Европейские страны должны возглавить миротворческую миссию в Украине, - Волкер

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер высказал мнение, что европейские страны должны сыграть ключевую роль в обеспечении миротворческого присутствия в Украине.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, военные расходы в Европе и потребности безопасности Украины - это то, что должно быть в сфере ответственности европейских союзников.

"Они должны взять на себя львиную долю ответственности за оборонные расходы в Европе и обеспечение военных потребностей Украины. Организацию может на себя взять НАТО, но войска на местах должны размещать страны Европы", - заявил Волкер.

Он также отметил, что США могут поддержать миротворческую миссию с помощью авиационного присутствия в небе над Польшей и Германией, но основная ответственность должна оставаться за Европой.

"Думаю, это более вероятно. Но даже до этого мы еще не дошли. Еще пока даже не было первого телефонного звонка президента Трампа президенту Путину", - сказал дипломат", - сказал Волкер.

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

