РУС
6 275 16

"Белгородскую народную республику" в России объявили террористической

У Росії оголосили Бєлгородську народну республіку терористичною

В России признали "Белгородскую народную республику" террористической. В перечне оказалась также "Курская народная республика".

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующая запись об этом появилась на сайте ФСБ России в Едином федеральном списке организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими.

"БНР" включили в реестр террористических организаций в составе "Форума свободных государств постРоссии" в конце декабря 2024 года.

Кроме "Земли Белгородской", в списке перечислено более 140 подразделений. Там также упоминается "Курская народная республика".

"Белгородская народная республика" - это интернет-мем, возникший в украинских соцсетях. Он высмеивает "присоединение" Белгородской области России к Украине. Аббревиатура создана по аналогии с так называемыми "ЛНР" и "ДНР".

россия (96899) терроризм (18693) Белгород (462)
Топ комментарии
+27
а как же право наций на самоопределение в "самой демократической" Соссийской Федерастии?...
14.01.2025 15:16 Ответить
+11
Хтось ще сумнівається, що у кацапні абсолютно відсутнє відчуття гумору?...
14.01.2025 15:20 Ответить
+11
У них "право на самаапределение" - тільки там, де їм самим вигідно...
14.01.2025 15:25 Ответить
а как же право наций на самоопределение в "самой демократической" Соссийской Федерастии?...
14.01.2025 15:16 Ответить
так в них по конституції заборонено виходити зі складу сосії.
входити можна, а виходити - ні.
14.01.2025 15:20 Ответить
У них "право на самаапределение" - тільки там, де їм самим вигідно...
14.01.2025 15:25 Ответить
Хароші організації, треба терміново їх в склад України заносити
14.01.2025 15:19 Ответить
Хтось ще сумнівається, що у кацапні абсолютно відсутнє відчуття гумору?...
14.01.2025 15:20 Ответить
Ім скучна...хочєтса двіжухі...чтоб пуля у віска
14.01.2025 15:33 Ответить
А как же Брянская народная республика? Они получается норм ребята и с ними можно вести переговоры?
14.01.2025 15:21 Ответить
а-ха-ха--ха-ха, о-хо-хо-хо-хо)))) Вміють кацапи повеселити світ.
14.01.2025 15:23 Ответить
Я над ними ще кілька років тому, "постібався"... Щось почали знову "ліпить" про Чорне море, нами викопане... Так я написав, що ми ще й "машину часу" придумали... І щоб претендувать на "первородність", закинули у плейстоцен та розселили там популяцію диких лісових котів. Їх характерна риса - "тризуб" на лобі.
ПОВІРИЛИ!!!
14.01.2025 15:30 Ответить
Они внесли в список террористов организации что появились только в юмористическом интетнер-фольклоре?
Гениально.
14.01.2025 15:30 Ответить
Найдієвіша зброя проти будь-якої імперії - ІДЕЇ. Ідея розділу засрашинської імперії на 30-40 незалежних держав почала реалізовуватись не тільки в інтернет-фольклорі, а в реальності. Бо саме цим і є знищення військового потенціалу засрашки в Україні. Бо будь-яка імперія базується на інституті примусу і беззаперечної спроможності "центру" придушити будь-які національні чи сепаратистські рухи силою.

На поточний час - засрашка фізично майже втратила спроможність такого силового придушення. Принаймні у відношенні до України.

Задумайтеся над таким питанням: наприклад, якщо прямо завтра чеченська республіка вирішить "відокремитися", хто виграє у "третій чеченській війні"? Нагадую: танків катма, ббм катма, спецназу досвіченого катма, чеченам вже і ППО подарували таке, що збиває літаки...
14.01.2025 16:25 Ответить
Ще БряНР (брянська), ВорНР (воронезька) та КалНР (калузька) забули...
показать весь комментарий
Незабаром і лнр з днр, і Крим чекаємо повернення с говєні, додому в Україну.
показать весь комментарий
А РосНР(ростовська) а лєньНР(лєнінградська) і найбільша мосьНР(мокшанська)?
14.01.2025 16:10 Ответить
Мокші, вам хліба не давай, аби щось давити, придушувати. Раз дебіли визнали, що ці області стали терористичними, розхерячте їх і зрівняйте з землею. Розуміється, що сюди не входить територія, яка контролюється ЗСУ та атомна єлектростанція. Ще світ не бачив таких довбойобів, як на параші. Як ми цього раніше не помічали. Це за правління цього 150 сантиметрового сатани, щось трапилось. Крім теліка, їм напевно ще і у продукти щось добавляють.
14.01.2025 16:04 Ответить
😊 Це історична подія! Ці структури кацапія вперше визнала на офвційному рівні!
14.01.2025 16:16 Ответить
 
 