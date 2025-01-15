Рада приняла законопроект о направлении подразделений ВСУ в другие государства во время военного положения

Верховная Рада приняла законопроект, который позволяет направление подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства в период действия военного положения.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Проект закона №12378 был принят 15 января. За законопроект проголосовали 317 народных депутатов.

Как отмечается, документ нормирует процедуру направления подразделений ВСУ в другие государства в период действия военного положения. Согласно изменениям в законы "О Вооруженных силах Украины" и "О порядке направления подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства", такие действия разрешаются с целью обеспечения безопасности, обороны и отпора агрессии против Украины в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Решение о направлении будет принимать Президент Украины, который должен подать в Верховную Раду соответствующий законопроект с детализированной информацией:

задание,

численность личного состава,

тип и состав вооружения и техники,

сроки пребывания,

порядок замены и содержания подразделений.

При этом такая процедура не будет касаться случаев применения ВСУ на территории государства-агрессора для отражения его вооруженной агрессии.

Проект закона также охватывает подразделения, которые уже находятся за рубежом для выполнения задач по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины.

Ожидается, что реализация закона будет способствовать:

улучшению процесса получения военной техники от партнеров,

комплектованию подразделений личным составом и техникой,

подготовке и освоению полученной техники.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней.

