АОЗ о контракте на старые противотанковые мины: Никаких средств уплачено не было, закупка после проведения испытаний
В Агентстве оборонных закупок прокомментировали контракт на закупку партии противотанковых мин, которые, согласно данных СМИ, были произведены в середине прошлого века.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АОЗ.
Как объясняют в АОЗ, контракт на противотанковые мины, получивший огласку в медиа, был заключен без финансовых обязательств. Никаких средств за эти мины уплачено не было. И согласно условиям контракта, это произойдет только при условии успешного прохождения технической инспекции всех изделий, включая полигонные испытания.
Отмечается, что заключение этого контракта является стратегическим для обеспечения потребностей ВСУ, потому что:
- Существует очень большая потребность в противотанковых минах по всей линии фронта.
- Производство противотанковых мин, хоть и полностью законтрактовано Агентством, но не способно его удовлетворить.
- В то же время склады боеприпасов в странах НАТО остаются едва ли не единственным источником, откуда можно быстро получить необходимое количество мин.
- Противотанковые мины, которые были упомянуты в прессе, находятся на оборонном складе страны НАТО, стоят на вооружении и ежегодно проходят регламентные проверки.
- Заключенный контракт позволил Агентству работать с этими складами, ведь поставщик получил право собственности на этот товар и обеспечил проведение технической инспекции.
- Это также открыло для Агентства возможность контрактовать и другую номенклатуру, которая находится на этих складах.
В АОЗ отмечают, что упомянутый в медиа год производства мин 1941+ не является средним показателем в этой партии мин в соответствии с контрактом, а лишь нижним пределом. И опять же, Агентство будет контрактовать только те мины, которые успешно прошли испытания. Кроме того, окончательная цена контракта может быть пересмотрена в сторону уменьшения после проведения инспекции и испытаний товара.
"В итоге, в случае успешного проведения повторной инспекции и испытаний, в условиях уплаты 10% аванса этот контракт позволит в считанные недели гарантированно обеспечить потребности ВСУ в противотанковых минах. Ведь речь идет о возможности поставить объемы, в 2-3 раза превышающие актуальные возможности производства", - пояснили в Агентстве оборонных закупок.
Напоминаем, ранее директор Defense Express Сергей Згурец сообщил, что АОЗ закупает на сумму более 200 млн евро американские противотанковые мины, изготовленные 80 лет назад.
Питання не в тому: "з ранку стільці - у вечері гроші".
А питання у ЦІНІ!!!
Такі старовинні міни, зазвичай, коштують у кілька разів МЕНШЕ, чим нові.
А нам їх взагалі повинні віддавати май же безкоштовно.
А ви їх купуєте через фірму-прокладку по явно ЗАВИЩЕНІЙ ЦІНІ!
Бо це може бути не на рік, а на довше!?
- іде корупційна схема в АОЗ по закупці мотлоху за багато грошей?
- чи це чергова спроба роздути "слона з мухи", задля знищення неугодного Умєрову АОЗу та звільнення, як виявилось, малоконтрольованої Єрмаком Безрукової?
І враховуючи незвичне занадто оперативне "викриття", поки більше причин схилятись до другого варіанту.
ЦИКАВЕ ПИТАННЯ. А що він там робить ?
Они уже розпиляны или ещё в бюджете?
Впевнений що там підривачі у стані "******".
Може краще замовити у свого виробника, і заплатити йому для масштабування виробництва? Але ж нє, дєло рєзнікова нє можєт умєреть.
репалися саме стальні - це була частина випробування - перевірити корпуси (і підривачі)
Крім того, претензії не до ціни контракту (вона ще не сплачена), а терміну придатності виробів.
Для визначення придатності виробів перед ухваленням контракту заплановано обовʼязкову технічну інспекцію та полігонні випробування, на які погодився власник виробів.
Цикаво А ЗА РАХУНОК ЯКИХ КОШТІВ РОБИТИ ЦІ МІНИ ? Існує механізм отримання коштів на закупівлю компонентів?
Колись у совку для колхозів були державні короткострокові кредити . Підприємства їх получали перед посівною і повертали після збору врожаю. І % був маленький тому підприємства відправляли овочі у державні магазини і на бурти - це були продукти не для бізнесу , а для людей,
До речі у ЕС теж зараз фінансують с/г і часто безвозмездно
Знову собі месію вигадав...