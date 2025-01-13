РУС
Дания готова обсудить интересы безопасности США в Арктике при президентстве Трампа, - Reuters

Данія готова до переговорів з Трампом щодо безпеки в Арктиці

Дания официально заявила о готовности обсуждать интересы безопасности США в Арктике после вступления Дональда Трампа в должность президента.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен на пресс-конференции в Иерусалиме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы согласны с тем, что американцы имеют определенную обеспокоенность относительно ситуации с безопасностью в Арктике, которую мы разделяем, и поэтому в тесном сотрудничестве с Гренландией мы готовы продолжать переговоры с будущим президентом США, чтобы обеспечить законные американские интересы", - отметил Расмуссен.

Как ранее сообщало издание Axios, недавно Дания направила команде президента США Дональда Трампа частные сообщения с некоторыми предложениями по Гренландии, в частности о готовности обсудить усиление безопасности в Гренландии или увеличение военного присутствия США на острове.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп рассматривает все варианты присоединения Гренландии к США,- Волтц

Трамп хочет купить Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что не стоит тратить время на обсуждение намерений новоизбранного американского президента Дональда Трампа установить контроль над Гренландией.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В отношении Гренландии можно заключить соглашение. Это то, что Трамп умеет делать лучше всего, - будущий вице-президент США Вэнс

Арктика (76) безопасность (1123) Гренландия (86) Дания (621) США (27716)
+11
Здається що Тампон хоче разом с московією розділити Європу, як свого часу Гітлер с сраліном робили. Для цього Тампон і спішить покінчити з Україною щоб ***** міг перекинути свої війська в Європу. Рашисти на своїх шабашах вже відкрито прогнозують розширення зони навколо Кенігсбергу, як тільки закінчиться війна в Україні
13.01.2025 15:46 Ответить
+3
Амєріканоязичних таки прітєсняют в Гренландії?
13.01.2025 15:41 Ответить
+3
BBC

Скільки коштує Гренландія

Землі, та ще й з людьми, давно не продаються в таких масштабах, тому ринкову ціну визначити непросто. Але можна уявити орієнтовну.

Джефферсон купив у французів Луїзіану на початку XIX століття за 15 млн доларів, а через пів століття Джонсон виторгував Аляску у росіян удвічі дешевше. Трумен пропонував Данії за Гренландію 100 млн у 1946-му.

Навіть із поправкою на інфляцію за ці гроші зараз не купити і будинок на Мангеттені, не те що острів. Розумніше орієнтуватися на поточні ціни несільськогосподарської землі в США. Порівнювана з Гренландією за площею Луїзіана тоді коштуватиме не менше 1 трильйона доларів.

А з урахуванням економічного і стратегічного потенціалу арктичного острова, ціна може бути і в кілька разів вищою.

Щоправда, Данія нічого продавати не збирається, і гроші їй не потрібні.

До того ж, останнє слово все одно за Гренландією. Вона вже понад 300 років перебуває під контролем Данії, і досі не намагалася відмовитися від ненав'язливого союзу і дотацій на сотні мільйонів доларів на рік.
13.01.2025 15:45 Ответить
Амєріканоязичних таки прітєсняют в Гренландії?
13.01.2025 15:41 Ответить
распятиє мальчікі в трусіках на мєху
13.01.2025 15:44 Ответить
"Якщо згвалтування невідворотнє, розслабся та спробуй отримати задоволення!" (с)
13.01.2025 15:43 Ответить
Ну в камері з зеками використаєш цю пораду на собі. Розкажеш потім як ти задоволення отримував
13.01.2025 15:48 Ответить
🤣🤣🤣хочеш порівняти з тим яке отримав сам????🤣🤣🤣🤣
13.01.2025 15:58 Ответить
BBC

Скільки коштує Гренландія

Землі, та ще й з людьми, давно не продаються в таких масштабах, тому ринкову ціну визначити непросто. Але можна уявити орієнтовну.

Джефферсон купив у французів Луїзіану на початку XIX століття за 15 млн доларів, а через пів століття Джонсон виторгував Аляску у росіян удвічі дешевше. Трумен пропонував Данії за Гренландію 100 млн у 1946-му.

Навіть із поправкою на інфляцію за ці гроші зараз не купити і будинок на Мангеттені, не те що острів. Розумніше орієнтуватися на поточні ціни несільськогосподарської землі в США. Порівнювана з Гренландією за площею Луїзіана тоді коштуватиме не менше 1 трильйона доларів.

А з урахуванням економічного і стратегічного потенціалу арктичного острова, ціна може бути і в кілька разів вищою.

Щоправда, Данія нічого продавати не збирається, і гроші їй не потрібні.

До того ж, останнє слово все одно за Гренландією. Вона вже понад 300 років перебуває під контролем Данії, і досі не намагалася відмовитися від ненав'язливого союзу і дотацій на сотні мільйонів доларів на рік.
13.01.2025 15:45 Ответить
Здається що Тампон хоче разом с московією розділити Європу, як свого часу Гітлер с сраліном робили. Для цього Тампон і спішить покінчити з Україною щоб ***** міг перекинути свої війська в Європу. Рашисти на своїх шабашах вже відкрито прогнозують розширення зони навколо Кенігсбергу, як тільки закінчиться війна в Україні
13.01.2025 15:46 Ответить
Це розумне рішення. Як з боку Сполучених Штатів, так і з боку Данії! кацапські боти, прикидаються ідіотами.
13.01.2025 16:46 Ответить
невже в США не розуміють, що таким чином буде започаткований лавинообразний парад "купівлі" нових земель найбагатшими та найозброєнішими гравцями ринку?... а це новий хрест на цивілізаційних досягненнях на декілька столітть і темрява, темрява, темрява... хло одразу скаже - я Україні теж пропонував продатися, навіть багато грошей вклав, а вони мене кинули, ото й забираю... Беня не дасть збрехати...
13.01.2025 15:54 Ответить
Дивна реакція Данії. Як на мене, треба було типу "абєспакоєтся" і забити. Навіщо цю тема самим же розвивати.
13.01.2025 15:55 Ответить
Датчани нехай краще серйозно про ядєрку подумають, бо цей рудий ************ від них не відчепиться. А наявність ядерки у опонента здатна поставити це чудо на місце, приклад пухлого Кіма це доводить.
13.01.2025 15:56 Ответить
Не миттям так катаньєм - Трамп підбирається до Гренландіі
13.01.2025 16:01 Ответить
Острів Врангеля досі належить США, але вони чогось цю тему не чіпляють . Мабуть **** бояться? 😃
13.01.2025 16:11 Ответить
Та Курильські острови досі японські.
13.01.2025 16:12 Ответить
13.01.2025 16:14 Ответить
С какого еще перепугу Врангель принадлежит США?
13.01.2025 20:27 Ответить
В 1881 году капитан американской налоговой службы Келвин Хупер со своей командой высадился на острове Врангеля, где они подняли американский флаг. Хупер был де-факто губернатором Аляски, которую США выкупили у России за 14 лет до того.
Северный морской путь становится артерией для экспорта сжиженного газа США в Азию. Он проходит как раз мимо островов Врангеля и Де-Лонг, поэтому контроль России над ними мог бы дать ей возможность диктовать, как будет работать этот морской путь.
«Возвращение американской земли было бы очень продуктивным шагом, - считает он. - Особенно учитывая тот факт, что мы пытаемся восстановить украинский суверенитет над их землями, и имеем собственные проблемы с Россией»- представитель министра США
https://zn.ua/WORLD/ssha-mohut-vernut-zakhvachennyj-rossiej-pochti-100-let-nazad-ostrov.html
13.01.2025 22:19 Ответить
Как и предполагали люди, у которых в голове мозги, а не песок, вопрос Гренландии будет тихо и мирно разрешен к удовлетворению всех трех сторон, наиболее благоприятным образом.
Есть о чем задуматься Эрдогану, кстати, ведь Крым стал 'российским' примерно тогда же, когда Гренландия - датской.
13.01.2025 20:32 Ответить
 
 