РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7129 посетителей онлайн
Новости
11 786 80

Демобилизации в Украине до завершения войны не будет, уволить могут только определенные категории военных, - "слуга народа" Вениславский

Демобілізація в Україні: Веніславський пояснив, чи можлива

До завершения войны и отмены военного положения в Украине демобилизации не будет. Сейчас говорить возможно только о гипотетическом увольнении с военной службы определенной категории военнослужащих.

Об этом заявил в эфире Radio NV член оборонного комитета Верховной Рады, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, он прокомментировал заявление Минобороны, что законопроект о демобилизации уже разработан, однако необходимо еще три месяца на проработку механизмов замены значительного количества людей, которые будут уволены.

По его словам, даже если Верховная Рада примет закон о демобилизации, массового увольнения с военной службы не будет.

Демобилизация возможна при обстоятельствах, когда ситуация на поле боя будет такова, что мы будем видеть, что враг уничтожается, отодвигается от наших территорий. Мы освобождаем наши территории, и есть возможность освобождать людей. На сегодня, к большому сожалению, говорить настолько оптимистично у нас оснований нет", - пояснил он.

Читайте также: Нардепы вызвали Шмыгаля в Раду: повод - закон о демобилизации

Нардеп подчеркнул, что без адекватных механизмов привлечения в ВСУ тех, кто может их заменить, и с учетом времени, которое необходимо для подготовки, о демобилизации речь идти не может.

"Уже сейчас проводится работа, скажем так, по аудиту эффективности использования тех военных подразделений и того количественного состава ВСУ, в целом сектора безопасности и обороны, который есть", - отметил Вениславский.

Он добавил, что, согласно открытой информации, сейчас численность личного состава ВСУ составляет около одного миллиона человек. Непосредственно в боевых действиях, по его словам, сейчас участвуют "примерно несколько сотен тысяч человек на передовой".

Читайте также: Законопроект о демобилизации готов, но его реализация пока невозможна, - Минобороны

"До завершения войны мы можем говорить исключительно о гипотетической возможности увольнения с военной службы определенной категории военнослужащих. Основания для увольнения существуют и сейчас. Такими основаниями ежемесячно пользуется значительное количество людей. Я не могу называть (цифры - ред.), это закрытая информация. Увольнение с военной службы происходит постоянно на тех основаниях, которые предусмотрены законом о воинской обязанности и военной службе", - отметил "слуга народа".

Поэтому, добавил Вениславский, механизмов массового увольнения после 2-3 лет службы во время полномасштабной войны не стоит ожидать в ближайшее время.

Напомним, 11 апреля 2024 года Верховная Рада приняла закон о мобилизации. Им обязали Минобороны наработать в течение восьми месяцев законопроект о демобилизации.

До 18 декабря Минобороны должно было подготовить соответствующий проект закона.

По данным СМИ, Министерство обороны Украины обратилось в комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки с просьбой отсрочить до 18 марта 2025 года сроки подготовки законопроекта об условиях демобилизации военнослужащих во время военного положения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет нацбезопасности ВР не поддержал демобилизацию ограниченно годных до 25 лет, - нардеп "Голоса" Бобровская

Автор: 

демобилизация (160) Вениславский Федор (279) война в Украине (5696)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+36
Тобто стираєм тих хто сам прийшов у 22му в порошок аби лише не дражнити ненароджений-для-війни лохторат?
показать весь комментарий
13.01.2025 15:14 Ответить
+28
Тю. А м'ясник содоль пройшов ВЛК і різко став "нє годєн"... І на дембель. Пощастило напевно.
показать весь комментарий
13.01.2025 15:13 Ответить
+27
Яка демобілізація- ви шо. У нас навіть інвалідів примушують йти працювати прокурорами, бо нікому служити.
показать весь комментарий
13.01.2025 15:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та ми в курсі: чим більше та швидше ви вб'єте, тим більшим та швидшим для вас буде приток грошенят.
Ще не фатало, аби гроші з кишені за власною волею розповзалися!
показать весь комментарий
13.01.2025 15:11 Ответить
Я не понял, то шо, Може ещё и мажоров из говнофонда ЗЕ призывать начнут!? Та не, маячня, кто же тогда по Киеву гонять на тачках будет?
показать весь комментарий
13.01.2025 16:29 Ответить
Тю. А м'ясник содоль пройшов ВЛК і різко став "нє годєн"... І на дембель. Пощастило напевно.
показать весь комментарий
13.01.2025 15:13 Ответить
Хоч один набрався сміливості і озвучив те, що всі й так знають. Верховний гівнокомандувач, як завжди, заховав голову у пісок.
показать весь комментарий
13.01.2025 15:14 Ответить
гівно командуюче не може озвучувати погані новини -це портить рейтінг
показать весь комментарий
13.01.2025 15:39 Ответить
Тобто стираєм тих хто сам прийшов у 22му в порошок аби лише не дражнити ненароджений-для-війни лохторат?
показать весь комментарий
13.01.2025 15:14 Ответить
На тебе очікуємо, Рембо
показать весь комментарий
13.01.2025 15:19 Ответить
Вони зробили свій вибір.
показать весь комментарий
13.01.2025 15:20 Ответить
а ЗЄлєнь зробила вибір за них у 2019-му році, без мізків поставивши під смертельну небезпеку себе, своїх рідних і ЇХ, які пішли добровольцями.

"в етой консерватории нужно что-то менять !"

.
показать весь комментарий
13.01.2025 16:23 Ответить
Звісно ж так! Як не так, то хто ж тоді за зеленського буде голосувати?
показать весь комментарий
13.01.2025 15:24 Ответить
Не можна таке сказати, вони ж "боневтіки", всі фактично герої, просто перед ними довгий список тих хто має піти раніше них, в тому числі ти
показать весь комментарий
13.01.2025 15:38 Ответить
Демос знищується. на його місце претендує охлос. Тобто, зелене бидло.
Але воювати вони не хочуть.
Нічого, друже. Потанцюємо ще трохи.
показать весь комментарий
13.01.2025 15:44 Ответить
Тепер ти розумієш? Навіть у кацапів, у сраних зеків є чіткі терміни служби. Вижив з невеликою долею ймовірністю ті 3 місяця контракта, всьо свабодєн, маладєц, амністія, їдь в свій Усть-********* і далі гвалтуй-убивай чи шо ти там робив за шо посадили. Щей грошей дали. А у нас ? Іди невідомо на скільки і як пишуть вище, то є дійсно білет в один кінець. Хоча у мене бронь, там де я працюю я бачу купу заброньованих людей від яких толку как от козла молока, мажорів бачу заброньованих, заброньваних мертвих душ. Я скрізь бачу несправедливість, вона повсюди...
показать весь комментарий
13.01.2025 15:58 Ответить
Підлога
Контракти там на 6 чи 12 місяців з автоматичним продовженням. Крім тяжкого поранення, звісно.
показать весь комментарий
13.01.2025 16:10 Ответить
Вроді за часів Пригожина було 3 місяця, може я помиляюсь
показать весь комментарий
13.01.2025 16:20 Ответить
то за "дяді жені", у якого хоч воровські поняття були
у ленінградського гопника понятій немає

.
показать весь комментарий
13.01.2025 16:26 Ответить
так і було, але цю лавочку прикрили і тепер контракти безстрокові
показать весь комментарий
13.01.2025 18:06 Ответить
кожного місяця призивають по 20000 солдат в ЗСУ, плюс-мінус. цього повинно вистачати на ротації і демобілізацію.
показать весь комментарий
13.01.2025 15:46 Ответить
чи 20 000?
показать весь комментарий
13.01.2025 16:27 Ответить
иЗЕбирателей призывать нельзя
показать весь комментарий
13.01.2025 20:09 Ответить
Знищити костяк, не допустити поверненя з фронту
та залишитись при владі
сама основна мета влади
показать весь комментарий
13.01.2025 21:24 Ответить
Так і є.
показать весь комментарий
15.03.2025 12:06 Ответить
"...без адекватних механізмів залучення до ЗСУ тих, хто може їх замінити, і з урахуванням часу, який необхідний для підготовки, про демобілізацію йтися не може..."

Ці одноклітинні зелені гниди ніяк не второпають - справедливі і розумні правила демобілізації це є одним з наріжних каменів створення ефективної системи саме мобілізації. Бо зараз мобілізація фактично квиток в один кінець - не дивно, що громадяни, м'яко кажучи, не в захваті...
показать весь комментарий
13.01.2025 15:14 Ответить
якраз второпають , їм не потрібна перемога .. їм не потрібні справедливі та чесні закони та правила мобілізації та демобілізації .. ці зельоні гниди знищують українців - СВІДОМО
показать весь комментарий
13.01.2025 15:26 Ответить
Зрозуміло:
Мобілізувати мусорів, тцкашників та інших ухилянтів - НЕ ЗБИРАЮТЬСЯ!
показать весь комментарий
13.01.2025 15:15 Ответить
В ТЦК 60% обмежено придатних після бойових дій, 20% жінок і 20% мажорів.
А поліція та СБУ... Тут справа реально складна. Вони не підготовані до ведення бойових дій, навіть не знають з якої сторони автомат стріляє.
показать весь комментарий
13.01.2025 15:23 Ответить
як глянути на вгодованих бичків на блокпостах -...щось там обмежено придатними ПІСЛЯ не пахне..
показать весь комментарий
13.01.2025 15:28 Ответить
Ті що на інвалідних візках чи паралізовані всі посписувані.
показать весь комментарий
13.01.2025 15:29 Ответить
Сказки про 60% в тцк обмежених будеш бомжу біля метро розповідати, в тцк обмежено придатних 15- 20%,а то і менше, інщі то бувші мусора,тітушня,рідня військомів.
показать весь комментарий
13.01.2025 15:31 Ответить
Значить, виходу немає. Воювати за Україну ніхто не хоче, отже капітуляція, російська мова, Росгвардія і кадирівці танцють лезгінку на Майдані, в перервах між вбивствами та згвалтуваннями.
показать весь комментарий
13.01.2025 15:35 Ответить
Ну так 300тис.мусорів і дадуть відсіч кадирівцям на Майдані. Чи ні?
показать весь комментарий
13.01.2025 15:37 Ответить
ще є татаров, той швидко з кадирівцями розбереться
показать весь комментарий
13.01.2025 15:41 Ответить
Мусора, повії та актори служать будь-якій владі. Так що не захистиш свою сім'ю- ніхто не захистить. От і думай.
показать весь комментарий
13.01.2025 15:42 Ответить
я з сім'єю виїду. чи будеш в спину стріляти?
показать весь комментарий
13.01.2025 15:47 Ответить
ні там тебе мій кум Янек не пустить як ру агента він вже твого брата хасана гоняв і тебе погонить
показать весь комментарий
13.01.2025 16:30 Ответить
дивно що твій кум куницького пропустив.
показать весь комментарий
13.01.2025 16:39 Ответить

показать весь комментарий
13.01.2025 15:51 Ответить
Все йде до капітуляції. Але без москалів на майдані. Умови пуйло озвучило. Погодьтесь, що москальня ледь повзе, зупинити їх абсолютно реально. Але влада нічого для цього не робить. Навпаки. А 52% населення підтримують лідора. А він їх веде до поразки.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:16 Ответить
Сарказм зараховано.
показать весь комментарий
13.01.2025 15:35 Ответить
Мусорам - ЗАРПЛАТУ !
показать весь комментарий
15.03.2025 12:07 Ответить
Яка демобілізація- ви шо. У нас навіть інвалідів примушують йти працювати прокурорами, бо нікому служити.
показать весь комментарий
13.01.2025 15:18 Ответить
Тобто рабство до смерті.
показать весь комментарий
13.01.2025 15:22 Ответить
300 000- на передовій,200 000 ТЦКунів,300 000 ментів! А інші де?
показать весь комментарий
13.01.2025 15:23 Ответить
ти шпійон ?
так гарно знаєш кого де й скільки в ЗСУ.

може в СБУ сєкрєтами поділишся ?

.
показать весь комментарий
13.01.2025 16:29 Ответить
може гнида веніславський сам в ЗСУ піде
показать весь комментарий
13.01.2025 15:25 Ответить
Демобілізація по Веніславському: Або в труні,або без рук-без ніг!
показать весь комментарий
13.01.2025 15:36 Ответить
тобто веня славський натякає що мобілізація - це квиток в один кінець?
показать весь комментарий
13.01.2025 15:38 Ответить
Він це каже відкритим текстом. Заохочує до мобілізації.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:20 Ответить
чудак
показать весь комментарий
13.01.2025 15:38 Ответить
Веніславському:"Якби ви, ...ляді,особливо ЗЕлені уроди своїх дітей відправляли на "0"то своєчасні були б і мобілізація і демобілізація.Спілкуючись,бачиш,що хлопці втомились,а вам, сволоті,пофіг.Гарно жар загрібати,особливо чужими руками.
показать весь комментарий
13.01.2025 15:39 Ответить
Щоб демобілізувати- треба когось мобілізувати. Погодься, ти ж народжений не для війни?
показать весь комментарий
13.01.2025 15:43 Ответить
Логічно. Але ж не є секретом, що в силах оборони ну десь мільйон, а на передовій тисяч 300, без ротацій, або це ротація одного воюючого підрозділу на інший воюючий підрозділ. От вам 600 тис. для ротацій. І ловити нікого не треба. На ведення бойових дій вистачить.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:25 Ответить
Мільйон- це з загиблими, пропавшими безвісти. Тисяч 400 всього ЗСУ.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:28 Ответить
Я зрозумів. Можливо, не знаю. Але тоді все ще гірше.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:35 Ответить
Все паскудно.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:37 Ответить
Буде як за часів Т.Г. Шевченка, коли забирали в солдати на 25 років
показать весь комментарий
13.01.2025 15:48 Ответить
ну тоді люди хоча б знали чіткий термін - 25 років. Зараз же невідомо. А невідомість лякає
показать весь комментарий
13.01.2025 19:37 Ответить
Тоді сзч, я до смерті чи пенсії воювати не готовий
показать весь комментарий
13.01.2025 15:55 Ответить
хорошо..лять пристроились...
показать весь комментарий
13.01.2025 16:07 Ответить
Депутат+кілька помічників+секретар+водії+охорона на взвод і набереться...
А скільки маємо депутатів?
показать весь комментарий
13.01.2025 16:28 Ответить
а так як прострочений не має наміру закінчувати то привіт
показать весь комментарий
13.01.2025 16:29 Ответить
Закінчувати, це, в сенсі капітулювати?
показать весь комментарий
13.01.2025 17:29 Ответить
Закінчувати, це в сенсі ефективно керувати та воювати, замість тупиго цирку на колесах.
показать весь комментарий
14.01.2025 10:48 Ответить
Тобто, а простий нарід хай йде, навіть з інвалідностями, з купою болячек, 50+... Чудово ЗЕлені курви придумали - вони мародерять мільярдами, перевибори не проводимо (предлог війна), демобілізації не проводимо (предлог війна). Тобто народ будуть зтирати в порошок, а сотні тисяч вгодованих молодих мусорів, сбушників, дбрівців, прокурорів та мусорських пенсіонерів (які вже в 43 роки на пенсії) на фронт чіпати неможна. Таким чином поліцейська антинародна держава де-юре і де факто вже вибудувана. Ну шо, нареготалися, курви тупорилі, наголосували своїми баранячими бошками па пріколу...
показать весь комментарий
13.01.2025 16:29 Ответить
Саме так. Саме цю державно-чиновницьку касту і повинен захищати позакастовий громадянин, оскільки йому випало народитись в саме такій країні. Справедливості заради, всі держави існують в першу чергу для ситого і безпечного життя чиновників.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:31 Ответить
при ЗЄлі демобілізації НЕ буде !

.
показать весь комментарий
13.01.2025 16:30 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2025 16:36 Ответить
Влада ЗЕленого ворога, ще ні одного рішення, не прийняла на користь народу.
показать весь комментарий
13.01.2025 16:38 Ответить
То може настав час посадовцям особисто долучитися до ЗСУ?
Ознайомитися з ситуацією на полі бою просто з СПшки, переможно вийти на кордони 1991го (не західні, а саме східні та південні) у відповідності до плану перемоги президента, а то щось про цю побрехеньку з осені воліють не згадувати.
Кожен з депутатів ВР має взвод високомотивованих холуїв (охоронців, радників, помічників і т.п.) та кілька рот заброньоваеих підконтрольних "волонтерів", що теж з бюджетного корита кормляться.
Чим не заміна для стертої лінійної піхоти? Морда до морди! Пабєдітєлі!
А ще є "масштабовані" колеги обласного, районого, міського рівня. Теж "патріоти на броні".
Часу для підготовки мали 3 роки, мотивація теж вище неба!
2÷3 тижні і кава в Ялті!
показать весь комментарий
13.01.2025 16:52 Ответить
Это все очень плохо закончится. Я не представляю себе диверсии страшнее несправедливой мобилизации.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:13 Ответить
дембеля с гражданскими вас гнид зелёных+тцк сразу перестреляют, вот и держите военных подальше, хотя ротацию льогко полицаями можно сделать
показать весь комментарий
13.01.2025 17:15 Ответить
Не може бути демобілізації в той час як ворог кожен день окуповує десятки кв м нашої території. ніколи і ніде не було демобілізації під час ворожої агресії. що має бути зроблено так це грамотна мобілізація. І тоді воїни що були на передку зможуть відпочити. при грамотній мобілізації питання демобілізації не буде так гостро стояти.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:22 Ответить
Без демобілізації не буде створено резерву, а без резерву не буде закінчення цієї війни навіть якщо погодитися на всі вимоги ху-ла. Перемовини можливі тільки в моменти невизначеності, коли жодна зі сторін не впевнена у своїх можливостях і можливостях противника. Найближчим часом цього досягнути неможливо, бо Україна не спромоглася створити за 3 роки резервів і найголовніше цього немає навіть у планах. А спроба створити резерв на основі нових бригад завершилася повним провалом, бо цей шлях безперспективний. Тільки поступова демобілізація і поповнення вже існуючих бойових бригад може вирішити цю проблему, але шамани при владі ще не всі можливі варіанти спробували. Ну чим закінчилися експерименти для оленів з анекдоту більшості відомо.
показать весь комментарий
13.01.2025 23:09 Ответить
А може пора на дємбель "слугам урода" разом з Бубочкою, Дєрьмаком і Веніславським? От вони від своєї "тяжкої служби" ніколи не стомлюються. Чомусь...
показать весь комментарий
13.01.2025 19:20 Ответить
Зебільна клованопорхата мерзота!
показать весь комментарий
13.01.2025 23:52 Ответить
"сейчас численность личного состава ВСУ составляет около одного миллиона человек"

примерное кол-во техники на 1млн
Танки 2 000-4 000 поставлено 752
БМП/БТР 10 000-20 000 поставлено 1200-1300
Артиллерия 6 000-10 000 поставлено ~780
САУ/РСЗО 2 000-4 000 поставлено 134
ПВО 1 000-2 000 поставлено 244
Авиация 1 000-2 000 поставлено 67

В США армия 1.3млн, и этот порядок примерно соблюдается
Но поставки от 50+ стран, в 10 раз меньше по нижнему критерию

Зато почемуто советуют, что надо больше от 18 лет
хотя согласно их данным, потери 1:2, при моб.потенциале 1:4

получается надо больше оружия
показать весь комментарий
14.01.2025 02:17 Ответить
 
 