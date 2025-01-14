РУС
Помогала захватчикам во время оккупации Купянского района: задержана коллаборант, работавшая на рашистов, - СБУ

СБУ затримала колаборантку, яка допомагала окупантам під час захоплення Куп’янського району

СБУ разоблачила коллаборационистку, которая занимала высокопоставленный пост в незаконной администрации Купянского района Харьковщины во время временной оккупации территории российскими захватчиками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Согласно данным следствия, летом 2022 года 52-летняя женщина добровольно стала "временно исполняющей обязанности начальника отдела административно-хозяйственного обеспечения Двуречанского территориального управления" в составе незаконной администрации Купянского района. На занятой должности она подписывала важные документы, в частности отчеты по использованию горюче-смазочных материалов и учетные карточки транспортных средств, а также координировала работу подчиненных.

Кроме этого, коллаборантка организовывала получение и распределение так называемой "материальной помощи" среди местных жителей и работников, создавая иллюзию гуманитарной помощи со стороны оккупантов. Эти действия имели целью улучшить имидж врага среди местного населения, которое оказалось под его контролем.

Во время деоккупации Купянского района коллаборационистка сбежала в Россию, где сейчас скрывается от правосудия. Учитывая собранные доказательства, СБУ объявила ей заочное подозрение по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины - коллаборационную деятельность.

Согласно этой статье, за помощь врагу во время войны предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Совместно с Национальной полицией и под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры, СБУ продолжает расследование и будет добиваться справедливого наказания для коллаборационистки.

Наразі ця продажна курва буде ходити по вулицях кацапії
і постійно оглядаючись 🤬
14.01.2025 15:18 Ответить
це добре....але де новини про ликвідацію збіглих зрадників депутатів???
14.01.2025 16:11 Ответить
То кого затримали???? !!!!!@@@@????
14.01.2025 17:36 Ответить
Як забіжала - одразу показали фото. Гарно. Щоб усі бачили тварюку. Як така ж гидота затримана,або,не дай Боже якийсь можновладець попався - так старанно змальовують обличчя,що тільки гроші видно та слідчих...А вже про призвище можно тільки догадуваться ...
14.01.2025 18:57 Ответить
 
 