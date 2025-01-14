РУС
ХАМАС согласился на проект соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Секторе Газа, - СМИ

ХАМАС погодився на припинення вогню та звільнення заручників

ХАМАС принял проект соглашения, предусматривающий прекращение огня на территории Сектора Газа, освобождение 33 заложников на первом этапе и постепенный вывод израильских войск.

Об этом сообщает The Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, прогресс в переговорах достигнут, но отдельные детали соглашения еще дорабатываются. Источники в Associated Press подтвердили подлинность документа.

Основные положения соглашения:

  1. Первый этап (42 дня):
    • Освобождение 33 заложников.
    • Выход ЦАХАЛ из населенных пунктов Сектора Газа.
    • Значительное увеличение гуманитарной помощи для местного населения.
  2. Второй этап:
    • Переговоры об освобождении всех мужчин из плена.
    • Полный вывод израильских военных из региона.
  3. Третий этап:
    • Возвращение тел погибших заложников.
    • План восстановления инфраструктуры Сектора Газа.
    • Создание новой системы управления регионом.

Война Израиля с ХАМАС

Израильская военная операция в 2023 году стала ответом на нападение ХАМАСа в октябре, повлекшее значительные человеческие потери и похищения гражданских.

Несмотря на месяцы напряженных переговоров, прорыв стал возможным благодаря дипломатическим усилиям Египта, США и других международных посредников. В частности, президент США Джо Байден активно призывал стороны найти решение, тогда как Дональд Трамп предупредил о риске обострения ситуации.

В августе NYT сообщала, что официальные лица США говорят, что в Газе израильская армия достигла всего, чего хотела, кроме освобождения заложников.

В субботу, 11 января, спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Израиль, чтобы добиться прекращения огня в Газе и освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАСом.

Читайте также: Спецпредставитель Трампа прибыл в Израиль, чтобы добиться прекращения огня в Газе до инаугурации 20 января, - Axios

Автор: 

+7
Верить Хамасу то же самое, что верить параше. Тема для последних лохов.
показать весь комментарий
14.01.2025 16:30 Ответить
+6
Забігаючи наперед: євреї точно не будуть готуватись до шашликів.
показать весь комментарий
14.01.2025 16:16 Ответить
+5
ХАМАС хоч якось живий тільки завдяки заручникам.
показать весь комментарий
14.01.2025 16:18 Ответить
Їх тоді застали зненацька.Вони готувалися до шабату.Так наче і казали.
показать весь комментарий
14.01.2025 16:23 Ответить
У армії та спецслужб немає шабату. Але схоже, таки розслабились.
показать весь комментарий
14.01.2025 16:25 Ответить
І це ганьбища.А просто розвалити бомбами Газу,це майже всім під силу,в кого є авіація і артилерія.Там розмір,доволі не великий.
показать весь комментарий
14.01.2025 16:31 Ответить
Зважання на життя своїх громадян заважає.
показать весь комментарий
14.01.2025 16:33 Ответить
Просто потому что,получили *****!!!
показать весь комментарий
14.01.2025 16:21 Ответить
Ти ба, то Трамп не *******.
показать весь комментарий
14.01.2025 16:24 Ответить
+100500!!!
показать весь комментарий
14.01.2025 16:51 Ответить
Ви справді думаєте, що євреї - лохи?
показать весь комментарий
14.01.2025 16:53 Ответить
"Значне збільшення гуманітарної допомоги для місцевого населення.
План відновлення інфраструктури Сектора Газа."

за чей счет сей банкет?
показать весь комментарий
14.01.2025 17:29 Ответить
Навіть не питайте.
показать весь комментарий
14.01.2025 17:33 Ответить
Я думаю, что Хамас, как и вся параша, подлежат поголовному уничтожению.
С трупами всегда легче договориться.
показать весь комментарий
14.01.2025 17:42 Ответить
Вся ця бодяга з договорамі - виключно через заручників.
Ну не можуть євреї ось так відкрито пустити свої на м'ясо. Як це зробив пухляш. Потрапили два юніта в полон - прєдатєлі, самі віновати, возвращать нє будєм. Ну там це нормально, але Ізраїль - не КНДР.
показать весь комментарий
14.01.2025 17:49 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Главное, что интересует Хамас в будущей сделке - даже не прекращение войны, она не прекратится хотя бы самим фактом его, Хамаса, существования, а контроль над коридором "Филадельфия", то есть над границей с Египтом. Если уйдем оттуда, никакая третья сила, кроме ЦАХАЛа, ни египтяне (эти уже считают будущие доходы), ни миротворцы, ни американцы, ни марсиане, не сможет остановить контрабанду.
Если уйдем, да, это займет время, прокладывать новые тоннели, восстанавливать логистические цепочки, но Хамас оправится. В людях у них недостатка нет и не будет. Денег дадут, не Европа, так Катар, не Катар, так Турция (или все вместе). С каждого доллара, который туда попадет минимум половина уйдет террористам.
Лет 10 и все вернется к довоенной ситуации, за исключением того, что мы будем готовы. Ну, во всяком случае, я на это надеюсь.
показать весь комментарий
14.01.2025 17:55 Ответить
Трохи раніше
Куча сообщений про скорый прорыв в переговорах по освобождению заложников и 90 процентов готовности сделки. Писать про "прорыв" надо, когда он есть, а не когда он "скорый", а в сделках такого рода 90 процентов и даже 99 не имеют значения, только 100. Поэтому, радоваться будем, когда заложники окажутся дома. Пока все это - инфомусор, надежды и спекуляции.
Ізраїль цікавлять лише заручники. ХАМАСу більше немає чого запропонувати.
показать весь комментарий
14.01.2025 18:11 Ответить
Я не возражаю, если ХАМАС будет уничтожен не до освобождения заложников, а после этого. Но главное- полное уничтожение этого парашногго гадюшника.
показать весь комментарий
14.01.2025 21:29 Ответить
Євреї зроблять все, що можуть. Там д'Єрьмаков при владі немає.
показать весь комментарий
15.01.2025 09:33 Ответить
 
 