Агентство оборонных закупок потратит более 200 млн евро на устаревшие противотанковые мины сомнительного качества, - Згурец

Агентство оборонных закупок инициировало закупку противотанковых мин, изготовленных 80 лет назад по достаточно высокой цене.

Об этом в своем материале пишет директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, лица, причастные к поставкам оружия в Украину, рассказали, что на это уйдет более 200 млн евро.

Мины "1941+"

Фактическим стартом "минно-взрывного дела" является 31 декабря 2024 года, когда руководитель Агентства оборонных закупок Минобороны Марина Безрукова обратилась с письмом к директору Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ.

В письме - просьба срочно согласовать номенклатуру и объемы товара по проекту государственного контракта с болгарской компанией. По этому контракту АОЗ закупает сотни тысяч противотанковых мин M6A2 с подрывником. Стоимость - под 600 евро за единицу.

Год изготовления мин, как зафиксировано в документе: "1941+". То есть по этому показателю действительно получается, что со времени изготовления этих мин действительно прошло более 80 лет. Впрочем, в контракте указано, что"продавец гарантирует, что товар является пригодным для эксплуатации".

Условия оплаты: сначала АОЗ делает"платеж в размере 10% от общей стоимости товара". Остальные 90% - по инвойсу и при наличии копии Акта технической инспекции товара перед отгрузкой.

Директор Департамента на запрос руководительницы АОЗ также ответил письмом, что проект контракта рассмотрен, номенклатура товара соответствует "Перечню потребностей ВСУ" по необходимому приоритету и что контракт согласован.

Эта цепочка взаимодействия государственного департамента и государственного предприятия "Агентство оборонных закупок" является необходимой юридической формальностью, без этого АОЗ не может заключать контракты с поставщиками или продавцами. Потому что оружие и техника, которая закупается, должна соответствовать потребностям, которые формирует Минобороны на основе запросов Генерального штаба.

Мины со Второй мировой

Противотанковая мина М6 и ее версии - это американская разработка, мина нажимного действия в металлическом корпусе. Вес - 9 кг, из которых 5,4 - тротил. Варианты M6 и M6A1 были оснащены химическими детонаторами M600 и M601, а в минах M6A2 применили более безопасный механический взрыватель M603.

В США уже в конце 1944 года было изготовлено 2,5 млн единиц таких мин. Затем производство наращивалось. С вооружения армии США мины серии M6A1 и M6A2 были сняты в конце 1960-х годов. Так как было доказано, что 5 кг взрывчатки мало, чтобы разрушить гусеницы вражеских танков, М6 заменили на более мощные мины М15 с массой тротила в 10 кг.

Запасов M6A1 и M6A2 на американских складах не осталось. Однако, как пишут, значительное количество этих мин приобрели или получили страны Азии, Южной Америки и Африки. В частности, около 1 миллиона мин было передано правительственным войскам Южного Вьетнама между 1965 и 1970 годами.

И до сих пор есть ряд стран, где хранились и хранятся запасы таких мин, которые предложила перепродать Украине болгарская фирма-посредник, намереваясь получить существенный гешефт на этой сделке.

Время и оружие

По словам Згурца, один из собеседников заявил, что мины M6A2 - за пределами Болгарии, на территории третьей страны, - просто ржавые. Вероятно, немного эмоциональное заявление, потому что все несколько сотен тысяч мин вряд ли кто осмотрел, добавил он.

"Также я услышал аргумент, что есть приказ МО Украины от 4 января 2019 года #4, который определяет разделение ракетно-артиллерийского вооружения (РАО) на категории: от первой категории - нового и технически исправного вооружения, до 5 категории, непригодной для применения по назначению. Наибольший предельный срок эксплуатации для вооружений по этому приказу по линии РАО - 40 лет. Но когда речь идет, например, о ракетах и боеприпасах, то определение и продление сроков технической годности осуществляется по результатам лабораторных испытаний.

Однако противотанковые и противопехотные мины - это не ракетно-артиллерийское вооружение. Количественные потребности на мины формируются через Командование сил логистики, а применяются они инженерными войсками, действующими в составе Сил поддержки. Именно в этой цепочке, вероятно, и определяются сроки годности мин и инженерных боеприпасов.

А что же происходит за годы или десятки лет с тротилом, которым снаряжены мины или боеприпасы? Тема тянет почти на диссертацию. Зарубежные специалисты сохранение основных свойств тротила оценивают в 35 лет (Defence Science Journal, Vol 43, No, July 1993). Но есть и гораздо более оптимистичные оценки, что тротил в корпусах боеприпасов почти не меняет своих взрывных свойств даже в течение 60 лет.

При этом относительно мин М6А2 в открытых источниках есть интересный пассаж:"Срок эксплуатации мины не определен руководящими документами. При разрушении металлического корпуса мины вследствие коррозии чувствительность мины уменьшается со 150-338 кг до 3-5 кг", - пишет эксперт.

Один из военных инженеров объяснил, может ли сдетонировать мина не под давлением гусеницы танка, а под значительно меньшим:

"Если бы нам передали эти мины где-то по доллару за штуку, - это было бы супер. Мы бы нашли выход - учитывая дефицит тротила как такового. А тут 5 кг вместе, можно с чем-то совместить. Но мина - это еще и взрыватель. Это соответствующее устройство. В каком оно состоянии, где и как оно хранилось эти 50 или 80 лет - неизвестно. Может ли он детонировать мину - выводы можно сделать только после соответствующей технической или лабораторной экспертизы. Одним поверхностным осмотром здесь не обойтись".

Выводы

1. Вооруженные Силы и Силы обороны Украины имеют актуальную потребность в получении значительного количества противотанковых мин. Это непосредственно связано с усилением оборонительных возможностей почти на всех направлениях фронта. Потребность может измеряться в миллионах мин и со временем только растет.

Учитывая это, Департамент военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны, конечно, оперативно согласовывает предложения от АОЗ на поставку мин. Тем более, что в начале прошлого года именно этот Департамент МОУ Украины - при крайне остром дефиците мин ТМ-62 или их аналогов - вообще не включил их в "Перечень закупок на 2024 год". Это вызвало внутренние разборки, потому что это можно было трактовать как халатную бездеятельность, граничащую с подрывом обороноспособности.

Возможно, именно поэтому Департамент сейчас и не сильно погружался в детали, что это за мина М6А2 и является ли она аналогом мин ТМ-62. Что касается технической пригодности этих мин - то это, конечно, зона ответственности Агентства оборонных закупок, пишет Згурец.

2. АОЗ, кажется, впервые закупает для ВСУ противотанковые мины и такого типа, и такой даты изготовления. Если речь идет о годе "1941+", хотя, вероятно, скорее где-то после 1944 г. - это порождает запрос относительно надежного функционирования этих мин по назначению. Предусматривает ли Акт технической инспекции реальную проверку возможностей этих комплектных мин с привлечением или специалистов инженерных войск, или профильных технических специалистов? Этот вопрос возникает сразу. Потому что в случае "приемки товара" по формальным признакам мины передаются в войска, а потом по полям с этими минами без потерь продвигается российская техника, потому что что-то не так с взрывателями или какие-то другие технические проблемы, - тогда разбираться будет уже поздно. Не хочу думать, что здесь расчет на то, что "война все спишет", добавил он.

3. Раритетные мины М6А2 времен Второй мировой поставщик предлагает по цене в 590 евро, на что соглашается руководство АОЗ. При этом есть данные, что, по иронии судьбы, в 2024 году эта же болгарская компания поставляла в Украину значительно "свежее" противотанковые мины ТМ-62 по цене 550 евро. Что вдруг случилось? Мины же - это же не вино, стоимость которого от выдержки только растет...

В то же время болгарская компания является посредником, а не производителем мин.

"Хотя АОЗ декларирует, что одним из достижений 2024 года является расширение контрактов именно с непосредственно с производителями техники и вооружений, чтобы минимизировать нерациональное расходование средств. Об этом есть в колонке Марины Безруковой в "Украинской правде" "Больше оружия, меньше посредников. Агентство оборонных закупок в 2024 году - в цифрах". Но, кажется, отношения между руководством АОЗ и руководством болгарской компании проходят испытание временем так же успешно, как тротил. Хотя это, конечно, лишь предположение", - подчеркнул эксперт.

4. Згурец называет еще одну версию событий. Форс-мажорное согласование контракта на закупку нескольких сотен тысяч противотанковых мин М6А2 на несколько сотен миллионов евро по предложению от 31 декабря 2024 года совпало с довольно непростой ситуацией вокруг Агентства оборонных закупок.

"Руководитель АОЗ Марина Безрукова в уже упомянутой колонке на "Украинской правде" сообщила, что"В последнее время вопрос способности Агентства освоить годовой бюджет вызвал бурные дискуссии. Можно предположить, что информация о значительных остатках средств на счетах АОЗ была использована, чтобы посеять сомнения в его способности использовать их до конца года и обосновать передачу 23 млрд грн Государственной пограничной службе Украины".

Напомню - в ноябре 2024 г. эти 23 млрд грн крайне оперативно передали из бюджета МО в ГПСУ, руководитель которой пообещал закупить на эту сумму боеприпасы для Минобороны. Потому что на Ставке Верховного главнокомандующего было заявлено о неспособности "минобороновского" Агентства использовать все выделенные средства для закупки вооружений. Однако де-факто передача этих 23 млрд пограничникам до сих пор вызывает вопросы - эти миллиарды быстро пошли на заключение контрактов по топовым ценам на артбоеприпасы с польским посредником. Надеюсь, что все снаряды будут поставлены в обещанные сроки...

Урок с "отжимом" средств в АОЗ усвоили. Поэтому по итогам 2024 г. руководство госпредприятия отчиталось, что"из годового бюджета Агентства в 306,1 млрд грн на закупку ВВТ на 100% взяты бюджетные обязательства под заключенные контракты; 99,2% суммы уплачено поставщикам. И это учитывая, что 25% от общего бюджета до АОЗ было доведено только в октябре".

Но если стремление к показателю в 100% бюджетных обязательств также было среди причин на контракт с болгарским посредником, то, вероятно, по критерию "цена - качество - время" стоит проанализировать и другие контракты, заключенные в конце 2024 года в таком же форс-мажорном темпе, как и на винтажные американские противотанковые мины М6А2 времен Второй мировой.

Так что у этой истории точно должно быть продолжение...", - подытожил он.

