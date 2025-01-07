Исландия поддержит украинское производство оружия и борьбу с теневым флотом РФ, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с Министром иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир.

Об этом премьер-министр сообщил в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Важно, что первый зарубежный визит представительница нового правительства Исландии осуществляет именно в Украину", - подчеркнул Шмыгаль.

Шмыгаль поблагодарил Исландию за поддержку европейского и евроинтеграционного пути Украины, а также за активное участие в международных инициативах для справедливого мира.

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Особое внимание во время встречи уделили:

Лидерству Исландии в Коалиции разминирования и создании Международного реестра убытков.

в Коалиции разминирования и создании Международного реестра убытков. Конфискации замороженных российских активов для возмещения убытков, нанесенных Украине.

для возмещения убытков, нанесенных Украине. Усилению санкций против РФ , в частности борьбе с теневым флотом, который РФ использует для обхода ограничений.

, в частности борьбе с теневым флотом, который РФ использует для обхода ограничений. Участия Исландии в украинском производстве оружия по "датской модели".

"Рассчитываем на дальнейшее увеличение инвестиций в безопасность Украины и всей Европы. Пригласил исландские компании участвовать и в проектах восстановления", - отметил Шмыгаль.

Напомним, во вторник, 7 января, в Киев прибыла новоназначенная глава МИД Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир.

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