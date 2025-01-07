В Курской области за сутки ВСУ отразили 94 атаки россиян, - Генштаб
В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 218 боевых столкновений. Больше всего - на Покровском и Кураховском направлениях и в Курской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 64 авиационных удара, сбросив 95 КАБ, применил 2700 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов, из них 163 - из РСЗО.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Орешанка, Гранов, Уды, Золочев, Артельное, Северск, Ступочки, Екатериновка, Торецк, Александро-Калиново, Александро-Шультино, Александрополь, Тарасовка, Гродовка, Андреевка, Новополь, Алексеевка, Великая Новоселка, Константинополь, Степногорск.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении наши войска отбили три атаки противника в районе Волчанска.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Тополя и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Надии, Первомайского, Тернов, Ямполовки, Заречного и Макеевки.
На Северском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Белогоровка.
На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений в районах Часова Яра, Белой Горы и в направлении Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил восемь атак неподалеку Щербиновки и Торецка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах Миролюбовка, Проминь, Сухой Яр, Песчаное, Котлино, Украинка, Ясеново, Новоелизаветовка, Тарасовка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Новый Труд и Покровск.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 26 атак на позиции наших войск вблизи Славянки, Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахово и Дачного.
На Времевском направлении противник совершил 13 наступательных действий на позиции украинских подразделений в районах Константинополя, Янтарного, Дачного и Константинопольского.
Ситуация на юге и севере
На Ореховском направлении наши войска успешно отбили одну атаку противника вблизи населенного пункта Новоданиловка.
На Приднепровском направлении российские захватчики, без успеха, дважды штурмовали позиции наших подразделений.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 94 атаки российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес девять авиационных ударов, с применением девяти управляемых бомб, а также совершил 372 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.
Удары по врагу
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава и техники, две радиолокационные станции, два средства противовоздушной обороны, а также еще один важный объект российских захватчиков.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1970 человек. Также украинские воины обезвредили 10 танков, 25 боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем, две РСЗО, четыре средства противовоздушной обороны, 83 БпЛА оперативно-тактического уровня и 170 единиц автомобильной техники оккупантов.
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Яка зайшла без опору на курське прикордоння і зупинилась,очікуючи на прихід достатніх рос.сил,щоб оборонятись.
А на Донбасі облом і нехай беруть,чи як?
На Великоновоселківському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій у районі н.п. Новий Комар та західніше Времівки.
На Курахівському напрямку російські війська продовжують тиснути у напрямку Янтарного, у районі очисних споруд та у напрямку Дачного.
Покровський напрямок.
На південному фланзі російські війська захопили решту частину н.п. Шевченко і збільшили кількість артилерійських ударів по розташованому на захід н.п. Андріївка, куди спрямували свої атаки.
У районі н.п. Петропавлівка, Новоєлизаветівка, Нововасилівка, Солоне та Лисівка зберігається висока інтенсивність бойових дій.
На північний захід від н.п. Піщане противник просунувся вздовж ряду лісосмуг і робить спроби обійти населений пункт з півночі і вийти до західної околиці н.п. Звірове.
У Зеленому бойові зіткнення зміщуються зі східної до центральної частини.
На правому фланзі противника продовжуються бойові зіткнення в районі н.п. Воздвиженка та у напрямку н.п. Баранівка й Єлизаветівка.
Торецький напрямок.
На лівому фланзі противника продовжуються накати російських маневрених груп у напрямку до Щербинівки. Ситуація без змін.
В Торецьку, на додаток до попередньої публікації, російська штурмова група зайшла до «12-го» мікрорайону на північному заході міста, де потрапила під удар дроноводів ЗСУ.
Ситуація тут залишається динамічною.
На Часівярському напрямку тривають бойові зіткнення за мікрорайон «Північний» та в спорудах і на поверхах «Часівярського комбінату вогнетривких виробів».
На Лиманському напрямку російські війська захопили решту частину н.п. Іванівка і просунулися на північ уздовж лісосмуг.
На Борівському напрямку противник зайняв решту н.п. Лозова, в якому раніше встановив прапор, і атакував за підтримки бронетехніки розташований західніше опорний пункт (на північ від Кругляківського ставка), заняття якого відкриває противнику дорогу в напрямку на н.п. Нова Кругляківка.
Курська область.
У Великосолдатському районі продовжуються бойові зіткнення в районі н.п. Бердін (додана сіра зона).
Східніше н.п. Черкаскоє Порєчноє додано зону контролю ЗСУ. Конфігурація фронту на подальшому уточненні.
На північному фланзі Суджанського напрямку російські війська піхотними підрозділами атакували з району н.п. Комишовка вздовж балок на глибину до 1.6 км.
На захід від н.п. Рускоє Порєчноє ЗСУ на БТР «Stryker» дусили колесами російських штурмовиків у полі на захід від балки Чорний Яр. Попередньо додана сіра зона."