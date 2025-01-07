Около 150 человек остаются в Торецке, в городе не осталось ничего уцелевшего, - ГВА

В городе Торецк Донецкой области до сих пор остаются около 150 человек. Большинство из них люди пожилого возраста.

Об этом "Суспільному" рассказал глава Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик, сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказал чиновник, люди, которые остаются в Торецке, живут в подвалах. Они почти круглосуточно проводят свое время под землей в укрытиях.

По словам Чинчика, проводить эвакуацию крайне сложно.

"Они живут в антисанитарии. Сейчас нет возможности открыто проводить эвакуацию из Торецка, но мы сотрудничаем с военными, которые помогают в процессе. Эвакуация сейчас происходит в ночное время, или во время сложных погодных условий, что создает благоприятные условия для нас для того, чтобы мы могли перемешать людей, и не подвергать их опасности. Большинство людей, которые остаются в городе, люди пожилого возраста", - рассказал глава ГВА.

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Также чиновник рассказал, что в Торецке не осталось ничего уцелевшего и пригодного для проживания.

Для отопления у местных жителей есть буржуйки, также в городе есть семь скважин с технической водой, а возле них есть укрытия.

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