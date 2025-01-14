РУС
За 5 млрд грн на "тысячу Зеленского" можно было бы полностью закрыть потребности подразделений в РЭБ, - Порошенко

Порошенко розкритикував проєкт Держбюджету на 2025 рік

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко считает, что вместо направления 5 млрд грн на программу "Зимова єПідтримка" нужно направить эти средства бригадам, чтобы обеспечить их дронами и средствами РЭБ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

По его словам, на 5 млрд грн можно полностью закрыть потребности подразделений вдоль линии фронта в комплексах РЭБ.

"Конечно, очень хорошо, когда украинцам предлагают предвыборную взятку в виде тысячи гривен. Конечно, в Украине есть те, кто в этой тысяче нуждается. Но есть несколько миллионов, среди которых - инвалиды-прокуроры, мажоры, которые ездят по улицам Киева под российские песни, позорят память об украинских погибших воинах. Есть сотрудники государственных корпораций, которые получают сотни тысяч гривен. Есть сотрудники олигархического, коррупционного, пропагандистского "Единого марафона", которые из бюджета получают огромные деньги. Им сейчас предлагается тоже выдать по тысяче", - подчеркнул Порошенко.

Пятый президент напомнил, что утром вернулся с фронта.

"Покровск - в полуокружении, Курахово сдано, на Курском направлении очень-очень тяжело. Купянск, Кременная, Лиман, Часов Яр. А наши подразделения имеют огромную нехватку FPV-дронов, РЭБов, техники для обеспечения фортификационных сооружений, капониров и прочего. Представьте себе, что эти 5 миллиардов сейчас бы отдали военным. Что НДФЛ, которое разворовывается, передали бы обратно в бригады. И не принимали бы объяснения правительства, что для этого нет денег. Эти деньги есть в Резервном фонде. И они дерибанятся коррупционно, не добавляя военным", - добавил лидер "ЕС".

Он также отметил важность рассмотрения законопроекта по повышению материально-технического обеспечения воинских частей, что обеспечит не менее 40-50% НДФЛ на счета бригад.

"Тем более, что и Зеленский об этом дает соответствующие просьбы. Представьте себе, что каждая бригада получила бы более 50 миллионов гривен. Это означает, что каждая бригада имела бы 250 комплексов купольного РЭБа. А это значит, что на каждой машине будет защита от вражеского FPV", - подытожил он.

+30
Саме так. Но стадо довбней бере ці крівави гроші від залитого кровью українців піськограя.
14.01.2025 13:56 Ответить
+30
Петя дает на армию с самого начала войны. И уже не один миллиард. До сих пор спишь или живешь на россии?
А Зеленский своих - ни копейки. Только на свой пиар и только за государственный счет.
14.01.2025 13:59 Ответить
+27
1. Він і так закриває власними коштами.

2. В крісло президента його ніколи не вибере те населення, яке голосувало за януковича і зеленського, а його більшість.
14.01.2025 13:58 Ответить
Кому піар,кому життя людей,у кожного свої цінності....
14.01.2025 13:55 Ответить
Так це ж і є головною метою "Блазня" - "розхвиськувать" гроші з дербюджету...
14.01.2025 14:34 Ответить
Сподівається балотуватись на другий термін,а це аванс тупорилим за голос,дешевше ніж гречку роздавати.Ще й за кошт бюджету
14.01.2025 15:03 Ответить
Ну ти і скотиняка.
14.01.2025 13:58 Ответить
1. Він і так закриває власними коштами.

2. В крісло президента його ніколи не вибере те населення, яке голосувало за януковича і зеленського, а його більшість.
14.01.2025 13:58 Ответить
Кому ви це намагаєтєсь пояснити? Скотине яка заробляє іудини гроши?
14.01.2025 14:05 Ответить
кому пояснювати ??? тупорилолому членограю кацапському, зе н*ркоману, сину кацапо-совка і внуку нквдиста окупанта України ???
14.01.2025 14:12 Ответить
Нажаль це правда. Усі пункти....
14.01.2025 14:48 Ответить
Саме так. Но стадо довбней бере ці крівави гроші від залитого кровью українців піськограя.
14.01.2025 13:56 Ответить
А ти поцікавився скільки він вже вклав. Судячи по прапорцю ти заздриш штуці халявній
14.01.2025 13:59 Ответить
Йому ене цікаво цікавиться. Йому заПодоляк за це гроши не платить.
14.01.2025 14:02 Ответить
Петя дает на армию с самого начала войны. И уже не один миллиард. До сих пор спишь или живешь на россии?
А Зеленский своих - ни копейки. Только на свой пиар и только за государственный счет.
14.01.2025 13:59 Ответить
Петя яйца у резникова воровал, вот и миллиарды тебе
14.01.2025 15:09 Ответить

1 000 000 000 / 17 = 58 823 529,5 кілаграм яєць
получітє і распишітєсь
14.01.2025 15:48 Ответить
Ну то приїдь та візьми.
14.01.2025 14:00 Ответить
Де я можу ознайомитись з вироком суду у якому Порошенко визнан винни у крадіжці 5 міліардів гр? Силку скиньте.
14.01.2025 14:01 Ответить
тобто- людина чесно заробила, сплатила податки, виклала декларацію - а вам все ніяк???? Він своі обовязки як громадянин, і як бізнесмен, і як відповідальна і успішна людина виконав- але чомусь, на думку таких як ви, весь час винен щось наріду, якому він вже давно не президент!
14.01.2025 14:14 Ответить
Просто невдахи завжди заздрять успішним людям. Зеленський грав на тому почутті невдах і вони поголосували за нього. Причому найбільші невдахи голосували за зелю під гаслом "проти Пороха".
Отже, Зеленський - президент заздрісних невдах.
14.01.2025 20:42 Ответить
Якщо тобі так "*********" статки Порошенка, то чому не "*********" статки зеленського, тим паче, Порошенко не платить податків до держбюджету московії, а зеленський на свої податки, сплачені до РФ оплачує вбивство українців. Зокрема, роялті від прокату одного тільки фільму "Слуга народа", а тих фільмів кілька.
Ось тільки не знаю чи вийшов в кацапський прокат фільм "Вниз",знятий кінокомпанією зеленського "Грін Філмс" і на зйомки которого урядом рф було виділено 35 млн руб., Карл і це під час війни, Карл!!!!
"Російська компанія "Грін філмс", співвласником якої єhttps://rus.lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_vladimir.html Володимир Зеленський, отримала 35 млн рублів від Міністерства культури РФ на виробництво фільму "Вниз".

Про це https://www.currenttime.tv/a/zelensky-russia-ukraine-money/29721944.html повідомляє "Настоящее время" з посиланням на угоду 054-11-975/1 в реєстрі субсидій федерального бюджету РФ.

Як раніше повідомляли журналісти програми "Схеми", кінцевим власником "Грін філмс" через компанію на Кіпрі є Зеленський, який заявив про свої наміри балотуватися в президенти.

В інтерв'ю "Схемам" Зеленський відмовився говорити про свою компанію в Росії, а пізніше записав ролик, де заперечував, що в нього є бізнес у РФ. Однак через кілька днів він підтвердив, що "Грін філмс" продовжує працювати в Росії. Зеленський розповів, що компанія була передана в управління, і заявку на державне фінансування в Росії подавали інші люди, "ті, хто займається цією компанією".

Він також заявив, що "найближчим часом" вийде з кіпрської компанії, якій належить "Грін філмс".

Зеленський розповів, що його компанія "Квартал 95" продовжує отримувати роялті за продукти, вироблені до 2014 року, - анексії Криму Росією і початку бойових дій на Донбасі. Наприклад, за серіал "Свати".

Нагадаємо, журналісти знайшли в Зеленського https://lb.ua/news/2019/01/17/417427_shemi_znayshli_zelenskogo.html три діючі російські компанії, які займаються виробництвом кіно-, відеофільмів і телевізійних програм: "Вайсберг Пікчерс", "Платинумфільм" і "Грін філмс". Засновником усіх трьох є кіпрська компанія Green Family LTD"
14.01.2025 14:16 Ответить
*Вибачаюся, не фільм "Слуга народу", а фільм "Свати".
14.01.2025 14:18 Ответить
Не тим курвотам пояснюєте. Ці тупорилі ублюдки знають тільки те , що їм вливаю у очі і вуха, це смердюче жиднотіння
14.01.2025 14:51 Ответить
Свине, подай на Порошенка в суд за крадіжку.

У блаЗЄнського зараз вся влада. Посадить його. Звернися зі своїм рохканням про злочини Порошенка...
14.01.2025 14:05 Ответить
А в тебе і факти є " ... 5 млрд гривень, пєтья. Вкрадених в Українців .."?
Можеш не відповідати, бо знаю , що в тебе таких фактів немає, бо зєрмаки з портновсько-татаровськими ручними гієнами не змогли надати того, чого немає. Але в них ще є подоляцькі шакали, которі на всіх пабліках розносять фейки, которим вже даже більшість з 73% "громадян" перестали вірити. Деякі шакали прикрившись прапорами країн ЄС прилізли і на ЦН "рубать правду-матку" про "вкрадені мілліарди" Порошенком.
Тобі самому не гидко дивитись на себе в дзеркало?
14.01.2025 14:06 Ответить
Зеленскому надо в первую очередь закрыть свои "потреби". Впереди будут выборы...
Какая армия?
14.01.2025 13:57 Ответить
Ну нафіга він надривається? Сивий хлоп а ще не переконався що наріду потрібна просто маленька але халява і мрія про "доброго" та "щедрого" президента-царя батюшку? Ну нарід же в захваті від халявного тисячі?! Нарід захоплюється подвигами ЗСУ але не розуміє що подвиги це результат нестачі оснащення(реби, БК, ма віки, техніки) та тупо часу на навчання...
14.01.2025 13:57 Ответить
Корейський президент не прийшов на допит до покурора і був взятий під варту. А наш шпигун російський вже сере людям на голову і люди тільки скиглять. Ще гірше, що ця Тисяча є підготовкою до виборів у Дії. І всі, хто там зареєстрований, вже за зєлю проголосували навіть, якщо не хочуть голосувати. Тому ніяких електронних голосувань. Тільки офлайн
14.01.2025 14:02 Ответить
Вава готовиться до виборів, в нього замість гречки для виборців - тища зеленського
14.01.2025 14:06 Ответить
Петро Олексійович, так з середини осені ж виборами було запахло, треба було пропіаритись. А хто ж знав шо 30 грудня кацапи переговори з командою Трампа зірвуть...
14.01.2025 14:06 Ответить
Гордон підісрав зеленьському, і зірвав переговори
14.01.2025 14:16 Ответить
Ага, не дарма ж він до США літав...
14.01.2025 14:19 Ответить
Піар і рейтинги для Зеленського найголовніше у житті.
А життя Українських Воїнів і Оборона України для Зеленського - то другорядне.
14.01.2025 14:19 Ответить
Популізм це все😡
14.01.2025 14:29 Ответить
https://uk.tgstat.com/channel/@PresidentPoroshenko/11912 Петро Порошенко під час крайнього відвідування фронту зустрів там подружжя Петра Кіяна та Юлію Кузьменко. І нагадав, що після повномасштабного вторгнення касапів Петро став до лав Збройних Сил, а Юлія повернулася до лікарської практики і знову «ставить на ноги» маленьких пацієнтів Центру кардіохірургії. А також нагадав, що фіктивна кримінальна справа зі звинуваченням Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь у вбивстві журналіста Павла Шеремета (а звинувачення було висунуто особисто Президентом Зеленським, Генпрокурорм Рябошапкою та міністром МВС Аваковим) досі в силі, але сподівається, що вона нарешті буде закрита.

Тим часом слід нагадати, що ще 20 грудня 2021 року ДБР оголосила підозру самому Петру Порошенку в державній зраді (!!!) та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу. Згідно з текстом підозри, Порошенко начебто проводив підривну діяльність проти України у 2014-2015 роках спільно з кумом ***** Медведчуком. За версією слідства, вони організували купівлю вугілля на державних шахтах Донецької і Луганської областях, у той час, коли ці підприємства фактично перебували під контролем російських найманців та терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР". У лютому 2024 року ДБР https://glavcom.ua/country/criminal/dbr-hotuje-status-obvinuvachenoho-poroshenku-984412.html завершило досудове розслідування - але без судових наслідків та без оприлюднення остаточного звинувачення.
14.01.2025 15:05 Ответить
хйуєм-грай "нікаму нічєво нє должен" он "должен толька сваїм радітєлям" спочатку з ними розраХУЄТЬСЯ (наскирдує бабла)" а вже потім костомаху кине "бидламассє" ... правда пАПА сАША? да мАМА рІМА?
14.01.2025 15:14 Ответить
Засоби РЕБ голосувати НЕ БУДУТЬ.
14.01.2025 15:17 Ответить
Ще 5 рокув концерту клоунського хрєна на роялі Україна не витримає чисто фізично.
14.01.2025 15:38 Ответить
для боневтіка головне рейтінг, а не РЕБи. як зробити собі високий рейтінг, тільки підкупом. 1000 грн. від пісюніста, то і є та "гречка" перед виборами. 73% розумний нарід не розуміє, що це початок ярма, котрий натягнули ті 73% зеідіотів на українців.
14.01.2025 17:11 Ответить
 
 