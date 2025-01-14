"Белгородскую народную республику" в России объявили террористической
В России признали "Белгородскую народную республику" террористической. В перечне оказалась также "Курская народная республика".
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующая запись об этом появилась на сайте ФСБ России в Едином федеральном списке организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими.
"БНР" включили в реестр террористических организаций в составе "Форума свободных государств постРоссии" в конце декабря 2024 года.
Кроме "Земли Белгородской", в списке перечислено более 140 подразделений. Там также упоминается "Курская народная республика".
"Белгородская народная республика" - это интернет-мем, возникший в украинских соцсетях. Он высмеивает "присоединение" Белгородской области России к Украине. Аббревиатура создана по аналогии с так называемыми "ЛНР" и "ДНР".
входити можна, а виходити - ні.
ПОВІРИЛИ!!!
Гениально.
На поточний час - засрашка фізично майже втратила спроможність такого силового придушення. Принаймні у відношенні до України.
Задумайтеся над таким питанням: наприклад, якщо прямо завтра чеченська республіка вирішить "відокремитися", хто виграє у "третій чеченській війні"? Нагадую: танків катма, ббм катма, спецназу досвіченого катма, чеченам вже і ППО подарували таке, що збиває літаки...