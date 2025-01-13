Демобилизации в Украине до завершения войны не будет, уволить могут только определенные категории военных, - "слуга народа" Вениславский

До завершения войны и отмены военного положения в Украине демобилизации не будет. Сейчас говорить возможно только о гипотетическом увольнении с военной службы определенной категории военнослужащих.

Об этом заявил в эфире Radio NV член оборонного комитета Верховной Рады, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, он прокомментировал заявление Минобороны, что законопроект о демобилизации уже разработан, однако необходимо еще три месяца на проработку механизмов замены значительного количества людей, которые будут уволены.

По его словам, даже если Верховная Рада примет закон о демобилизации, массового увольнения с военной службы не будет.

Демобилизация возможна при обстоятельствах, когда ситуация на поле боя будет такова, что мы будем видеть, что враг уничтожается, отодвигается от наших территорий. Мы освобождаем наши территории, и есть возможность освобождать людей. На сегодня, к большому сожалению, говорить настолько оптимистично у нас оснований нет", - пояснил он.

Нардеп подчеркнул, что без адекватных механизмов привлечения в ВСУ тех, кто может их заменить, и с учетом времени, которое необходимо для подготовки, о демобилизации речь идти не может.

"Уже сейчас проводится работа, скажем так, по аудиту эффективности использования тех военных подразделений и того количественного состава ВСУ, в целом сектора безопасности и обороны, который есть", - отметил Вениславский.

Он добавил, что, согласно открытой информации, сейчас численность личного состава ВСУ составляет около одного миллиона человек. Непосредственно в боевых действиях, по его словам, сейчас участвуют "примерно несколько сотен тысяч человек на передовой".

"До завершения войны мы можем говорить исключительно о гипотетической возможности увольнения с военной службы определенной категории военнослужащих. Основания для увольнения существуют и сейчас. Такими основаниями ежемесячно пользуется значительное количество людей. Я не могу называть (цифры - ред.), это закрытая информация. Увольнение с военной службы происходит постоянно на тех основаниях, которые предусмотрены законом о воинской обязанности и военной службе", - отметил "слуга народа".

Поэтому, добавил Вениславский, механизмов массового увольнения после 2-3 лет службы во время полномасштабной войны не стоит ожидать в ближайшее время.

Напомним, 11 апреля 2024 года Верховная Рада приняла закон о мобилизации. Им обязали Минобороны наработать в течение восьми месяцев законопроект о демобилизации.

До 18 декабря Минобороны должно было подготовить соответствующий проект закона.

По данным СМИ, Министерство обороны Украины обратилось в комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки с просьбой отсрочить до 18 марта 2025 года сроки подготовки законопроекта об условиях демобилизации военнослужащих во время военного положения.

