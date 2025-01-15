В течение дня оккупанты 65 раз обстреляли Сумщину: ранен человек, повреждены авто и домовладение

В течение дня вторника, 14 января, российские захватчики совершили 65 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 103 взрыва на территории 10 громад области. В одной из них ранен человек.

Об этом сообщила Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражескими обстрелами оказались:

Середино-Будская громада: осуществлены минометные обстрелы, удар управляемыми авиационными бомбами КАБами, артиллерийский обстрел, атака FPV дроном, сброс ВОГ с БПЛА. В результате обстрелов ранен гражданский человек, повреждены 2 автомобиля и частное домовладение ;

; Великописаревская громада: нанесен удар FPV дронами, авиационный удар НАР с вертолета, удары управляемыми авиационными бомбами КАБ, минометные обстрелы. В результате поврежден частный дом;

Эсманьская громада: враг ударил FPV дронами;

Хутор-Михайловская громада: зафиксировано осуществлен удар FPV дронами;

Краснопольская громада: россияне осуществили сброс ВОГ с БПЛА, обстрел из СПГ-9, атаку FPV-дроном;

Миропольская громада: нанесен удар FPV дроном, обстрел РСЗО;

Хотинская громада: произошли сбросы с БПЛА взрывных устройств;

Белопольская громада: осуществлен сброс с БПЛА взрывного устройства;

Новослободская громада: враг ударил FPV-дронами;

Шалыгинская громада: россияне атаковали FPV-дронами.

Ранее в Сумской ОГА сообщили, что информация о том, что якобы российские войска прорвали границу возле населенных пунктов Журавка и Проходы в Сумской области, не соответствует действительности.

Смотрите: Последствия российского авиаудара по Сумам. ФОТОРЕПОРТАЖ