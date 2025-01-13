Дания готова обсудить интересы безопасности США в Арктике при президентстве Трампа, - Reuters
Дания официально заявила о готовности обсуждать интересы безопасности США в Арктике после вступления Дональда Трампа в должность президента.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен на пресс-конференции в Иерусалиме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Мы согласны с тем, что американцы имеют определенную обеспокоенность относительно ситуации с безопасностью в Арктике, которую мы разделяем, и поэтому в тесном сотрудничестве с Гренландией мы готовы продолжать переговоры с будущим президентом США, чтобы обеспечить законные американские интересы", - отметил Расмуссен.
Как ранее сообщало издание Axios, недавно Дания направила команде президента США Дональда Трампа частные сообщения с некоторыми предложениями по Гренландии, в частности о готовности обсудить усиление безопасности в Гренландии или увеличение военного присутствия США на острове.
Трамп хочет купить Гренландию
Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.
Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что не стоит тратить время на обсуждение намерений новоизбранного американского президента Дональда Трампа установить контроль над Гренландией.
CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.
Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
Скільки коштує Гренландія
Землі, та ще й з людьми, давно не продаються в таких масштабах, тому ринкову ціну визначити непросто. Але можна уявити орієнтовну.
Джефферсон купив у французів Луїзіану на початку XIX століття за 15 млн доларів, а через пів століття Джонсон виторгував Аляску у росіян удвічі дешевше. Трумен пропонував Данії за Гренландію 100 млн у 1946-му.
Навіть із поправкою на інфляцію за ці гроші зараз не купити і будинок на Мангеттені, не те що острів. Розумніше орієнтуватися на поточні ціни несільськогосподарської землі в США. Порівнювана з Гренландією за площею Луїзіана тоді коштуватиме не менше 1 трильйона доларів.
А з урахуванням економічного і стратегічного потенціалу арктичного острова, ціна може бути і в кілька разів вищою.
Щоправда, Данія нічого продавати не збирається, і гроші їй не потрібні.
До того ж, останнє слово все одно за Гренландією. Вона вже понад 300 років перебуває під контролем Данії, і досі не намагалася відмовитися від ненав'язливого союзу і дотацій на сотні мільйонів доларів на рік.
Северный морской путь становится артерией для экспорта сжиженного газа США в Азию. Он проходит как раз мимо островов Врангеля и Де-Лонг, поэтому контроль России над ними мог бы дать ей возможность диктовать, как будет работать этот морской путь.
«Возвращение американской земли было бы очень продуктивным шагом, - считает он. - Особенно учитывая тот факт, что мы пытаемся восстановить украинский суверенитет над их землями, и имеем собственные проблемы с Россией»- представитель министра США
https://zn.ua/WORLD/ssha-mohut-vernut-zakhvachennyj-rossiej-pochti-100-let-nazad-ostrov.html
Есть о чем задуматься Эрдогану, кстати, ведь Крым стал 'российским' примерно тогда же, когда Гренландия - датской.