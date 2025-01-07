Некоторые наши позиции на Покровском направлении разрушены, враг активно штурмует городскую застройку Курахово, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 6 января 2025 года на Купянском направлении враг безрезультатно проводил наступательные действия в направлении Петропавловки, Синьковки и Загрызово.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Также отмечается, что противник без успеха проводил штурмовые действия в районах Надии, Тернов, Макеевки - на Лиманском направлении и в Белогоровке - на Северском направлении.

По данным ОСГВ "Хортица", на Краматорском направлении противник атаковал наши позиции в Часовом Яре и в направлении Ступочек и Белой Горы, а на Торецком направлении - штурмовал укрепления сил обороны в Торецке. Для перемещения личного состава с целью проведения наступательных действий в направлении Щербиновки противник задействовал четыре багги, автомобиль и мотоциклы. Колонна была заблаговременно обнаружена нашими защитниками и по ней было нанесено огневое поражение. Атака врага захлебнулась.

"На Покровском направлении враг атаковал позиции сил обороны в районах Тарасовки, Елизаветовки, Лисовки, Зеленого, Песчаного, Шевченко и Славянки. Вследствие штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг пытается развить наступление на Покровском направлении. Силы обороны принимают меры по недопущению ухудшения тактического положения, - ОСГВ "Хортица"

Также ОСУВ "Хортица" информирует, что на Кураховском направлении Силы обороны противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развить наступление. Противник активно проводил штурмовые действия в городской застройке Курахово и в направлении Дачного и Янтарного. Продолжаются мероприятия по локализации и уничтожению штурмовых групп противника, которые инфильтрировались в наши боевые порядки.

Также отмечается, что на Времевском направлении противник проводил наступательные действия в районе Зеленовки, Константинополя и в направлении Времевки: успеха не имел. Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак.

Напомним, ранее рашисты заявили о "полном захвате" Курахово. ОСГВ "Хортица" сообщила о боях в городской застройке.