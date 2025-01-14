Европейские страны должны возглавить миротворческую миссию в Украине, - Волкер
Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер высказал мнение, что европейские страны должны сыграть ключевую роль в обеспечении миротворческого присутствия в Украине.
Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, военные расходы в Европе и потребности безопасности Украины - это то, что должно быть в сфере ответственности европейских союзников.
"Они должны взять на себя львиную долю ответственности за оборонные расходы в Европе и обеспечение военных потребностей Украины. Организацию может на себя взять НАТО, но войска на местах должны размещать страны Европы", - заявил Волкер.
Он также отметил, что США могут поддержать миротворческую миссию с помощью авиационного присутствия в небе над Польшей и Германией, но основная ответственность должна оставаться за Европой.
"Думаю, это более вероятно. Но даже до этого мы еще не дошли. Еще пока даже не было первого телефонного звонка президента Трампа президенту Путину", - сказал дипломат", - сказал Волкер.
Миротворческие силы в Украине
Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.
Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.
Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.
В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".
Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.
В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.
Тому до вас і хочуть, щоб ви взяли на себе лише організацію. У нас, до речі, теж є такі, які без вашої організації в туалет сходить не можуть.
Крім постачання зброї, яке велося Великою Британією і Францією та невеликих загонів добровольців і моральної підтримки Скандинавських країн, розраховувати було ні на кого.
Сполучені Штати не мали ніякого інтересу захищати Фінляндію, з іншого боку американський народ виразно співчував фінам.
Це все цитати про допомогу союзників фінам під час радянсько-фінської війни . І в 21ст. історія повторюється, шкода тільки, що багатьом українцям не вистачає розуму повчитися на її уроках.