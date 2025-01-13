Поддержка Украины не может увеличиваться за счет других расходов Германии, - Шольц

Германия не может увеличивать помощь Украине, уменьшая расходы на другие нужды.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Я против того, чтобы мы забирали это с пенсий, я против того, чтобы мы делали это через сокращение местных бюджетов, я против того, чтобы мы инвестировали меньше денег в железные дороги и дороги. Поэтому вы должны финансировать это дополнительно", - пояснил Шольц.

В то же время он отметил, что в парламенте нет большинства, которое бы поддержало приостановление строгих ограничений на государственные заимствования в Германии, известных как долговой тормоз, для финансирования помощи Украине и других политик.

Собственное трехпартийное коалиционное правительство Шольца распалось после того, как после месяцев ожесточенных переговоров не удалось достичь соглашения по бюджету на 2025 год. Досрочные выборы назначены на 23 февраля.

