Нанесенный Россией ущерб окружающей среде Луганщины достиг почти 600 млрд грн. ИНФОГРАФИКА
В результате российской вооруженной агрессии природе Луганской области Украины нанесен ущерб на почти 600 миллиардов гривен.
Как отмечает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор со ссылкой на данные, зафиксированные и рассчитанные Государственной экологической инспекцией в Луганской области.
Так, по состоянию на конец 2024 года общая сумма ущерба составляет 598 225 184 914 гривен.
В частности, из-за засорения земель нанесен ущерб на 314 812 338 687 гривен.
Убытки из-за последствий лесных пожаров оценены в 278 849 765 473 гривны. Горение газа - в 324 711 905 гривен. Другие пожары - в 42 981 607 гривен.
Убытки от засорения водных ресурсов составляют 4 195 387 242 гривны.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Алекс Скела
показать весь комментарий13.01.2025 14:50 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Ігор Климчук #581263
показать весь комментарий13.01.2025 15:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Gregory Mihelson
показать весь комментарий13.01.2025 15:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль