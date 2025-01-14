Помогала захватчикам во время оккупации Купянского района: задержана коллаборант, работавшая на рашистов, - СБУ

СБУ разоблачила коллаборационистку, которая занимала высокопоставленный пост в незаконной администрации Купянского района Харьковщины во время временной оккупации территории российскими захватчиками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Согласно данным следствия, летом 2022 года 52-летняя женщина добровольно стала "временно исполняющей обязанности начальника отдела административно-хозяйственного обеспечения Двуречанского территориального управления" в составе незаконной администрации Купянского района. На занятой должности она подписывала важные документы, в частности отчеты по использованию горюче-смазочных материалов и учетные карточки транспортных средств, а также координировала работу подчиненных.

Кроме этого, коллаборантка организовывала получение и распределение так называемой "материальной помощи" среди местных жителей и работников, создавая иллюзию гуманитарной помощи со стороны оккупантов. Эти действия имели целью улучшить имидж врага среди местного населения, которое оказалось под его контролем.

Во время деоккупации Купянского района коллаборационистка сбежала в Россию, где сейчас скрывается от правосудия. Учитывая собранные доказательства, СБУ объявила ей заочное подозрение по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины - коллаборационную деятельность.

Согласно этой статье, за помощь врагу во время войны предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Совместно с Национальной полицией и под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры, СБУ продолжает расследование и будет добиваться справедливого наказания для коллаборационистки.

