Маску готовят офис рядом с Трампом в комплексе Белого дома, - NYT

Илон Маск получит офис в здании исполнительного офиса имени Эйзенхауэра, расположенном рядом с Белым домом.

Об этом пишет The New York Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как отмечает издание, это позволит ему сохранять тесный контакт с Дональдом Трампом, который официально вступит в должность президента США 20 января.

Маск, известный как основатель Tesla и владелец социальной сети X, возглавит новый "Департамент правительственной эффективности". Его задача будет заключаться в оптимизации правительственных процессов и повышении их эффективности.

Источники сообщают, что во время переговоров Маск обсуждал с представителями переходной администрации условия своего доступа к Западному крылу Белого дома. Детали этих договоренностей пока остаются неизвестными.

"Отдельно отмечается, что пока остается непонятным, будет ли иметь партнер Маска, бывший кандидат в президенты от Республиканской партии, пророссийский предприниматель Вивек Рамасвами, также офисные помещения в здании Эйзенхауэра", - пишет "Европейская правда".

Напомним, 13 января, избранный президент США Дональд Трамп объявил о возможном возглавлении Маском нового департамента США по вопросам правительственной эффективности.

