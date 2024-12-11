Украинцы Канады призвали правительство признать Россию государством-спонсором терроризма

Поддержка Российской Федерацией террористических организаций по всему миру доказывает необходимость признать ее государством - спонсором терроризма.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в письме, направленном президентом Конгресса украинцев Канады Александрой Хичий министру иностранных дел этой страны Мелани Жоли.

"Российская геноцидная захватническая война против Украины не оставляет сомнений в природе РФ, которая систематически совершает акты террора и поддерживает террористические организации", - пишет Хичий.

Она напоминает, что Канада недавно официально внесла в перечень террористических организаций группировку "Ансар Аллах", также известную как "хуситы".

"Общеизвестно и хорошо освещено в СМИ и в открытых источниках, что РФ оказывает поддержку, предоставляет оружие и содействие "Ансар Аллах"... Безопасности канадцев мало способствует внесение террористических организаций в этот перечень без действий против тех, под чьей защитой и с чьей помощью они действуют", - отмечает президент украинской организации.

Читайте также: Россия активно финансирует террористические организации, - министр обороны Канады Блэр

Хичий отмечает: "Конгресс украинцев Канады вновь призывает вас и правительство Канады предоставить канадцам надлежащую им защиту, признав РФ государством - спонсором терроризма".

"Ужасная предыдущая история РФ, включающая многолетний контроль, привлечение и поддержку таких террористических организаций, как Российское имперское движение (признанное Канадой террористическим), а также подстрекательство, поддержку и проведение Россией международных терактов (недавний пример - сорванная попытка взорвать самолеты, направлявшиеся из Европы в Канаду) уже давно требует признания России государством-спонсором терроризма", - заключает президент Конгресса украинцев Канады.

Читайте также: В Конгрессе США призвали признать РФ государством-спонсором терроризма

Напомним, в октябре 2022 года украинцы Канады уже призвали официально признать Россию государством - спонсором терроризма из-за ракетных обстрелов Украины.