ХАМАС согласился на проект соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Секторе Газа, - СМИ
ХАМАС принял проект соглашения, предусматривающий прекращение огня на территории Сектора Газа, освобождение 33 заложников на первом этапе и постепенный вывод израильских войск.
Об этом сообщает The Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ.
Как пишет издание, прогресс в переговорах достигнут, но отдельные детали соглашения еще дорабатываются. Источники в Associated Press подтвердили подлинность документа.
Основные положения соглашения:
- Первый этап (42 дня):
- Освобождение 33 заложников.
- Выход ЦАХАЛ из населенных пунктов Сектора Газа.
- Значительное увеличение гуманитарной помощи для местного населения.
- Второй этап:
- Переговоры об освобождении всех мужчин из плена.
- Полный вывод израильских военных из региона.
- Третий этап:
- Возвращение тел погибших заложников.
- План восстановления инфраструктуры Сектора Газа.
- Создание новой системы управления регионом.
Война Израиля с ХАМАС
Израильская военная операция в 2023 году стала ответом на нападение ХАМАСа в октябре, повлекшее значительные человеческие потери и похищения гражданских.
Несмотря на месяцы напряженных переговоров, прорыв стал возможным благодаря дипломатическим усилиям Египта, США и других международных посредников. В частности, президент США Джо Байден активно призывал стороны найти решение, тогда как Дональд Трамп предупредил о риске обострения ситуации.
В августе NYT сообщала, что официальные лица США говорят, что в Газе израильская армия достигла всего, чего хотела, кроме освобождения заложников.
В субботу, 11 января, спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Израиль, чтобы добиться прекращения огня в Газе и освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАСом.
за чей счет сей банкет?
С трупами всегда легче договориться.
Ну не можуть євреї ось так відкрито пустити свої на м'ясо. Як це зробив пухляш. Потрапили два юніта в полон - прєдатєлі, самі віновати, возвращать нє будєм. Ну там це нормально, але Ізраїль - не КНДР.
Главное, что интересует Хамас в будущей сделке - даже не прекращение войны, она не прекратится хотя бы самим фактом его, Хамаса, существования, а контроль над коридором "Филадельфия", то есть над границей с Египтом. Если уйдем оттуда, никакая третья сила, кроме ЦАХАЛа, ни египтяне (эти уже считают будущие доходы), ни миротворцы, ни американцы, ни марсиане, не сможет остановить контрабанду.
Если уйдем, да, это займет время, прокладывать новые тоннели, восстанавливать логистические цепочки, но Хамас оправится. В людях у них недостатка нет и не будет. Денег дадут, не Европа, так Катар, не Катар, так Турция (или все вместе). С каждого доллара, который туда попадет минимум половина уйдет террористам.
Лет 10 и все вернется к довоенной ситуации, за исключением того, что мы будем готовы. Ну, во всяком случае, я на это надеюсь.
Куча сообщений про скорый прорыв в переговорах по освобождению заложников и 90 процентов готовности сделки. Писать про "прорыв" надо, когда он есть, а не когда он "скорый", а в сделках такого рода 90 процентов и даже 99 не имеют значения, только 100. Поэтому, радоваться будем, когда заложники окажутся дома. Пока все это - инфомусор, надежды и спекуляции.
Ізраїль цікавлять лише заручники. ХАМАСу більше немає чого запропонувати.