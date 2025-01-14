За 5 млрд грн на "тысячу Зеленского" можно было бы полностью закрыть потребности подразделений в РЭБ, - Порошенко
Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко считает, что вместо направления 5 млрд грн на программу "Зимова єПідтримка" нужно направить эти средства бригадам, чтобы обеспечить их дронами и средствами РЭБ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
По его словам, на 5 млрд грн можно полностью закрыть потребности подразделений вдоль линии фронта в комплексах РЭБ.
"Конечно, очень хорошо, когда украинцам предлагают предвыборную взятку в виде тысячи гривен. Конечно, в Украине есть те, кто в этой тысяче нуждается. Но есть несколько миллионов, среди которых - инвалиды-прокуроры, мажоры, которые ездят по улицам Киева под российские песни, позорят память об украинских погибших воинах. Есть сотрудники государственных корпораций, которые получают сотни тысяч гривен. Есть сотрудники олигархического, коррупционного, пропагандистского "Единого марафона", которые из бюджета получают огромные деньги. Им сейчас предлагается тоже выдать по тысяче", - подчеркнул Порошенко.
Пятый президент напомнил, что утром вернулся с фронта.
"Покровск - в полуокружении, Курахово сдано, на Курском направлении очень-очень тяжело. Купянск, Кременная, Лиман, Часов Яр. А наши подразделения имеют огромную нехватку FPV-дронов, РЭБов, техники для обеспечения фортификационных сооружений, капониров и прочего. Представьте себе, что эти 5 миллиардов сейчас бы отдали военным. Что НДФЛ, которое разворовывается, передали бы обратно в бригады. И не принимали бы объяснения правительства, что для этого нет денег. Эти деньги есть в Резервном фонде. И они дерибанятся коррупционно, не добавляя военным", - добавил лидер "ЕС".
Он также отметил важность рассмотрения законопроекта по повышению материально-технического обеспечения воинских частей, что обеспечит не менее 40-50% НДФЛ на счета бригад.
"Тем более, что и Зеленский об этом дает соответствующие просьбы. Представьте себе, что каждая бригада получила бы более 50 миллионов гривен. Это означает, что каждая бригада имела бы 250 комплексов купольного РЭБа. А это значит, что на каждой машине будет защита от вражеского FPV", - подытожил он.
2. В крісло президента його ніколи не вибере те населення, яке голосувало за януковича і зеленського, а його більшість.
А Зеленский своих - ни копейки. Только на свой пиар и только за государственный счет.
1 000 000 000 / 17 = 58 823 529,5 кілаграм яєць
получітє і распишітєсь
Отже, Зеленський - президент заздрісних невдах.
Ось тільки не знаю чи вийшов в кацапський прокат фільм "Вниз",знятий кінокомпанією зеленського "Грін Філмс" і на зйомки которого урядом рф було виділено 35 млн руб., Карл і це під час війни, Карл!!!!
"Російська компанія "Грін філмс", співвласником якої єhttps://rus.lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_vladimir.html Володимир Зеленський, отримала 35 млн рублів від Міністерства культури РФ на виробництво фільму "Вниз".
Про це https://www.currenttime.tv/a/zelensky-russia-ukraine-money/29721944.html повідомляє "Настоящее время" з посиланням на угоду 054-11-975/1 в реєстрі субсидій федерального бюджету РФ.
Як раніше повідомляли журналісти програми "Схеми", кінцевим власником "Грін філмс" через компанію на Кіпрі є Зеленський, який заявив про свої наміри балотуватися в президенти.
В інтерв'ю "Схемам" Зеленський відмовився говорити про свою компанію в Росії, а пізніше записав ролик, де заперечував, що в нього є бізнес у РФ. Однак через кілька днів він підтвердив, що "Грін філмс" продовжує працювати в Росії. Зеленський розповів, що компанія була передана в управління, і заявку на державне фінансування в Росії подавали інші люди, "ті, хто займається цією компанією".
Він також заявив, що "найближчим часом" вийде з кіпрської компанії, якій належить "Грін філмс".
Зеленський розповів, що його компанія "Квартал 95" продовжує отримувати роялті за продукти, вироблені до 2014 року, - анексії Криму Росією і початку бойових дій на Донбасі. Наприклад, за серіал "Свати".
Нагадаємо, журналісти знайшли в Зеленського https://lb.ua/news/2019/01/17/417427_shemi_znayshli_zelenskogo.html три діючі російські компанії, які займаються виробництвом кіно-, відеофільмів і телевізійних програм: "Вайсберг Пікчерс", "Платинумфільм" і "Грін філмс". Засновником усіх трьох є кіпрська компанія Green Family LTD"
У блаЗЄнського зараз вся влада. Посадить його. Звернися зі своїм рохканням про злочини Порошенка...
Можеш не відповідати, бо знаю , що в тебе таких фактів немає, бо зєрмаки з портновсько-татаровськими ручними гієнами не змогли надати того, чого немає. Але в них ще є подоляцькі шакали, которі на всіх пабліках розносять фейки, которим вже даже більшість з 73% "громадян" перестали вірити. Деякі шакали прикрившись прапорами країн ЄС прилізли і на ЦН "рубать правду-матку" про "вкрадені мілліарди" Порошенком.
Тобі самому не гидко дивитись на себе в дзеркало?
Какая армия?
А життя Українських Воїнів і Оборона України для Зеленського - то другорядне.
Тим часом слід нагадати, що ще 20 грудня 2021 року ДБР оголосила підозру самому Петру Порошенку в державній зраді (!!!) та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу. Згідно з текстом підозри, Порошенко начебто проводив підривну діяльність проти України у 2014-2015 роках спільно з кумом ***** Медведчуком. За версією слідства, вони організували купівлю вугілля на державних шахтах Донецької і Луганської областях, у той час, коли ці підприємства фактично перебували під контролем російських найманців та терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР". У лютому 2024 року ДБР https://glavcom.ua/country/criminal/dbr-hotuje-status-obvinuvachenoho-poroshenku-984412.html завершило досудове розслідування - але без судових наслідків та без оприлюднення остаточного звинувачення.