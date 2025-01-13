Ракеты Taurus могут коренным образом изменить ситуацию на фронте, - Сибига

Украина призывает снять все ограничения на применение оружия дальнего действия, подчеркивая важность быстрых поставок для сдерживания России.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью немецкому телеканалу ARD, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам министра, ракеты Taurus в сочетании с другими системами способны в корне изменить баланс сил на фронте, помогая Украине эффективно сдерживать российские войска.

"Я также должен это подчеркнуть, потому что решение о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus является одним из тех элементов, которые могут существенно повлиять на ситуацию на поле боя", - подчеркнул Сибига.

Сибига также подчеркнул, что формула "Мир через силу" остается ключевой стратегией украинской дипломатии, а своевременная военная помощь является критически важной для остановки продвижения агрессора.

Taurus для Украины

Напомним, дебаты по Taurus повторно вспыхнули в Германии после того, как США сняли дальнобойные ограничения для Украины, а в Германии приблизились досрочные выборы.

Председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявлял, что в случае своего избрания будет готов провести телефонный разговор об урегулировании войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным при определенных условиях.

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно выступал против предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.

Ранее сообщалось, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить разрешение Украине бить американскими ракетами вглубь РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина рассматривает президентство Трампа как возможность, - Сибига