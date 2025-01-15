Рада приняла законопроект о направлении подразделений ВСУ в другие государства во время военного положения
Верховная Рада приняла законопроект, который позволяет направление подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства в период действия военного положения.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Проект закона №12378 был принят 15 января. За законопроект проголосовали 317 народных депутатов.
Как отмечается, документ нормирует процедуру направления подразделений ВСУ в другие государства в период действия военного положения. Согласно изменениям в законы "О Вооруженных силах Украины" и "О порядке направления подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства", такие действия разрешаются с целью обеспечения безопасности, обороны и отпора агрессии против Украины в соответствии со статьей 51 Устава ООН.
Решение о направлении будет принимать Президент Украины, который должен подать в Верховную Раду соответствующий законопроект с детализированной информацией:
- задание,
- численность личного состава,
- тип и состав вооружения и техники,
- сроки пребывания,
- порядок замены и содержания подразделений.
При этом такая процедура не будет касаться случаев применения ВСУ на территории государства-агрессора для отражения его вооруженной агрессии.
Проект закона также охватывает подразделения, которые уже находятся за рубежом для выполнения задач по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины.
Ожидается, что реализация закона будет способствовать:
- улучшению процесса получения военной техники от партнеров,
- комплектованию подразделений личным составом и техникой,
- подготовке и освоению полученной техники.
Напомним, Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней.
