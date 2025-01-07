Зеленский подписал закон о формировании перечня террористических организаций
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о формировании и введении перечня террористических организаций и групп.
Об этом говорится в карточке закона № 4156-Х на сайте ВР, информирует Цензор.НЕТ.
Как будет работать закон?
В этот перечень будут вносить организации, которые осуществляют террористическую деятельность на территории Украины и/или за ее пределами и создают угрозу национальной безопасности.
Законом устанавливаются обязанности Службы безопасности Украины по формированию и ведению перечня.
Соответствующий закон дополнен нормой, что с целью обеспечения нацбезопасности Украины и предупреждения, выявления и пресечения террористической деятельности формируется и ведется перечень террористических организаций (групп). Порядок формирования и ведения перечня определяется СБУ.
Включение террористической организации (группы) в перечень осуществляется с учетом угроз национальной безопасности Украины на основании:
- сведений, сформированных международными организациями, членом которых является Украина;
- выявление факта существования террористических организаций (групп) или связи с террористическими организациями (группами) или террористами.
Включение/исключение организации (группы) в/из Перечня осуществляется Антитеррористическим центром при Службе безопасности Украины в течение 3 или 15 рабочих дней на основании заключения Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, согласованного с заинтересованными органами государственной власти и разведывательными органами Украины.
Перечень организаций будет формироваться публично. Обнародование соответствующих сведений осуществляется на официальном веб-сайте Службы безопасности Украины и на Едином государственном веб-портале открытых данных.
Действия или бездействие по включению/исключению организации (группы) из перечня может быть обжаловано в судебном порядке.
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Підганяють закони потихеньку?
п. 1. Європейська Солі....
А Ви що панове, чекаєте від Зеленського чогось іншого? Що там будуть терористи? Звісно я дещо перебільшую, список почнуть з пари рашистських установ, а от далі......
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило, що більше https://epravda.com.ua/news/2024/03/22/711526/ не вестиме свій реєстр "міжнародних спонсорів війни", який викликав обурення деяких партнерів України.
Хтось "гарно попросив" - когось не внесли у перелік. Хтось "недопросив"/"гарно попросив внести когось" - внесли у перелік. Фількина грамота.