8 864 62

Сийярто о заявлении РФ относительно якобы атаки Украины на "Турецкий поток": Такие действия должны рассматриваться как посягательство на суверенитет

Сійярто про нібито атаку України на

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на заявления Москвы о якобы атаке Украины на "Турецкий поток", и заявил, что "любые действия, угрожающие безопасности нашего энергоснабжения, должны рассматриваться как посягательство на суверенитет".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.

Сийярто отметил, что "Турецкий поток" имеет важное значение для поставок природного газа в Венгрию и Центральную Европу и этот транспортный маршрут работает надежно в течение многих лет.

"Мы ожидаем, что все будут уважать безопасность и функциональность этого транспортного маршрута. Безопасность энергоснабжения - это вопрос суверенитета, поэтому любые действия, угрожающие безопасности нашего энергоснабжения, должны рассматриваться как посягательство на суверенитет", - заявил Сийярто.

Сійярто про нібито атаку України на "Турецький потік"

Напомним, в Минобороны РФ заявили, что атака 11 января на инфраструктуру компрессорной станции "Русская", расположенной в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края, якобы была осуществлена ВСУ с помощью беспилотников.

Остановка транзита газа РФ

Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.

В Кабмине заявили, что Украина в установленном порядке проинформировала Еврокомиссию о прекращении транзита газа. Европейские страны подготовились.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее также угрожал остановить экспорт электроэнергии в Украину и значительно сократить поддержку украинским беженцам в ответ на прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин заявил, что Украина якобы пыталась подорвать "Турецкий поток" и совершила теракты на Курской АЭС.

Топ комментарии
+28
а війна росії це не посягання на суверенітет України? сосярто! сосай мовчки.
показать весь комментарий
13.01.2025 16:41 Ответить
+24
А уж сколько на наш, украинский, суверенитет посягают все и на каждом шагу - господин Сийярто не хочет посчитать ? Особенно, когда Будапешт, Братислава и Москва трындят про необходимость оставить россии оккупированные украинские территории . . . Там его не торкает ?
показать весь комментарий
13.01.2025 16:39 Ответить
+21
Гнилее мадьяр мало кого можно найти в Европе .
показать весь комментарий
13.01.2025 16:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гнилее мадьяр мало кого можно найти в Европе .
показать весь комментарий
13.01.2025 16:37 Ответить
у нас є свій Мадяр !

не варто мадьярів порівнювати з уйобиками

.
показать весь комментарий
13.01.2025 16:46 Ответить
Послати його ***** офіційно , так як і фіцюру. На рівні МЗС. У них в арміях по 10 танків і 1 БМП.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:40 Ответить
посягання на чий суверінетет? А що Сіятро мовчав про Суджу?
показать весь комментарий
13.01.2025 16:39 Ответить
А уж сколько на наш, украинский, суверенитет посягают все и на каждом шагу - господин Сийярто не хочет посчитать ? Особенно, когда Будапешт, Братислава и Москва трындят про необходимость оставить россии оккупированные украинские территории . . . Там его не торкает ?
показать весь комментарий
13.01.2025 16:39 Ответить
Газ іде? - то не підгавкуи путлєру
показать весь комментарий
13.01.2025 16:40 Ответить
а війна росії це не посягання на суверенітет України? сосярто! сосай мовчки.
показать весь комментарий
13.01.2025 16:41 Ответить
РІДКИХ ПІ..ОРІВ ВИБРАВ СОБІ УГОРСЬКИЙ НАРОД...ДЕШЕВІ ЕНЕРГОНОСІЇ ВЧОРАШНІХ ДУШЕГУБІВ, УГОРЦІВ КУПИЛИ... ЦІКАВО ЦЕЙ ПІ сІ ЯРТО КАЖЕ...ПРО СУПЕРЕНІТЕТ... А КОЛИ ХКУЙЛО ЙОГО ЗНИЩУЄ ВСЕ ПІДРЯД В УКРАЇНІ ТО ЦЕ ТАК І ПОТРІБНО..ЯКИЙ ТАМ СУВЕРЕНІТЕТ..УБЛЮДКИ
показать весь комментарий
13.01.2025 16:42 Ответить
І Будапештський меморандум виявився пшиком ..Так що слово Будапешт асоціюється як - понти
показать весь комментарий
13.01.2025 16:42 Ответить
Меморандум
про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України
до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї



Дата підписання: 05.12.1994

Дата набуття чинності: 05.12.1994

Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки,

вітаючи приєднання України до Договору про нерозповсюдження
ядерної зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ) як держави, що не володіє ядерною
зброєю,

беручи до уваги зобов'язання України ліквідувати всю ядерну
зброю, що знаходиться на її території, у визначений період часу,

відзначаючи зміни ситуації в галузі безпеки в усьому світі,

включаючи закінчення холодної війни, що створили умови для
глибоких скорочень ядерних сил,

підтверджують таке:

1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ ( 994_055 ) поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.

2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ).

3. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ( 994_055 ) утримуватись від економічного
тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам
здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким
чином отримати будь-які переваги.

4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.

5. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну
зброю проти будь-якої держави-учасниці Договору про
нерозповсюдження ядерної зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною
зброєю, крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні
підопічні території, їхні збройні сили або на їхніх союзників з
боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє
ядерною зброєю.

6. Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство
Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації,
внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.

Цей меморандум набуває чинності з моменту підписання.

Підписано у чотирьох рівно автентичних примірниках
українською, англійською та російською мовами.

За Україну За Російську За Сполучене За Сполучені
Федерацію Королівство Штати Америки
Великої Британії
та Північної
Ірландії

(підпис) (підпис) (підпис) (підпис)


Л. Кучма Б. Єльцин Дж. Мейджор У. Клінтон
Будапешт, 5 грудня 1994 року.

«І вже через місяць, у травні 1992 року, вся українська тактична ядерна зброя опинилася на території Росії, - пише Костенко. - Вивезення тактичної ядерної зброї є однією з найбільш темних сторінок в історії ядерного роззброєння України. Достеменно відомим є тільки факт, що дозволу на її вивезення Верховна Рада України не давала».
показать весь комментарий
13.01.2025 17:00 Ответить
так, всю тактичну зброю вивезли ше на початку 92-го, а сам меморандум було підписано в кінці 94го, коли залишалися лише стратегічні ядерні заряди. тактичних там було шось вазгалі біля 3600 штук.
в той же часу, в тому ж 92гому році, молодий і перспективний сенатор від демократів джо байден скакав по сенату і вимагав від президента клінтона негайно порішати проблему української ядерної зброї. раптом хто забув.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:24 Ответить
тому ж 92гому році, молодий і перспективний сенатор від демократів джо байден скакав по сенату і вимагав від президента клінтона негайно порішати проблему української ядерної зброї. раптом хто забув
Молодой и перспективный в 78-ом с Косыгиным встречался. А в 92 перспективному 10 лет до пенсии оставалось
показать весь комментарий
13.01.2025 17:41 Ответить
"вимагав від президента клінтона негайно порішати проблему української ядерної зброї" яку вже до нього вирішив президент єльцин.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:53 Ответить
це навіть був не клінтон, це все ще буш. спіч від 25.11.91
https://www.youtube.com/watch?v=fYTadGT5oqg
так шо нічого там єльцин ше не порішав.
показать весь комментарий
13.01.2025 18:49 Ответить
Є якийсь документ, що зобов'язував Україну передати свою ядерну зброю росіі?
показать весь комментарий
13.01.2025 18:53 Ответить
була декларація про державний суверенітет від 1990р., в преабулі якої і зазначався майбутній без'ядерний статус України. саме на цю декларацію і нарікали як кацапи, так і американці.
чи ви питаєте, про передачу саме россії, а не куди-небудь ще?
показать весь комментарий
13.01.2025 20:09 Ответить
Саме россії. Так само, як саме россії був переданий Чорноморський Флот, вклади населення, всі адміністративні будівлі закордоном і прочяя прочяя прочяя.
показать весь комментарий
13.01.2025 20:18 Ответить
про саме россії - ні. але якшо вже задекларовано мету її позбутися - то не марсіанам же її віддавати. до того ж контролю над тактичним яо у України фактично не було, її швиденько вивезли на початку 92го, контроль здійснював якийсь об'єднаний комітет чогось там, якшо я правильно все пам'ятаю. а по-факту значна частина уранових боєголовок потрапила до штатів через угоду мегатонни на мегаватти. тобто не тільки русні дісталося.
здається і по вкладам і по закордонним активам срср Україна нічого не підписала, але й якихось механізмів шось зробити по факту і не існувало.
чорноморський флот ділили 8 років і за цей час кілька разів ледь не дійшло до військового протистояння, тому були раді поділити хоч якось.
показать весь комментарий
13.01.2025 22:04 Ответить
Дай посилання, про вивезення українських ядерних боєголовок до штатів. Коли і скільки.
показать весь комментарий
13.01.2025 22:12 Ответить
боєголовок ніколи і ніскільки. программа мегатонни на мегаватти передбачала поставку штатам переробленого збройового урану із розібраних боєголовок усього срср, включаючи українські, білоруські, казахські і, звичайно, росіянські.
загалом за 20 років перероблено 500 тон зборйового урану і поставлено 15000 тон низькозбагаченого урану.
показать весь комментарий
13.01.2025 22:30 Ответить
свого часу Головнокомандувач Залужний пошуткував, що він може снідати в Дебречині, а обідати вже в Будапешті

то хай про свій суверенітет язика прикушуть, бо й 5-та стаття НАТО НЕ допоможе - за цих гівн...ків мало хто воюватиме,
хіба що поспівчувають для політесу

.
показать весь комментарий
13.01.2025 16:44 Ответить
Свого часу головнокомандувач Залужний пошуткував, що він може снідати в Дебречині, а обідати вже в Будапешті
А потім виявився непридатним до військової служби.
показать весь комментарий
13.01.2025 16:47 Ответить
А ти придатний???
показать весь комментарий
13.01.2025 16:57 Ответить
"прильот" від ЗЄлі робить "інвалідами" весь Генштаб ЗСУ на чолі з Головнокомандуючим

рік тому треба було тявкати, то Генерал Залужний і досі був би в строю!

.
показать весь комментарий
13.01.2025 16:58 Ответить
Ага, і цим забив черговий цвях у труну мобілізації: якщо бойовий генерал непридатний, то хто тоді придатний?
показать весь комментарий
13.01.2025 17:25 Ответить
Пааазвольте. У меня всё записано.
Да мы, если понадобится, сделаем так, что будем завтракать в Тирасполе, обедать в Кишинёве, а ужинать в Бухаресте." - Александр Иванович Лебедь.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:43 Ответить
Це тільки мені кажеться що він дебіл?
показать весь комментарий
13.01.2025 16:45 Ответить
Це тільки мені кажеться що він дебіл (крапка)
показать весь комментарий
14.01.2025 00:06 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2025 16:45 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2025 16:46 Ответить
Відповідь МЗС України - Ідіот Ми сприяємо енергетичній незалежності європейських країн.
показать весь комментарий
13.01.2025 16:50 Ответить
У наші на Курщині, це для не шановного мадяря тоді що?
показать весь комментарий
13.01.2025 16:51 Ответить
Виявляєтся для цього чорта рашисти які захопили українські території , убивають українців і все руйнують це не посягання на суверенітет ? щоб ти горів разом орбаном і фіццо мерзота.
показать весь комментарий
13.01.2025 16:53 Ответить
Заскулила ****...
показать весь комментарий
13.01.2025 16:55 Ответить
Що означає слово "безмежно" - це коли сявки орбана ну дуже хочуть вилизати очко кремлівському чмурло, але дотягнутись важко бо інші ************.
показать весь комментарий
13.01.2025 16:57 Ответить
Та невже ЗСУ почали спецоперацію в турнччині?
показать весь комментарий
13.01.2025 16:59 Ответить
ПП - просто підар
показать весь комментарий
13.01.2025 17:01 Ответить
То вийдіть з ЄС і НАТО. Ото й буде вам суверенітет.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:14 Ответить
Шліть його нафіг
показать весь комментарий
13.01.2025 17:15 Ответить
Кацапня вкинула дезу-ручний угорський песик підтявкнув. Нічого незвичайного.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:16 Ответить
Ох і накаламутила Україна. Все гівно поспливало.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:16 Ответить
Висранець холуїв німецьких нацистів, пішов нах…!
показать весь комментарий
13.01.2025 17:17 Ответить
І що? Чим дрібний мадяр може відповісти, якщо вони й так блокують все, що може допомогти Україні? У ВР зареєстровано законопроект, що позбавить мадярів ще й нафти, проте, боюсь, що зелено-регіональна камарилья не проголосує за це і продовжить бізнес на українській крові.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:21 Ответить
мадярський *****, не вважав загрозу національним інтересам країнам ЄС в ті часи,коли куйло двічі перекривав газ в ЄС в холодні зими...
показать весь комментарий
13.01.2025 17:21 Ответить
ну а як посягання - то шо? сіятра введе війська в Україну? вони у нього є? скільки? скільки годин вони будуть конати без ручок-ніжок?
показать весь комментарий
13.01.2025 17:28 Ответить
Шміярто ТИ Га.дон.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:54 Ответить
Кубло ************** розворушили. Цьому останньму потоку вже не жити. А претензії всі до пуйла, і його ппо.
показать весь комментарий
13.01.2025 18:03 Ответить
Да пішов ти науй, ****** сраний!!!
показать весь комментарий
13.01.2025 18:04 Ответить
Щось я не зрозумів чого суверенітет Вугорщини знаходиться на Сосії? Куда нам ще Сціярдо заборонить бити тому ща там в нього дача під моцквою?
показать весь комментарий
13.01.2025 18:06 Ответить
Та й байдуже. І так маємо "ангельське" терпіння...і безмежну любов до миру, яку помилково рахують боягузтвом.
показать весь комментарий
13.01.2025 18:07 Ответить
Коли ***** било по українській ГТС і енергетиці яка поставляла електроенергію і газ в Європу то Сціярдо мовчало що це посягання на суверенітет Європи і напад на НАТО.
показать весь комментарий
13.01.2025 18:16 Ответить
Нафтопровод зайрийте хоч на 3 доби... побачим, що заспіває.
показать весь комментарий
13.01.2025 18:45 Ответить
А кожна дія Угорщини під дудку Кремля буде розглядатися як відмова Угорщини від сувіренітету!
показать весь комментарий
13.01.2025 18:55 Ответить
Ха-ха-ха Угорщина така смішна ))
показать весь комментарий
13.01.2025 19:13 Ответить
ІСНУВАННЯ ЙОВБИКІВ З ХАНТИМАНТИЙСЬКА У ЄС-ЦЕ ТОЧНО посягання на суверенітет,******** НАЗАД!
показать весь комментарий
13.01.2025 19:21 Ответить
Пропаганда.
Всі об'єкти на території ворога, якщо вони дають бабло в бюджет його війни - є легітимними для наших атак. Нехай ***** вчить матчасть світового права.
показать весь комментарий
13.01.2025 19:26 Ответить
Сійярто взагалі "берега поплутав"!
Почнемо з того, що атаковані на території Рашки "пристрої Турецького Потіку" не мають до Турецького Потоку ЖОДНИХ ВІДНОСИНЬ! Турецький Потік починається з БЕРЕГА Чорного моря і то, що є ДО того - виключно "внутрішнє діло Рашки" (сама Рашка так неодноразово заявляла у подібних випадках з різними "потоками").
По друге, Рашка є ВОЮЮЧОЮ країною і ВСЯ територія Рашки є ЗОНОЮ БОЄВИХ ДІЙ.
По трете, Турецький Потік є виключено ПРИВАТНОЮ справою між Рашкою та Терцією - так САМА Рашка зробила. Туреччина купує ВЕСЬ кацапський газ "ДЛЯ СЕБЕ" і далі у Європу він іде виключено як "ТУРЕЦЬКИЙ".
Таким чином, БУДЬ ЯКІ претензії Сіярто є повністю не обґрунтовані з ТРИРАЗОВОЮ ГАРАНТІЄЮ!
показать весь комментарий
13.01.2025 19:29 Ответить
Тебе забули спитати куди нам на оркостані можна стріляти, а куди ні.
показать весь комментарий
13.01.2025 19:29 Ответить
Я в шоці. Дружина Сійярто гуляє по Буді з Пештою зовсім гола. Жодного соболя навколо шиї. А на пальцях рук ніяких .... каменів. Так ніЗЗя Сярто!
показать весь комментарий
13.01.2025 19:41 Ответить
Як одночасно закудахтали шавки кацапські .... Це добре,браття.. ПЕРЕМОГА буде!
показать весь комментарий
13.01.2025 19:49 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2025 20:18 Ответить
Та він просто уху єл, нічого нового. Якщо йому пох на наші суверенітет і безпеку, то нам нах не впали проблеми його газів.
показать весь комментарий
14.01.2025 00:02 Ответить
 
 