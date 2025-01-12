Япония, Австралия и Индия отправят глав МИД на инаугурацию Трампа

Япония, Австралия и Индия направят своих министров иностранных дел на церемонию инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, азиатские топ-дипломаты прибудут в США для налаживания контактов с администрацией Трампа и подтверждения готовности своих стран и в дальнейшем поддерживать тесные связи с Соединенными Штатами.

В частности, глава внешнеполитического ведомства Японии Такеши Ивая, который станет первым членом японского кабинета министров, присутствующим на церемонии приведения к присяге президента США, заявил, что Токио стремится построить доверительные отношения с администрацией Трампа.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар также собирается посетить инаугурацию по приглашению команды Трампа и встретиться с должностными лицами новой администрации США.

Австралийский топ-дипломат Пенни Вонг в воскресенье тоже заявила, что посетит инаугурацию Трампа, назвав свою поездку в США важной возможностью обсудить перспективы усиления партнерства между Канберрой и Вашингтоном, в частности, в экономической сфере и сфере безопасности.

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Она добавила, что левоцентристское лейбористское правительство Австралии уверено в сохранении прочного альянса с Соединенными Штатами, своим крупнейшим партнером в сфере безопасности, во время новой республиканской администрации.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Япония отправит главу МИД Такеши Иваю на инаугурацию Трампа. По данным СМИ, Си Цзиньпин также отправит высокопоставленного чиновника Китая на инаугурацию Трампа.