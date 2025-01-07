Более 8 млн украинцев уже получили "тысячу от Зеленского". С января учителя будут дополнительно получать 1000 грн "на руки", - Шмыгаль

Украинцы уже подали более 11 млн заявок на выплату 1000 гривен по программе "Зимова єПідтримка". Более 8 млн украинцев уже получили эту поддержку.

Об этом сообщил сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в январе этого года также начнется выплата Учительской доплаты. Каждый учитель ежемесячно будет дополнительно получать 1000 грн "на руки" к своей зарплате, а с сентября эта сумма составит уже 2000 грн.

"В рамках Зимней поддержки мы также реализуем инициативу єКнига. Уже есть более 56 тысяч заявок от тех, кому в 2024 году исполнилось 18 лет.

Так же в этом месяце начнет работать еще одна программа Зимней поддержки - прием заявок на субсидию для аренды жилья для внутренне перемещенных лиц. Это поможет тысячам наших граждан в это непростое время", - резюмирует Шмыгаль.

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"Тысяча Зеленских"

Напомним, с 1 декабря украинцы могут подавать заявки на выплату "тысячи от Зеленского".

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу поддержки населения - по 1 тыс. грн на человека.

Впоследствии первый заместитель министра экономики Алексей Соболев заявил, что государственную помощь в размере 1 тыс. грн, которую с декабря смогут получить украинцы, будут начислять на карточку "Национальный кэшбек".

В Кабмине и в правящей партии "Слуга народа" утверждали, что на выплаты потратят средства от международных партнеров, которые не успевают освоить до конца года. Однако впоследствии председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа признала, что на инициированную Зеленским программу потратят остатки средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования, которые образовались в прошлом году и не были использованы Министерством экономики в 2024 году.

В таком случае на финансирование выплат по 1000 гривен направят часть внутренних доходов госбюджета, а не средства международных партнеров, следовательно, эти средства можно было бы потратить на оборону.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензора: "Тысяча Зеленского": где возьмут деньги".

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