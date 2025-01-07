В Курской области за сутки ВСУ отразили 94 атаки россиян, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 218 боевых столкновений. Больше всего - на Покровском и Кураховском направлениях и в Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 64 авиационных удара, сбросив 95 КАБ, применил 2700 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов, из них 163 - из РСЗО.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Орешанка, Гранов, Уды, Золочев, Артельное, Северск, Ступочки, Екатериновка, Торецк, Александро-Калиново, Александро-Шультино, Александрополь, Тарасовка, Гродовка, Андреевка, Новополь, Алексеевка, Великая Новоселка, Константинополь, Степногорск.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении наши войска отбили три атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Тополя и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Надии, Первомайского, Тернов, Ямполовки, Заречного и Макеевки.

На Северском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений в районах Часова Яра, Белой Горы и в направлении Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак неподалеку Щербиновки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах Миролюбовка, Проминь, Сухой Яр, Песчаное, Котлино, Украинка, Ясеново, Новоелизаветовка, Тарасовка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Новый Труд и Покровск.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 26 атак на позиции наших войск вблизи Славянки, Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахово и Дачного.

На Времевском направлении противник совершил 13 наступательных действий на позиции украинских подразделений в районах Константинополя, Янтарного, Дачного и Константинопольского.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении наши войска успешно отбили одну атаку противника вблизи населенного пункта Новоданиловка.

На Приднепровском направлении российские захватчики, без успеха, дважды штурмовали позиции наших подразделений.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 94 атаки российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес девять авиационных ударов, с применением девяти управляемых бомб, а также совершил 372 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава и техники, две радиолокационные станции, два средства противовоздушной обороны, а также еще один важный объект российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1970 человек. Также украинские воины обезвредили 10 танков, 25 боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем, две РСЗО, четыре средства противовоздушной обороны, 83 БпЛА оперативно-тактического уровня и 170 единиц автомобильной техники оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны – около 800 010 человек (+1970 за сутки), 9710 танков, 21 710 артсистем, 20189 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА