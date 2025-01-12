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Президент Южной Кореи Юн не пойдет в суд на рассмотрение дела об импичменте из-за опасений за собственную безопасность, - адвокат

Юн Сок Йоль

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, который сейчас отстранен, не намерен участвовать в первом официальном слушании Конституционным судом дела о его импичменте из соображений безопасности.

Об этом изданию Yonhap заявил адвокат корейского лидера Юн Гапген, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Поскольку продолжаются попытки выполнения незаконного и недействительного ордера на арест Юна, мы обеспокоены личной безопасностью президента и вероятными провокациями против него", - сказал адвокат.

По его словам, для участия главы государства в судебных заседаниях необходимо решить вопрос с обеспечением его личной безопасности.

Адвокаты Юна ранее заявляли, что президент посетит судебный процесс по делу о его импичменте в соответствующее время, чтобы представить свою позицию и аргументацию собственных решений в ситуации с объявлением военного положения в стране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд выдал ордер на арест президента Южной Кореи

Конституционный суд планирует во вторник, 14 января, начать устные дебаты в судебном процессе об импичменте главы государства и до 4 февраля провести всего пять слушаний.

Отметим, если Юн не явится на слушания во вторник, суд должен будет прекратить заседание и объявить на четверг второе слушание, которое уже может проводиться и в отсутствие Юна.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Южной Корее поддержали решение об импичменте президента Юн Сок Йоля.

Что этому предшествовало?

Во вторник, 3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил в стране чрезвычайное военное положение.

По его словам, военное положение введено, чтобы "искоренить просеверокорейские антигосударственные силы и защитить конституционный порядок".

Местные СМИ пишут, что это решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия подала в парламентский бюджетный комитет сокращенный проект бюджета и сделала представление об импичменте государственного аудитора и главного прокурора.

Позже после решения президента парламент страны проголосовал за отмену военного положения.

Впоследствии стало известно, что правительство Южной Кореи отменило военное положение.

4 декабря 2024 года оппозиция Южной Кореи подала в парламент страны обращение об импичменте президента Юн Сок Йоля после того, как тот попытался объявить в стране военное положение.

7 декабря парламент Южной Кореи не смог принять импичмент президента Юн Сок Йоля

Автор: 

импичмент (545) Южная Корея (338)


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Та воно иому потрібно - хаи сидить дома - рідко якии през Пд. Кореі не попав у в!язницю
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12.01.2025 09:03 Ответить
Гризіться,кім вас помирить.
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12.01.2025 09:25 Ответить
Відправити по нього бус з тцкашниками. Швидко опиниться там де треба
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12.01.2025 09:31 Ответить
для участі глави держави в судових засіданнях необхідно вирішити питання із забезпеченням його особистої безпеки. Джерело: https://censor.net/ua/n3529787

не слідкував я за політичним життям Пд.Кореї, але враження, що там віслюк та родич "нашого" оманського підЄрмака?
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12.01.2025 10:07 Ответить
 
 