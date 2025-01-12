РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7774 посетителя онлайн
Новости
1 059 7

Япония, Австралия и Индия отправят глав МИД на инаугурацию Трампа

Хто відвідає інавгурацію Дональда Трампа?

Япония, Австралия и Индия направят своих министров иностранных дел на церемонию инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, азиатские топ-дипломаты прибудут в США для налаживания контактов с администрацией Трампа и подтверждения готовности своих стран и в дальнейшем поддерживать тесные связи с Соединенными Штатами.

В частности, глава внешнеполитического ведомства Японии Такеши Ивая, который станет первым членом японского кабинета министров, присутствующим на церемонии приведения к присяге президента США, заявил, что Токио стремится построить доверительные отношения с администрацией Трампа.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар также собирается посетить инаугурацию по приглашению команды Трампа и встретиться с должностными лицами новой администрации США.

Австралийский топ-дипломат Пенни Вонг в воскресенье тоже заявила, что посетит инаугурацию Трампа, назвав свою поездку в США важной возможностью обсудить перспективы усиления партнерства между Канберрой и Вашингтоном, в частности, в экономической сфере и сфере безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленского на инаугурацию пока не пригласил, но я бы хотел, чтобы он был, - Трамп

Она добавила, что левоцентристское лейбористское правительство Австралии уверено в сохранении прочного альянса с Соединенными Штатами, своим крупнейшим партнером в сфере безопасности, во время новой республиканской администрации.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Япония отправит главу МИД Такеши Иваю на инаугурацию Трампа. По данным СМИ, Си Цзиньпин также отправит высокопоставленного чиновника Китая на инаугурацию Трампа.

Автор: 

инаугурация (467) США (26877) Трамп Дональд (5403)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це, якась картельна змова!
показать весь комментарий
12.01.2025 09:57 Ответить
от дурники, завгоспів треба посилати, а якщо не запрошено, то біля туалету зручно Трампона ловити, згідно ноу-хао ТЮльки.
показать весь комментарий
12.01.2025 10:00 Ответить
Це не буде інавгурація, це буде апофеоз трампона з наданням доступу до його дупи щоб поцілувати.
показать весь комментарий
12.01.2025 10:14 Ответить
А це що означає дипломатичною мовою?
показать весь комментарий
12.01.2025 12:01 Ответить
Мабуть достатньо вже Того, Що Це означає не дипломатичною мовою,)
показать весь комментарий
12.01.2025 14:11 Ответить
А Канада ? )
показать весь комментарий
12.01.2025 15:47 Ответить
Взагалі проігнорують .
показать весь комментарий
12.01.2025 19:30 Ответить
 
 