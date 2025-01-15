РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5900 посетителей онлайн
Новости
4 523 14

Рада приняла законопроект о направлении подразделений ВСУ в другие государства во время военного положения

Міноборони України робить військову службу престижною

Верховная Рада приняла законопроект, который позволяет направление подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства в период действия военного положения.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Проект закона №12378 был принят 15 января. За законопроект проголосовали 317 народных депутатов.

Как отмечается, документ нормирует процедуру направления подразделений ВСУ в другие государства в период действия военного положения. Согласно изменениям в законы "О Вооруженных силах Украины" и "О порядке направления подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства", такие действия разрешаются с целью обеспечения безопасности, обороны и отпора агрессии против Украины в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Решение о направлении будет принимать Президент Украины, который должен подать в Верховную Раду соответствующий законопроект с детализированной информацией:

  • задание,
  • численность личного состава,
  • тип и состав вооружения и техники,
  • сроки пребывания,
  • порядок замены и содержания подразделений.

При этом такая процедура не будет касаться случаев применения ВСУ на территории государства-агрессора для отражения его вооруженной агрессии.

Проект закона также охватывает подразделения, которые уже находятся за рубежом для выполнения задач по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины.

Читайте также: Зеленский внес в ВР законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней

Ожидается, что реализация закона будет способствовать:

  • улучшению процесса получения военной техники от партнеров,
  • комплектованию подразделений личным составом и техникой,
  • подготовке и освоению полученной техники.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней.

Читайте также: Верховная Рада поддержала законопроект о признании компетентностей волонтеров

Автор: 

ВР (29383) законопроект (3272) ВСУ (6846)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
На фронті людей не хватає, а вони ще кудись відправляти збираються. Ну якщо в БрНР для захисту україномовних то тоді звичайно треба...
показать весь комментарий
15.01.2025 12:23 Ответить
+3
Взяти під контроль Придністрянщину - то споконвічні українські землі з українцями. До Дністра кілька десятків км : кілька батальйонів - Слободзея, Тирасполь, Бендери, Григоріополь, Дубосари, Рибниця, Каменка. Спротиву не буде: українці Лівобережжя вийдуть з квітами і хлібом зустрічати ЗСУ! Там немає антиукраїнських настроїв - там настрої антирумунські (власне, тому т.з. ПМР оголосила незалежність у 1992р...
показать весь комментарий
15.01.2025 13:16 Ответить
+2
А направлення підрозділів з інших держав до нас?
показать весь комментарий
15.01.2025 12:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На фронті людей не хватає, а вони ще кудись відправляти збираються. Ну якщо в БрНР для захисту україномовних то тоді звичайно треба...
показать весь комментарий
15.01.2025 12:23 Ответить
А направлення підрозділів з інших держав до нас?
показать весь комментарий
15.01.2025 12:23 Ответить
А є бажаючі держави?
показать весь комментарий
15.01.2025 12:25 Ответить
Литва
показать весь комментарий
15.01.2025 12:30 Ответить
Забули додати, що це було прийнято на прохання елітних дітей або тих хто здатний заплатити. Увесь час втрачаємо території, бракує бійців, а тут виявляється що давно вже немає війни. Головне допомогти іншим, а свої не сдохнуть, люди, техніка, продукти, все на допомогу, а ви дебіли останнє віддайте, щоб слуги знайшли куди змитися коли настане час
показать весь комментарий
15.01.2025 12:34 Ответить
Глобальне ніщо хоче впливати на глобальну геополітику.
показать весь комментарий
15.01.2025 12:46 Ответить
ПМР приготуватися?
показать весь комментарий
15.01.2025 12:52 Ответить
"Батальйон Монако" виходить на офіційний рівень?
показать весь комментарий
15.01.2025 12:55 Ответить
Вирішили за державний кошт за кордоном відпочити
показать весь комментарий
15.01.2025 13:07 Ответить
нарешті !!! давайте начнес с приднестровья !!! обещаю , я вам помогу !!! 33 года хочу с ними расчитаться за Кошницу и Дубоссары !!!(((
показать весь комментарий
15.01.2025 13:11 Ответить
Взяти під контроль Придністрянщину - то споконвічні українські землі з українцями. До Дністра кілька десятків км : кілька батальйонів - Слободзея, Тирасполь, Бендери, Григоріополь, Дубосари, Рибниця, Каменка. Спротиву не буде: українці Лівобережжя вийдуть з квітами і хлібом зустрічати ЗСУ! Там немає антиукраїнських настроїв - там настрої антирумунські (власне, тому т.з. ПМР оголосила незалежність у 1992р...
показать весь комментарий
15.01.2025 13:16 Ответить
Тимчасового контролю нам досить. А спротив там буде слабкий тому, що на деяких ділянках до Дністра 6 км, є 5 км, на інших 3 км. Отже чисто з військової точки зору там абсолютно неможливо чинити спротив.
Лише на ділянці Тирасполя підари зможуть недовго оборонятися на квадраті 10 на 10 км.
Вата того гадюшника, українці чи росіяни, неважливо - вони нікого з квітами зустрічати не будуть.
показать весь комментарий
15.01.2025 14:34 Ответить
Так і було але зараз там мізки промиті дужче ніж в Донецьку...
показать весь комментарий
15.01.2025 19:46 Ответить
це у курськ???
показать весь комментарий
15.01.2025 13:21 Ответить
 
 