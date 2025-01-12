С начала суток произошло 75 боестолкновений, на шести направлениях бои продолжаются, - Генштаб
Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Зато Силы обороны Украины наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. Всего с начала суток на фронте произошло 75 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 12 января, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по территории Украины
От циничных обстрелов с территории Российской Федерации продолжают страдать приграничные населенные пункты, в частности Студенок, Бачевск Сумской области; Медведевка, Тимоновичи Черниговской области.
Обстановка на Харьковщине
Вблизи населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань на Харьковском направлении с начала суток враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников.
На Купянском направлении враг совершил шесть штурмовых действий неподалеку от Петропавловки и Песчаного. Три боестолкновения закончились, еще три - продолжаются до сих пор.
Обстановка на Востоке
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала семь раз вблизи населенных пунктов Копанки, Шийковка, Первомайское, Макеевка, Терны и Заречное. Незавершенными остались три атаки противника.
Силы обороны отбили восемь атак россиян вблизи Белой Горы, Часова Яра и Ступочек на Краматорском направлении. Еще продолжаются четыре атаки противника.
На Торецком направлении противник атаковал девять раз неподалеку от населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка. Боестолкновения продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 33 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Покровск, Удачное, Котлиное, Нововасильевка, Серебряное, Петропавловка, Шевченко, Дачное и Янтарное. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 22 атаки, 11 боестолкновений - до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.
Обстановка на Юге
На Новопавловском направлении оккупанты один раз атаковали позиции наших войск возле Константинополя. На Новополь враг сбросил три КАБа.
Как сообщили в Генштабе, на Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.
"В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили две атаки российских захватчиков, еще три атаки продолжаются. Противник совершил более 220 обстрелов и нанес четыре авиаудара", - добавили в Генштабе.
На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.
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