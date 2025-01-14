За 5 млрд грн на "тысячу Зеленского" можно было бы полностью закрыть потребности подразделений в РЭБ, - Порошенко

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко считает, что вместо направления 5 млрд грн на программу "Зимова єПідтримка" нужно направить эти средства бригадам, чтобы обеспечить их дронами и средствами РЭБ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

По его словам, на 5 млрд грн можно полностью закрыть потребности подразделений вдоль линии фронта в комплексах РЭБ.

"Конечно, очень хорошо, когда украинцам предлагают предвыборную взятку в виде тысячи гривен. Конечно, в Украине есть те, кто в этой тысяче нуждается. Но есть несколько миллионов, среди которых - инвалиды-прокуроры, мажоры, которые ездят по улицам Киева под российские песни, позорят память об украинских погибших воинах. Есть сотрудники государственных корпораций, которые получают сотни тысяч гривен. Есть сотрудники олигархического, коррупционного, пропагандистского "Единого марафона", которые из бюджета получают огромные деньги. Им сейчас предлагается тоже выдать по тысяче", - подчеркнул Порошенко.

Пятый президент напомнил, что утром вернулся с фронта.

"Покровск - в полуокружении, Курахово сдано, на Курском направлении очень-очень тяжело. Купянск, Кременная, Лиман, Часов Яр. А наши подразделения имеют огромную нехватку FPV-дронов, РЭБов, техники для обеспечения фортификационных сооружений, капониров и прочего. Представьте себе, что эти 5 миллиардов сейчас бы отдали военным. Что НДФЛ, которое разворовывается, передали бы обратно в бригады. И не принимали бы объяснения правительства, что для этого нет денег. Эти деньги есть в Резервном фонде. И они дерибанятся коррупционно, не добавляя военным", - добавил лидер "ЕС".

Он также отметил важность рассмотрения законопроекта по повышению материально-технического обеспечения воинских частей, что обеспечит не менее 40-50% НДФЛ на счета бригад.

"Тем более, что и Зеленский об этом дает соответствующие просьбы. Представьте себе, что каждая бригада получила бы более 50 миллионов гривен. Это означает, что каждая бригада имела бы 250 комплексов купольного РЭБа. А это значит, что на каждой машине будет защита от вражеского FPV", - подытожил он.

