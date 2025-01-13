РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6825 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
2 256 27

Поддержка Украины не может увеличиваться за счет других расходов Германии, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Германия не может увеличивать помощь Украине, уменьшая расходы на другие нужды.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Я против того, чтобы мы забирали это с пенсий, я против того, чтобы мы делали это через сокращение местных бюджетов, я против того, чтобы мы инвестировали меньше денег в железные дороги и дороги. Поэтому вы должны финансировать это дополнительно", - пояснил Шольц.

В то же время он отметил, что в парламенте нет большинства, которое бы поддержало приостановление строгих ограничений на государственные заимствования в Германии, известных как долговой тормоз, для финансирования помощи Украине и других политик.

Также читайте: Германия передала Украине первую из 54 заказанных гаубиц RCH 155

Собственное трехпартийное коалиционное правительство Шольца распалось после того, как после месяцев ожесточенных переговоров не удалось достичь соглашения по бюджету на 2025 год. Досрочные выборы назначены на 23 февраля.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на Der Spiegel писал, что Шольц блокирует новый пакет помощи Украине.

Автор: 

Германия (7219) помощь (8061) Шольц Олаф (912)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Німеччина не була стороною Будапештського Меморандуму. За усе те, що німці для нас роблять, ми повинні дякувати. Жодних претензій до них не має бути
показать весь комментарий
13.01.2025 19:16 Ответить
+4
Курва, то старий з-за того програв? Пля....
показать весь комментарий
13.01.2025 19:19 Ответить
+2
Ми досі закупляємо ядерне паливо до АЕС, навіть енегоболоки що будуються хочуть з рос запчастин збирати. А яз на коліні скрутимо?Щоб, до речі, одразу під санкції ЄС та Америки попасти? ЯХто буде яз розробляти? Де, з чого і де розмістити?
показать весь комментарий
13.01.2025 19:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Україі власну ЯЗ, і пішли всі нах. потрібно буде - все росія в ядерний попіл!
показать весь комментарий
13.01.2025 18:55 Ответить
Ми досі закупляємо ядерне паливо до АЕС, навіть енегоболоки що будуються хочуть з рос запчастин збирати. А яз на коліні скрутимо?Щоб, до речі, одразу під санкції ЄС та Америки попасти? ЯХто буде яз розробляти? Де, з чого і де розмістити?
показать весь комментарий
13.01.2025 19:00 Ответить
ну ти сиди і сплі пускай. я не до тебе.
показать весь комментарий
13.01.2025 19:02 Ответить
А до кого? До Санта Клауса? Мріями живеш? Постріли до міномета ми не можемо налагодити в-во а яз раз плюнути?
показать весь комментарий
13.01.2025 19:07 Ответить
пнх. троль запорєбріковий. Україні власну ЯЗ!
показать весь комментарий
13.01.2025 19:08 Ответить
Пля... плачу... Ти часом не з ВО Свобода? Тупістю та пафосом схожий. Вибач що заважає мріяти. Мрій далі. І пиши листи св. Миколаю та Санті клаусу.
показать весь комментарий
13.01.2025 19:18 Ответить
може й відсмокчеш, плакатєль?
показать весь комментарий
13.01.2025 19:25 Ответить
Таки з свободи. Смокчи чупачупса
показать весь комментарий
13.01.2025 19:28 Ответить
я говорю до тих, хто зараз на війні, і до їх рідних, а це 1,5 млн + 5-6 млн, яких просто знищать, коли трамп вирішить торгонути Україною ,скажімо на нафтові родовища сходу. Бо трамп вже почав це робити, і йому чхати на Україну.
показать весь комментарий
13.01.2025 20:11 Ответить
І що ти "говориш"? Просто дурню пафосну?
показать весь комментарий
13.01.2025 22:33 Ответить
Пафосна дурня - це ти.
показать весь комментарий
14.01.2025 00:53 Ответить
У Шольца немає альтернативи. Або платить кацапам данину, або ... відбавитись від кацапні силами ЗСУ.
показать весь комментарий
13.01.2025 18:58 Ответить
"Своя рубашка ближе к телу"- пословица, не имеющая границ.
показать весь комментарий
13.01.2025 19:00 Ответить
Це російське прислів'я.
показать весь комментарий
13.01.2025 19:05 Ответить
Логічно. Шольц все таки канцлер Німеччини а не України.
показать весь комментарий
13.01.2025 19:01 Ответить
З 2020 року Бюджет Германії ДЕФІЦІТНИЙ (-2,5% ВВП).
Таким чином, по словам Шольца, Німеччина може витрачати на Україну"... 0,00 долярів!
Бо гроші взагалі "ніде взяти", жодної копійки.
показать весь комментарий
13.01.2025 19:12 Ответить
Шольц, Байден вже програв вибори із-за того що не взяв Україну до НАТО. Гоні таких радників подалі .
показать весь комментарий
13.01.2025 19:14 Ответить
Курва, то старий з-за того програв? Пля....
показать весь комментарий
13.01.2025 19:19 Ответить
Німеччина не була стороною Будапештського Меморандуму. За усе те, що німці для нас роблять, ми повинні дякувати. Жодних претензій до них не має бути
показать весь комментарий
13.01.2025 19:16 Ответить
Німеччина повинна дякувати американцям, які окупували її та надали їй План Маршала.
показать весь комментарий
13.01.2025 19:20 Ответить
вот когда кацапы опять придут к вам домой,жалеть о том что ты ссыкло и идиот будет поздно!
показать весь комментарий
13.01.2025 19:35 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2025 19:51 Ответить
що байден що шольц обидва сируни...швидше хай ідуть за рашитським кораблем
показать весь комментарий
13.01.2025 20:05 Ответить
Нічого дивного, він сказав теж саме що казав ї Зеленський коли усі західні розвідки попереджали його про повномасштабний наступ рашистів.
При чому казав це він майже
за три дні до нападу.
показать весь комментарий
13.01.2025 20:28 Ответить
А тоді за який рахунок?
показать весь комментарий
13.01.2025 21:23 Ответить
 
 