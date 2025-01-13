Сийярто о заявлении РФ относительно якобы атаки Украины на "Турецкий поток": Такие действия должны рассматриваться как посягательство на суверенитет

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на заявления Москвы о якобы атаке Украины на "Турецкий поток", и заявил, что "любые действия, угрожающие безопасности нашего энергоснабжения, должны рассматриваться как посягательство на суверенитет".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.

Сийярто отметил, что "Турецкий поток" имеет важное значение для поставок природного газа в Венгрию и Центральную Европу и этот транспортный маршрут работает надежно в течение многих лет.

"Мы ожидаем, что все будут уважать безопасность и функциональность этого транспортного маршрута. Безопасность энергоснабжения - это вопрос суверенитета, поэтому любые действия, угрожающие безопасности нашего энергоснабжения, должны рассматриваться как посягательство на суверенитет", - заявил Сийярто.

Напомним, в Минобороны РФ заявили, что атака 11 января на инфраструктуру компрессорной станции "Русская", расположенной в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края, якобы была осуществлена ВСУ с помощью беспилотников.

Остановка транзита газа РФ

Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.

В Кабмине заявили, что Украина в установленном порядке проинформировала Еврокомиссию о прекращении транзита газа. Европейские страны подготовились.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее также угрожал остановить экспорт электроэнергии в Украину и значительно сократить поддержку украинским беженцам в ответ на прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин заявил, что Украина якобы пыталась подорвать "Турецкий поток" и совершила теракты на Курской АЭС.