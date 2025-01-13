Ракеты Taurus могут коренным образом изменить ситуацию на фронте, - Сибига
Украина призывает снять все ограничения на применение оружия дальнего действия, подчеркивая важность быстрых поставок для сдерживания России.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью немецкому телеканалу ARD, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По словам министра, ракеты Taurus в сочетании с другими системами способны в корне изменить баланс сил на фронте, помогая Украине эффективно сдерживать российские войска.
"Я также должен это подчеркнуть, потому что решение о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus является одним из тех элементов, которые могут существенно повлиять на ситуацию на поле боя", - подчеркнул Сибига.
Сибига также подчеркнул, что формула "Мир через силу" остается ключевой стратегией украинской дипломатии, а своевременная военная помощь является критически важной для остановки продвижения агрессора.
Taurus для Украины
Напомним, дебаты по Taurus повторно вспыхнули в Германии после того, как США сняли дальнобойные ограничения для Украины, а в Германии приблизились досрочные выборы.
Председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявлял, что в случае своего избрания будет готов провести телефонный разговор об урегулировании войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным при определенных условиях.
Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно выступал против предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.
Ранее сообщалось, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить разрешение Украине бить американскими ракетами вглубь РФ.
Так казали про "хаймарси", про танки "абрамс", про літаки ф16 і про багато ще чого. Ця зброя була необхідною і користною - але докорінно змінити ситуацію на фронті не вийшло. Бо головна деталь зброї - це голова військового. І якщо ЗСУ загалом виявляє дивовижний героїзм і відданість - але вище військово-політичне керівництво грається у гру "хто більше нашкодить Україні".
Докорінно змінити ситуацію на фронті може тільки поява в Україні ефективної влади замість дешевого зеленого цирку зрадників і ворюг, які роблять усе, аби Україна програла.
F-16 вже змінили?!
Теж про "вундервафлю" кричали безперервно.
Дадуть 10-20 Taurus'ів, заборонять стріляти і "ні в чому собі не відмовляйте"...
Ситуацію зміне тільки коли діти отаких сипіг та кулеб данилових ....будуть в окопах
а що ж робити з заявами "кадинальної зміни на фронті" при наявності:
HIMARS
Abrams
Leoperd
F-15
ІЛІ У ""нєЛОХотряпок" ЕТО ДРУГОЄ?
А якщо ви того чи іншого не даєте, то ми дамо усім по тисячі ї по-хер.
Дуже часто чую від простих людей і навіть експертів, що яка тут, мовляв, вина Зеленського, коли армію знищували до нього всі президенти. Всі президенти? Виходить, що і президентом Порошенко? Не соромно?
Частковою правдою є те, що при Кравчуку і Кучмі армія скорочувалася на очах, а при Ющенко військова техніка продавалася. При Януковичу і продавалася і знищувалася і доведена була до найменшої за кількістю і озброєнням у період незалежності. А чого ви хотіли бачити від проросійського президента-зека, який призначив міністром оборони України громадян Росії? А Петру Порошенку яка дісталася армія? Якраз Петру Порошенку дісталася майже знищена, а Володимиру Зеленському дісталася вже відновлена і боєздатна армія. Таке формулювання буде чесним і правильним.
Але що можна було говорити про Кравчука, Кучму чи Ющенка, коли при них не було війни з Росією, і згідно «Будапештському меморандуму», Росія була першим гарантом нашої безпеки і територіальної цілісності? Коли на Україну напала Росія, захоплюючи спочатку, з 20 лютого 2014 року, Крим, а весною залізла на територію Донецької та Луганської областей, то потрібно було відроджувати і укріплювати армію, що робилося за президенства Порошенка. Уже в 2019 році укріплення та фінансування армії скоротилося в рази. Пріоритетом у президента Володимира Зеленського стала не армія, а «Велике будівництво»… з відкатами й крадівництвом.
Прийшовши до влади і отримавши відновлену армію, відремонтовану техніку і нові зразки зброї від гвинтівок до ракетних комплексів, бетонних укріплень(інженерних споруд) до мінних полів в Донецькій та Луганській областях і з боку Криму, Зеленський почав відводити наші війська, з наших укріплень, з нашої землі на 10 кілометрів в чисте поле, не підготувавши для них нові укріплення.
Він відвів наші війська із 30-ти місць оборони та заявив, що після розведення сил у Станиці Луганській на КПВВ - створено «Швейцарію», а у місцях, де проведені розведення «немає вогню». А якщо будуть обстріли, то негайно поверне наші війська у місця, звідки їх відвів. То була неправда, бо обстріли наших позицій не припинялися, а війська не поверталися.
До військових частин ППО були направлені ДБР і СБУ, які вилучили клістрони, а на заводі «Кузня на Рибальському» - бойові катери. Слідом зупинялося виробництво бронежилетів та шоломів. Зупинена і ракетна програма, про яку я напишу нижче. Вилучені клістрони із систем ППО перед самим вторгненням росіян, засвідчують, що комусь із владних кабінетів було це потрібно. Звичайно, на генералів, офіцерів, керівників підприємств були відразу порушені кримінальні справи…
Маруся Звіробій повідомила, що вилучені клістрони паралізували роботу радіолокаційних станцій, які лише в червні 2022 року, після подій в Ірпіні і Бучі, ДБР повернули у війська. Тоді й стало ясно, що Київ не здали. Володимир Зеленський після знищення каналів постачання комплектуючих до наших систем ППО, під час повномасштабного вторгнення ворога у лютому 2022 року почав кричати: «НАТО закрийте небо!». І «зелені» барани підтримали маніпуляторів, що знищили нашу систему ППО і стали також кричати і писати: «Байден закрий небо», «Європо, нас убивають, закрийте небо і дайте системи ППО «Петріот», «Іріст Т» та інше». І жодного питання до Зеленського, його команди: а куди ж поділися наші системи ППО? Чому ми не зробили свої нові та ті, що мали зробити разом з турками? Хто розірвав договори? (За каденцію президента Порошенка були договори з турками на виготовлення систем ППО дальньої, середньої і близької(короткої) дії, які мали захистити наші міста, заводи, військові підрозділи на «передку»).
Якби в ЗСУ на озброєнні був «Грім 2-Сапсан», то війни б не було. Це говорив речник командування повітряних сил Юрій Ігнат: «Ми не раз на парадах викочували оперативно-тактичний комплекс «Грім -2-Сапсан» та інші його перспективні варіанти. Маючи такий комплекс на озброєнні ЗСУ, якби тисячу ракет ми мали умовно, жодних бойових дій не було б, тому що цими комплексами можна було дістати з 500-кілометровою дальністю до Москви. Можна було б накрити всі їхні аеродроми, звідки вони гатили авіацією чи «Іскандерами». Чомусь саме ця програма на КБ «Південне» та на «Південмаші» не була фінансована роками»!..
Ігнат сказав, що сам був на військових виставках, де возили макети «Грім 2», але фінансування на втілення цих проектів так і не дали. За ці слова «слуги» відсторонили Юрія Ігната від обов'язків речника командування повітряних сил: він мав не критикувати, а вихваляти і ще раз вихваляти Володимира Зеленського та лити постійно бруд на Петра Порошенка, як це роблять «слуги» і їх «брати» ОПЗЖ.
Повернемося ще раз до цієї ракети, бо вже у 2019 році ми її мали, але чомусь сьогодні її немає і постійно чуємо від Володимира Зеленського і його прихильників звернення до США: «дайте нам «ATACMS», до Великої Британії, дайте «Storm Shadow», чи французів, щоб дали «SCALP-TG», обливаючи брудом Німеччину з вимогами надати ракети «TAURUS».
США, Велика Британія і Франція нам свої ракети дала, а Німеччина категорично відмовила. Дуже було б добре, щоб і Німеччина нам дала свої ракети, але стоїть питання до Верховного Головнокомандувача України: «А де наші ракети «Нептун», «Вільха», «Сапсан(Грім 2)», їх же створили і провели випробовування ще за Петра Порошенка»? Вони мають навіть кращі характеристики за згадані вище ракети. Наприклад, ракета «Нептун»(Р-360) українська протикорабельна крилата ракета, може бити прицільно до 300 км. Розроблена в Київському конструкторському бюро «Луч»(Промінь) 2010-2019 роках(хоча у вікіпедії команда Зеленського записала 2010-2020 роках).Мабуть, щоб бути причетним до її розробки?
Згідно з затвердженим бюджетом у 2019 році(який приймався в кінці 2018 року), береговий ракетний комплекс РК-360 МЦ «Нептун» у 2020 році мав бути прийнятим на озброєння ЗСУ. Ракету можна використовувати з трьох платформ: корабельного, наземного і повітряного базування.
У 2019 році виготовлений наземний комплекс, до складу якого входить декілька машин: командний пункт, пускова установка, транспортно-заряджальна машина тощо. Як корабельну платформу для ракет спершу розглядали катери типу «Лань», але з 2018 року віддали пріоритет катерам «Веспа» і ці катери виготовляла «Кузня на Рибальському», а ніяк не «95 квартал».
Генеральний конструктор і генеральний директор КБ «Луч»(Промінь) Олег Коростільов почав розробку «Нептуна» у 2010 році, але на той час для держави такі проекти вважалися недоречними, бо Янукович і призначені ним міністри оборони, громадяни Росії, мали на меті знищення ЗСУ, а не їх посилення.
У 2013 році пройшли перші «броскові» випробовування макету ракети на полігоні під Черніговом. А у вересні 2015 року на виставці «зброя і безпека» продемонстровано розробку нової протикорабельної ракети. На весну 2016 року виготовлені перші льотні зразки цієї ракети, а в середині 2017 року проведено випробовування ракети паралельно з випробовуванням ракет «Вільха».
На відміну від «Вільхи», випробовування і можливості ракети «Нептун» не афішували. Інформацію про початок розробки вперше почули, коли 30 січня 2018 року відбулися успішні льотні випробовування «Нептуна». На них був присутній секретар РНБО України Олександр Турчинов. А вже 17 серпня 2018 року в Одеській області відбувся черговий етап випробовування цієї ракети, в результаті чого було вражено ціль на відстані 100 км.
5 грудня 2018 року на узбережжі Чорного моря пройшли випробовування на враження цілей ракетами «ЗРК-125 «Печора 2Д» і ПКР « Нептун». Тоді «Нептун» вразила ціль на відстані 280 км. Останні випробовування ракети «Нептун» пройшли 5 квітня 2019 року на полігоні в Одеській області, де був присутній Президент України Петро Порошенко. Після цих заходів президент Петро Порошенко повідомив, що комплекс має бути прийнятим на озброєння у надзвичайно короткий термін, причому не тільки ВМФ, а й Сухопутних Військ ЗСУ.
Планувалося створити 6 дивізіонів, але Володимиром Зеленським був поставлений тільки один комплекс із макетами ракет «Нептун». Вдумайтеся, під час війни готову ракету не ставлять на пускову, а ставлять макет!!!
31 січня 2022 року, коли вся Україна була в оточені ворожого війська і Петро Порошенко у Верховній Раді заявив, що необхідно негайно виділити 50 мільярдів гривень на фінансування територіальної оборони, Федір Веніславський (слуга Зеленського) сказав, що заява Порошенка про необхідність терміново збільшувати оборонний бюджет - політичний популізм!.
Олексій Арестович, радник голови офісу президента, звинуватив Петра Порошенка і попередню владу, що однією з причин повномасштабного вторгнення ніби став закріплений в Конституції курс України на членство в НАТО.
А лідер партії «слуг» Давид Арахамія закликав не панікувати: «ніяких тривожних валізок, мовляв, інформаційна паніка в ЗМІ навколо України шкодить нашій економіці. Мов існує теорія, що наразі відбуваються великі геополітичні перемовини між США та Росією, а Україна стала майданчиком, який сторони використовують в цих перемовинах.
Де дрони, наші дрони, на виготовлення яких уряд виділив 40 мільярдів гривень? Немає ні дронів, ні грошей, а хо підіймає цю тему, то «позітівні блогери» зразу нападають не на тих, хто вкрав гроші, а на тих, хто про кражу повідомив. Вони миттєво нагадують, «що в нас війна, і що то все «расєйськоє ІПСО».
Ніхто не запитує, куди поділося 32 мільярди, що на початку повномасштабного вторгнення були направлені не перевіреним фірмам на снаряди і вийшло так, як завжди у цієї команди - ні грошей, ні снарядів… Також ніхто не запитує, а куди поділося більше тридцяти мільярдів гривень, виділених на фортифікації( укріплення для військових)? Куди поділися 9 мільярдів, виділених партнерами на укріплення генеруючих підприємств і підстанцій? Про яйця по 17 грн. думаю всі пам'ятають і сума там не маленька, а десь під 4 мільярди гривень, і хтось за це сів?
2020 -1,27 млрд. грн.(47,1 млн. доларів США);
2021 - 1,33 млрд.грн.(48,7 млн.доларів США);
2022 - 1,5 млрд.грн. (51,3 млн.доларів США);
2023 - 1,6 млрд.грн.(43,8 млн.доларів США);
2024 - 1,7 млрд.грн. (44,2 млн. доларів США);
2025 - 3,5 млрд.грн. (83,27 млн.долароів США).
Наріде 73%, де ви знайшли таких дорогих собі слуг? І це тільки Офіс Президента, а ще Офіс Генпрокурора, БЕП, обласні Ради «слуг», «інваліди-прокурори» та інше.
Я процитую Марка Гордієнко та інших коментаторів подій в Україні, бо вони відобразили ту реальність і той біль, який трапився з нами. «29 грудня 2023 року і 2 січня 2024 року «мобики чмобики», «вмираючий путін або його двійник», завдали абсолютно ефективних і системних ударів по нашій військовій промисловості з виробництва ракет «Нептун», «Стугна», «Сапсан-Грім 2» та інших. Загинули фахівці, зруйновано виробництво та знищено складські запаси… Найжахливіше, що всю роботу за резидента ФСБ з виявлення всього військового промислово ланцюжка зробила наша держава і виклала це у відкритий доступ. Тупа, чи ні, спеціально підготовлена ***** Портнова, яка очолила ДАСУ, типу державний аудит, Алла Басалаєва, ідіоти з НАБУ і ДБР, СБУ та поліції вирішили підзаробити на військових оборонних виробництвах?
Є компанія «Арчер», єдиний виробник тепловізорів і прицілів. Покидьки з НАБУ порушили проти цього виробника кримінальну справу.
КБ «Промінь(Луч)», основний виробник нашого ракетного озброєння, спочатку був атакований агенткою Портнова - Аллою Басалаєвою, як головою «Держаудит служби», потім сміттям із МВС України. Після чого Басалаєва виклала у відкритий доступ результати перевірки КБ «Промінь», з усім ланцюжком суміжників та постачальників. Відповідь кацапів була миттєвою, вони їх почули і 29 грудня 2023 року та 02 січня 2024 року за цими координатами завдали ракетних ударів, дуже ефективних ударів… Цікава деталь: є допуск до державної таємниці, яку дає СБУ, але можна прийти шлеперам з держаудиту, НАБУ та ДБР, порушити кримінальні справи проти критичних оборонних об'єктів, провести обшуки, вилучити документацію та мати доступ до документів «особливо секретно». Такі дозволи «просто так», отримали сотні людей-друзів із антимайданної ОПи. Але мало того, що Басалаєва викладає весь ланцюжок виробництва КБ «Промінь»(Луч) у відкритий доступ на «єдиному порталі державних закупівель», - по них росіяни завдали ракетних ударів: бо є фірма і є відкритий кадастр землі з точними координатами місцезнаходження компаній. Єрмак, Шмигаль, Данилов, голова ДБР, Машовець, Алла Басалаєва… та Зеленський, - всі ці люди винні у смерті найкращих фахівців у ракетній промисловості, у руйнуванні цього найважливішого виробництва.Шкода, звичайно, компанію М-Так, але без флісок і рукавичок, ми обійдемося, поки вони не відновлять виробництво, але без «Нептунів» нам буде складно.Спочатку нашу ракетну промисловість руйнував Міністр оборони, кореш по доміно тата Зеленського - Андрій Таран і начальник Генштабу Руслан Хомчак( кореш Бені -Коломойського), а тепер до цього ланцюжка включився уряд України, офіс Єрмака та ракетні війська РФ. А Зеленський бурмоче свої порожні вечірні відоси, замість того, щоб поміняти шість своїх менеджерів-зрадників.
2019 - 50 млрд грн.
2020 - 124 млрд грн.
2021 - 132 млрд грн.
2022 - 125 млрд грн(заплановано). Звичайно, що кошти виділяли і витрачені були на цей проект і під час війни, і не малі.
Площа України 600 000 кв.км. Площа покриття ракетами АІМ 120 комплексу NASAMS-3 - 5000 кв.км. На всю Україну потрібно 120 пускових установок (40 батарей NASAMS-3).
Закрити небо над Україною коштувало 40*65S млн =2,6 млрд доларів США(72 млрд гривень), а це всього 15% від заритого в дороги. Так зрозуміло?
До кінця 2019 року фінансування «оборонки» було, бо бюджет був прийнятий ще у 2018 році, хоча деякі суми «зелені» просто заблокували. А потім, щоб наsцяти в очі патріотам, приймали «найбільший військовий бюджет в історії», але щоразу його не виконували - тупо не робилися закупівлі нашої зброї. А наприкінці, взагалі тупо забрали з військового бюджету на «велике крадівництво» 20 мільярдів. Тоді завантажувався ВПК всього на 30%, на 120% відсотків завантажувалися асфальтні заводи.
Західні союзники не забороняють нам виробляти ОТРК «Сапсан-Грім 2», яка може бити від 500 до 1000 км, ОТРК «Вільха», яка може бити від 90 до 245 км., ПКР «Нептун», з дальністю враження 450 км. А ще ми не згадували про нові проекти КР «Блискавка», яка могла б бити до 700 км, ОТРК «Коршун», яку виставляли ще у 2014 році, яка може бити до 2660 км., та інші. Заборонили все це улюблені квартальні клоуни ще в серпні 2019 року.
Питання до команди президента і звичайно електорату - 73%:
Чому Зеленський розмінував Чонгар і Перекоп?
Чому Зеленський заблокував 10.02.2022 року виділення ЗСУ 50 мільярдів гривень?
Чому Зеленський провалив оборонні закупівлі зброї, шоломів, бронежилетів?
Чому Зеленський дискредитував, а потім знищив зовнішню розвідку (Вагнергейт)?
Чому Зеленський закрив у 2020 році ракетну програму «Вільха» і «Грім 2-Сапсан»?
Чому Зеленський не розпочав виробництво ракет «Блискавка» і «Коршун»?
Чому Зеленський дав команду знищити нові зразки САУ «Богдана»?
Чому Зеленський посадив до в'язниці бойових генералів Марченка та Павловського?
Чому Зеленський дав наказ на відвід наших військ з зони ООС на 10 км.?
Чому Зеленський забрав з «передової» контрснайперські підрозділи?
Чому Зеленський заборонив в зоні ООС аеророзвідку?
Чому Зеленський ігнорував данні розвідок США, НАТО та інших країн та організацій про вторгнення РВ?
Чому Зеленський за три роки не збільшив грошове забезпечення солдату ЗСУ?
Прості люди пишуть в інтернеті, що не можуть зрозуміти, чому в країні, де 73% фанатів влади, виникли проблеми з мобілізацією?
Проте в країні потихеньку розвивалася проєвропейська опозиція, набрала сили в кінці другої каденції президенства Кучми. Тоді на чолі проєвропейської опозиції був Віктор Ющенко, який визнавався як один з найкращих банкірів Європи. Його ідеологія - подалі від Москви, поближче до Європи, українізація, культурне відродження нації. Був перший Майдан та прихід до влади проєвропейців і проукраїнців. Народ не дозволив знову взяти реванш проросійським силам і розлючений Пуйло формує сильну проросійську опозицію, що руйнує зсередини парламентську підтримку, урядову підтримку президента Віктора Ющенка. Тут одну з ключових ролей грають Юля Тимошенко і донецькі клани, які щедро фінансуються Кремлем. Брехнею, злобою і жартами «кварталу» народ України дискредитує президента Ющенка і весь курс на ЄС, НАТО та українізацію.
Обирають російського злочинця Віктора Януковича. Він створює проросійський парламент і уряд, їде до Росії і відмовляється від європейських перспектив, НАТО, русифікує країну. На чолі міністерств і відомств - громадяни Росії, колаборанти і зрадники. Повертаються часи тотальної корупції, дерибану «Саші стоматолога», віджиму бізнесу, процвітання олігархічно-кланової економіки.
Люди вчергове виходять на Майдан після цих подій, відмови інтегруватися в ЄС і побиття студентів «беркутами». В результаті Майдану до влади приходить проєвропейська, проукраїнська опозиція на чолі з Петром Порошенком. Він не має підтримки в парламенті, бо туди зайшло багато реваншистських проросійських і олігархічних сил. Але при цьому період президенства Порошенка позначається: поверненням до українізації, європеїзації, до української церкви(отримання Томосу про автокефалію української церкви), активним походом в НАТО, формування міжнародної підтримки України, звільнення 2/3 окупованих територій, відродження армії, ростом економіки, побудовою антикорупційних інституцій, затиснення олігархів в правове поле, а деяких витіснення з країни, як Ігоря Коломойського, Дмитра Фірташа. При цьому брехня, наклепи та малороські жарти «кварталу» не припиняються. Знову проукраїнську владу оббріхано і олігархи готують реванш. В 2019 році на виборах вони його отримують і вибирають «мальчіка від народу», а реально від олігархів - Володимира Зеленського.
Знову розпочався відхід від проукраїнської позиції, подача її гібридного малоросійського варіанта - «какой разніци», що й влаштовувала ворога. Знищення бойових генералів через наклеп і суди, жорстка боротьба з опозицією, яку зупинили лише пасіонарії і небайдужі громадяни. Зупинка фінансування ракетних програм, не закупівля снарядів, ППО, бронежилетів та іншої амуніції. Замість цього дерибан на дорогах, корупційні скандали.
«Зелена влада» маючи монобільшість і свій уряд не спромоглася досягти економічного зростання. Вже з третього кварталу 2019 року пішов різкий економічний спад.
До початку вторгнення Росії 24 лютого 2022 року були більш-менш готові ЗСУ.
А всі, хто вміють думати, мають знати, що не було ніяких «30 років крали», а були періоди, коли український народ не дозволяв себе обманювати і під ризиком смертельної небезпеки робив правильний вибір. Останній вибір у 2019 році - був хибним.
І хто цього не зрозумів, то скоро усвідомлять, але як на мене, то вже занадто пізно, бо, загинули найкращі, втрачені наші землі, занепала економіка, спадщина.
За нинішньої влади Зе-президента з його «п'ятьма менеджерами», на жаль, це ще далеко не кінець.
В підсумку напишу побажання до влади: можливо досить ганьбити німців за їх ракети? Зробіть нарешті свої "Нептуни", "Сапсани". "Вільхи", "Блискавки" та інші, технології яких вам залишив "барига" Порошенко. Там щось обіцяли про довгі "Нептуни" і товсті "Паляниці", то де вони? Пройшов вже майже шостий рік одноосібного правління Боневтіка а винні всі, тільки не він бідосік, ракет як не було, так і немає, а виробили тільки велику партію бракованих мін на 23 мільярди, які не летять і не вибухають.!!! Я вже чув, що народжений зніимати відоси, міни і ракети робити не буде!