Цензор.НЕТ
12 881 61

АОЗ о контракте на старые противотанковые мины: Никаких средств уплачено не было, закупка после проведения испытаний

американськи протитанкові міни М6

В Агентстве оборонных закупок прокомментировали контракт на закупку партии противотанковых мин, которые, согласно данных СМИ, были произведены в середине прошлого века.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АОЗ.

Как объясняют в АОЗ, контракт на противотанковые мины, получивший огласку в медиа, был заключен без финансовых обязательств. Никаких средств за эти мины уплачено не было. И согласно условиям контракта, это произойдет только при условии успешного прохождения технической инспекции всех изделий, включая полигонные испытания.

Отмечается, что заключение этого контракта является стратегическим для обеспечения потребностей ВСУ, потому что:

  • Существует очень большая потребность в противотанковых минах по всей линии фронта.
  • Производство противотанковых мин, хоть и полностью законтрактовано Агентством, но не способно его удовлетворить.
  • В то же время склады боеприпасов в странах НАТО остаются едва ли не единственным источником, откуда можно быстро получить необходимое количество мин.
  • Противотанковые мины, которые были упомянуты в прессе, находятся на оборонном складе страны НАТО, стоят на вооружении и ежегодно проходят регламентные проверки.
  • Заключенный контракт позволил Агентству работать с этими складами, ведь поставщик получил право собственности на этот товар и обеспечил проведение технической инспекции.
  • Это также открыло для Агентства возможность контрактовать и другую номенклатуру, которая находится на этих складах.

В АОЗ отмечают, что упомянутый в медиа год производства мин 1941+ не является средним показателем в этой партии мин в соответствии с контрактом, а лишь нижним пределом. И опять же, Агентство будет контрактовать только те мины, которые успешно прошли испытания. Кроме того, окончательная цена контракта может быть пересмотрена в сторону уменьшения после проведения инспекции и испытаний товара.

Читайте также: Агентство оборонных закупок потратит более 200 млн евро на устаревшие противотанковые мины сомнительного качества, - Згурец

"В итоге, в случае успешного проведения повторной инспекции и испытаний, в условиях уплаты 10% аванса этот контракт позволит в считанные недели гарантированно обеспечить потребности ВСУ в противотанковых минах. Ведь речь идет о возможности поставить объемы, в 2-3 раза превышающие актуальные возможности производства", - пояснили в Агентстве оборонных закупок.

Напоминаем, ранее директор Defense Express Сергей Згурец сообщил, что АОЗ закупает на сумму более 200 млн евро американские противотанковые мины, изготовленные 80 лет назад.

Топ комментарии
+19
ШЛАНГАМИ НЕ ПРИКИДУЙТЕСЬ!
Питання не в тому: "з ранку стільці - у вечері гроші".
А питання у ЦІНІ!!!
Такі старовинні міни, зазвичай, коштують у кілька разів МЕНШЕ, чим нові.
А нам їх взагалі повинні віддавати май же безкоштовно.
А ви їх купуєте через фірму-прокладку по явно ЗАВИЩЕНІЙ ЦІНІ!
14.01.2025 23:15
+11
Не має довіри цим брехунам з МО. Думаю, що знову куплять якусь хєрню по ціні нового
14.01.2025 22:54
+10
Було б цікаво побачити на Курщині як танки рашистів Т-34 підриваються на протитанкових мінах 1944 року народження....
14.01.2025 22:54
Не має довіри цим брехунам з МО. Думаю, що знову куплять якусь хєрню по ціні нового

14.01.2025 22:54
14.01.2025 22:54
Було б цікаво побачити на Курщині як танки рашистів Т-34 підриваються на протитанкових мінах 1944 року народження....

14.01.2025 22:54
14.01.2025 22:54
Платити треба за міни які знищили броню.

14.01.2025 23:00
14.01.2025 23:00
То по вашому нехай продавці їх встановлюють самі та контролюють бо нашим клоунам нічого не докожиш.

15.01.2025 14:10
15.01.2025 14:10
14.01.2025 23:10
зазвичай таке віддають з доплатою за утилізацію.

14.01.2025 23:20
14.01.2025 23:20
Да, если покупать в разы дешевле новых, и после проверки большой партии - то почему бы и нет. Даже если тол там деградировал на 10% - то даже танку особо большой разницы нет, при весе взрывчатки в 10кг. Для мотолыги или буханки так точно хватит за глаза. Взрыватели ясное дело скорее всего на мусорку. Другое дело если это опять какой то схематоз. Никогда такого не было - и вот...

14.01.2025 23:23
14.01.2025 23:23
Погані справи. Те що вони не свіжі, це зрозуміло. А скільки часу вони можуть бути корисні вже нами заміновані?
Бо це може бути не на рік, а на довше!?
14.01.2025 23:15
Іншими словами, залишається поки відкритим питання, що відбувається:
- іде корупційна схема в АОЗ по закупці мотлоху за багато грошей?
- чи це чергова спроба роздути "слона з мухи", задля знищення неугодного Умєрову АОЗу та звільнення, як виявилось, малоконтрольованої Єрмаком Безрукової?
І враховуючи незвичне занадто оперативне "викриття", поки більше причин схилятись до другого варіанту.
14.01.2025 23:16
Умєров вже забрав усі повноваження в АОЗ. І от знову почалися корупційні скандали в яких він виглядає, як пухнастий котик, бо він ніби делегував повноваження, а насправді в ручному режимі ухвалює контракти і використовує Безрукову, єдину чесну людину в цьому МІНІСТЕРСТВІ САБОТАЖУ, як громовідвід. Взагалі як особа, яка в Туреччині буває частіше ніж на фронті, може бути міністром оборони.

15.01.2025 00:12
15.01.2025 00:12
Взагалі як особа, яка в Туреччині буває частіше ніж на фронті, може бути міністром оборони.
ЦИКАВЕ ПИТАННЯ. А що він там робить ?
15.01.2025 10:01
Щура где деньги щура?
Они уже розпиляны или ещё в бюджете?
14.01.2025 23:19
Те що ці міни перебувають на складах НАТО є АБСОЛЮТНОЮ БРЕХНЕЮ. На складах НАТО можуть зберігатися міни не старші за 35 років. Тобто вироблені після 1989 року. Такі в них регламенти зберігання ***********. Міни цього зразка зняті з виробництва набагато раніше і ніколи не постачалися в Європу, а лише в Азію та Африку.

15.01.2025 00:04
15.01.2025 00:04
до чого тут європа?
15.01.2025 08:47
Щорічна інспекція мін? Та їх дешевше комусь віддати, ніж витрачати кошти на зберігання, перевірку чи утилізацію. Впевнений, вони з радістю їх і віддали, аби їх тільки забрали. Але дерьмакопадлюка якась вирішила на цьому заробити

15.01.2025 01:09
15.01.2025 01:09
умєрав - агент Туреччини.
15.01.2025 02:00
негайно повідомте в СБУ
15.01.2025 06:47
Вони в курсі.
15.01.2025 08:14
Чом ти не прийшов? Я тебе так чекала. Я ж замерзла. А казав, що кохаєш, сердечка мені надсилав ...

15.01.2025 10:55

15.01.2025 10:55
мабуть у В'єтнамі знайшли, і хтось захотів трохи зробити бізнес.
Впевнений що там підривачі у стані "******".
15.01.2025 02:36
не ставте хрест на цих мінах, бо ваш пердак вони підірвали добряче

15.01.2025 09:27
15.01.2025 09:27
і це правда, бо це небезпечне для самих саперів лайно хочуть продати за комічну ціну.

15.01.2025 10:12
15.01.2025 10:12
*космічну
15.01.2025 10:13
протитанкова п'ятилінзова міна з індукційним підривачем українського виробництва коштує 58$.
Може краще замовити у свого виробника, і заплатити йому для масштабування виробництва? Але ж нє, дєло рєзнікова нє можєт умєреть.
15.01.2025 03:27
це Ви за підробку під ПТМ-3?
15.01.2025 08:50
чому це "підробка" у Мадяра?
15.01.2025 09:49
напевно тому що це не оригінальна ПТМ-3, а тільки запозичені ідеї ?

15.01.2025 17:19
15.01.2025 17:19
новий виріб важкувато зробити гірший, ніж виріб ідеї середини вісімдесятих. У вас є якісь конкретні фідбеки?

15.01.2025 17:43
15.01.2025 17:43
я нічого проти такого варіанта від Мадяра не маю, але бачив як вони встряють в грунт тим кінцем де підривач - результат буде очікуваним

15.01.2025 18:07
15.01.2025 18:07
о, я бачу що ви розбираєтесь. Розкажіть, будь ласка, що буває коли ця міна встряє в грунт тим кінцем де підривач.

15.01.2025 18:48
15.01.2025 18:48
підривач втрачає чутливість - що далі Ви і самі добре знаєте

15.01.2025 18:50
15.01.2025 18:50
а через що він втрачає чутливість?
15.01.2025 19:06
екранується грунтом?
15.01.2025 19:11
це вам сапери з форуму Цензора розповіли? Не вірте їм, і тоді проживете довго. І якщо бачите її "встряту" у землю, то краще робіть це метрів з п'ятидесяти, бо частина цих мін (якщо вони ще радянські) мають функцію самоліквідації, і невідомо у який момент ця функція спрацює. А підривачу ***** якім кінцем він встряв, бо він зреагує на відстані трьох метрів на ваш кулемет або на працюючу радєйку. Не дякуйте і живіть довго.

15.01.2025 19:29
15.01.2025 19:29
розробники підривачів до ПТМ-3 давно померли ще у радянському союзі. Індукційному підривачу ***** на його положення. Хочете вижити, то слухайте краще
15.01.2025 20:23 Ответить
які там підривачі на мадярівських мінах - тут на форумі ніхто не знає. Але експерементувати з будь-якими мінами з індукційним датчиком цілі ні один притомний сапер не стане.
15.01.2025 22:04 Ответить
на яких мінах?
15.01.2025 22:12 Ответить
у мадярівських "реплік" ПТМ-3 корпуси не поліетіленові, а металеві, щонайменше з двійки, хоча нв відео я оцінив товщину листа всеж таки у 3 мм. Тобто не репне точно.
16.01.2025 01:21 Ответить
Ви вже точно проганяєте - де поліетилен а де п'ять лінз ?

репалися саме стальні - це була частина випробування - перевірити корпуси (і підривачі)
16.01.2025 07:40 Ответить
я вас не розумію - то шо репається? корпус? Навряд чи сталевий коропус товщиною 3 мм може репатись. Лінзи з пластику чи поліуретану які знаходяться у затвердівшому ТНТ??? Ну це теж якась фантастика. "Мадярські" міни встановлюють з коптера, і наврядчи від ього корпуси можуть репатись.
16.01.2025 16:01 Ответить
репався стальний корпус інертної міни від удару об землю при скиді з коптера, міна була саморобним аналогом ПТМ-3, чи саме вона була мадярівською - не знаю. у мене все
16.01.2025 18:38 Ответить
маю великі сумніви що той виріб, який ви бачили, мав взагалі якесь відношення до "мадярської" репліки ПТМ-3, яких вже на сьогодні виробляють більше ніж 50 тисяч штук на місяць.
16.01.2025 18:57 Ответить
Краще у свого, якщо вироби якісні. Але АОЗ має величезний попит ЗСУ, який наші підприємства поки не можуть задовільнити за обсягами. Обсяги виробництва поки що недостатні, а вироби на фронті потрібні на вчора. Крім того, кожний контракт обовʼязково мусить бути погодженим МО.
Крім того, претензії не до ціни контракту (вона ще не сплачена), а терміну придатності виробів.
Для визначення придатності виробів перед ухваленням контракту заплановано обовʼязкову технічну інспекцію та полігонні випробування, на які погодився власник виробів.
31.01.2025 23:27 Ответить
Про якість можете поцікавитись у Броуді. У нього є відео. Йому я довіряю більше, ніж усім АОЗам разом узятих.
31.01.2025 23:32 Ответить
Якщо ви про Мадяра то це неповна ціна.. Приблизно як 25000 баксів за 136-й Шахед. Мадяр не купує вибухівку на ринку. І робиться то в рамках вибухово-технвчної майстерні військової частини...відповідно частина витрат в цю суму не потрапляє... Якщо врахувати усі витрати буде десь 150-200 - тобто в 2-3 рази дешевше але не на порядок
15.01.2025 08:32 Ответить
вибухівка робиться в рамках того ж виробництва, тому вартість толуола, азотної кислоти та витрат на роботи теж входить у вартість виробу.
15.01.2025 10:08 Ответить
Жодних коштів за ці міни сплачено не було. І згідно з умовами контракту, це відбудеться лише за умов успішного проходження технічної інспекції всіх виробів, включно з полігонними випробуваннями. Джерело: https://censor.net/ua/n3530288
Цикаво А ЗА РАХУНОК ЯКИХ КОШТІВ РОБИТИ ЦІ МІНИ ? Існує механізм отримання коштів на закупівлю компонентів?
Колись у совку для колхозів були державні короткострокові кредити . Підприємства їх получали перед посівною і повертали після збору врожаю. І % був маленький тому підприємства відправляли овочі у державні магазини і на бурти - це були продукти не для бізнесу , а для людей,
До речі у ЕС теж зараз фінансують с/г і часто безвозмездно
15.01.2025 09:57 Ответить
взагалі то обурило те що ці міни планувалось закупити по 600€ за штуку.
15.01.2025 10:48 Ответить
Ооооо, свіжевилупленого подоляцького спустили з ланцюга. Гляньте. як воно грізно гарчить і гавкає, бризкаючи слиною.
15.01.2025 11:00 Ответить
твій син гірший за Порошенківського ? Не може дупу підняти ? А ти самий ЩО просто го-лобок ?
Знову собі месію вигадав...
15.01.2025 11:04 Ответить
Суцільна брехня! Чиновники завжди брешуть, але так як при зебілах...
15.01.2025 12:34 Ответить
Неужто вирус Резника такой беспощадный? Брешут и воруют! Посредника всовуют везде, без исключения! Исключительно для воровства. Уверен, мины отдавали за так. Только бы избавиться от старья. Но АОЗ проявило смекалку, и возник очень ценный посредник! И агенство не устояло перед его коварством. Не смогло!
15.01.2025 15:33 Ответить
 
 