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Спецпрокурор, который вел два дела против Трампа, подал в отставку, - WP

Спецпрокурор у справах Трампа пішов у відставку

Специальный прокурор Джек Смит подал в отставку незадолго до того, как новоизбранный президент Дональд Трамп официально вступит в должность президента США.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на заявление Министерства юстиции, сообщает Цензор.НЕТ.

Смит вел два федеральных дела против Трампа - по обвинениям в попытке отменить результаты выборов 2020 года и ненадлежащем обращении с секретными документами.

Спецпрокурор подал отставку после того, как подал генеральному прокурору Меррику Гарленду окончательный отчет с подробным описанием результатов расследования.

Издание пишет, что отставка Джека Смита была ожидаемой. Во время избирательной кампании Трамп обещал уволить его "в течение двух секунд" после возвращения в Белый дом.

Напомним, что 15 июля окружная судья штата Флорида Эйлин Кэннон постановила закрыть федеральное дело против Дональда Трампа относительно ненадлежащего хранения им секретных документов.

А 8 ноября суд приостановил процесс по делу новоизбранного президента США Дональда Трампа о штурме Капитолия в 2021 году. Спецпрокурор заявил, что необходимо оценить сложившиеся обстоятельства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпредставитель Трампа Келлог призвал к максимальному давлению на Иран

Автор: 

суд (25112) США (26877) прокурор (1131) Трамп Дональд (5403)


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Топ комментарии
+18
Демократів опустив не Трамп а 70 мільйонів американських виборців.
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12.01.2025 06:01
+16
Ці виборці опустили самі себе. Як виявилося лохів багато і в США
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12.01.2025 08:40
+15
Дарма. Краще було б прибрати те руде сміття.
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12.01.2025 02:54
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Я радуюсь тому, что гребаной левацкой тирании с их ЛГБтшным и БЛМшным наконец-тр приходит конец. Мне просто нравится наблюдать за слезами воукнутых либерастов.
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12.01.2025 12:16 Ответить
А мені тут дехто розповідав, що Америка не росія, там система противаг та все таке інше. От зараз вся та система піде у відставку і розсядеться по шпаринах, а дехто і по камерах, і на цьому вся протидія накриється мідним тазом. А умовні 73% баранів успішно розповзаються по світу.
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12.01.2025 12:29 Ответить
"Правило Парето" ще раз доказує те, що більшість людей (приблизно 80%), незалежно від рівня освіти, национальной приналежності, віросповідання та т.і., є маргинальным стадом, яким досить легко керувати. Частина цього стада може приєднуватись до пасіонаріїв лише тоді, коли відчувають тваринний страх та небезпеку для себе та своїх близьких. Як приклад - вибори 2014-го року в Україні, на фоні анексії Криму та подій на Донбасі. Американці, по великому рахунку, такі самі йолопи.
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12.01.2025 14:25 Ответить
Потому что я ненавижу ЛГБТ, БЛМ и всю это воукнотую идиологию. Я их ненавижу больше всего живого. А теперь ты ответь, почему ты не живешь в родной стране, а сидишь и скрываешься в стране члене ОДКБ??
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12.01.2025 18:32 Ответить
оу, це і є та сама найкраща, справедлива і непідкупна судова система про яку нам розказували???🤣
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12.01.2025 20:24 Ответить
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