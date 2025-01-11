Дания направила команде Трампа частные сообщения относительно Гренландии, - Axios

Недавно Дания направила команде президента США Дональда Трампа частные сообщения с некоторыми предложениями по Гренландии, в частности - о готовности обсудить усиление безопасности в Гренландии или увеличение военного присутствия США на острове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

Как отмечается, Трамп неоднократно заявлял, что контроль над Гренландией необходим для национальной безопасности США на фоне угроз со стороны РФ и Китая. На этой неделе Гренландию посетил сын Трампа.

Сообщается, что, правительство Дании хочет убедить Трампа, в частности, - с помощью сообщений, переданных его советникам на этой неделе, что его беспокойство по поводу безопасности можно решить без требований присоединить Гренландию к США.

Источники Axios отмечают, что датское правительство хочет избежать публичного столкновения с новой администрацией США и обратилось к членам команды Трампа за разъяснениями относительно того, что именно новоизбранный президент имел в виду в своих комментариях в начале этой недели. В сообщениях Дания четко дала понять, что Гренландия "не продается", но датское правительство выразило готовность обсудить любой другой запрос США по острову.

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Также отмечается, что США уже имеют военную базу в Гренландии и соглашение с Данией от 1951 года о защите острова, в рамках которого можно обсуждать увеличение американского контингента.

Датские официальные лица уже заявили, что рассматривают дальнейшие меры по увеличению инвестиций в военную инфраструктуру и возможности в Гренландии, консультируясь с местным правительством.

Теперь главный вопрос заключается в том, будет ли Трамп доволен заключением соглашений с Данией и объявлением о победе, или же его настоящая миссия - стать первым президентом за 80 лет, который получит новые территории для США.

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Издание добавляет, что остров Гренландия играл ключевую роль в обороне НАТО и США во время холодной войны как часть системы раннего оповещения для обнаружения советских подводных лодок или потенциальных ракет.

Напомним, премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

Трамп хочет купить Гренландию

Напомним, накануне Дональд Трамп прокомментировал отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо и предложил включить Канаду в состав США.

6 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил об отставке с поста лидера своей Либеральной партии.

Трамп снова намекнул на идею сделать Канаду 51-м штатом США, опубликовав карты с Канадой в составе Соединенных Штатов.

Трюдо раскритиковал предложение Трампа провозгласить страну 51-м американским штатом.

Ранее Трамп также заявил, что Дания должна отдать Гренландию США "ради свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что не стоит тратить время на обсуждение намерений новоизбранного американского президента Дональда Трампа установить контроль над Гренландией.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.

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