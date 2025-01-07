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Зеленский подписал закон о формировании перечня террористических организаций

Зеленський підписав закон про формування та ведення переліку терористичних організацій і груп

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о формировании и введении перечня террористических организаций и групп.

Об этом говорится в карточке закона № 4156-Х на сайте ВР, информирует Цензор.НЕТ.

Как будет работать закон?

В этот перечень будут вносить организации, которые осуществляют террористическую деятельность на территории Украины и/или за ее пределами и создают угрозу национальной безопасности.

Законом устанавливаются обязанности Службы безопасности Украины по формированию и ведению перечня.

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Соответствующий закон дополнен нормой, что с целью обеспечения нацбезопасности Украины и предупреждения, выявления и пресечения террористической деятельности формируется и ведется перечень террористических организаций (групп). Порядок формирования и ведения перечня определяется СБУ.

Включение террористической организации (группы) в перечень осуществляется с учетом угроз национальной безопасности Украины на основании:

  • сведений, сформированных международными организациями, членом которых является Украина;
  • выявление факта существования террористических организаций (групп) или связи с террористическими организациями (группами) или террористами.

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Включение/исключение организации (группы) в/из Перечня осуществляется Антитеррористическим центром при Службе безопасности Украины в течение 3 или 15 рабочих дней на основании заключения Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, согласованного с заинтересованными органами государственной власти и разведывательными органами Украины.

Перечень организаций будет формироваться публично. Обнародование соответствующих сведений осуществляется на официальном веб-сайте Службы безопасности Украины и на Едином государственном веб-портале открытых данных.

Действия или бездействие по включению/исключению организации (группы) из перечня может быть обжаловано в судебном порядке.

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Автор: 

закон (3177) Зеленский Владимир (20474) терроризм (18691)


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Топ комментарии
+9
"Слуга народу" в списку перших?
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07.01.2025 18:43
+9
ОП не підходить. Це зрадницька та саботажна організація.
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07.01.2025 18:43
+6
У кацапів є таке. Як і Госуслугі- Дія, Е-гривня- цифравой рубль.
Підганяють закони потихеньку?
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07.01.2025 18:49
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Російську федерецію до списку внесуть, чи ще не на часі?
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07.01.2025 18:42 Ответить
Паханів до терористичних організацій? Скоріше ********* пришле свій список для формування закону.
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07.01.2025 19:43 Ответить
Соссию надо поскорей туда записать !
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07.01.2025 20:19 Ответить
"Слуга народу" в списку перших?
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07.01.2025 18:43 Ответить
Жопзж з фюрером бойком під номером два під третім Стефанчука з фсбешними попами і баранами які моляться там.
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07.01.2025 20:08 Ответить
ОП не підходить. Це зрадницька та саботажна організація.
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07.01.2025 18:43 Ответить
Вангую що в той список ні за яких обставин не ввійде мертвечуківське ********, але попаде Порох разом з ЄС.
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07.01.2025 19:46 Ответить
ОПа буде перша в переліку!
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07.01.2025 18:46 Ответить
Ну ось і все готово. Відтепер за криве слово в сторону влади миттю призначать терористом.
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07.01.2025 18:46 Ответить
С каких это пор гражданин может подписывать законы?
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07.01.2025 18:47 Ответить
У кацапів є таке. Як і Госуслугі- Дія, Е-гривня- цифравой рубль.
Підганяють закони потихеньку?
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07.01.2025 18:49 Ответить
Це у зеленої влади не На часі! Своїх (зеленої влади) "ворогів" треба карати, або патріотів, а не кацапію! 🤬
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07.01.2025 19:01 Ответить
Верховна Рада прийняла постанову про визнання росії країною-спонсором тероризму ще в перші місяці після вторгнення. Цього не зробили наші зарубіжні "партнери".
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07.01.2025 19:08 Ответить
себе з єрмаком, курва кремлівська, не забудь на 1 місце поставити.
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07.01.2025 18:59 Ответить
квартал 95, всим кодлом - внє подозрєній! ))
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07.01.2025 19:02 Ответить
Перелік терористичних організацій:
п. 1. Європейська Солі....

А Ви що панове, чекаєте від Зеленського чогось іншого? Що там будуть терористи? Звісно я дещо перебільшую, список почнуть з пари рашистських установ, а от далі......
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07.01.2025 19:04 Ответить
Так а як же може бути інакше?Без суда, без слідства, без адвокатів..Далі може бути список іноагентів, далі зобов'яжуть носити нашивку на рукаві .
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07.01.2025 19:15 Ответить
А далі і "екстремістським організаціям заборонять приймати участь в будь-яких виборах". І буде Вова сам із собою конкурувати. Гарно придумано.
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07.01.2025 19:56 Ответить
Украінські корупціонери теж негуиові терористи - шеи кацапам можуть фору дати
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07.01.2025 19:05 Ответить
Іноагенти на черзі. Є ж список ООН
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07.01.2025 19:12 Ответить
Цей перелік чекає така ж доля, як і Реєстр спонсорів війни.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило, що більше https://epravda.com.ua/news/2024/03/22/711526/ не вестиме свій реєстр "міжнародних спонсорів війни", який викликав обурення деяких партнерів України.

Хтось "гарно попросив" - когось не внесли у перелік. Хтось "недопросив"/"гарно попросив внести когось" - внесли у перелік. Фількина грамота.
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07.01.2025 19:59 Ответить
А список целителей и Потужних наложителей рук?
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07.01.2025 21:56 Ответить
 
 