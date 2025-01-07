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Новости
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Более 8 млн украинцев уже получили "тысячу от Зеленского". С января учителя будут дополнительно получать 1000 грн "на руки", - Шмыгаль

Тисяча гривень від Зеленського

Украинцы уже подали более 11 млн заявок на выплату 1000 гривен по программе "Зимова єПідтримка". Более 8 млн украинцев уже получили эту поддержку.

Об этом сообщил сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в январе этого года также начнется выплата Учительской доплаты. Каждый учитель ежемесячно будет дополнительно получать 1000 грн "на руки" к своей зарплате, а с сентября эта сумма составит уже 2000 грн.

"В рамках Зимней поддержки мы также реализуем инициативу єКнига. Уже есть более 56 тысяч заявок от тех, кому в 2024 году исполнилось 18 лет.

Так же в этом месяце начнет работать еще одна программа Зимней поддержки - прием заявок на субсидию для аренды жилья для внутренне перемещенных лиц. Это поможет тысячам наших граждан в это непростое время", - резюмирует Шмыгаль.

Читайте также: Ежеквартальные 1,5 тыс. грн на спортклубы для УБД можно будет получить через "Дію"

"Тысяча Зеленских"

Напомним, с 1 декабря украинцы могут подавать заявки на выплату "тысячи от Зеленского".

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу поддержки населения - по 1 тыс. грн на человека.

Впоследствии первый заместитель министра экономики Алексей Соболев заявил, что государственную помощь в размере 1 тыс. грн, которую с декабря смогут получить украинцы, будут начислять на карточку "Национальный кэшбек".

В Кабмине и в правящей партии "Слуга народа" утверждали, что на выплаты потратят средства от международных партнеров, которые не успевают освоить до конца года. Однако впоследствии председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа признала, что на инициированную Зеленским программу потратят остатки средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования, которые образовались в прошлом году и не были использованы Министерством экономики в 2024 году.

В таком случае на финансирование выплат по 1000 гривен направят часть внутренних доходов госбюджета, а не средства международных партнеров, следовательно, эти средства можно было бы потратить на оборону.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензора: "Тысяча Зеленского": где возьмут деньги".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 50 тыс. 18-летних украинцев подали заявки на получение средств по программе "єКнига"

Автор: 

выплаты (650) Шмыгаль Денис (2705)


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Топ комментарии
+12
8 000 000 × 1000= 8 000 000 000.
8 000 000 0000 ÷ 42 (курс $) = 190 476 200 $.
1гаргий дрон коштує десь 600 $.
190 476 200 ÷ 600 = 317 500 дронів у ЗСУ відібрали ті довбні яки отримали цю кріваву 1000 гр.
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07.01.2025 12:51
+11
Шмигаль разом з Зеленським ідіть в сраку ! Засуньте собі ту "зелену" тисячу в дупу .Гниди і покидьки!
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07.01.2025 12:48
+9
вчителі отримають додаткове,малєнькое, но почотноє заданіє від найнайнайвеличнішого - навчити батьків учнів, за кого треба правильно голосувати, якщо вибори відбудуться вже завтра.
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07.01.2025 12:49
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понад 8 млн отримали
кожен 5-6 й
подали 11 млн?
кожен 4-5
(і це прикидка на довоєнну цифру з урахуванням і старого і малого)
Я повинен хоча б одного знати
Здається, це повна брехня
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07.01.2025 12:47 Ответить
якщо у Вашому оточенні є жінки-пенсіонери 70+ (самотні, діти виїхали), - то мають бути ті, що принаймні подали заявку...
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07.01.2025 13:12 Ответить
Шмигаль разом з Зеленським ідіть в сраку ! Засуньте собі ту "зелену" тисячу в дупу .Гниди і покидьки!
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07.01.2025 12:48 Ответить
вчителі отримають додаткове,малєнькое, но почотноє заданіє від найнайнайвеличнішого - навчити батьків учнів, за кого треба правильно голосувати, якщо вибори відбудуться вже завтра.
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07.01.2025 12:49 Ответить
і на виборчих дільницях правильно рахувати
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07.01.2025 12:50 Ответить
Прям комунізму наступила-в ЄС-буржуїнів взяли і люмпенам роздали. Красота. Ленін в ****.
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07.01.2025 12:49 Ответить
8 000 000 × 1000= 8 000 000 000.
8 000 000 0000 ÷ 42 (курс $) = 190 476 200 $.
1гаргий дрон коштує десь 600 $.
190 476 200 ÷ 600 = 317 500 дронів у ЗСУ відібрали ті довбні яки отримали цю кріваву 1000 гр.
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07.01.2025 12:51 Ответить
дрони би не закупили - все рівно би с3.14здили
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07.01.2025 12:53 Ответить
Тоб то шо так би с3,14...ли шо так с3,14..ли?
А скільки жіттів солдат СОУ цім с3,14..ли?
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07.01.2025 13:11 Ответить
Усе правильно говорить. Якщо є завдання ********, то вони ********. Он учора був пост - подарували енергоустановки, так вони все одно примудрилися більше мільярда на них відмити.
Тут не вилікувати

https://biz.censor.net/news/3528722/dniprovska-tets-zaplatyt-1-3-milyarda-za-montaj-podarovanyh-gazoporshnevyh-ustanovok
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07.01.2025 13:27 Ответить
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07.01.2025 12:57 Ответить
Задрали этими учителями. Нашли, ****, самых бедных.
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07.01.2025 13:06 Ответить
їм гроші не допоможуть, за них мізки ще не купить.
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08.01.2025 20:01 Ответить
Тисяча від гадьониша - 20 дол. Тисяча від Юлі - 250 дол. Але це таке. Гірше, що Тисяча від гадьониша - сир у мишеловці. Усі, хто взяв онлайн цю тисячу, фактично вже проголосували(за зєлю). Бо зареєстрований на зелених електронних базах голосує навіть, якщо... не голосує. Бо хто перевірить? І як?

Зєлю геть. Вибори(офлайн)
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07.01.2025 13:31 Ответить
Коли це доллар коштував 4 гривні?
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07.01.2025 14:17 Ответить
В 2005му
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07.01.2025 15:07 Ответить
5
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07.01.2025 15:09 Ответить
Він вроді 5,05 зразу став з двох гриваків з копєйкамі
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07.01.2025 15:09 Ответить
Долар у 2005му і долар у 2024му - теж дві великі різниці
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07.01.2025 15:44 Ответить
А шмигаль, навіть, термінологією не володіє.
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07.01.2025 13:57 Ответить
Афігєть красавчікі ето успєх
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07.01.2025 14:11 Ответить
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07.01.2025 14:19 Ответить
"Гетманцев: Грошей на програми боротьби з бідністю немає, тому "тисяча від Зеленського" - вдала ініціатива "

Таке воно, закінчення "епохи зубожіння" від зеленського ...
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07.01.2025 14:46 Ответить
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07.01.2025 15:23 Ответить
 
 