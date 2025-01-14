РУС
Маску готовят офис рядом с Трампом в комплексе Белого дома, - NYT

трамп,маск

Илон Маск получит офис в здании исполнительного офиса имени Эйзенхауэра, расположенном рядом с Белым домом.

Об этом пишет The New York Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как отмечает издание, это позволит ему сохранять тесный контакт с Дональдом Трампом, который официально вступит в должность президента США 20 января.

Маск, известный как основатель Tesla и владелец социальной сети X, возглавит новый "Департамент правительственной эффективности". Его задача будет заключаться в оптимизации правительственных процессов и повышении их эффективности.

Источники сообщают, что во время переговоров Маск обсуждал с представителями переходной администрации условия своего доступа к Западному крылу Белого дома. Детали этих договоренностей пока остаются неизвестными.

"Отдельно отмечается, что пока остается непонятным, будет ли иметь партнер Маска, бывший кандидат в президенты от Республиканской партии, пророссийский предприниматель Вивек Рамасвами, также офисные помещения в здании Эйзенхауэра", - пишет "Европейская правда".

Напомним, 13 января, избранный президент США Дональд Трамп объявил о возможном возглавлении Маском нового департамента США по вопросам правительственной эффективности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не будет давить на Украину по поводу преждевременных переговоров с РФ, - Bloomberg

Автор: 

Маск Илон (259) Трамп Дональд (6342)
Топ комментарии
+17
Та ні. Тут навпаки. Маск фактично купив Трампа, фінансуючі його кампанію. Тепер він його танцює як хоче.
14.01.2025 12:03 Ответить
+15
І двоспальне ліжко молодятам також!
14.01.2025 11:58 Ответить
+14
Теж Єрмак намалювался? ) Скоро стане ясно, кого обрали Президентом,Трампа чи Маска? У нас досі незрозуміло.
14.01.2025 11:56 Ответить
Оце впав Трампу на хвіст
14.01.2025 11:55 Ответить
Та ні. Тут навпаки. Маск фактично купив Трампа, фінансуючі його кампанію. Тепер він його танцює як хоче.
14.01.2025 12:03 Ответить
А хіба нарік на Марс вже не летить?
14.01.2025 11:55 Ответить
Змінив курс на Гренландію
14.01.2025 12:43 Ответить
Теж Єрмак намалювался? ) Скоро стане ясно, кого обрали Президентом,Трампа чи Маска? У нас досі незрозуміло.
14.01.2025 11:56 Ответить
Ні. Трамп не такий наївний як "потужний янєлох". Просто "дойну корову" тримає поручь, поки можна та є що доїти роблять вигляд буцімто Єлон на щось впливає. Як видоять- викинуть.
14.01.2025 12:21 Ответить
У кожного клоуна свій д"єрьмак
14.01.2025 12:45 Ответить
Собака повинна жити в будці біля господарської хати. Це стандартна ситуація. І гавкати він повинен коли дозволить господар.
14.01.2025 11:56 Ответить
А хто в кого хазяїн?
14.01.2025 11:59 Ответить
Ще невідомо, хто з них собака
14.01.2025 12:02 Ответить
Сірий кардинал виповзає на світло
14.01.2025 11:57 Ответить
Отакі вони - багаті удмурти!
14.01.2025 11:58 Ответить
Живуть разом, офіси поруч... хто ж кого більше любить?
14.01.2025 11:58 Ответить
І двоспальне ліжко молодятам також!
14.01.2025 11:58 Ответить
голубки
14.01.2025 11:59 Ответить
куди котиться світ?...
14.01.2025 12:00 Ответить
"Департамент урядової ефективності" в Украине это называется Офис Президента.
14.01.2025 12:02 Ответить
Нарот хочет простых решений! И шатлы на границе с Канадой
14.01.2025 12:26 Ответить
В Маска статки тільки ростуть.Можливо буде першою людиною,в кого статки перевищать трильйон.
14.01.2025 12:02 Ответить
Ще треба перейменувати Білий Дім в Офіс Президента і клоунарій готовий.
14.01.2025 12:07 Ответить
А поруч буде офіс Мєдвєдєва.
14.01.2025 12:08 Ответить
14.01.2025 12:09 Ответить
Нічого нового, Овочу, якого ще знають як зек-яник, також приготували офіс в адмсіністрації президента України його сину "Стоматологу" і він через своє крило податкової, МВС, банкірів здирав шкуру з українців-підприємців, забирав їх бізнес...
14.01.2025 12:10 Ответить
Хтось із них когось " лудить"
14.01.2025 12:18 Ответить
Одержимий ідеями підкорення Марсу аутист Маск підпав під вплив спецслужб рашистської пітьми ще на початку 2000-х. А згодом став номінальним управителем капіталів пітьми, що були легалізовані на Заході через його технологічні компанії та соцмережу Х. Ще й Тік-Ток US збирається в китайців "викупляти".
Зараз постає питання: що ж робити з цим ручним інструментом *****, який разом із Трампом заточені на скачкоподібне зростання Ентропії Світопорядку під назвою "Нова реальність".
14.01.2025 12:18 Ответить
Куйло з його грошима просто диятчий садочок на фоні Маска і Трампа, до чого цей тупий звиздьож. Тут ще велике питання хто кого купити може!
14.01.2025 13:34 Ответить
Угу...
Пригадується, що перед великою війною України з пітьмою всілякі експерти думали-гадали: де ж поділись зо-три трильйони $ від продажу нею нафти-газу у жирні нульові і далі, коли ціни аж зашкалили? І зійшлись на тому, що десь половина пішла на ВПК і армію пітьми, а решту розібрали ***** зі "свідками кооперативу Озеро" та розфасували їх по офшорах та занурили в крипту.
Аж от прийшов час "ікс" і виявилось, що армія вторгнення пітьми - бабам! - і без ********* озброєння та ***********. А фінансові нишпорки США за санкціями Заходу мали б одразу ж виявити і заморозити тіньові авуари *********** тусівки. Але ніт, не знайшли, лише крихти.
Тож, судячи з того, як стрімко піднялись Маск із Трампом із чітким прорашистським порядком денним, то й стає зрозуміло: ось вони і вилізли ці трильйони $ пітьми.
14.01.2025 13:57 Ответить
Як же ви любите всякі теорії зговору, весь інтернет цим маразмом забитий! Гроші Маска легко прослідковуються ще з часів PayPal'у, ніякої там таємниці немає. Но так же нецікаво, а вот куйло скупивший весь захід це вже КРУТО =(
14.01.2025 21:42 Ответить
PayPal - це затравка для пересічних поціновувачів генія Маски, "сніжка", яка дивним чином обкаталась в пухкого "Сніговика".
Це те саме, як двокімнатна квартира Овоча на раз-два перетворилась в його приватну резиденцію "Межигір'я". І все прозоро.
15.01.2025 00:11 Ответить
Буде замість рижого дідугана керувати.
14.01.2025 12:19 Ответить
З такими грошами можна було сісти і в овальному кабінеті, а офіс готувати трампу.
14.01.2025 12:19 Ответить
Не може він.
14.01.2025 12:23 Ответить
Ну ППЦ. Мудак и безумец. Сладкая парочка. Скоро начнется срач по всему миру. Кто не знает - Маск из семьи беженцев из ЮАР. Скоро начнется. Левачье против нацистов. На нас всем будет пофиг.
14.01.2025 12:19 Ответить
Спать они видать тоже, вместе будут .
14.01.2025 12:19 Ответить
Одно ложе?
Ох ты ж фашист-аутист, и туда добрался...
14.01.2025 12:24 Ответить
Офіс Трампа - це приймальня до офісу Маска.
14.01.2025 12:32 Ответить
цікаво, як довго можуть терпіти один одного два самозакоханих нарциси?
14.01.2025 12:38 Ответить
Дуже довго! Вони доповнюють одне одного та стають одним цілим.
14.01.2025 14:12 Ответить
трампушкина илонка...
14.01.2025 12:41 Ответить
Хай спочатку допуск до секретів отримає.
14.01.2025 12:47 Ответить
Коміки-гоміки... пора клоунів.
14.01.2025 12:47 Ответить
Американський Єрмаск...
14.01.2025 13:07 Ответить
Все! Нелікований шизофренік почав керувати США!!
14.01.2025 13:12 Ответить
Чому розгалділись?
Як Андрій Борисович Маск скажуть, так і буде!
14.01.2025 13:18 Ответить
Chtob daleko nihadit , kagda sasat zahochitsa...
14.01.2025 13:59 Ответить
А казали що Трамп за традиційні цінності...
14.01.2025 14:04 Ответить
Цей шизік-нарік накерує так, що весь світ здригнеться. Але ж Америка цього хотіла.
14.01.2025 14:11 Ответить
Маск плохо закончит.Есть старинное поверье - близ царя близ смерти.А Трамп по ходу даже не царь - Император вселенной,на меньшее он не согласен.
14.01.2025 14:51 Ответить
Треба їм палати поряд,пока не пізно, у жовтому домі,а не Білому....
14.01.2025 14:53 Ответить
будет как Моника Левински, под столом у трампа отсасывать...
14.01.2025 15:09 Ответить
А постель еще не лезит .
14.01.2025 17:25 Ответить
 
 