Сийярто о заявлении РФ относительно якобы атаки Украины на "Турецкий поток": Такие действия должны рассматриваться как посягательство на суверенитет
Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на заявления Москвы о якобы атаке Украины на "Турецкий поток", и заявил, что "любые действия, угрожающие безопасности нашего энергоснабжения, должны рассматриваться как посягательство на суверенитет".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.
Сийярто отметил, что "Турецкий поток" имеет важное значение для поставок природного газа в Венгрию и Центральную Европу и этот транспортный маршрут работает надежно в течение многих лет.
"Мы ожидаем, что все будут уважать безопасность и функциональность этого транспортного маршрута. Безопасность энергоснабжения - это вопрос суверенитета, поэтому любые действия, угрожающие безопасности нашего энергоснабжения, должны рассматриваться как посягательство на суверенитет", - заявил Сийярто.
Напомним, в Минобороны РФ заявили, что атака 11 января на инфраструктуру компрессорной станции "Русская", расположенной в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края, якобы была осуществлена ВСУ с помощью беспилотников.
Остановка транзита газа РФ
Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.
В Кабмине заявили, что Украина в установленном порядке проинформировала Еврокомиссию о прекращении транзита газа. Европейские страны подготовились.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее также угрожал остановить экспорт электроэнергии в Украину и значительно сократить поддержку украинским беженцам в ответ на прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин заявил, что Украина якобы пыталась подорвать "Турецкий поток" и совершила теракты на Курской АЭС.
не варто мадьярів порівнювати з уйобиками
.
про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України
до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
Дата підписання: 05.12.1994
Дата набуття чинності: 05.12.1994
Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки,
вітаючи приєднання України до Договору про нерозповсюдження
ядерної зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ) як держави, що не володіє ядерною
зброєю,
беручи до уваги зобов'язання України ліквідувати всю ядерну
зброю, що знаходиться на її території, у визначений період часу,
відзначаючи зміни ситуації в галузі безпеки в усьому світі,
включаючи закінчення холодної війни, що створили умови для
глибоких скорочень ядерних сил,
підтверджують таке:
1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ ( 994_055 ) поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.
2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ).
3. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ( 994_055 ) утримуватись від економічного
тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам
здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким
чином отримати будь-які переваги.
4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.
5. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну
зброю проти будь-якої держави-учасниці Договору про
нерозповсюдження ядерної зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною
зброєю, крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні
підопічні території, їхні збройні сили або на їхніх союзників з
боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє
ядерною зброєю.
6. Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство
Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації,
внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
Цей меморандум набуває чинності з моменту підписання.
Підписано у чотирьох рівно автентичних примірниках
українською, англійською та російською мовами.
За Україну За Російську За Сполучене За Сполучені
Федерацію Королівство Штати Америки
Великої Британії
та Північної
Ірландії
(підпис) (підпис) (підпис) (підпис)
Л. Кучма Б. Єльцин Дж. Мейджор У. Клінтон
Будапешт, 5 грудня 1994 року.
«І вже через місяць, у травні 1992 року, вся українська тактична ядерна зброя опинилася на території Росії, - пише Костенко. - Вивезення тактичної ядерної зброї є однією з найбільш темних сторінок в історії ядерного роззброєння України. Достеменно відомим є тільки факт, що дозволу на її вивезення Верховна Рада України не давала».
в той же часу, в тому ж 92гому році, молодий і перспективний сенатор від демократів джо байден скакав по сенату і вимагав від президента клінтона негайно порішати проблему української ядерної зброї. раптом хто забув.
Молодой и перспективный в 78-ом с Косыгиным встречался. А в 92 перспективному 10 лет до пенсии оставалось
https://www.youtube.com/watch?v=fYTadGT5oqg
так шо нічого там єльцин ше не порішав.
чи ви питаєте, про передачу саме россії, а не куди-небудь ще?
здається і по вкладам і по закордонним активам срср Україна нічого не підписала, але й якихось механізмів шось зробити по факту і не існувало.
чорноморський флот ділили 8 років і за цей час кілька разів ледь не дійшло до військового протистояння, тому були раді поділити хоч якось.
загалом за 20 років перероблено 500 тон зборйового урану і поставлено 15000 тон низькозбагаченого урану.
то хай про свій суверенітет язика прикушуть, бо й 5-та стаття НАТО НЕ допоможе - за цих гівн...ків мало хто воюватиме,
хіба що поспівчувають для політесу
.
А потім виявився непридатним до військової служби.
рік тому треба було тявкати, то Генерал Залужний і досі був би в строю!
.
Да мы, если понадобится, сделаем так, что будем завтракать в Тирасполе, обедать в Кишинёве, а ужинать в Бухаресте." - Александр Иванович Лебедь.
Це тільки мені кажеться щовін дебіл (крапка)
Всі об'єкти на території ворога, якщо вони дають бабло в бюджет його війни - є легітимними для наших атак. Нехай ***** вчить матчасть світового права.
Почнемо з того, що атаковані на території Рашки "пристрої Турецького Потіку" не мають до Турецького Потоку ЖОДНИХ ВІДНОСИНЬ! Турецький Потік починається з БЕРЕГА Чорного моря і то, що є ДО того - виключно "внутрішнє діло Рашки" (сама Рашка так неодноразово заявляла у подібних випадках з різними "потоками").
По друге, Рашка є ВОЮЮЧОЮ країною і ВСЯ територія Рашки є ЗОНОЮ БОЄВИХ ДІЙ.
По трете, Турецький Потік є виключено ПРИВАТНОЮ справою між Рашкою та Терцією - так САМА Рашка зробила. Туреччина купує ВЕСЬ кацапський газ "ДЛЯ СЕБЕ" і далі у Європу він іде виключено як "ТУРЕЦЬКИЙ".
Таким чином, БУДЬ ЯКІ претензії Сіярто є повністю не обґрунтовані з ТРИРАЗОВОЮ ГАРАНТІЄЮ!