Спецпрокурор, который вел два дела против Трампа, подал в отставку, - WP

Специальный прокурор Джек Смит подал в отставку незадолго до того, как новоизбранный президент Дональд Трамп официально вступит в должность президента США.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на заявление Министерства юстиции, сообщает Цензор.НЕТ.

Смит вел два федеральных дела против Трампа - по обвинениям в попытке отменить результаты выборов 2020 года и ненадлежащем обращении с секретными документами.

Спецпрокурор подал отставку после того, как подал генеральному прокурору Меррику Гарленду окончательный отчет с подробным описанием результатов расследования.

Издание пишет, что отставка Джека Смита была ожидаемой. Во время избирательной кампании Трамп обещал уволить его "в течение двух секунд" после возвращения в Белый дом.

Напомним, что 15 июля окружная судья штата Флорида Эйлин Кэннон постановила закрыть федеральное дело против Дональда Трампа относительно ненадлежащего хранения им секретных документов.

А 8 ноября суд приостановил процесс по делу новоизбранного президента США Дональда Трампа о штурме Капитолия в 2021 году. Спецпрокурор заявил, что необходимо оценить сложившиеся обстоятельства.

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