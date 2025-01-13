Командир РФ отряда "Шторм" Чихабаха (Сбер) приказал обезглавить украинского воина на Донетчине, - DeepState. ФОТО
Осинтеры в сотрудничестве с подразделением Сил обороны Украины идентифицировали российского командира штурмовой роты отряда "Шторм", который в июне 2024 года приказал своим подчиненным обезглавить украинского военнопленного в районе Старомайорского Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут DeepState.
"Наша команда осинтеров вошла во взаимодействие с неназванным подразделением Сил Обороны Украины для совместной работы по идентификации преступника. Использовались методы OSINTy и другие, о которых не можем сказать", - говорится в сообщении.
Что известно о российском захватчике?
По данным аналитиков, военный РФ имеет псевдо Сбер и является командиром штурмовой роты отряда "Шторм" 394 МСП 127 МСД 5 Армии.
Его имя - Чихабах Дмитрий Анатольевич, родился 14 декабря 1989 года.
Проживать может по одному из адресов:
- Приморский край, Спасский р-н, Старый Ключ ж/д ст., ул. Раздольная, д. 4-А;
- Приморский край, город Уссурийск, переулок Тихий, д. 10, кв. 65.
Напомним, 17 июня 2024 года, российские оккупанты, которые действовали в районе Старомайорского, Волновахского района Донецкой области, получили преступный приказ от своих командиров: вместо взятия украинских военнослужащих в плен, их должны были убить, отрубив головы.
За ним числится по меньшей мере три случая с "отрезанием голов":
- 17 июня 2024 года: Журналисты обнародовали аудиозапись, где зафиксирован приказ Чихабаха об обезглавливании украинского военнопленного и публичную демонстрацию головы.
- 27 ноября 2024 года: Отдан приказ отрезать голову погибшему украинскому военнослужащему.
- 1 декабря 2024 года: Отдан приказ взять в плен, допросить, а затем расстрелять украинского солдата, после чего - отрезать ему голову.
Согласно базе данных, в 2006 году он сбежал из детского дома №2 в городе Уссурийск. В 2011 году Чихабаха задержали за хранение наркотических веществ.
В его досье значатся другие судимости по статьям 158 (кража), 159 (мошенничество) и 119 (угроза убийством).
Подразделением Сил Обороны переданы материалы о нем правоохранительным органам, а данная статья является примером, что военные преступники рано или поздно будут идентифицированы, добавил DeepState.
Напомним, 18 июня 2024 года стало известно, что рашисты обезглавили украинского воина в Донецкой области: начато расследование.
ALEX SUROVV b687956a - сами лично владеете навыками? Технология вырезания семей вами освоена? Блевать не будете? Пусть не семей, сколько свиней за свою жизнь закололи?
Или семьи кто то другой врезать будет, в вы общую стратегию осуществлять?
15 лайков. Мы имеем два пехотных отделения вырезальщиков семей?
тошніт його, курва!
.
і ці підари, кажуть що ми неправильно живемо
Слава Україні!