека", которого, по его словам, уважают в Китае.

"И я думаю, что мы, наверное, очень хорошо поладим. Но вы знаете, это должна быть улица с двусторонним движением", - заявил политик.

В то же время Трамп повторил обвинения в том, что Китай "обдирает" США экономически.

Reuters пишет, что Трамп пригласил Си Цзиньпина и других иностранных лидеров на свою инаугурацию в Вашингтоне, 20 января, однако эксперты считают, что китайский лидер вряд ли приедет.

Читайте также: Си Цзиньпин не поедет на инаугурацию Трампа, - CBS News

Автор: 

Китай (2990) США (26827) Си Цзиньпин (283) Трамп Дональд (5366)


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Топ комментарии
+4
І з "бойовим хом"яком" - теж...
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06.01.2025 22:10
+4
Си хороший парень, я его знаю, пусть забирает Кемскую волость. Что? Тьху ты. Тайвань. Он ему нужнее.
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06.01.2025 22:31
+2
Ой, не кажи гоп, ты уже один раз с ним "поразумися".
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06.01.2025 22:04
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Ой, не кажи гоп, ты уже один раз с ним "поразумися".
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06.01.2025 22:04 Ответить
І з "бойовим хом"яком" - теж...
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06.01.2025 22:10 Ответить
Наступна президентська адміністрація США може спробувати скликати конференцію щодо "договорняка": росіянам - все, що захопили, китайцям - Тайвань, Трампу - Гренландія і Панамський канал. І буде мир!!!!!!(можливо, бо підтянуться, іранці, палестинці, курди......................).
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06.01.2025 22:05 Ответить
палестинців не існує.
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06.01.2025 22:12 Ответить
Маску - Марс.
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06.01.2025 22:18 Ответить
Трампу - Снікерс
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06.01.2025 22:20 Ответить
Може спробувати, а може не спробувати. Не обсмоктуйте майбутні "новини", а краще розкажіть про ваши персональні плани "життя без Трюдо". Трюдо вам певно ближче аніж Трамп. І взагалі кожен ваш коментар звучить так неначе ви живете в мозку у Трампа або займаєте посаду його радника.
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07.01.2025 00:00 Ответить
Це дуже добре якщо між США і КНР буде потепління. І погано для ***** та Моді.
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06.01.2025 22:15 Ответить
Будуть ділити світ на двох?
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06.01.2025 22:16 Ответить
Чергове пустопорожнє ні про що:
"Щоправда, відбулася ця комунікація не на пряму, а через представників."
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06.01.2025 22:17 Ответить
Так Трамп популіст та брехун. Сумно що Американці того не зрозуміли у більшості й обрали популіста у президенти.
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06.01.2025 22:23 Ответить
Не здивуюсь якщо представниками Китаю були рашисти або мадяри.
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06.01.2025 22:24 Ответить
Си хороший парень, я его знаю, пусть забирает Кемскую волость. Что? Тьху ты. Тайвань. Он ему нужнее.
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06.01.2025 22:31 Ответить
А ведь эта псина рыжая таки может предать и сдать Тайвань товарищу председателю.
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07.01.2025 00:47 Ответить
Щось мене у світі ціих заяв трампа стрьомає вірогідність того, що цей ідіот домовиться про перерозподіл світу з ****** і Сі. Типу - Східна Європа - путіну і америка не заважає, Китай робть що забажає у себе на сході Євразії, а США забирають собі Канаду, Гренландію, Панаму...
Так, сценарій,********, але, як повазали заяви Трампів - вони серйозно цього бажають...
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06.01.2025 22:35 Ответить
в дебіла кінец напух-добре
срачка кожну годину-добре
люди відосіки перестали дивития-погано
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06.01.2025 23:25 Ответить
Тріпло руде самозакохане: з усіма побалакав, з усіма домовився, я крутий, ось подивиться, як я справи вирішую - тримайте мене семеро, бо буду ще більше справ вирішувати...
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07.01.2025 00:22 Ответить
У этого пса рыжего и Ын хороший парень, и ***** уважаем. Еще один готовый мир делить. Ему все западное полушарие, Европа пусть сама разбирается с *****м, а остальное все Китаю, а как там будет, его хата с краю, ну, кроме выгоды что можно поиметь со всех. Вот вижу так.
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07.01.2025 00:37 Ответить
 
 