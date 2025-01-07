На Кураховском направлении ожесточенные бои, на Курщине отражены 27 вражеских атак, - Генштаб

С начала суток, 7 января 2025 года, на фронте произошло 128 боестолкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Вместе с тем, как отмечается, оккупанты сосредотачивают усилия на Покровском, Кураховском направлениях и на Курщине.

Удары по территории Украины

Пострадали от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы населенных пунктов Украины, среди которых Кучеровка, Славгород, Бачевск Сумской области и Семеновка и Галагановка Черниговской области.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении Силы обороны отбили три штурма вражеских войск вблизи Тихого. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении враг в течение дня трижды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Голубовки и Петропавловки.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, агрессор также увеличил количество атак до девяти на Лиманском направлении. Атаковал вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Надежда, Первомайское, Чернещина, Макеевка, Заречное, Ивановка и Терны. Три боестолкновения сейчас продолжаются.

Сегодня на Северском направлении противник пять раз атаковал в направлении Белогоровки, одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении наши защитники отбили шесть атак оккупантов в районах Васюковки, Бондарного, Часова Яра и Ступочек. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении враг трижды пытался идти вперед в районе Торецка. В настоящее время продолжается один бой.

"При поддержке авиации на Покровском направлении враг 28 раз начинал столкновения различной интенсивности. Наши защитники отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Тарасовка, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Сухой Яр, Зеленое, Новый Труд и Покровск. Сейчас еще продолжается пять боестолкновений.

Идут ожесточенные бои на Кураховском направлении. Вблизи Серебряного, Андреевки, Курахово и Дачного в течение дня наши защитники отражали 14 атак противника", - говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

На Времевском направлении агрессор 14 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Янтарное, Константинопольское, Новоселка и Привольное, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили два штурма противника.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг активных действий не проводил.

Обстановка на Курщине

На Курщине украинские защитники отражали 27 атак захватчиков, кроме того, враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив 17 КАБ, и осуществил 146 артиллерийских обстрелов, в частности, шесть - из реактивных систем залпового огня.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.