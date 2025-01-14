Маску готовят офис рядом с Трампом в комплексе Белого дома, - NYT
Илон Маск получит офис в здании исполнительного офиса имени Эйзенхауэра, расположенном рядом с Белым домом.
Об этом пишет The New York Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Как отмечает издание, это позволит ему сохранять тесный контакт с Дональдом Трампом, который официально вступит в должность президента США 20 января.
Маск, известный как основатель Tesla и владелец социальной сети X, возглавит новый "Департамент правительственной эффективности". Его задача будет заключаться в оптимизации правительственных процессов и повышении их эффективности.
Источники сообщают, что во время переговоров Маск обсуждал с представителями переходной администрации условия своего доступа к Западному крылу Белого дома. Детали этих договоренностей пока остаются неизвестными.
"Отдельно отмечается, что пока остается непонятным, будет ли иметь партнер Маска, бывший кандидат в президенты от Республиканской партии, пророссийский предприниматель Вивек Рамасвами, также офисные помещения в здании Эйзенхауэра", - пишет "Европейская правда".
Напомним, 13 января, избранный президент США Дональд Трамп объявил о возможном возглавлении Маском нового департамента США по вопросам правительственной эффективности.
Зараз постає питання: що ж робити з цим ручним інструментом *****, який разом із Трампом заточені на скачкоподібне зростання Ентропії Світопорядку під назвою "Нова реальність".
Пригадується, що перед великою війною України з пітьмою всілякі експерти думали-гадали: де ж поділись зо-три трильйони $ від продажу нею нафти-газу у жирні нульові і далі, коли ціни аж зашкалили? І зійшлись на тому, що десь половина пішла на ВПК і армію пітьми, а решту розібрали ***** зі "свідками кооперативу Озеро" та розфасували їх по офшорах та занурили в крипту.
Аж от прийшов час "ікс" і виявилось, що армія вторгнення пітьми - бабам! - і без ********* озброєння та ***********. А фінансові нишпорки США за санкціями Заходу мали б одразу ж виявити і заморозити тіньові авуари *********** тусівки. Але ніт, не знайшли, лише крихти.
Тож, судячи з того, як стрімко піднялись Маск із Трампом із чітким прорашистським порядком денним, то й стає зрозуміло: ось вони і вилізли ці трильйони $ пітьми.
Це те саме, як двокімнатна квартира Овоча на раз-два перетворилась в його приватну резиденцію "Межигір'я". І все прозоро.
Ох ты ж фашист-аутист, и туда добрался...
Як Андрій Борисович Маск скажуть, так і буде!