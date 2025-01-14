РУС
1 164 6

Европейские страны должны возглавить миротворческую миссию в Украине, - Волкер

Курт Волкер

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер высказал мнение, что европейские страны должны сыграть ключевую роль в обеспечении миротворческого присутствия в Украине.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, военные расходы в Европе и потребности безопасности Украины - это то, что должно быть в сфере ответственности европейских союзников.

"Они должны взять на себя львиную долю ответственности за оборонные расходы в Европе и обеспечение военных потребностей Украины. Организацию может на себя взять НАТО, но войска на местах должны размещать страны Европы", - заявил Волкер.

Читайте также: Украина должна настаивать на немедленном членстве НАТО. Это единственное, что остановит агрессию РФ, – экс-спецпредставитель США Волкер

Он также отметил, что США могут поддержать миротворческую миссию с помощью авиационного присутствия в небе над Польшей и Германией, но основная ответственность должна оставаться за Европой.

"Думаю, это более вероятно. Но даже до этого мы еще не дошли. Еще пока даже не было первого телефонного звонка президента Трампа президенту Путину", - сказал дипломат", - сказал Волкер.

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

Читайте также: Волкер считает хорошим выбором назначения Келлога спецпредставителем США по Украине: опытный генерал для реализации видения Трампа

Красіво зливаються гаранти. Со скоростю свєта...
показать весь комментарий
14.01.2025 17:04 Ответить
Організацію може на себе взяти НАТО, але війська на місцях мають розміщувати країни Європи", - заявив Волкер. Джерело: https://censor.net/ua/n3530217
Тому до вас і хочуть, щоб ви взяли на себе лише організацію. У нас, до речі, теж є такі, які без вашої організації в туалет сходить не можуть.
показать весь комментарий
14.01.2025 17:12 Ответить
З метою заохотити фінів продовжувати боротьбу французький прем'єр Даладье був готовий запропонувати їм щедру допомогу, не дуже переймаючись тим, чи буде спроможний виконати обіцяне.
 Крім постачання зброї, яке велося Великою Британією і Францією та невеликих загонів добровольців і моральної підтримки Скандинавських країн, розраховувати було ні на кого.
Сполучені Штати не мали ніякого інтересу захищати Фінляндію, з іншого боку американський народ виразно співчував фінам.
Це все цитати про допомогу союзників фінам під час радянсько-фінської війни . І в 21ст. історія повторюється, шкода тільки, що багатьом українцям не вистачає розуму повчитися на її уроках.
показать весь комментарий
14.01.2025 17:14 Ответить
Будь-ласка, не треба нiяких новин про заяви всяких "колишнiх". В той момент як вони стаюить "екс" вони перетворюються на повне нiщо i iхня думка стае такая ж цiнна як любого диванного експерта тут на сайтi.
показать весь комментарий
14.01.2025 17:58 Ответить
А чему удивляться? В первый подход к власти Трамп, тоже, уклонился от участия в переговорах с Россией. А Волкер и тогда ездил с духоподьёмными заявлениями
показать весь комментарий
14.01.2025 18:17 Ответить
В кремле на это не согласятся. Отдельные страны, которые не помогали Украине(если есть такие?), и соответственно никак не участвовали, может и есть шанс.
показать весь комментарий
14.01.2025 18:18 Ответить
 
 