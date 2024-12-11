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Новости
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Украинцы Канады призвали правительство признать Россию государством-спонсором терроризма

Росія держава-терористка

Поддержка Российской Федерацией террористических организаций по всему миру доказывает необходимость признать ее государством - спонсором терроризма.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в письме, направленном президентом Конгресса украинцев Канады Александрой Хичий министру иностранных дел этой страны Мелани Жоли.

"Российская геноцидная захватническая война против Украины не оставляет сомнений в природе РФ, которая систематически совершает акты террора и поддерживает террористические организации", - пишет Хичий.

Она напоминает, что Канада недавно официально внесла в перечень террористических организаций группировку "Ансар Аллах", также известную как "хуситы".

"Общеизвестно и хорошо освещено в СМИ и в открытых источниках, что РФ оказывает поддержку, предоставляет оружие и содействие "Ансар Аллах"... Безопасности канадцев мало способствует внесение террористических организаций в этот перечень без действий против тех, под чьей защитой и с чьей помощью они действуют", - отмечает президент украинской организации.

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Хичий отмечает: "Конгресс украинцев Канады вновь призывает вас и правительство Канады предоставить канадцам надлежащую им защиту, признав РФ государством - спонсором терроризма".

"Ужасная предыдущая история РФ, включающая многолетний контроль, привлечение и поддержку таких террористических организаций, как Российское имперское движение (признанное Канадой террористическим), а также подстрекательство, поддержку и проведение Россией международных терактов (недавний пример - сорванная попытка взорвать самолеты, направлявшиеся из Европы в Канаду) уже давно требует признания России государством-спонсором терроризма", - заключает президент Конгресса украинцев Канады.

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Напомним, в октябре 2022 года украинцы Канады уже призвали официально признать Россию государством - спонсором терроризма из-за ракетных обстрелов Украины.

Автор: 

Канада (2078) россия (95481) терроризм (18690) Конгресс украинцев Канады (29) Хичий (5)


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Топ комментарии
+11
У українців Канади якась заторможена реакція. Вони зі своєю заявою запіздились на багато років. Та й заява якась неправильна. Держава- терорист раськє фєдераськє більше підходить! Згодні? Українці Канади.
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11.12.2024 23:12
+6
Якщо Расєя - держава-спонсор тероризму, то хто ж тоді держава-терорист?
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11.12.2024 23:07
+6
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11.12.2024 23:11
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Респект! Якщо бити - то відразу і наповал.....
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11.12.2024 23:05 Ответить
Краще санкції на фізосіб, як раніше чоловік 9-10 .!
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11.12.2024 23:07 Ответить
Якщо Расєя - держава-спонсор тероризму, то хто ж тоді держава-терорист?
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11.12.2024 23:07 Ответить
Вони визнали що це Хусіти !
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11.12.2024 23:09 Ответить
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11.12.2024 23:11 Ответить
У українців Канади якась заторможена реакція. Вони зі своєю заявою запіздились на багато років. Та й заява якась неправильна. Держава- терорист раськє фєдераськє більше підходить! Згодні? Українці Канади.
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11.12.2024 23:12 Ответить
Тепер як мінімум людей 50 знає, хто така панна Олександра Хичій !
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11.12.2024 23:18 Ответить
Якось вже не зручно стає , за політику світу ...так зайняті розграбуванням , всього шо доступно ,шо визнати московію , державою вбивцею, та терористом, ім якось соромно ...
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11.12.2024 23:26 Ответить
Нєт! Ана (Канада) на ето потіть нємаґьот!
Бо як же тоді "руская" дияспора буде проводити "дні рускай культур-мультур" і хресну ходу з дідами на палках в "дєньпабеди"?
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11.12.2024 23:50 Ответить
Только почему спонсором? Почему не субъектом и прямым исполнителем?
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12.12.2024 01:41 Ответить
********* в Раді Безпеки ООН...
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12.12.2024 07:55 Ответить
 
 