Зеленский подписал закон о формировании перечня террористических организаций

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о формировании и введении перечня террористических организаций и групп.

Об этом говорится в карточке закона № 4156-Х на сайте ВР, информирует Цензор.НЕТ.

Как будет работать закон?

В этот перечень будут вносить организации, которые осуществляют террористическую деятельность на территории Украины и/или за ее пределами и создают угрозу национальной безопасности.

Законом устанавливаются обязанности Службы безопасности Украины по формированию и ведению перечня.

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Соответствующий закон дополнен нормой, что с целью обеспечения нацбезопасности Украины и предупреждения, выявления и пресечения террористической деятельности формируется и ведется перечень террористических организаций (групп). Порядок формирования и ведения перечня определяется СБУ.

Включение террористической организации (группы) в перечень осуществляется с учетом угроз национальной безопасности Украины на основании:

сведений, сформированных международными организациями, членом которых является Украина;

выявление факта существования террористических организаций (групп) или связи с террористическими организациями (группами) или террористами.

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Включение/исключение организации (группы) в/из Перечня осуществляется Антитеррористическим центром при Службе безопасности Украины в течение 3 или 15 рабочих дней на основании заключения Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, согласованного с заинтересованными органами государственной власти и разведывательными органами Украины.

Перечень организаций будет формироваться публично. Обнародование соответствующих сведений осуществляется на официальном веб-сайте Службы безопасности Украины и на Едином государственном веб-портале открытых данных.

Действия или бездействие по включению/исключению организации (группы) из перечня может быть обжаловано в судебном порядке.

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