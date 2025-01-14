ХАМАС согласился на проект соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Секторе Газа, - СМИ

ХАМАС принял проект соглашения, предусматривающий прекращение огня на территории Сектора Газа, освобождение 33 заложников на первом этапе и постепенный вывод израильских войск.

Об этом сообщает The Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, прогресс в переговорах достигнут, но отдельные детали соглашения еще дорабатываются. Источники в Associated Press подтвердили подлинность документа.

Основные положения соглашения:

Первый этап (42 дня): Освобождение 33 заложников.

Выход ЦАХАЛ из населенных пунктов Сектора Газа.

Значительное увеличение гуманитарной помощи для местного населения. Второй этап: Переговоры об освобождении всех мужчин из плена.

Полный вывод израильских военных из региона. Третий этап: Возвращение тел погибших заложников.

План восстановления инфраструктуры Сектора Газа.

Создание новой системы управления регионом.

Война Израиля с ХАМАС

Израильская военная операция в 2023 году стала ответом на нападение ХАМАСа в октябре, повлекшее значительные человеческие потери и похищения гражданских.

Несмотря на месяцы напряженных переговоров, прорыв стал возможным благодаря дипломатическим усилиям Египта, США и других международных посредников. В частности, президент США Джо Байден активно призывал стороны найти решение, тогда как Дональд Трамп предупредил о риске обострения ситуации.

В августе NYT сообщала, что официальные лица США говорят, что в Газе израильская армия достигла всего, чего хотела, кроме освобождения заложников.

В субботу, 11 января, спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Израиль, чтобы добиться прекращения огня в Газе и освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАСом.

