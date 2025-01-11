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Дания направила команде Трампа частные сообщения относительно Гренландии, - Axios

США не планують збільшення військової присутності у Гренландії

Недавно Дания направила команде президента США Дональда Трампа частные сообщения с некоторыми предложениями по Гренландии, в частности - о готовности обсудить усиление безопасности в Гренландии или увеличение военного присутствия США на острове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

Как отмечается, Трамп неоднократно заявлял, что контроль над Гренландией необходим для национальной безопасности США на фоне угроз со стороны РФ и Китая. На этой неделе Гренландию посетил сын Трампа.

Сообщается, что, правительство Дании хочет убедить Трампа, в частности, - с помощью сообщений, переданных его советникам на этой неделе, что его беспокойство по поводу безопасности можно решить без требований присоединить Гренландию к США.

Источники Axios отмечают, что датское правительство хочет избежать публичного столкновения с новой администрацией США и обратилось к членам команды Трампа за разъяснениями относительно того, что именно новоизбранный президент имел в виду в своих комментариях в начале этой недели. В сообщениях Дания четко дала понять, что Гренландия "не продается", но датское правительство выразило готовность обсудить любой другой запрос США по острову.

Также читайте: Премьер Гренландии Эгеде об острове: Хочет быть независимым, а не американским или датским

Также отмечается, что США уже имеют военную базу в Гренландии и соглашение с Данией от 1951 года о защите острова, в рамках которого можно обсуждать увеличение американского контингента.

Датские официальные лица уже заявили, что рассматривают дальнейшие меры по увеличению инвестиций в военную инфраструктуру и возможности в Гренландии, консультируясь с местным правительством.

Теперь главный вопрос заключается в том, будет ли Трамп доволен заключением соглашений с Данией и объявлением о победе, или же его настоящая миссия - стать первым президентом за 80 лет, который получит новые территории для США.

Также читайте: В Кремле сравнили амбиции Трампа по Гренландии с российской оккупацией Украины

Издание добавляет, что остров Гренландия играл ключевую роль в обороне НАТО и США во время холодной войны как часть системы раннего оповещения для обнаружения советских подводных лодок или потенциальных ракет.

Напомним, премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

Трамп хочет купить Гренландию

Напомним, накануне Дональд Трамп прокомментировал отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо и предложил включить Канаду в состав США.

6 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил об отставке с поста лидера своей Либеральной партии.

Трамп снова намекнул на идею сделать Канаду 51-м штатом США, опубликовав карты с Канадой в составе Соединенных Штатов.

Трюдо раскритиковал предложение Трампа провозгласить страну 51-м американским штатом.

Ранее Трамп также заявил, что Дания должна отдать Гренландию США "ради свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что не стоит тратить время на обсуждение намерений новоизбранного американского президента Дональда Трампа установить контроль над Гренландией.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не планируют увеличивать военное присутствие в Гренландии, - посольство

Автор: 

Гренландия (82) Дания (589) США (26877) Трамп Дональд (5403)


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Топ комментарии
+11
Просто для справки. Данія віддала всю свою артилерію Україні. Данія дала дві партії винищувачів F-16 Україні, США дали Україні 0 винищувачів, хоча в них їх в 100 раз більше ніж у Данії.
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11.01.2025 18:54
+5
Факів навтикали йому?
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11.01.2025 18:05
+3
In other words: f%ck international law. F%ck U.N. F%ck humanism and human rights. F%ck democracy.

Welcome to the f%cking brave new world.
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11.01.2025 19:26
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так само як Борис Джонсон ?
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11.01.2025 18:03 Ответить
Факів навтикали йому?
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11.01.2025 18:05 Ответить
навтикали! Багато! По кількості населення Данії і Гренландії, більше ніж 73%
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11.01.2025 19:18 Ответить
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11.01.2025 19:33 Ответить
там команда трампа - витримають.....
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11.01.2025 20:10 Ответить
Формально для цього і затівалося.
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11.01.2025 18:05 Ответить
А може почали торги за острів?? А то незалежна Гренландія не принесе ніяких дивідендів!!!
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11.01.2025 18:08 Ответить
Трамп відчепиться? - не думаю
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11.01.2025 18:09 Ответить
Зараз перетруть, порішають, і прийдуть до консенсусу. А Трумп це представить як свою велику перемогу.
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11.01.2025 18:10 Ответить
Або трампакс просто представить велику перемогу і скаже що всіх приєднав) навіщо той консенсус.

таке ж було з кімом: трампакс заявив одне, а на ділі стало тільки гірше й кім розправив крила.
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11.01.2025 18:36 Ответить
трампакс зламався ще до інавгурації, несіть іншого, і ********** хтось мускуса, бо він і заміну скурвить.
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11.01.2025 18:14 Ответить
Axios! Axios! Axiооооооos!
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11.01.2025 18:26 Ответить
Данія не має ніякого права на Гренландію. Хай заспокоїться.
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11.01.2025 18:28 Ответить
фото відрізаних генеталій?
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11.01.2025 18:36 Ответить
Такі приватні шо вся преса знає. Цє стандартний трюк коли хочуть щось дізнатися чи підтвердити чутки якогось "неназваного посадовця"і вкидують тезу і дивлятся на реакцію і риторику сторони свого інтересу.
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11.01.2025 18:43 Ответить
Просто для справки. Данія віддала всю свою артилерію Україні. Данія дала дві партії винищувачів F-16 Україні, США дали Україні 0 винищувачів, хоча в них їх в 100 раз більше ніж у Данії.
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11.01.2025 18:54 Ответить
Та угомонись уже, США вообще Украине ничего не дали, и все забрали, вся надежда только на Данию.
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11.01.2025 19:31 Ответить
Трампонщику,ти не зрозумів ні напису ні фотки?Тоді ти справжній,рижий трампарарамп.
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11.01.2025 21:24 Ответить
The new Trump era is quickly peeling off the thin veneer of perfumed politically correct bullsh*t and laying bare a few basic facts. One such fact is that rules are set by those with a greater capacity for violence and resolve to use it. It does not mean that violence will be inflicted in an arbitrary and indiscriminate way just for the fun of it, but it does mean being prepared to use force to achieve one's goals. These goals may seem unreasonable, criminal, even crazy to some at first, but as soon as they see that you are serious and ready to inflict pain and destruction on those who stand in your way, they quickly start heeding your every word. Another such fact is that threats of violence achieve much more spectacular results quicker and cheaper if used against those who are much smaller and weaker. The more nerds you bully into submission the more you are feared and the easier it becomes to bully the next nerd. While a prolonged bloody fight with a determined thug with a high tolerance for pain can lead to your demise. It is best to have such thugs on your side, or at least keep them at a safe distance.
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11.01.2025 19:08 Ответить
In other words: f%ck international law. F%ck U.N. F%ck humanism and human rights. F%ck democracy.

Welcome to the f%cking brave new world.
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11.01.2025 19:26 Ответить
There is no international law, it is a figure of speech. And more broadly, there is no law if there is no enforcement, while force becomes law as it makes those it is applied to, behave a certain way. There is nothing new about it. This is just the way things are. In the last several decades, it was not particularly evident, as much of the world was dominated by basically one player who had set its rules, but it cannot last long as it is simply against nature. Development is driven by conflict, *** and yang, the law of the opposites, whatever you call it philosophically. Things are changing now, or better to say, they are getting back to how they have always been. Up until quite recently, a ruler would not ask himself the question 'should I expand' my domain'? The question made no sense. He had the obligation to expand if he had the ability. Otherwise his own kingdom would be gobbled up by someone else. As a result, empires emerged where the sun never set. They would periodically collapse, crumble into pieces, then many of those pieces would reassemble into other shapes. This is how the universe works. The only constant thing is change.
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11.01.2025 19:47 Ответить
You are again refuting the Bible and mixing good and evil together. Putin is expanding his empire because he is strong and everyone should bow down to him. No, it doesn't work that way, or it will stop working very soon, and I think you will see it.
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11.01.2025 22:13 Ответить
One single country cannot rule the whole world, that's why history of Europe (and other parts of the world) is full of alliances. And if you get two or more countries into an alliance - that's an international law between them. Maritime law (12-mile zone and economic zone) is international : all seafaring countries observe it. Even the militarily strong countries need international law, otherwise the USA would have invaded Alaska and Louisiana instead of buying them from russian and French Empires.
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11.01.2025 23:50 Ответить
Как говорил когда-то Миша Меченый, "процесс пошел". До конца года все уже будет решено.
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11.01.2025 19:28 Ответить
Данці моргнули. Тепер Трамп буде їх добивати.
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11.01.2025 20:27 Ответить
Приватне повідомлення: "Пішов на х*й"
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11.01.2025 20:32 Ответить
Мексика вже послала Трампа по затоці за кораблем. А Канада навіть не реагує - мабуть і в хрін не ставить бутербродних справ майстра.
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11.01.2025 21:41 Ответить
нормальний крок нормальної країни. Але як і для путіна такі листи -це слабкість
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11.01.2025 22:14 Ответить
Как то незаметно Америка из мирового жандарма превратилась в мирового пахана-подельника рашки.Отныне весь мир будет жить по "понятиям".
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12.01.2025 00:56 Ответить
 
 