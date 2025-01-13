Дания готова обсудить интересы безопасности США в Арктике при президентстве Трампа, - Reuters

Дания официально заявила о готовности обсуждать интересы безопасности США в Арктике после вступления Дональда Трампа в должность президента.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен на пресс-конференции в Иерусалиме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы согласны с тем, что американцы имеют определенную обеспокоенность относительно ситуации с безопасностью в Арктике, которую мы разделяем, и поэтому в тесном сотрудничестве с Гренландией мы готовы продолжать переговоры с будущим президентом США, чтобы обеспечить законные американские интересы", - отметил Расмуссен.

Как ранее сообщало издание Axios, недавно Дания направила команде президента США Дональда Трампа частные сообщения с некоторыми предложениями по Гренландии, в частности о готовности обсудить усиление безопасности в Гренландии или увеличение военного присутствия США на острове.

Трамп хочет купить Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что не стоит тратить время на обсуждение намерений новоизбранного американского президента Дональда Трампа установить контроль над Гренландией.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

