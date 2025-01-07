Ситуация в Курахово тяжелая, значительная часть города уничтожена, - ОСГВ "Хортица"

По состоянию на 7 января 2025 года ситуация в Курахово довольно тяжелая, значительная часть города уничтожена.

Об этом заявил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, в Курахово россияне пытаются уничтожить даже малоэтажные дома в городе. В результате это приводит к тому, что там просто негде держать оборону. Потому что фактически нет укреплений.

"Любой дом - это укрепление. Если там просто выжженная земля, то оборону держать невозможно. Такую тактику россияне активно применяют вероятно еще со времен Донецкого аэропорта. И они ее применили в Курахово. Именно поэтому операция их там длится долго", - рассказал Трегубов.

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По данным ОСГВ "Хортица", россияне пытаются разобрать город по камешку. Несмотря на это украинским военным удается уничтожать российскую армию и наносить удары по их базировании.

"Сейчас ситуация в Курахово довольно тяжелая, потому что значительная часть города уничтожена. Украинские войска держатся в западной части, на его западной окраине, в том числе держа теплоэлектростанцию, которая находится в городе", - подчеркнул он.

Напомним, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что ситуация на Кураховском направлении требует немедленных решений Ставки и Генштаба. Также сообщалось, что рашисты заявили о "полном захвате" Курахово. В свою очередь, ОСГВ "Хортица" сообщила о боях в городской застройке.