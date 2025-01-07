РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3430 посетителей онлайн
Новости Война
494 1

Исландия поддержит украинское производство оружия и борьбу с теневым флотом РФ, - Шмыгаль

Ісландія підтримає виробництво зброї в Україні

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с Министром иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир.

Об этом премьер-министр сообщил в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Важно, что первый зарубежный визит представительница нового правительства Исландии осуществляет именно в Украину", - подчеркнул Шмыгаль.

Шмыгаль поблагодарил Исландию за поддержку европейского и евроинтеграционного пути Украины, а также за активное участие в международных инициативах для справедливого мира.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 11 миллионов украинцев подали заявки на получение "тысячи Зеленского"

Особое внимание во время встречи уделили:

  • Лидерству Исландии в Коалиции разминирования и создании Международного реестра убытков.
  • Конфискации замороженных российских активов для возмещения убытков, нанесенных Украине.
  • Усилению санкций против РФ, в частности борьбе с теневым флотом, который РФ использует для обхода ограничений.
  • Участия Исландии в украинском производстве оружия по "датской модели".

"Рассчитываем на дальнейшее увеличение инвестиций в безопасность Украины и всей Европы. Пригласил исландские компании участвовать и в проектах восстановления", - отметил Шмыгаль.

Напомним, во вторник, 7 января, в Киев прибыла новоназначенная глава МИД Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Страны Северной Европы готовы увеличивать помощь Украине и поддержали все пункты "Плана победы", - Зеленский. ФОТОрепортаж

Автор: 

визит (3088) Исландия (108) Шмыгаль Денис (2705)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Исландия - это серьёзно!
показать весь комментарий
07.01.2025 18:20 Ответить
 
 