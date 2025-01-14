АОЗ о контракте на старые противотанковые мины: Никаких средств уплачено не было, закупка после проведения испытаний

В Агентстве оборонных закупок прокомментировали контракт на закупку партии противотанковых мин, которые, согласно данных СМИ, были произведены в середине прошлого века.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АОЗ.

Как объясняют в АОЗ, контракт на противотанковые мины, получивший огласку в медиа, был заключен без финансовых обязательств. Никаких средств за эти мины уплачено не было. И согласно условиям контракта, это произойдет только при условии успешного прохождения технической инспекции всех изделий, включая полигонные испытания.

Отмечается, что заключение этого контракта является стратегическим для обеспечения потребностей ВСУ, потому что:

Существует очень большая потребность в противотанковых минах по всей линии фронта.

Производство противотанковых мин, хоть и полностью законтрактовано Агентством, но не способно его удовлетворить.

В то же время склады боеприпасов в странах НАТО остаются едва ли не единственным источником, откуда можно быстро получить необходимое количество мин.

Противотанковые мины, которые были упомянуты в прессе, находятся на оборонном складе страны НАТО, стоят на вооружении и ежегодно проходят регламентные проверки.

Заключенный контракт позволил Агентству работать с этими складами, ведь поставщик получил право собственности на этот товар и обеспечил проведение технической инспекции.

Это также открыло для Агентства возможность контрактовать и другую номенклатуру, которая находится на этих складах.

В АОЗ отмечают, что упомянутый в медиа год производства мин 1941+ не является средним показателем в этой партии мин в соответствии с контрактом, а лишь нижним пределом. И опять же, Агентство будет контрактовать только те мины, которые успешно прошли испытания. Кроме того, окончательная цена контракта может быть пересмотрена в сторону уменьшения после проведения инспекции и испытаний товара.

"В итоге, в случае успешного проведения повторной инспекции и испытаний, в условиях уплаты 10% аванса этот контракт позволит в считанные недели гарантированно обеспечить потребности ВСУ в противотанковых минах. Ведь речь идет о возможности поставить объемы, в 2-3 раза превышающие актуальные возможности производства", - пояснили в Агентстве оборонных закупок.

Напоминаем, ранее директор Defense Express Сергей Згурец сообщил, что АОЗ закупает на сумму более 200 млн евро американские противотанковые мины, изготовленные 80 лет назад.